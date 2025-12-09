GNW-News: Greater Bay Area Science Forum 2025 startet in Guangzhou mit Fokus auf Synergie von Industrie und Forschung

^GUANGZHOU, China, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Eröffnungszeremonie des

Greater Bay Area Science Forum 2025 fand am 7. Dezember in Guangzhou statt.

Unter dem Motto?Industry Research Integration Drives Smart Innovation in the

GBA" (Integration von Industrie und Forschung treibt intelligente Innovation in

der GBA voran) soll das Forum ein Innovationsökosystem mit umfassender

Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie, Wissenschaft, Forschung und

Nutzern schaffen und gleichzeitig praktische Wege für die Synergie zwischen

wissenschaftlich-technischer Innovation und industriellem Wandel aufzeigen.

Bai Chunli, Gründungspräsident der Alliance of National and International

Science Organizations for the Belt and Road Regions (ANSO), wies darauf hin,

dass sich die globale wissenschaftlich-technische Innovation an einem

entscheidenden Wendepunkt befinde und bereit sei, die künftige internationale

Wettbewerbslandschaft zu gestalten. Die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay

Area (GBA) verfügt über einen integrierten institutionellen Rahmen, ein robustes

Industriesystem und einen erstklassigen Hub für die Öffnung nach außen - drei

Vorteile, die eine solide Grundlage für die Durchführung nationaler

strategischer wissenschaftlich-technischer Missionen bilden. Um die

wissenschaftlich-technischen Innovationsfähigkeiten auf ein neues Niveau zu

heben, schlug er drei Initiativen vor: die Beibehaltung eines systematischen

Ansatzes für Grundlagenforschung und strategische wissenschaftlich-technische

Kräfte, die Verstärkung der kollektiven Wirksamkeit einer umfassenden

Integration von Industrie, Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung einer

offenen Zusammenarbeit auf höherer Ebene. Das Greater Bay Area Science Forum

wird weiterhin als globales Tor dienen, den grenzüberschreitenden Fluss von

Innovationsressourcen erleichtern, die Umsetzung und Anwendung weiterer

bahnbrechender Errungenschaften in der GBA vorantreiben und seinen Status als

wesentliche Schnittstelle im globalen Innovationsnetzwerk festigen.

Laut Bai Chunli hat die GBA eine Intensität der F&E-Investitionen von 4,5 %

überschritten und 30 % der chinesischen Spitzentalente angezogen, wobei die

Wertschöpfung strategischer aufstrebender Industrien über 25 % zum BIP beiträgt.

Die Effizienz der grenzüberschreitenden Flüsse von Innovationsfaktoren ist um

37 % gestiegen, und der regionale kollaborative Innovationsindex hat 189,6

erreicht, was die strategische Bedeutung als nationales Kraftzentrum für

wissenschaftlich-technische Innovation unterstreicht.

Bei der Eröffnungszeremonie unterzeichneten 12 Universitäten aus Hongkong und

Macau eine gemeinsame Initiative, um sich weiter an der Entwicklung der GBA als

internationales Zentrum für wissenschaftlich-technische Innovation zu

beteiligen. Bei diesen Universitäten handelt es sich um: Hong Kong University of

Science and Technology (Guangzhou), University of Macau, Beijing Normal

University - Hong Kong Baptist University, The Chinese University of Hong Kong,

Hong Kong Baptist University, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

University of Science and Technology, City University of Hong Kong, City

University of Hong Kong (Dongguan), Macau University of Science and Technology,

University of Hong Kong und The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen). Sie

verpflichteten sich zur Zusammenarbeit bei der Schaffung eines neuen Paradigmas

intensiver wissenschaftlich-technischer Kooperation, gekennzeichnet durch

innovative Synergie, Austausch, industrielle Stärkung und gemeinsame Talente, um

die GBA an die Spitze der Etablierung einer offenen, innovativen Denkweise mit

globaler Wettbewerbsfähigkeit zu bringen.

Die Chinese Academy of Sciences enthüllte Fortschritte bei der systematischen

Entwicklung bedeutender wissenschaftlicher und technologischer Infrastruktur in

Guangdong, und Guangzhou führte Richtlinien ein, um den integrierten Fortschritt

von wissenschaftlich-technischer Innovation und industrieller Innovation

voranzutreiben.

Initiiert von der ANSO und gemeinsam veranstaltet von der Volksregierung der

Provinz Guangdong, der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong und der

Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau, lud dieses Forum über 50

renommierte chinesische und internationale Wissenschaftler sowie Vertreter aus

Regierung, Unternehmen, Wirtschaft und akademischen Kreisen ein. Sie beteiligten

sich an Diskussionen und dem Austausch über Schlüsselbereiche wie künstliche

Intelligenz, Biowissenschaften, grüne Energie, Netzwerkkommunikation und die

Wirtschaft im niedrigen Luftraum (Low-Altitude Economy) und boten Einblicke und

Strategien, um die GBA als global einflussreiches Zentrum für wissenschaftlich-

technische Innovation zu positionieren.

Quelle: 2025 Greater Bay Area Science Forum

Ansprechpartner: Frau Luo, Tel.: 86-10-63074558.Â°