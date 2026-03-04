GNW-News: Geschäftsjahr 2025: RENK Group AG erreicht Jahresziele mit neuen Höchstständen bei Umsatz und Auftragsbestand

Werte in diesem Artikel

^Geschäftsjahr 2025: RENK Group AG erreicht Jahresziele mit neuen Höchstständen

bei Umsatz und Auftragsbestand

* Rekordumsatz von 1,37 Mrd. EUR (+19,8 % ggü. Vorjahr) beflügelt durch starkes

Wachstum im Verteidigungsgeschäft (+24,0 % ggü. Vorjahr)

* Bereinigtes EBIT von 230 Mio. EUR (+21,7% ggü. Vorjahr) am oberen Ende der

Prognose bei verbesserter Marge von 16,9% (+0,3 Prozentpunkte ggü. Vorjahr)

* Neuer Rekord beim Auftragseingang von 1,57 Mrd. EUR unterstreicht anhaltend

hohe Nachfrage nach einsatzkritischen Antriebslösungen der RENK Group AG

* Gesamtauftragsbestand erreicht neues Allzeithoch von

6,68 Mrd. EUR (2024: 4,96 Mrd. EUR)

* Dividendenvorschlag je Aktie liegt bei 0,58 EUR; dies entspricht einer

Erhöhung von 38 % im Vergleich zum Vorjahr

* Ausblick: Weiteres Umsatzwachstum auf über 1,5 Mrd. EUR sowie bereinigtes EBIT

zwischen 255 Mio. EUR und 285 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2026 erwartet

Augsburg, 05. März 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat im Geschäftsjahr

2025 seine Wachstumsdynamik fortgesetzt und die Prognose für 2025 voll erfüllt.

Angetrieben durch die anhaltend starke Nachfrage im globalen

Verteidigungssektor, die konsequente operative Umsetzung sowie Lieferfähigkeit

erzielte RENK neue Höchstwerte bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand.

Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, erklärte:?Unsere Strategie, den

Fokus konsequent auf Verteidigungstechnologien zu richten, zahlt sich aus: Wir

verbuchen die höchsten Ergebnisse bei Umsatz, Auftragseingang und

Auftragsbestand in unserer Unternehmensgeschichte. Das zeigt, dass wir auf dem

richtigen Kurs sind, um unsere Wachstumsziele bis 2030 zu realisieren. In einem

geopolitisch volatilen Umfeld ist klar: Operative Performance und

Lieferfähigkeit sind entscheidend. Die RENK Group hat sich auf diese veränderten

Rahmenbedingungen bereits frühzeitig eingestellt und konsequent die notwendige

Geschwindigkeit aufgenommen. Damit sind wir bereits heute in der Lage, die

erforderlichen Kapazitäten bereitzustellen und unsere Systeme zuverlässig

auszuliefern. Mit unserer leistungsfähigen Produktionsstruktur sind wir bestens

dafür aufgestellt, unsere Kunden weltweit zuverlässig zu bedienen."

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte die RENK Group AG ihren Konzernumsatz um 19,8 %

auf 1,37 Mrd. EUR (2024: 1,14 Mrd. EUR). Wesentlicher Wachstumstreiber war das

Verteidigungsgeschäft, das um 24,0 % zulegte und damit für 74 % des

Gesamtumsatzes (2024: 72 %) steht. Das bereinigte EBIT erhöhte sich

überproportional zum Umsatz um 21,7 % auf 230 Mio. EUR (2024: 189 Mio. EUR). Dies

entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 16,9 % (2024: 16,6 %). Die positive

Margenentwicklung spiegelt die zunehmende operative Skalierung und eine strikte

Kostendisziplin wider.

Die Nachfragedynamik blieb mit einem Rekordauftragseingang von 1,57 Mrd. EUR

(Geschäftsjahr 2024: 1,44 Mrd. EUR) ungebrochen hoch. Der Gesamtauftragsbestand

erreichte zum 31. Dezember 2025 ein neues Allzeithoch von 6,68 Mrd. EUR (31.

Dezember 2024: 4,96 Mrd. EUR). Die damit verbundene Book-to-Bill-Ratio im

Geschäftsjahr 2025 belief sich trotz Auftragsverschiebung ins Geschäftsjahr

2026 in Höhe von ~200 Mio. EUR auf 1,2x (2024: 1,3x) und unterstreicht damit die

weiterhin gute Visibilität des Geschäfts für die kommenden Quartale und Jahre.

Aufgrund der positiven Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres wird der

Vorstand von RENK der Hauptversammlung am 10. Juni 2026 eine

Dividendenausschüttung in Höhe von 0,58 EUR je Aktie vorschlagen. Dies entspricht

einer Steigerung der Dividende um 38 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 0,42 EUR) und

einer Ausschüttungsquote von 40,9 %.

Verteidigungsgeschäft mit zweistelligem Wachstum

Das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) wies im Geschäftsjahr 2025 mit

einer Steigerung von 24,8 % im Vergleich zum Vorjahr erneut das größte

Umsatzwachstum aller drei Segmente auf und erzielte einen Umsatz in Höhe von

872 Mio. EUR (2024: 699 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT wuchs um 27,8 % auf 178 Mio.

EUR (2024: 140 Mio. EUR). Die damit verbundene bereinigte EBIT-Marge betrug 20,4 %

(2024: 20,0 %). Der Auftragseingang stieg im Geschäftsjahr 2025 um 11,3 % auf

1,13 Mrd. EUR (2024: 1,02 Mrd. EUR). Die Book-to-Bill-Ratio für das Segment VMS

belief sich damit auf 1,3x (2024: 1,5x), obwohl sich ein großes

Kampfpanzerprojekt für einen internationalen Kunden ins laufende Geschäftsjahr

verschoben hat. In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist die positive

Entwicklung bei RENK America (RAM), mit einem Auftragseingang von über 550 Mio.

US-Dollar. Auch das während des dritten Quartals am Hauptsitz in Augsburg

implementierte modulare Produktionskonzept ist in vollem operativen Betrieb und

trägt bereits zu ersten Effizienzgewinnen bei.

Das Segment Marine & Industry (M&I) verzeichnete ebenfalls ein deutliches

Wachstum. Treiber dafür war das Marinegeschäft. Es konnte zudem die

makroökonomisch bedingten Herausforderungen im Industriesektor ausgleichen, die

von einer weltweit verhaltenen Nachfrage geprägt waren. Insgesamt stieg der

Umsatz um 15,3 % auf 380 Mio. EUR (2024: 330 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT stieg um

29,6 % auf 45 Mio. EUR (2024: 35 Mio. EUR), wobei ergebnisverbessernde Sondereffekte

in niedriger einstelliger Millionenhöhe dazu beigetragen haben. Die damit

verbundene bereinigte EBIT-Marge im Segment stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 11,9

% (2024: 10,6 %). Der Auftragseingang lag mit 327 Mio. EUR 6,3 % über dem

Vorjahreswert (2024: 307 Mio. EUR). Die Book-to-Bill-Ratio im Segment lag bei

0,9x (2024: 0,9x).

Trotz eines sehr schwachen Industrieumfelds zeigte sich das Segment Slide

Bearings im Geschäftsjahr 2025 resilient. Der Umsatz erhöhte sich um 2,5 % auf

128 Mio. EUR (2024: 125 Mio. EUR), wobei im Dezember 2025 das beste Umsatzergebnis

in der Geschichte des Segments erzielt werden konnte. Das bereinigte EBIT stieg

um 6,9 % auf 23 Mio. EUR (2024: 21 Mio. EUR). Damit konnte das Segment trotz des

herausfordernden Marktumfelds die bereinigte EBIT-Marge um 0,7 Prozentpunkte auf

17,9 % steigern (2024: 17,2 %). Der Auftragseingang verzeichnete einen leichten

Rückgang um 4,8 % auf 126 Mio. EUR (2024: 133 Mio. EUR) und die Book-to-Bill-Ratio

lag bei 1,0x (2024: 1,1x).

Ausblick auf 2026

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 geht die RENK Group AG von einem anhaltenden

profitablen Wachstumskurs aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen makro- und

geopolitischen Gegebenheiten erwartet das Unternehmen für 2026 einen Umsatz von

mehr als 1,5 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBIT im Bereich von 255 Mio. EUR bis

285 Mio. EUR.

?Wir haben im Geschäftsjahr 2025 erneut unter Beweis gestellt, dass wir Wachstum

in nachhaltige Profitabilität übersetzen können und das obwohl wir Gegenwind

durch unterschiedliche Themen wie z.B. US-Zölle, ein schwaches

Industriegeschäft, Exportembargos und Wechselkurseffekte hatten. Die Aufnahme in

den MDAX im März 2025 war einer von vielen Höhepunkten und hat unsere

erfolgreiche Entwicklung am Kapitalmarkt eindrucksvoll unterstrichen. Vor diesem

Hintergrund freue ich mich zu verkünden, dass wir unseren Aktionären zur

Hauptversammlung eine Dividende von 0,58 EUR je Aktie vorschlagen werden", so Anja

Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.

Konzern-Kennzahlen (in Mio. EUR) auf einen Blick

+------------------+-------+-------+--------------------+

| RENK Group AG | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |

+------------------+-------+-------+--------------------+

| Umsatz | 1.366 | 1.141 | +19,8 |

+------------------+-------+-------+--------------------+

| Bereinigtes EBIT | 230 | 189 | +21,7 |

+------------------+-------+-------+--------------------+

| Auftragseingang | 1.571 | 1.442 | +9,0 |

+------------------+-------+-------+--------------------+

Segment-Kennzahlen (in Mio. EUR) auf einen Blick

+----------------------------+-------+-------+--------------------+

| Vehicle Mobility Solutions | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |

+----------------------------+-------+-------+--------------------+

| Umsatz | 872 | 699 | +24,8 |

+----------------------------+-------+-------+--------------------+

| Bereinigtes EBIT | 178 | 140 | +27,8 |

+----------------------------+-------+-------+--------------------+

| Auftragseingang | 1.129 | 1.015 | +11,3 |

+----------------------------+-------+-------+--------------------+

+-------------------+------+------+--------------------+

| Marine & Industry | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |

+-------------------+------+------+--------------------+

| Umsatz | 380 | 330 | +15,3 |

+-------------------+------+------+--------------------+

| Bereinigtes EBIT | 45 | 35 | +29,6 |

+-------------------+------+------+--------------------+

| Auftragseingang | 327 | 307 | +6,3 |

+-------------------+------+------+--------------------+

+------------------+------+------+--------------------+

| Slide Bearings | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |

+------------------+------+------+--------------------+

| Umsatz | 128 | 125 | +2,5 |

+------------------+------+------+--------------------+

| Bereinigtes EBIT | 23 | 21 | +6,9 |

+------------------+------+------+--------------------+

| Auftragseingang | 126 | 133 | -4,8 |

+------------------+------+------+--------------------+

RENK Group AG Medienanfragen bitte an:

Gögginger Str. 73 Fabian Klee

D-86159 Augsburg Global Head of Communications & Group

Deutschland Spokesperson

www.renk.com (https://www.renk.com/) fabian.klee@renk.com

(mailto:fabian.klee@renk.com)

+49 160 7154 647

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd.

EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

(http://www.renk.com/)

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

