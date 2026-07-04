GNW-News: Global Digital Economy Conference 2026: Wie fühlt sich das Leben in zehn Jahren an - in einer 600 Jahre alten Straße?
^PEKING, July 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die rund 600 Jahre alte Longfu-
Tempelstraße in Peking entwickelt sich zu einem neuen Schauplatz, an dem
digitale Technologien und traditionelle Kultur auf besondere Weise
zusammenfinden. Als Auftakt zur Global Digital Economy Conference 2026 wurde am
27. Juni im Longfu Tower offiziell die Beijing Digital Economy Experience Week
2026 eröffnet. Die Veranstaltung läuft noch bis zum 3. Juli. Unter dem Motto
?Digitale Welle im Aufschwung - Intelligenz beflügelt die Hauptstadt" stehen in
diesem Jahr digitaler Konsum, digitale Kultur, smartes Wohnen und KI-Anwendungen
im Mittelpunkt. Ziel der Experience Week ist es, eine Plattform für die digitale
Konsumwelt zu schaffen, die Ausstellungen, interaktive Erlebnisse,
Einkaufsmöglichkeiten und Mitmachangebote miteinander verbindet.
Video: http://bj.news.cn/20260630/92aa468d9d444b7ea59a926ae76a6f32/c.html
Zeitgleich mit der Experience Week öffnete auch der?Digital Trend Market" seine
Tore - eines der zentralen Highlights der Veranstaltung. Mehr als 40 Unternehmen
der Digitalbranche präsentieren dort über 300 Innovationen aus den
unterschiedlichsten Bereichen der digitalen Wirtschaft. Das Spektrum reicht von
KI-Endgeräten, KI-gestützter Bildung und KI-Spielzeug über verkörperte
Intelligenz und XR-Interaktionen bis hin zu digitalen Kultur- und
Kreativprodukten, KI-gestütztem E-Commerce und weiteren zukunftsweisenden
Anwendungsfeldern. Besucher können vor Ort modernste Anwendungen wie KI-
gestützte Kreativwerkzeuge, intelligente Interaktionslösungen und digitale
Bildgebung selbst ausprobieren, aktuelle digitale Trendprodukte erwerben und
durch immersive Erlebnisse neue Anwendungsszenarien, Innovationen und
Geschäftsmodelle des digitalen Konsums kennenlernen.
Während der gesamten Veranstaltungswoche können Besucher die historische Straße
erkunden, zahlreiche Mitmachangebote erleben und in die Lebenswelt von morgen
eintauchen. Dabei wird anschaulich, wie digitale Technologien die Lebensqualität
bereichern und wie eng Technologie, Kultur und Konsum heute miteinander
verknüpft sind.
Quelle: Global Digital Economy Conference 2026
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°