GNW-News: Glice installiert eine 100 m² große Kunsteisbahn in der Fan-Zone der IIHF-Weltmeisterschaft 2026 in Fribourg
^FRIBOURG, Schweiz, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glice, der Schweizer
Marktführer für hochwertiges Kunst-Eis, gab heute die Eröffnung seiner 100 m²
großen, energieautarken Eislaufanlage im Zentrum der derzeit stattfindenden
IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 bekannt. Die professionell ausgestattete
Eishalle befindet sich in strategisch günstiger Lage am Place Georges-Python 1
und dient als zentraler Treffpunkt für internationale Fans. Sie zeigt, wie
Spitzeneishockey und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, da während der gesamten
Dauer des Turniers weder Wasser noch Strom benötigt werden.
Auf einen Blick:
* Standort: Place Georges-Python 1, 1700 Fribourg, Schweiz
* Termine: 1. bis 31. Mai 2026.
* Eisbahnfläche: 100 m² mit der neuesten Technologie von Glice.
* Zugang: Kostenlos für Fans aller Spielstärken.
Die Eisbahn nutzt die bahnbrechende Oberfläche von Glice - dieselbe Technologie,
die die NHL auf der SportsInnovation 2026 vorgestellt hat. Diese
selbstschmierenden Platten benötigen weder Wasser noch Strom und bieten eine
umweltfreundliche Alternative zu gekühltem Eis, wobei ihre Reibung mit der von
echtem Eis vergleichbar ist.
?Die Ernennung zum offiziellen Partner der Austragungsstadt unseres Heimatlandes
ist ein Meilenstein", sagte Viktor Meier, CEO von Glice.?Fribourg schafft ein
persönliches, zugängliches Fanerlebnis. Unsere Null-Energie-Eisbahn passt
perfekt zu dieser Vision, da sie den Fans Eishockey direkt vor die Haustür
bringt, ohne dass eine feste Infrastruktur oder Kühlung nötig ist."
Die Anlage in Fribourg stärkt die Rolle von Glice im Spitzeneishockey. Die
Spielflächen des Unternehmens werden derzeit von mehreren Eishockeyvereinen,
darunter dem HC Davos, genutzt und wurden während der Olympischen Winterspiele
im Februar im?House of Switzerland" präsentiert. Da keine Kühlung erforderlich
ist, ermöglicht Glice professionelles Eislaufen in jeder Umgebung.
Über Glice: Glice mit Hauptsitz in der Schweiz ist weltweit führend im Bereich
umweltfreundlicher Kunsteisbeläge. Die Lösungen des Unternehmens sind in über
100 Ländern im Einsatz und unterstützen das professionelle Eishockeytraining,
Veranstaltungen auf olympischem Niveau sowie öffentliche Fanaktionen. Weitere
Informationen finden Sie unter glice.com (https://glicerink.com/).
Über die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2026: Die 89. IIHF-Weltmeisterschaft
findet vom 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg (Schweiz) statt. In der
BCF Arena in Fribourg werden 30 Spiele ausgetragen, unter anderem mit
Mannschaften aus Kanada, Schweden und Tschechien.
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7fec644738d8
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