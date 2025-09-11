GNW-News: GFS Developments eröffnet neues Büro in Frankfurt und präsentiert Immobilienmöglichkeiten in Dubai
^Foto mit freundlicher Genehmigung von GFS Developments
FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GFS Developments
(https://gfsdevelopments.ae/), ein führender internationaler
Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, hat
mit der Eröffnung seines neuen Bürostandorts im Spaces - Tower One in Frankfurt
einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Bei einem exklusiven Event am 30. August
2025 kamen Investoren und Immobilienfachleute zusammen, um über den dynamischen
Immobilienmarkt in Dubai zu diskutieren, Marktinformationen zu erhalten und
einen Ausblick auf die kommenden Projekte von GFS Developments zu erhalten.
Das Event brachte Branchenakteure zusammen, um die vielfältigen Möglichkeiten
und das robuste Investitionsklima zu erörtern, die den Immobiliensektor in Dubai
auszeichnen. GFS Developments nutzte das Event, um seine neuesten Wohnangebote,
darunter das kürzlich vorgestellte Projekt Coventry Living, vorzustellen und
seine wachsende Präsenz in Europa durch die strategisch günstig gelegene
Niederlassung in Frankfurt zu präsentieren.
?Das neue Büro in Frankfurt wird als Anlaufstelle für Investoren dienen, die
Zugang zum widerstandsfähigen Immobilienmarkt Dubais suchen", so Michael John
Collings, Geschäftsführer von GFS Developments.?Wir sind mit unserem Wissen und
unserem Netzwerk im Herzen Europas angekommen. Wir erleichtern es unseren
Kunden, von Dubais bemerkenswerter Investitionslandschaft zu profitieren."
Die beim Auftakt-Event vorgestellten aktuellen Zahlen verdeutlichen den
anhaltenden Aufwärtstrend des Immobiliensektors in Dubai. In der ersten Hälfte
des Jahres 2025 erreichte das Gesamttransaktionsvolumen 431 Milliarden Dirham,
was einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen
neuen Rekord für den Markt darstellt. Die Anzahl der Anleger stieg auf 1,3
Millionen, darunter 59.000 neue Anleger, was einem Anstieg von 22 Prozent
gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Collings erklärt:?Die Attraktivität Dubais als globaler Investitionsstandort
wird durch die fehlende Einkommenssteuer, den Schutz von Investoren durch
Eigentumsrechte und ein international wettbewerbsfähiges Geschäftsumfeld
untermauert. Dies ermöglicht eine anhaltende Nachfrage sowohl nach hochwertigen
als auch nach erschwinglichen Wohnungen, die durch eine erstklassige
Infrastruktur, transparente rechtliche Rahmenbedingungen und ein
kontinuierliches Bevölkerungswachstum zusätzlich gestützt wird."
Die auf dem Event vorgestellten Marktdaten zeigten, dass die Einwohnerzahl
Dubais 3,8 Millionen überschritten hat, wobei Prognosen einen Anstieg auf über
7,8 Millionen bis zum Jahr 2040 vorhersagen. Die Immobilienpreise verzeichnen
weiterhin langfristigen Zuwachs, wobei der durchschnittliche Quadratmeterpreis
bis Ende 2024 auf 1.524 AED steigen wird, was einem Anstieg von 88,56 Prozent
seit 2009 entspricht. Bemerkenswert ist, dass 61 Prozent der Transaktionen im
Januar 2025 Off-Plan-Projekte (im Bau oder vor Baubeginn) betrafen, was das
Vertrauen der Investoren in die Entwicklungsprojekte in Dubai unterstreicht.
Die Teilnehmer des Events erfuhren, dass erstklassige Stadtteile wie Jumeirah
Village Circle und Dubai Hills Mietrenditen von 7 bis 10 Prozent für Wohnungen
erzielen, und das bei marktführenden Renditen und hoher Liquidität. Unterdessen
steigt die Nachfrage nach Villen weiter an, insbesondere bei Familien und
Auswanderern, unterstützt durch ein hochwertiges Bildungs- und Gesundheitswesen
sowie eine stabile, an den Dollar gekoppelte Landeswährung.
Abschließend bemerkte Collings:?Da für 2025 ein robustes Wirtschaftswachstum
von 3,7 Prozent prognostiziert wird und Dubai seine Position als Top-Destination
für vermögende Privatpersonen beibehält, können Investoren im Zuge der
fortschreitenden Transformation der Stadt noch mehr Möglichkeiten erwarten."
Bitte besuchen Sie die Website von GFS Developments
(https://gfsdevelopments.ae/), um mehr über die Projekte und
Investitionsangebote des Unternehmens zu erfahren.
Über GFS Developments
GFS Developments ist ein international tätiger Immobilienentwickler, der sich
der Realisierung von repräsentativen, nachhaltigen Wohn- und
Gewerbeimmobilienprojekten verschrieben hat. Mit Hauptsitz in Dubai und über 25
Jahren Branchenexpertise verfügt GFS Developments über eine nachweisliche
Erfolgsbilanz bei der termingerechten Fertigstellung von Projekten und
Innovationen in seinem gesamten Portfolio, das sich über die Vereinigten
Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich, Saudi-Arabien, Südafrika, die
Vereinigten Staaten, Kanada, Oman, Frankreich, Deutschland und die Türkei
erstreckt. Das Unternehmen hat mehrere Branchenauszeichnungen erhalten, darunter
die Finance World UAE Realty Awards und die Auszeichnung als bester
mittelständischer Bauträger beim Dubai Property Forum.
Kontaktinformationen:
Name der Kontaktperson: Rezarta Bytyci
Organisation/Unternehmen: GFS Developments
Website des Unternehmens: https://gfsdevelopments.de
(https://gfsdevelopments.de/)
E-Mail-Adresse: info@gfsdevelopments.de (mailto:info@gfsdevelopments.de)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/464c5c64-a914-4b69-bc73-
91d8863e9e6f
