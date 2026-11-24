GNW-News: GEVORKYAN im Q3 2026: Umsatz +17 %, EBITDA-Marge von nahezu 30 %
^Wichtigste Ergebnisse von GEVORKYAN in den ersten neun Monaten des Jahres 2026:
* Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um mehr als 17 % auf 74,5 Mio. EUR
* Das EBITDA erreichte 22,1 Mio. EUR bei einer Marge von nahezu 30 %
* Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,5 % auf 9,2 Mio. EUR
* Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich auf 4,5 Mio. EUR
GEVORKYAN, a.s., ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der
Pulvermetallurgie, gibt ausgewählte Finanz- und Betriebsergebnisse für die
ersten neun Monate des Jahres 2026 bekannt.
Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 74,52 Mio. EUR, was einem Anstieg von
17,31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA erreichte 22,14 Mio. EUR,
was einem Rückgang von 3,71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die
EBITDA-Marge 29,71 % betrug. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,49 % auf
9,24 Mio. EUR, und der Nettogewinn (EAT) erhöhte sich um 2,29 % auf 4,52 Mio.
EUR.
Mit der diesjährigen Übernahme des italienischen Werks waren auch einmalige
Kosten in Höhe von 500.000 EUR für Rechts- und Wirtschaftsberatung sowie
Verwaltung verbunden. Darüber hinaus bestand ein zusätzlicher Bedarf an Working
Capital in Höhe von 2,1 Mio. EUR. Diese Mittel waren erforderlich, um den
reibungslosen Betrieb des übernommenen Unternehmens sicherzustellen und dessen
finanzielle Lage zu stabilisieren.
Neue Projekte und Finanzausblick
GEVORKYAN, a.s. baut seine Präsenz in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie
weiter aus und realisiert bereits Serienlieferungen, unter anderem für die
Rheinmetall Group. Das Unternehmen entwickelt zudem neue Projekte im Bereich der
Komponenten für die Hardware von KI-Rechenzentren sowie im Bereich der
Agrartechnologie in Zusammenarbeit mit weltweit bekannten Marken wie John Deere,
Deutz-Fahr und Lombardini.
Die Stabilität des langfristigen Ausblicks des Unternehmens wird durch Verträge
mit Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren gestützt. Der sich dem Abschluss nähernde
Investitionszyklus und die schrittweise Freisetzung von Working Capital
unterstützen das Ziel, ab 2027 einen positiven Cashflow zu erzielen. Das
erwartete Cashflow-Wachstum und die geringere Kapitalintensität des weiteren
Wachstums schaffen schrittweise Spielraum für neue Möglichkeiten der
Kapitalallokation, darunter den Schuldenabbau, Dividendenzahlungen,
Aktienrückkäufe und weiteres Umsatzwachstum.
Den vollständigen Zwischenbericht für Q3 2026 finden Sie hier
(https://www.gevorkyan.eu/wp-content/uploads/GEVORKYAN-Q3-2026-Interim-
Report.pdf).
Über GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der
Pulvermetallurgie, ein globaler Zulieferer für große multinationale Unternehmen
und eines der innovativsten Unternehmen dieses Sektors weltweit. Weitere
Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu (https://www.gevorkyan.eu).
Kontakt
Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Medien: Alexandra Murgashová, marketing@gevorkyan.sk
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wurde und auf der Website von GEVORKYAN, a.s. verfügbar ist.
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sowie zukünftiger Marktbedingungen, Trends und weiterer möglicher Entwicklungen.
Diese Überlegungen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen
Ergebnisse können unter anderem aufgrund folgender Faktoren wesentlich von
diesen Aussagen abweichen: einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine,
einschließlich weiterer Sanktionen und Gegensanktionen; der Nachfrage nach
Produkten und Dienstleistungen von GEVORKYAN und deren Marktakzeptanz; unserer
Pläne hinsichtlich der Dividendenpolitik und Dividendenzahlungen sowie unserer
Fähigkeit, Kredite, Überweisungen oder andere Zahlungen beziehungsweise
Garantien von Finanzinstituten zu erhalten; regulatorischer Änderungen, die die
metallurgische Industrie und den Bereich der Pulvermetallurgie betreffen;
Rechtsstreitigkeiten oder Auseinandersetzungen mit Dritten oder
Aufsichtsbehörden oder anderer negativer Entwicklungen im Zusammenhang mit
diesen Parteien; der Auswirkungen von Exportkontrollen und Rechtsvorschriften,
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