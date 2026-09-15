GNW-News: GEVORKYAN im H1 2026: Umsatz +18 %, Nettogewinn +34 %
^Wichtigste Ergebnisse von GEVORKYAN im H1 2026:
* Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18 % auf fast 50 Mio. EUR
* Das EBITDA überstieg 15 Mio. EUR, was einem Wachstum von 9 % gegenüber dem
Vorjahr entspricht
* Die EBITDA-Marge erreichte 30 %
* Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 34 % auf fast 4 Mio.
GEVORKYAN, a.s., ein europäischer Marktführer im Bereich der Pulvermetallurgie,
gibt ausgewählte Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Halbjahr 2026
bekannt.
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von 49,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von 18,18 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Das EBITDA stieg um 9,19 % auf 15,04 Mio. EUR, während die EBITDA-
Marge 30,19 % erreichte. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte GEVORKYAN zudem ein
operatives EBIT von 6,68 Mio. EUR, was einem Wachstum von 29,06 % gegenüber dem
Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn (EAT) stieg um 34,50 % auf 3,97 Mio. EUR.
Der erfolgreiche Abschluss einer zweijährigen Entwicklungsphase in Kombination
mit der Akquisition in Italien brachte dem Unternehmen neue Projekte für die
Luft- und Raumfahrtindustrie, insbesondere in den Segmenten Flugzeuge und
unbemannte Systeme. GEVORKYAN, a.s. hat die Zertifizierung nach der Norm EN
9100 für die Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie erfolgreich abgeschlossen und
ist dadurch in der globalen OASIS-Datenbank gelistet, die von zertifizierten
Lieferanten und Abnehmern in diesen Branchen genutzt wird.
Das italienische Werk Gevorkyan Sinteris Italia beliefert nach der erfolgreichen
Akquisition bereits die Rheinmetall-Gruppe. Dabei handelt es sich nicht direkt
um Teile für Waffen, sondern um Komponenten für militärische Ausrüstung.
Den vollständigen Zwischenbericht für H1 2026 finden Sie hier.
(https://www.gevorkyan.eu/wp-content/uploads/GEVORKYAN-H1-2026-Interim-
Report.pdf)
Über GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der
Pulvermetallurgie, ein globaler Zulieferer für große multinationale Unternehmen
und eines der innovativsten Unternehmen dieses Sektors weltweit. Weitere
Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de.
Kontaktinformationen:
Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Medien: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
(mailto:marketing@gevorkyan.sk)
Hinweis
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Kauf von Wertpapieren dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
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GEVORKYAN, a.s. zu kontaktieren. Das öffentliche Angebot von Aktien in der
Tschechischen Republik erfolgte auf Grundlage eines Aktienprospekts, der gemäß
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates erstellt
wurde und auf der Website von GEVORKYAN, a.s. verfügbar ist.
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Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon
abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen Prognosen beruhen auf den
bestmöglichen Einschätzungen des Managements von GEVORKYAN hinsichtlich der
strategischen und finanziellen Lage des Unternehmens sowie der künftigen
Marktbedingungen, Trends und sonstigen möglichen Entwicklungen. Diese
Einschätzungen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen
Ergebnisse können unter anderem aufgrund folgender Faktoren wesentlich von
diesen Aussagen abweichen: einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine
einschließlich zusätzlicher Sanktionen und Gegensanktionen; der Nachfrage nach
Produkten und Dienstleistungen von GEVORKYAN und deren Marktakzeptanz; unserer
Pläne hinsichtlich der Dividendenpolitik und der Ausschüttung von Dividenden
sowie unserer Fähigkeit, Kredite, Überweisungen oder sonstige Zahlungen oder
Garantien von Finanzinstituten zu erhalten; regulatorischer Änderungen, die die
metallurgische Industrie und die Pulvermetallurgie betreffen;
Rechtsstreitigkeiten oder Auseinandersetzungen mit Dritten oder
Regulierungsbehörden oder sonstiger negativer Entwicklungen im Zusammenhang mit
diesen Parteien; der Auswirkungen von Exportkontrollen und Rechtsvorschriften,
die Handel und Investitionen beeinflussen, auf unsere Fähigkeit und die
Fähigkeit bedeutender Drittlieferanten, Waren, Software oder Technologien zu
erwerben, die für die Produkte und Dienstleistungen erforderlich sind, die wir
unseren Kunden anbieten, einschließlich solcher Auswirkungen, die sich aus
Zöllen oder anderen Handelsmaßnahmen in den Ländern ergeben, in denen wir tätig
sind; weiterer Risiken außerhalb der Kontrolle des Unternehmens oder der
Nichterfüllung von Erwartungen hinsichtlich verschiedener strategischer
Prioritäten, der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und des zunehmenden
Wettbewerbs auf den Märkten, auf denen GEVORKYAN tätig ist.
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