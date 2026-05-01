GNW-News: Get SAT und Eutelsat Network Solutions geben strategische Partnerschaft bekannt, um Multi-Orbit-Konnektivität für Anwendungen im Verteidigungs- und...
^REHOVOT, Israel und HOUSTON, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Get SAT, ein
führender Hersteller von kompakten Satellitenterminals, und Eutelsat Network
Solutions (https://eutelsatns.us/) (EutelsatNS), das Unternehmen, das der US-
Regierung und ihren Verbündeten eine zuverlässige Konnektivität ermöglicht,
geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft formalisiert
die Integration der Terminalserie Aero Blade von Get SAT und des Low Earth Orbit
(LEO)-Netzwerks OneWeb von Eutelsat. Betreiber aus dem Verteidigungs- und
Regierungsbereich können sofort von der niedrigen Latenz und der
leistungsfähigen Konnektivität von OneWeb LEO profitieren und bei Bedarf nahtlos
zu verschiedenen geostationären Netzwerken (GEO) wechseln.
Unübertroffene Multi-Orbit-Flexibilität
Ausfallsichere Kommunikation ist mittlerweile unverzichtbar und dank der neuen
Konnektivitätsoptionen von Get SAT und EutelsatNS gehört das?Entweder-oder"-
Dilemma der Vergangenheit an. Die fortschrittliche Electronically Steerable
Antenna (ESA)-Technologie von Get SAT ermöglicht Ku-Band-Konnektivität sowohl
über das OneWeb-LEO-Netzwerk von Eutelsat als auch über verschiedene GEO-
Netzwerke. Dadurch können Missionsplaner und Betreiber je nach
Missionsanforderung die optimale Orbitallösung nutzen, ohne an eine einzelne
Satellitenarchitektur oder einen bestimmten Netzwerkanbieter gebunden zu sein.
?Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen Wahlfreiheit und operative
Resilienz", so Kfir Benjamin, CEO von Get SAT.?Unsere Aero-Blade-Serie
(https://www.getsat.com/esa/aero-blade-m-series/) ermöglicht es Betreibern, die
geringe Latenz und den hohen Datendurchsatz der OneWeb-LEO-Konstellation von
Eutelsat mit der Reichweite anderer GEO-Netzwerke zu kombinieren - und das alles
über ein einziges kompaktes Terminal."
Erfolgreiche Zusammenarbeit mit der US Army und der US Air Force
Die Partnerschaft knüpft an eine Reihe erfolgreicher Projekte an und umfasst die
Lieferung von Multi-Orbit-Produkten sowohl an die US Army als auch an die US Air
Force. Diese Erfolge unterstreichen die technische Reife und Einsatzbereitschaft
der Aero-Blade-Terminalserie selbst unter anspruchsvollsten taktischen
Einsatzbedingungen an Land und in der Luft.
Die speziell für luftgestützte Plattformen entwickelte Aero-Blade-Terminalserie
bietet robuste Konnektivität für unbemannte und bemannte Luftfahrzeuge.
Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft:
* Multi-Orbit-Wahlfreiheit: Betreiber können auf eine einheitliche Lösung
zugreifen, die sowohl LEO- als auch GEO-Architekturen unterstützt. Dadurch
kann je nach Missionsanforderung in Echtzeit der jeweils optimale
Übertragungsweg gewählt werden, ohne an einen bestimmten Satellitenanbieter
gebunden zu sein.
* Erhöhte Ausfallsicherheit: Der Wechsel zwischen verschiedenen Umlaufbahnen
bietet zusätzliche Redundanz und gewährleistet die Aufrechterhaltung der
Kommunikation auch in stark beanspruchten Umgebungen, indem ein Failover
zwischen LEO und GEO möglich ist.
* Kompakte Bauweise und hohe SWaP-Effizienz: Dank des branchenführenden
kompakten Designs und der hohen SWaP-Effizienz von Get SAT eignen sich diese
Terminals ideal für Plattformen, die eine nahtlose Integration erfordern,
und bieten LEO-Zugang mit hoher Bandbreite sowie eine aerodynamisch
optimierte Bauform.
* Globale LEO-Reichweite: Die OneWeb-Konstellation von Eutelsat bietet selbst
in den entlegensten Regionen Konnektivität auf Unternehmensniveau mit hoher
Geschwindigkeit und geringer Latenz.
?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Get SAT, um unseren Kunden aus
dem Regierungs- und Verteidigungsbereich diese innovativen Terminals
bereitzustellen", so Ian Canning, Präsident und CEO von EutelsatNS.?Die
Möglichkeit, flexibel über mehrere Orbits hinweg zu kommunizieren, stellt einen
entscheidenden Fortschritt für die taktische Kommunikation dar. Sie verschafft
der US Army, der US Air Force und weiteren verbündeten Partnern den nötigen
operativen Spielraum."
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Produktseite
(https://www.getsat.com/esa/aero-blade-m-series/)
Get SAT ist ein führender Anbieter miniaturisierter, mobiler
Satellitenkommunikationsterminals. Dank einer einzigartigen, patentierten
Antennentechnologie bietet es tragbare Vollduplex-Lösungen für das Ka- und Ku-
Band, die für eine schnelle Integration in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt
wurden.
Eutelsat Network Solutions (der Markenname von OneWeb Technologies Inc.) liefert
sichere, speziell entwickelte Satellitenkommunikationslösungen für die US-
Regierung und verbündete Partner. Als Proxy-Unternehmen von Eutelsat in den USA
bietet Eutelsat Network Solutions einen einzigartigen Zugang zur globalen GEO-
Flotte von Eutelsat und zur OneWeb-LEO-Konstellation. Diese Konstellation bietet
Multi-Orbit-Konnektivität der nächsten Generation und eine beispiellose
Unterstützung bei gemeinsamen Missionen.
Kontakt:
info@getsat.com
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a845-89587a8b6d00
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