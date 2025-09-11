GNW-News: GFS Developments eröffnet neues Büro in Frankfurt und präsentiert Immobilienmöglichkeiten in Dubai

^Foto mit freundlicher Genehmigung von GFS Developments

FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GFS Developments

(https://gfsdevelopments.ae/), ein führender internationaler

Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, hat

mit der Eröffnung seines neuen Bürostandorts im Spaces - Tower One in Frankfurt

einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Bei einem exklusiven Event am 30. August

2025 kamen Investoren und Immobilienfachleute zusammen, um über den dynamischen

Immobilienmarkt in Dubai zu diskutieren, Marktinformationen zu erhalten und

einen Ausblick auf die kommenden Projekte von GFS Developments zu erhalten.

Das Event brachte Branchenakteure zusammen, um die vielfältigen Möglichkeiten

und das robuste Investitionsklima zu erörtern, die den Immobiliensektor in Dubai

auszeichnen. GFS Developments nutzte das Event, um seine neuesten Wohnangebote,

darunter das kürzlich vorgestellte Projekt Coventry Living, vorzustellen und

seine wachsende Präsenz in Europa durch die strategisch günstig gelegene

Niederlassung in Frankfurt zu präsentieren.

?Das neue Büro in Frankfurt wird als Anlaufstelle für Investoren dienen, die

Zugang zum widerstandsfähigen Immobilienmarkt Dubais suchen", so Michael John

Collings, Geschäftsführer von GFS Developments.?Wir sind mit unserem Wissen und

unserem Netzwerk im Herzen Europas angekommen. Wir erleichtern es unseren

Kunden, von Dubais bemerkenswerter Investitionslandschaft zu profitieren."

Die beim Auftakt-Event vorgestellten aktuellen Zahlen verdeutlichen den

anhaltenden Aufwärtstrend des Immobiliensektors in Dubai. In der ersten Hälfte

des Jahres 2025 erreichte das Gesamttransaktionsvolumen 431 Milliarden Dirham,

was einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen

neuen Rekord für den Markt darstellt. Die Anzahl der Anleger stieg auf 1,3

Millionen, darunter 59.000 neue Anleger, was einem Anstieg von 22 Prozent

gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Collings erklärt:?Die Attraktivität Dubais als globaler Investitionsstandort

wird durch die fehlende Einkommenssteuer, den Schutz von Investoren durch

Eigentumsrechte und ein international wettbewerbsfähiges Geschäftsumfeld

untermauert. Dies ermöglicht eine anhaltende Nachfrage sowohl nach hochwertigen

als auch nach erschwinglichen Wohnungen, die durch eine erstklassige

Infrastruktur, transparente rechtliche Rahmenbedingungen und ein

kontinuierliches Bevölkerungswachstum zusätzlich gestützt wird."

Die auf dem Event vorgestellten Marktdaten zeigten, dass die Einwohnerzahl

Dubais 3,8 Millionen überschritten hat, wobei Prognosen einen Anstieg auf über

7,8 Millionen bis zum Jahr 2040 vorhersagen. Die Immobilienpreise verzeichnen

weiterhin langfristigen Zuwachs, wobei der durchschnittliche Quadratmeterpreis

bis Ende 2024 auf 1.524 AED steigen wird, was einem Anstieg von 88,56 Prozent

seit 2009 entspricht. Bemerkenswert ist, dass 61 Prozent der Transaktionen im

Januar 2025 Off-Plan-Projekte (im Bau oder vor Baubeginn) betrafen, was das

Vertrauen der Investoren in die Entwicklungsprojekte in Dubai unterstreicht.

Die Teilnehmer des Events erfuhren, dass erstklassige Stadtteile wie Jumeirah

Village Circle und Dubai Hills Mietrenditen von 7 bis 10 Prozent für Wohnungen

erzielen, und das bei marktführenden Renditen und hoher Liquidität. Unterdessen

steigt die Nachfrage nach Villen weiter an, insbesondere bei Familien und

Auswanderern, unterstützt durch ein hochwertiges Bildungs- und Gesundheitswesen

sowie eine stabile, an den Dollar gekoppelte Landeswährung.

Abschließend bemerkte Collings:?Da für 2025 ein robustes Wirtschaftswachstum

von 3,7 Prozent prognostiziert wird und Dubai seine Position als Top-Destination

für vermögende Privatpersonen beibehält, können Investoren im Zuge der

fortschreitenden Transformation der Stadt noch mehr Möglichkeiten erwarten."

Bitte besuchen Sie die Website von GFS Developments

(https://gfsdevelopments.ae/), um mehr über die Projekte und

Investitionsangebote des Unternehmens zu erfahren.

Über GFS Developments

GFS Developments ist ein international tätiger Immobilienentwickler, der sich

der Realisierung von repräsentativen, nachhaltigen Wohn- und

Gewerbeimmobilienprojekten verschrieben hat. Mit Hauptsitz in Dubai und über 25

Jahren Branchenexpertise verfügt GFS Developments über eine nachweisliche

Erfolgsbilanz bei der termingerechten Fertigstellung von Projekten und

Innovationen in seinem gesamten Portfolio, das sich über die Vereinigten

Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich, Saudi-Arabien, Südafrika, die

Vereinigten Staaten, Kanada, Oman, Frankreich, Deutschland und die Türkei

erstreckt. Das Unternehmen hat mehrere Branchenauszeichnungen erhalten, darunter

die Finance World UAE Realty Awards und die Auszeichnung als bester

mittelständischer Bauträger beim Dubai Property Forum.

Kontaktinformationen:

Name der Kontaktperson: Rezarta Bytyci

Organisation/Unternehmen: GFS Developments

Website des Unternehmens: https://gfsdevelopments.de

(https://gfsdevelopments.de/)

E-Mail-Adresse: info@gfsdevelopments.de (mailto:info@gfsdevelopments.de)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/464c5c64-a914-4b69-bc73-

91d8863e9e6f

