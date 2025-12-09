GNW-News: Greater Bay Area Science Forum 2025 startet in Guangzhou mit Fokus auf Synergie von Industrie und Forschung
^GUANGZHOU, China, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Eröffnungszeremonie des
Greater Bay Area Science Forum 2025 fand am 7. Dezember in Guangzhou statt.
Unter dem Motto?Industry Research Integration Drives Smart Innovation in the
GBA" (Integration von Industrie und Forschung treibt intelligente Innovation in
der GBA voran) soll das Forum ein Innovationsökosystem mit umfassender
Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie, Wissenschaft, Forschung und
Nutzern schaffen und gleichzeitig praktische Wege für die Synergie zwischen
wissenschaftlich-technischer Innovation und industriellem Wandel aufzeigen.
Bai Chunli, Gründungspräsident der Alliance of National and International
Science Organizations for the Belt and Road Regions (ANSO), wies darauf hin,
dass sich die globale wissenschaftlich-technische Innovation an einem
entscheidenden Wendepunkt befinde und bereit sei, die künftige internationale
Wettbewerbslandschaft zu gestalten. Die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay
Area (GBA) verfügt über einen integrierten institutionellen Rahmen, ein robustes
Industriesystem und einen erstklassigen Hub für die Öffnung nach außen - drei
Vorteile, die eine solide Grundlage für die Durchführung nationaler
strategischer wissenschaftlich-technischer Missionen bilden. Um die
wissenschaftlich-technischen Innovationsfähigkeiten auf ein neues Niveau zu
heben, schlug er drei Initiativen vor: die Beibehaltung eines systematischen
Ansatzes für Grundlagenforschung und strategische wissenschaftlich-technische
Kräfte, die Verstärkung der kollektiven Wirksamkeit einer umfassenden
Integration von Industrie, Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung einer
offenen Zusammenarbeit auf höherer Ebene. Das Greater Bay Area Science Forum
wird weiterhin als globales Tor dienen, den grenzüberschreitenden Fluss von
Innovationsressourcen erleichtern, die Umsetzung und Anwendung weiterer
bahnbrechender Errungenschaften in der GBA vorantreiben und seinen Status als
wesentliche Schnittstelle im globalen Innovationsnetzwerk festigen.
Laut Bai Chunli hat die GBA eine Intensität der F&E-Investitionen von 4,5 %
überschritten und 30 % der chinesischen Spitzentalente angezogen, wobei die
Wertschöpfung strategischer aufstrebender Industrien über 25 % zum BIP beiträgt.
Die Effizienz der grenzüberschreitenden Flüsse von Innovationsfaktoren ist um
37 % gestiegen, und der regionale kollaborative Innovationsindex hat 189,6
erreicht, was die strategische Bedeutung als nationales Kraftzentrum für
wissenschaftlich-technische Innovation unterstreicht.
Bei der Eröffnungszeremonie unterzeichneten 12 Universitäten aus Hongkong und
Macau eine gemeinsame Initiative, um sich weiter an der Entwicklung der GBA als
internationales Zentrum für wissenschaftlich-technische Innovation zu
beteiligen. Bei diesen Universitäten handelt es sich um: Hong Kong University of
Science and Technology (Guangzhou), University of Macau, Beijing Normal
University - Hong Kong Baptist University, The Chinese University of Hong Kong,
Hong Kong Baptist University, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
University of Science and Technology, City University of Hong Kong, City
University of Hong Kong (Dongguan), Macau University of Science and Technology,
University of Hong Kong und The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen). Sie
verpflichteten sich zur Zusammenarbeit bei der Schaffung eines neuen Paradigmas
intensiver wissenschaftlich-technischer Kooperation, gekennzeichnet durch
innovative Synergie, Austausch, industrielle Stärkung und gemeinsame Talente, um
die GBA an die Spitze der Etablierung einer offenen, innovativen Denkweise mit
globaler Wettbewerbsfähigkeit zu bringen.
Die Chinese Academy of Sciences enthüllte Fortschritte bei der systematischen
Entwicklung bedeutender wissenschaftlicher und technologischer Infrastruktur in
Guangdong, und Guangzhou führte Richtlinien ein, um den integrierten Fortschritt
von wissenschaftlich-technischer Innovation und industrieller Innovation
voranzutreiben.
Initiiert von der ANSO und gemeinsam veranstaltet von der Volksregierung der
Provinz Guangdong, der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong und der
Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau, lud dieses Forum über 50
renommierte chinesische und internationale Wissenschaftler sowie Vertreter aus
Regierung, Unternehmen, Wirtschaft und akademischen Kreisen ein. Sie beteiligten
sich an Diskussionen und dem Austausch über Schlüsselbereiche wie künstliche
Intelligenz, Biowissenschaften, grüne Energie, Netzwerkkommunikation und die
Wirtschaft im niedrigen Luftraum (Low-Altitude Economy) und boten Einblicke und
Strategien, um die GBA als global einflussreiches Zentrum für wissenschaftlich-
technische Innovation zu positionieren.
Quelle: 2025 Greater Bay Area Science Forum
