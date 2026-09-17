GNW-News: Giles Guidicelli übernimmt als Geschäftsführer die Leitung von Akkodis Deutschland und Österreich

17.09.26 06:49 Uhr

^Unter der neuen Führung beschleunigt Akkodis Deutschland und Österreich seine

Entwicklung als führender Partner für Digital Engineering - mit konsequenter

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Kundenorientierung und einem klaren Fokus auf technologische Stärke.

Bild: Thomas Klukas (links) und Giles Guidicelli (rechts) im Rahmen des

Führungsübergangs bei Akkodis Deutschland. Quelle: Akkodis

[Sindelfingen, den 17.09.2026] Akkodis, globales Beratungsunternehmen für

Digital Engineering und Teil der Adecco Group, hat Giles Guidicelli zum

Geschäftsführer von Akkodis Deutschland und Österreich ernannt. Zum 1. September

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2026 hat er als Group SVP Akkodis Germany die Gesamtverantwortung für Akkodis in

Deutschland und Österreich übernommen.

Seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung am 1. Mai 2026 hat Guidicelli an

der Seite von Co-Geschäftsführer Thomas Klukas das Unternehmen umfassend

kennengelernt und den Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern vertieft. Mit der

Übernahme der Gesamtverantwortung verbindet Akkodis einen nahtlosen

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Führungsübergang mit neuen Impulsen für die weitere Entwicklung des Geschäfts in

Deutschland und Österreich.

Der IT- und Engineering-Branchenexperte bringt mehr als 25 Jahre

Führungserfahrung mit und war vor seinem Wechsel zu Akkodis in leitenden

Funktionen unter anderem bei Capgemini Engineering tätig.

Klarer Fokus auf Kunden und technologische Stärke

Unter Guidicellis Führung will Akkodis Deutschland und Österreich seine

vorhandenen Stärken gezielt ausbauen und noch konsequenter auf die

technologischen Herausforderungen seiner Kunden ausrichten. Dafür verbindet das

Unternehmen seine Engineering- und Branchenexpertise mit Kompetenzen in AI,

Data, Cloud, Edge und Software Engineering sowie global skalierbaren Delivery-

Strukturen. Ziel ist es, technologische Innovation schneller in konkrete

Lösungen und industrielle Anwendung zu überführen.

?Deutschland verfügt über enorme Engineering- und Innovationskraft. Jetzt kommt

es darauf an, diese Stärke mit der Geschwindigkeit digitaler Technologien und

künstlicher Intelligenz zu verbinden. Für Akkodis bedeutet das, unsere Expertise

gezielt dort einzusetzen, wo wir für unsere Kunden den größten Mehrwert schaffen

und Verantwortung für Ergebnisse übernehmen können. Wir haben dafür starke

Kompetenzen, erfahrene Teams und ein internationales Netzwerk - darauf wollen

wir aufbauen", sagt Giles Guidicelli, Geschäftsführer Akkodis Germany.

Diesen Anspruch will Guidicelli nun in konkrete Prioritäten übersetzen und das

Unternehmen noch stärker an den Anforderungen seiner Kunden und des Marktes

ausrichten.

Kontinuität in der Führung

Die Voraussetzungen für diese Entwicklung wurden in den vergangenen Monaten

geschaffen. Unter der interimistischen Führung von Thomas Klukas hat Akkodis in

Deutschland und Österreich seine Weiterentwicklung konsequent vorangetrieben,

die Organisation neu ausgerichtet und wichtige Weichen für die nächste Phase

gestellt. Der Führungsübergang wurde seit Guidicellis Eintritt im Mai gemeinsam

vorbereitet und sichert Kontinuität in der Führung.

Mit Abschluss der Übergabe wechselt Thomas Klukas innerhalb der Akkodis Gruppe

in die globale Funktion des Group SVP Strategic Execution. In dieser Rolle wird

er seine umfassende Erfahrung künftig auf internationaler Ebene einbringen und

dem Geschäft in Deutschland und Österreich weiterhin eng verbunden bleiben.

Medienkontakte

Meldina Kurti

Director Communications Germany, Akkodis

M. +49 15174631537

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Maria Sole Quaglio

External Communications Manager Germany, Akkodis

M. +49 15174631929

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das

Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre

Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von

Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben

und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,

Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?

und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter

Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir

End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis

hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die

exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen

Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen

Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der

Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in

über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und

Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den

weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller

Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer

Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn

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Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und

Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und

vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als

drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000

Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,

LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group

rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten

Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für

ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work

For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln

und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.

www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)

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