GNW-News: GEVORKYAN refinanziert erfolgreich Anleihen im Wert von 30 Millionen EUR. Das Interesse der Investoren überstieg das Emissionsvolumen.
^GEVORKYAN, a.s., ein international tätiges Unternehmen im Bereich der
Pulvermetallurgie, hat erfolgreich eine Anleiheemission im Volumen von 30
Millionen EUR zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten durchgeführt.
Trotz einer deutlich höheren Nachfrage seitens der Investoren entschied sich die
Unternehmensleitung, das ursprünglich geplante Emissionsvolumen beizubehalten,
im Einklang mit der langfristigen Strategie zum schrittweisen Abbau der
Verschuldung.
Die erfolgreiche Refinanzierung stellt einen weiteren bedeutenden Schritt im
Finanzmanagement von GEVORKYAN dar. Die neue Anleiheemission mit einem festen
jährlichen Zinssatz von 7,39 % und einer Laufzeit bis 2031 dient der
Refinanzierung der von GEVORKYAN CZ begebenen Anleihen, die 2026 fällig werden.
Die Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen, die Laufzeit der entsprechenden
Fremdfinanzierung zu verlängern, und trägt zur Stabilität seiner Finanzstruktur
bei.
Komer?ní banka, a.s. fungierte als federführender Manager der Anleiheemission,
während die rechtliche Beratung durch die Anwaltskanzleien HAVEL & PARTNERS und
Dentons erfolgte. An der Durchführung der Transaktion war zudem Conseq
Investment Management, a.s. als Co-Manager beteiligt.
?Ein besonderer Dank gilt der Komer?ní banka für die professionelle Leitung der
gesamten Transaktion sowie HAVEL & PARTNERS und Dentons für ihre fachkundige
Rechtsberatung. Alle Beteiligten haben damit wesentlich zum erfolgreichen
Abschluss der Refinanzierung beigetragen. Vor allem aber schätzen wir das
Vertrauen unserer Investoren, das für uns auch in Zukunft eine Verpflichtung
darstellt", ergänzte Artur Gevorkyan, Vorstandsvorsitzender von GEVORKYAN, a.s.
Über GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. gehört zu den führenden europäischen Unternehmen im Bereich der
Pulvermetallurgie, ist ein globaler Zulieferer für große multinationale
Unternehmen und zählt weltweit zu den innovativsten Unternehmen dieser Branche.
Weitere Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de
(http://www.gevorkyan.eu/de).
Kontakt
Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
(mailto:andrej.batovsky@gevorkyan.sk)
Medien: Alexandra Murgashová (Hazuchová), marketing@gevorkyan.sk
(mailto:marketing@gevorkyan.sk)
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