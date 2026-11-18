GNW-News: GEVORKYAN veröffentlicht am 24. November 2026 die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026
^GEVORKYAN, a.s. wird am Dienstag, dem 24. November 2026, um 8:00 Uhr
mitteleuropäischer Zeit (MEZ) ausgewählte Finanz- und operative Ergebnisse für
das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.
Das Unternehmen lädt außerdem zu einer Online-Ergebnisbesprechung mit der
Unternehmensleitung ein, die am selben Tag um 9:00 Uhr (MEZ) über Zoom
stattfindet.
Zur Anmeldung für die Veranstaltung klicken Sie bitte auf folgenden Link:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/PykL3CNLSlKL0m4XO7VKVA
Über GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der
Pulvermetallurgie, ein weltweiter Zulieferer großer multinationaler Unternehmen
und eines der innovativsten Unternehmen der Branche weltweit. Weitere
Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de (http://www.gevorkyan.eu/de).
Kontakt
Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Medien: Alexandra Murgashová, marketing@gevorkyan.sk
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