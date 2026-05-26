GNW-News: Google Cloud Security schult auf der Google Next 2026 mit Instruqt über 150 Fachkräfte in agentischer KI
^AMSTERDAM, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die praxisorientierte
Plattform für Produkterlebnisse, die von MongoDB, Elastic, Google und SUSE
genutzt wird, gab heute bekannt, dass Google Cloud Security Instruqt auf der
Google Next 2026 eingesetzt hat, um mehr als 150 Fachkräfte in den Möglichkeiten
agentischer KI zu schulen. Die unter dem Namen?Agentic SOC Experience"
angebotene Session zählt zu den größten praxisorientierten Schulungen zu
agentischer KI, die in diesem Jahr auf einer großen Branchenkonferenz
durchgeführt wurden.
Mithilfe von Instruqt richteten die Teilnehmer jeweils eine eigene Google-Cloud-
Vertex-AI-Umgebung ein, entwickelten ihre eigenen Agenten von Grund auf und
erkundeten Googles agentische Funktionen in isolierten Sandbox-Umgebungen, statt
lediglich foliengestützte Präsentationen anzusehen.
?Gerade im KI-Bereich ist Instruqt hervorragend, weil wir damit für jeden
Teilnehmer eine eigene Vertex-Umgebung aufsetzen können", so Keith Manville,
Pre-Sales Engineer im Kundenkommunikationsteam von Google Cloud Security und
Leiter der Session.?Die Teilnehmer gingen mit einem klaren Verständnis dafür
nach Hause, was ein Agent ist, welche grundlegenden Funktionen in einen Agenten
eingebaut werden und wie man sie nutzt. Jeder lernt auf seine eigene Weise. Da
die Technologie komplex ist, weiß man wirklich nicht, wo man klicken oder was
man tun soll, wenn man sie noch nie gesehen hat. Instruqt hilft uns dabei,
Nutzer nahtlos durch den Lernprozess zu führen und ihnen den Umgang mit dem
Produkt Schritt für Schritt zu vermitteln."
Die Lücke bei der KI-Nutzung schließen
Der Workshop spiegelt einen umfassenderen Wandel innerhalb der Softwarebranche
wider. KI bringt neue Funktionen schneller auf den Markt, als Kunden sie
tatsächlich nutzen können, und genau in der Lücke zwischen Produkteinführung und
Produktnutzung gehen Pipeline, Kundenbindung und Umsatz verloren. Laut dem?2026
State of Developer Adoption Report" von SlashData sehen sich 92?% der Fachkräfte
mit mindestens einer erheblichen Hürde bei der Einführung konfrontiert, wobei
technologische Komplexität (26?%), mangelnde Abstimmung im Team (27?%) und
veraltete Inhalte (25?%) als wichtigste Ursachen genannt werden.
?Die Unternehmen, die im KI-Zeitalter erfolgreich sein werden, bringen nicht nur
die besten Produkte auf den Markt. Sie werden ihren Kunden helfen, diese
tatsächlich zu nutzen", erklärt Tyler Crumpler, VP of Marketing bei Instruqt.
?Was Google Cloud Security auf der Google Next gezeigt hat, sollte für jedes KI-
basierte Unternehmen ein Vorbild sein. Geben Sie Kunden eine reale Umgebung mit
echten Tools und lassen Sie sie etwas entwickeln, das sie direkt in ihren
Arbeitsalltag mitnehmen können. So wächst die Nutzung, so wachsen die
Fähigkeiten, und so wächst auch die Pipeline."
Über Instruqt
Instruqt ist die praxisorientierte Plattform für Produkterlebnisse, mit der
weltweit führende Softwareunternehmen komplexe Produkte in überzeugte
Kundenbeziehungen übersetzen. Marketing-, Vertriebs- und Schulungsteams bei
MongoDB, Elastic, Google, SUSE und anderen Unternehmen nutzen Instruqt, um
skalierbare, browserbasierte Produkterlebnisse bereitzustellen, die die
Produktnutzung fördern, qualifizierte Vertriebspipelines aufbauen und die
Kompetenzentwicklung beschleunigen. Instruqt wurde in Amsterdam gegründet und
ist die zentrale Plattform für entwicklergetriebenes Wachstum im KI-Zeitalter.
Weitere Informationen unter instruqt.com (https://instruqt.com).
Medienkontakt
Tyler Crumpler, VP of Marketing, Instruqt
tyler@instruqt.com (mailto:tyler@instruqt.com)
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