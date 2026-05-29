GNW-News: Globale Daten der ROSETTA Lung-02-Studie: Ermutigende Wirksamkeit für BioNTechs und Bristol Myers Squibbs bispezifischen PD-L1xVEGF-A-Immunmodulato...

30.05.26 20:19 Uhr

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^* Erster bispezifischer PD-(L)1xVEGF-Immunmodulator-Kandidat, zu dem globale Daten mit ermutigender Wirksamkeit in Kombination mit Chemotherapie in der Wer­bung Wer­bung Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs über verschiedene PD-L1-Expressionslevel und Subtypen hinweg vorgestellt werden; Daten untermauern das Potenzial von Pumitamig, einen neuen Behandlungsstandard in der Therapie von Lungenkrebs zu etablieren * Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte in der Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs bei beiden Wer­bung Wer­bung untersuchten Dosierungen eine robuste und konsistente Anti-Tumor-Aktivität mit höheren bestätigten objektiven Ansprechraten von 63,6 % bei nicht- plattenepithelialen und 72,7 % bei plattenepithelialen Subtypen bei der niedrigeren Dosierung * Pumitamig wird im Rahmen eines umfassenden globalen klinischen Phase-3- Entwicklungsprogramms bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs weiterentwickelt, Wer­bung Wer­bung darunter der aktiv rekrutierende zulassungsrelevante Phase-3-Teil der ROSETTA Lung-02-Studie sowie zwei weitere globale klinische Phase-3-Studien MAINZ, Deutschland und PRINCETON, USA, 30. Mai 2026 - BioNTech SE (https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und Bristol Myers Squibb Company (https://www.bms.com/de) (NYSE: BMY,?BMS") gaben heute Zwischenergebnisse aus der globalen Phase-2/3-Studie ROSETTA-Lung-02 (NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)) bekannt. In der Studie wird der PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator-Kandidat Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS-986545) in Kombination mit Chemotherapie bei zuvor unbehandelten Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC") untersucht. Die Daten zeigten ermutigende Anti-Tumor-Aktivität mit hohen Ansprechraten über alle PD-L1-Expressionslevel hinweg (Tumor Proportion Score, TPS Â°

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