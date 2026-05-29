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GNW-News: Globale Daten der ROSETTA Lung-02-Studie: Ermutigende Wirksamkeit für BioNTechs und Bristol Myers Squibbs bispezifischen PD-L1xVEGF-A-Immunmodulato...

30.05.26 20:19 Uhr
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^* Erster bispezifischer PD-(L)1xVEGF-Immunmodulator-Kandidat, zu dem globale

Daten mit ermutigender Wirksamkeit in Kombination mit Chemotherapie in der

Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs über verschiedene

PD-L1-Expressionslevel und Subtypen hinweg vorgestellt werden; Daten

untermauern das Potenzial von Pumitamig, einen neuen Behandlungsstandard in

der Therapie von Lungenkrebs zu etablieren

* Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte in der

Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs bei beiden

untersuchten Dosierungen eine robuste und konsistente Anti-Tumor-Aktivität

mit höheren bestätigten objektiven Ansprechraten von 63,6 % bei nicht-

plattenepithelialen und 72,7 % bei plattenepithelialen Subtypen bei der

niedrigeren Dosierung

* Pumitamig wird im Rahmen eines umfassenden globalen klinischen Phase-3-

Entwicklungsprogramms bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs weiterentwickelt,

darunter der aktiv rekrutierende zulassungsrelevante Phase-3-Teil der

ROSETTA Lung-02-Studie sowie zwei weitere globale klinische Phase-3-Studien

MAINZ, Deutschland und PRINCETON, USA, 30. Mai 2026 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und

Bristol Myers Squibb Company (https://www.bms.com/de) (NYSE: BMY,?BMS") gaben

heute Zwischenergebnisse aus der globalen Phase-2/3-Studie ROSETTA-Lung-02

(NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)) bekannt. In der

Studie wird der PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator-Kandidat Pumitamig (auch bekannt als

BNT327 oder BMS-986545) in Kombination mit Chemotherapie bei zuvor unbehandelten

Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs

(non-small cell lung cancer,?NSCLC") untersucht.

Die Daten zeigten ermutigende Anti-Tumor-Aktivität mit hohen Ansprechraten über

alle PD-L1-Expressionslevel hinweg (Tumor Proportion Score, TPS Â°

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