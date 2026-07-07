GNW-News: Glice AG spricht am 60. Ordentlichen ISU-Kongress 2026 über die Zukunft der Eis-Infrastruktur für den Eislaufsport
^ISU-KONGRESS 2026 · TENERIFFA
LUZERN, Schweiz, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Juni sprach die Glice AG,
der Schweizer Hersteller von synthetischem Eis, auf Einladung des Verbands am
60. Ordentlichen Kongress der International Skating Union (ISU) in Teneriffa
(10.-12. Juni 2026). Glice-Mitgründer und CEO Viktor Meier hielt seine Ansprache
vor 280 Delegierten - Verbandsvertreterinnen und -vertretern, Trainerinnen und
Trainern sowie Athletinnen und Athleten.
Der Einladung vorausgegangen waren Tests des synthetischen Eises der neuesten
Generation von Glice durch ISU-Fachpersonal in Lausanne. Zuvor hatten
unabhängige Tests des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM
(https://www.iwm.fraunhofer.de/de/presse/presse-
news/pressemitteilungsliste/Synthetisches-Eis-mit-Gleiteigenschaften-wie-von-
echtem-Eis.html) in Freiburg ergeben, dass die Oberfläche von Glice das
Gleitgefühl von herkömmlichem Eis nachbildet und unter Kufenbelastung eine
deutlich geringere Reibung aufweist als jede zuvor getestete synthetische
Oberfläche.
In seiner Ansprache beschrieb Meier den Druck, dem der Sport ausgesetzt ist:
?Der Eislaufsport steht aufgrund steigender Energiekosten unter Druck. Junge
Läuferinnen und Läufer in weiten Teilen der Welt trainieren weniger, als ihr
Talent verdient - nicht weil das Talent fehlt, sondern weil das Eis fehlt."
Meier stellte zwei Fallbeispiele vor. Der Eislaufclub Wallisellen in der Schweiz
trainiert nun ganzjährig - im Sommer auf Glice und im Winter auf herkömmlichem
Eis. Das Centro Asturiano, eine Akademie in Mexiko-Stadt, in einem Land mit
wenig Eissport-Infrastruktur, trainiert seine Schülerinnen und Schüler
überwiegend auf Glice; mehrere von ihnen haben bei Wettkämpfen Goldmedaillen
gewonnen.
ISU-Präsident Jae Youl Kim erklärte:?Wir haben uns sehr gefreut, die Glice AG
am 60. Ordentlichen ISU-Kongress in Teneriffa begrüßen zu dürfen, damit sie ihre
neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten für den Breitensport vorstellt. Während
herkömmliches Eis für unsere Sportarten der Maßstab bleibt, können Innovationen
wie Glice eine wertvolle ergänzende Rolle dabei spielen, den Zugang zum
Eislaufsport dort zu erweitern, wo keine herkömmlichen Eisflächen verfügbar
sind. Indem sie es mehr Menschen ermöglichen, das Eislaufen an neuen Orten zu
erleben, können solche Lösungen dazu beitragen, neue Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an unseren Sport heranzuführen und sein langfristiges Wachstum
weltweit zu unterstützen. Als globaler Verband ist es unsere Verantwortung,
alternative Ansätze zu erkunden, die dazu beitragen können, die Teilhabe zu
verbreitern und künftigen Generationen neue Wege in den Eislaufsport zu
eröffnen."
?Glice auszuprobieren hat unglaublich viel Spaß gemacht - ich war überrascht,
wie schnell ich mich daran gewöhnt habe und wie zugänglich es das Eislaufen
macht", sagte Kaitlyn Weaver, zweifache Olympiateilnehmerin und dreifache WM-
Medaillengewinnerin im Eistanz.
?Es ist besonders für Anfängerinnen und Anfänger intuitiv, und ich würde es
jedem empfehlen, der in den Sport einsteigen möchte", ergänzte Evan Bates,
zweifacher Olympiasieger und dreifacher Weltmeister im Eistanz.
Eine Glice-Demonstrationsfläche war am Kongressort installiert und zog den
ganzen Tag über Delegierte an.
Über die Glice AG
Die 2012 in Luzern (Schweiz) gegründete Glice AG ist in über 100 Ländern tätig.
Ihre Paneele der neuesten Generation sind die einzige synthetische
Eislauffläche, deren Gleiteigenschaften vom Fraunhofer-Institut unabhängig als
gleichwertig mit gekühltem Eis bestätigt wurden. www.glice.com
(https://www.glice.com/de/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb368519-
7366-41a9-9e37-0dc020a53a08
Medienkontakt
Luka Lidecke, Glice AG · luka.lidecke@glice.comÂ°