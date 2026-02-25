GNW-News: Geschäftsjahr 2025: deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr, Restrukturierungsmassnahmen mit ersten Erfolgen
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
26. Februar 2026 - 06:30 Uhr
Die Geschäftsentwicklung der Feintool-Gruppe im Berichtsjahr 2025 spiegelt ein
nach wie vor schwieriges Marktumfeld wider, das sich je nach Region und
Technologie unterschiedlich entwickelt. Der globale Automobilmarkt wächst mit
einer niedrigen einstelligen Rate, während Änderungen in der Klimapolitik und
bei Subventionsprogrammen - insbesondere in den Vereinigten Staaten -
Investitionsentscheidungen und das Tempo der Elektrifizierung beeinflussen.
Gleichzeitig ist die Nachfrage nach industriellen Anwendungen weiterhin
gedämpft.
Vor diesem Hintergrund hat Feintool seine Kostenstruktur konsequent an die
vorherrschenden Marktbedingungen angepasst und gleichzeitig eine grosse
operative Flexibilität und eine solide finanzielle Basis aufrechterhalten. So
bleibt die Gruppe auch in einem volatilen Umfeld ein verlässlicher und
etablierter Partner für ihre Kunden.
Die strukturellen Verlagerungen in Richtung Asien setzen sich fort und werden
immer ausgeprägter. Feintool ist strategisch gut positioniert, um von dieser
Entwicklung zu profitieren, insbesondere im wichtigen Bereich der
Elektromobilität und mit unseren Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion
von Elektromotorkernen. Während sich das Tempo der Elektrifizierung in den USA
und Europa verlangsamt hat, bleibt der langfristige Wandel hin zu
Elektroantrieben unverändert. Kurzfristig spielen Hybrid- und
Verbrennungsmotoren in diesen Regionen weiterhin eine wichtige Rolle. In Asien
unterscheidet sich die Marktdynamik je nach Land: In Japan dominieren Fahrzeuge
mit Hybridantrieb, in China batterieelektrische Antriebe und in Indien
Verbrennungsmotoren. In sämtlichen Märkten bleibt das Elektroblechstanzen eine
Schlüsseltechnologie für Elektro- und Hybridantriebe und ein Kernbestandteil
einer Vielzahl elektrifizierter Antriebssysteme in industriellen Anwendungen.
Insgesamt war die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr 2025 durch eine
weitgehend gesättigte Nachfragesituation in allen Regionen geprägt. In diesem
Umfeld konnte Feintool seine Position im Kernmarkt Automobilindustrie
verteidigen, in den Segmenten Industrie und grüne Energie selektiv Marktanteile
gewinnen und die strategische Positionierung für die nächste Wachstumsphase
weiter stärken.
Die Feintool-Strategie bewährt sich
Im aktuellen Umfeld bewährt sich die Strategie von Feintool, sich auf drei
Kerntechnologien und eine globale Fertigungspräsenz zu konzentrieren. Feintool
ist im Bereich der Feinschneid- und Umformtechnologien hervorragend positioniert
und profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit konventionellen
und hybriden Antrieben. In diesem traditionellen Kerngeschäft nimmt die Gruppe
führende Marktpositionen ein und hat ihre Rentabilität durch eine effizientere
Kostenstruktur verbessert. Gleichzeitig setzt sich der weltweite Übergang zu
elektrifizierten Antrieben und umweltfreundlichen Energielösungen fort, wenn
auch langsamer als ursprünglich erwartet. Das Elektroblechstanzen bleibt
weiterhin eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft, ergänzt durch FEINforming
für Bipolarplatten, die in Wasserstoff-Brennstoffzellen und -Elektrolyseuren zum
Einsatz kommen.
Die strategische Bedeutung des Elektroblechstanzens wird durch den aktuellen
Auftragseingang untermauert: Rund 60 % der Neuaufträge in Europa und Asien
entfallen auf Projekte für Elektromotorkerne. Dazu gehören unter anderem ein
Grossauftrag für Elektromotorkerne von einem der grössten chinesischen
Nutzfahrzeughersteller sowie ein bedeutendes neues Projekt in Europa für E-
Stanzanwendungen. Unsere technologische Vorreiterrolle wird durch den wachsenden
Einsatz von glulock® bei unseren Kunden weiter bekräftigt. Diese von Feintool
entwickelte Verbindungstechnologie für Elektromotorkerne ermöglicht eine höhere
Motoreffizienz, verbesserte Leistung und kompaktere Designs. Gleichzeitig ist
sie eine skalierbare und energieeffiziente Fertigungslösung für Anwendungen in
der Elektromobilität und im Bereich der industriellen Antriebe.
Während Feinschneiden und Umformen vorwiegend im Automobilbereich zum Einsatz
kommen, wächst die Bandbreite der Anwendungen für das Elektroblechstanzen: Etwa
ein Drittel des Volumens wird für Automobilanwendungen genutzt und etwa zwei
Drittel für industrielle Anwendungen wie Pumpen, Lüftermotoren und
Wärmetauscher, darunter auch Kühlsysteme für Rechenzentren. Diese
Diversifizierung spiegelt sich auch in den jüngsten Projekterfolgen mit
führenden Industriekunden in den Bereichen Lüftung, Antriebe und Stromerzeugung
wider und bestätigt die Attraktivität des Elektroblechstanzen für
leistungsstarke, skalierbare Anwendungen ausserhalb der Automobilindustrie. Mit
einer geografisch diversifizierten Fertigungspräsenz, die einen konsequenten
?Local for Local"-Ansatz ermöglicht, ist die Gruppe gut positioniert, um ihre
Kunden marktnah zu bedienen und flexibel auf regionale Nachfragemuster
einzugehen. Diese globale Präsenz stärkt auch die Resilienz von Feintool
gegenüber geopolitischen Entwicklungen und Handelsbarrieren.
Die 2024 eingeleiteten Restrukturierungs- und Standortoptimierungsmassnahmen
wurden im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen. Die Verlagerung der
Grossserienproduktion von Lyss (Schweiz) in das moderne europäische Werk in Most
(Tschechien) ist vollzogen. Der Standort Lyss wird als Kompetenzzentrum für
Feinschneidwerkzeugtechnologie und Wasserstoffanwendungen weiter ausgebaut und
unterstützt selektiv mittelgrosse Programme mit hohen technischen Anforderungen,
insbesondere für anspruchsvolle Hybridanwendungen. Parallel dazu wurde auch die
Restrukturierung der Business Unit Stamping Europe, einschliesslich der
Standorte Sachsenheim (Deutschland) und Tokod (Ungarn), zum Abschluss gebracht.
Der volle jährliche Ertragsbeitrag aus diesen Massnahmen wird voraussichtlich ab
dem Geschäftsjahr 2026 realisiert, mit damit verbundenen jährlichen Einsparungen
von rund CHF 12 Millionen.
Die Gewinnschwelle wurde weiter gesenkt
In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld erzielte Feintool im Geschäftsjahr
2025 eine resiliente operative Leistung. Der Konzernumsatz belief sich auf CHF
661,4 Millionen gegenüber CHF 719,6 Millionen im Vorjahr, was einem Rückgang von
8,1 % in Schweizer Franken und 4,7 % in lokalen Währungen entspricht. Trotz des
geringeren Volumens erzielte Feintool ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von
CHF 4,7 Millionen, verglichen mit einem ausgewiesenen EBIT von CHF -49,3
Millionen im Jahr 2024 (bereinigtes EBIT vor Restrukturierung und anderen
Einmaleffekten: CHF -2,2 Millionen). Dies spiegelt die Wirksamkeit der
gruppenweit umgesetzten Restrukturierungs- und Effizienzmassnahmen wider, durch
die die Gewinnschwelle deutlich gesenkt werden konnte. Die Ertragsqualität
verbesserte sich, unterstützt durch eine strukturell gestärkte Kostenbasis und
selektive Preiserhöhungen im Bereich Feinschneiden und Umformen. Im Berichtsjahr
fielen einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der
Produktionskapazitäten und operativen Anpassungen in den USA an.
Die Investitionsausgaben im Jahr 2025 betrugen CHF 54 Millionen (2024: CHF 58
Millionen) und spiegeln die letzte Phase des jüngsten Expansionszyklus der
Gruppe wider, wobei sich die Investitionen auf Elektroblechstanzkapazitäten,
Hybridanwendungen und die Weiterentwicklung der Standorte Tokod und USA
konzentrierten. Zukünftig wird sich der Schwerpunkt der Investitionen, nachdem
der Grossteil der wachstumsbezogenen Ausgaben getätigt wurde, auf
Instandhaltungs- und Effizienzsteigerungsprojekte sowie ausgewählte
Kapazitätserweiterungen insbesondere in Nordamerika und Asien verlagern, was zu
einer strukturellen Verbesserung des Free-Cash-Flow-Profils führen dürfte.
Aufgrund von Restrukturierungsausgaben in Höhe von CHF 9,4 Millionen war der
Free Cash Flow für das Jahr mit CHF -0,4 Millionen leicht negativ (2024: CHF
4,4 Mio.). Mit einer Eigenkapitalquote von 55,6 % (2024: 55,7 %) verfügt
Feintool weiterhin über eine solide Finanzbasis.
Europa: Herausfordernder Markt für Elektrofahrzeuge, Restrukturierungsmassnahmen
zeigen erste Erfolge
In Europa erzielte die Feintool-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von
CHF 383,5 Millionen, was einem Rückgang von 12,4 % (10,8 % in lokalen Währungen)
gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF 437,5 Millionen). Der Rückgang war
hauptsächlich auf den starken Einbruch der Nachfrage nach
Elektroblechkomponenten für Elektrofahrzeuge zurückzuführen. Überkapazitäten auf
dem Markt führten zur Verschiebung, Verkleinerung oder Streichung von
Fahrzeugprogrammen.
Im Laufe des Jahres zeigten die Fokussierung auf die Stabilisierung des
Geschäfts und die Restrukturierungsmassnahmen in Europa erste Wirkung. Während
der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 17,5 % zurückging,
schwächte sich der Rückgang im zweiten Halbjahr auf 6,1 % ab. Obwohl das
Marktumfeld weiterhin schwierig war, deutet der langsamere Umsatzrückgang in der
zweiten Jahreshälfte darauf hin, dass sich der rückläufige Trend in Europa im
Laufe des Jahres abgeschwächt hat.
USA: Aufwärtstrend in der zweiten Jahreshälfte, gestützt durch
Marktanteilsgewinne
In den USA wurden 2025 Umsätze in Höhe von CHF 199,8 Millionen erzielt,
gegenüber CHF 194,3 Millionen im Vorjahr - dies entspricht einem Anstieg von
2,8 % (9,6 % in Landeswährung). Der gemeldete Rückgang im ersten Halbjahr 2025
war in erster Linie auf niedrigere Rohstoffpreise, die etwa die Hälfte der
Produktpreise ausmachen, sowie auf die Schwäche des US-Dollars zurückzuführen,
während die Verkaufsmengen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher waren.
Im Laufe des Jahres zeigte das US-Geschäft eine deutliche Verbesserung. Während
der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7,3 % zurückging,
stieg er in der zweiten Jahreshälfte um 15,0 % gegenüber dem Vorjahr. Dies
spiegelt die stärkere zugrunde liegende Nachfrage, den Start neuer Programme und
die Vorteile der marktführenden Position von Feintool im Bereich Feinstanzen und
Umformen wider, insbesondere bei Anwendungen für Fahrzeuge mit konventionellem
und Hybridantrieb.
Asien: Herausforderungen durch Wettbewerb, verlangsamter Rückgang in der zweiten
Jahreshälfte
In Asien erzielte die Feintool-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von CHF
80,7 Millionen, was einem Rückgang von 10,3 % (5,2 % in lokalen Währungen)
gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF 90,0 Millionen). Der Rückgang ist
auf den verschärften Wettbewerb auf dem Automobilmarkt in China zurückzuführen,
der zu Marktanteilsverlusten bei den von Feintool belieferten Endkunden führte.
Im Laufe des Jahres schwächte sich der Rückgang ab. Während die Umsätze im
ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 % zurückgingen,
verlangsamte sich der Rückgang in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 8,3 %.
Obwohl das Marktumfeld in Asien weiterhin schwierig war, spiegelt diese
Abschwächung vor allem wider, dass bereits in der Pipeline befindliche Projekte
später und langsamer als erwartet anliefen, was zu einer allmählicheren
Verbesserung der Volumen in der zweiten Jahreshälfte führte.
In Indien erweist sich der Zeitpunkt für den Bau des neuen Produktionsstandorts
in Pune als günstig. Die Eröffnung ist für Juni 2026 geplant und die Gruppe
verzeichnet grosses Interesse und zahlreiche Anfragen für die Produktion im
neuen Werk.
Anträge an die Generalversammlung
Angesichts der schwierigen Ertragslage schlägt der Verwaltungsrat der
Generalversammlung 2026 vor, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende
auszuschütten.
Heinz Loosli wird nach insgesamt 28 Jahren im Dienste der Feintool-Gruppe an der
Generalversammlung vom 29. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der
Verwaltungsrat dankt Heinz Loosli für sein langjähriges, ausserordentliches
Engagement und seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Gruppe und wünscht
ihm für die Zukunft alles Gute.
Europa beeinflusst die kurzfristigen Aussichten, wobei eine gestärkte operative
Plattform besteht; optimistische mittelfristige Aussichten unverändert
Der Ausblick für 2026 bleibt vorsichtig. Feintool rechnet mit einer
uneinheitlichen Entwicklung in seinen Märkten, wobei das schwierige Umfeld in
Europa anhalten dürfte, während die Gruppe in den USA und Asien auf der
positiven Dynamik der zweiten Jahreshälfte 2025 aufbauen will, wenn auch in
Asien in einem moderateren Tempo. Feintool geht daher von einer weiteren
Verbesserung der EBIT-Margen in lokalen Währungen aus. Im Jahr 2026 werden
konzernweit neue umsatzrelevante und grossvolumige Programme anlaufen.
Die strukturellen Verschiebungen in Richtung Asien dürften sich fortsetzen und
verstärken. Der neue Produktionsstandort in Indien, dessen Eröffnung für 2026
geplant ist, wird daher die Positionierung der Gruppe im Laufe der Zeit stärken.
Mit Blick auf die Zukunft ist Feintool weiterhin zuversichtlich, dass die
globalen Megatrends hin zu kohlenstoffarmer Energieerzeugung, -speicherung und
-mobilität bestehen bleiben und weiterhin attraktives Wachstumspotenzial für die
Technologien des Unternehmens bieten. Vor diesem Hintergrund bekräftigt Feintool
das mittelfristige Ziel, eine EBIT-Marge von mehr als 6 % zu erreichen.
Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
| |2025 |2024 |Veränderung|Veränderung |
| |in CHF Mio.|in CHF Mio.| |in lokaler |
| | | | |Währung |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Nettoumsatz Feintool- |661.4 |719.6 |-8.1% |-4.7% |
|Gruppe | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|System Parts Europa |383.5 |437.5 |-12.4% |-10.8% |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|System Parts USA |199.8 |194.3 |2.8% |9.6% |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|System Parts Asien |80.7 |90.0 |-10.3% |-5.2% |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Ergebnis vor |56.6 |23.9 |136.3% |149.3% |
|Abschreibungen, Zinsen | | | | |
|und Steuern (EBITDA) | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Betriebsergebnis (EBIT) |4.7 |-49.3 |N/A |N/A |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|System Parts Europa |3.2 |-52.1 |N/A |N/A |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|System Parts USA |11.2 |10.2 |10.8% |18.0% |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|System Parts Asien |6.2 |8.3 |-25.6% |-21.1% |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Konzernergebnis |-8.0 |-44.7 |N/A |N/A |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Free Cash Flow |-0.4 |4.4 |N/A | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Bilanzsumme |770.5 |810.7 |-5.0% | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Eigenkapital |428.1 |451.6 |-5.2% | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Nettoverschuldung |57.7 |42.7 |35.2% | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Mitarbeitende |2851 |3096 |-245 | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
|Lernende |89 |98 |-9 | |
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+
Alle Informationen zum Jahresergebnis 2025 von Feintool finden Sie im
Geschäftsbericht 2025, der als PDF-Datei unter folgender Adresse verfügbar
ist: https://www.feintool.com/de/geschaeftsergebnisse/
Über Feintool
Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im
Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige
Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der
Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und
wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten
ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie
massgeblich.
Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre
Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer
erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und
entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative
Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.
Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18
Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit 2851
Mitarbeitenden und 89 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und
mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.
Feintool International Holding AG
Industriering 8
3250 Lyss
Schweiz
Medienkontakt
Joël Hafner
Telefon +41 32 387 51 11
corporate.communications@feintool.com
(mailto:corporate.communications@feintool.com)
www.feintool.com (https://www.feintool.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (PDF) (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/84e3590d-c56a-4f55-9897-a00e5aa3cfb6)
