GNW-News: GEVORKYAN im H1 2026: Umsatz +18 %, Nettogewinn +34 %

15.09.26 08:04 Uhr

^Wichtigste Ergebnisse von GEVORKYAN im H1 2026:

* Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18 % auf fast 50 Mio. EUR

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* Das EBITDA überstieg 15 Mio. EUR, was einem Wachstum von 9 % gegenüber dem

Vorjahr entspricht

* Die EBITDA-Marge erreichte 30 %

* Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 34 % auf fast 4 Mio.

GEVORKYAN, a.s., ein europäischer Marktführer im Bereich der Pulvermetallurgie,

gibt ausgewählte Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Halbjahr 2026

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bekannt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erzielte das Unternehmen einen

Umsatz von 49,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von 18,18 % gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Das EBITDA stieg um 9,19 % auf 15,04 Mio. EUR, während die EBITDA-

Marge 30,19 % erreichte. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte GEVORKYAN zudem ein

operatives EBIT von 6,68 Mio. EUR, was einem Wachstum von 29,06 % gegenüber dem

Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn (EAT) stieg um 34,50 % auf 3,97 Mio. EUR.

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Der erfolgreiche Abschluss einer zweijährigen Entwicklungsphase in Kombination

mit der Akquisition in Italien brachte dem Unternehmen neue Projekte für die

Luft- und Raumfahrtindustrie, insbesondere in den Segmenten Flugzeuge und

unbemannte Systeme. GEVORKYAN, a.s. hat die Zertifizierung nach der Norm EN

9100 für die Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie erfolgreich abgeschlossen und

ist dadurch in der globalen OASIS-Datenbank gelistet, die von zertifizierten

Lieferanten und Abnehmern in diesen Branchen genutzt wird.

Das italienische Werk Gevorkyan Sinteris Italia beliefert nach der erfolgreichen

Akquisition bereits die Rheinmetall-Gruppe. Dabei handelt es sich nicht direkt

um Teile für Waffen, sondern um Komponenten für militärische Ausrüstung.

Den vollständigen Zwischenbericht für H1 2026 finden Sie hier.

(https://www.gevorkyan.eu/wp-content/uploads/GEVORKYAN-H1-2026-Interim-

Report.pdf)

Über GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der

Pulvermetallurgie, ein globaler Zulieferer für große multinationale Unternehmen

und eines der innovativsten Unternehmen dieses Sektors weltweit. Weitere

Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de.

Kontaktinformationen:

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Medien: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

(mailto:marketing@gevorkyan.sk)

Hinweis

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder

Kauf von Wertpapieren dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen

dienen ausschließlich Informationszwecken. Für weitere Informationen zu ihrem

Kontext und ihrer Erläuterung empfehlen wir, den oben genannten Vertreter von

GEVORKYAN, a.s. zu kontaktieren. Das öffentliche Angebot von Aktien in der

Tschechischen Republik erfolgte auf Grundlage eines Aktienprospekts, der gemäß

der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates erstellt

wurde und auf der Website von GEVORKYAN, a.s. verfügbar ist.

Dieses Dokument enthält?zukunftsgerichtete Aussagen", die anhand von Begriffen

wie?kann",?wird",?erwartet",?glaubt",?schätzt" und ähnlichen Formulierungen

erkennbar sein können und sich auf strategische Prioritäten, Leistung, Wachstum,

Transaktionen oder Markttrends beziehen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und

Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon

abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen Prognosen beruhen auf den

bestmöglichen Einschätzungen des Managements von GEVORKYAN hinsichtlich der

strategischen und finanziellen Lage des Unternehmens sowie der künftigen

Marktbedingungen, Trends und sonstigen möglichen Entwicklungen. Diese

Einschätzungen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

Ergebnisse können unter anderem aufgrund folgender Faktoren wesentlich von

diesen Aussagen abweichen: einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine

einschließlich zusätzlicher Sanktionen und Gegensanktionen; der Nachfrage nach

Produkten und Dienstleistungen von GEVORKYAN und deren Marktakzeptanz; unserer

Pläne hinsichtlich der Dividendenpolitik und der Ausschüttung von Dividenden

sowie unserer Fähigkeit, Kredite, Überweisungen oder sonstige Zahlungen oder

Garantien von Finanzinstituten zu erhalten; regulatorischer Änderungen, die die

metallurgische Industrie und die Pulvermetallurgie betreffen;

Rechtsstreitigkeiten oder Auseinandersetzungen mit Dritten oder

Regulierungsbehörden oder sonstiger negativer Entwicklungen im Zusammenhang mit

diesen Parteien; der Auswirkungen von Exportkontrollen und Rechtsvorschriften,

die Handel und Investitionen beeinflussen, auf unsere Fähigkeit und die

Fähigkeit bedeutender Drittlieferanten, Waren, Software oder Technologien zu

erwerben, die für die Produkte und Dienstleistungen erforderlich sind, die wir

unseren Kunden anbieten, einschließlich solcher Auswirkungen, die sich aus

Zöllen oder anderen Handelsmaßnahmen in den Ländern ergeben, in denen wir tätig

sind; weiterer Risiken außerhalb der Kontrolle des Unternehmens oder der

Nichterfüllung von Erwartungen hinsichtlich verschiedener strategischer

Prioritäten, der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und des zunehmenden

Wettbewerbs auf den Märkten, auf denen GEVORKYAN tätig ist.

HINWEIS FÜR LESER: DARGESTELLTE FINANZINFORMATIONEN

Die Ergebnisse von GEVORKYAN und die weiteren in diesem Dokument dargestellten

Finanzinformationen werden, sofern nicht anders angegeben, in Übereinstimmung

mit den International Financial Reporting Standards (?IFRS") auf Grundlage

interner Managementberichte erstellt, für die die Unternehmensleitung

verantwortlich ist, und wurden weder extern geprüft noch einer prüferischen

Durchsicht oder sonstigen externen Verifizierung unterzogen. Daher sollte diesen

Informationen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden. Diese

Informationen sind möglicherweise kein Indikator für die tatsächlichen

Ergebnisse in zukünftigen Perioden.

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