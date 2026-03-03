GNW-News: Green Building Initiative führt Ascent Building CertificationT für globale Märkte ein

^PORTLAND, Oregon, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building

Initiative (GBI) gibt die weltweite Einführung von Ascent Building

Certification(TM) bekannt, einer wissenschaftlich fundierten Zertifizierung für die

ganzheitliche Bewertung von Gebäuden, die entwickelt wurde, um Nachhaltigkeits-,

Gesundheits- und Resilienzpraktiken für sämtliche Arten gewerblicher Immobilien

in verschiedenen Regionen und Portfolios zu bewerten. Ascent wird für neue und

bestehende Projekte in der EU, im gesamten Vereinigten Königreich und in anderen

Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten eingesetzt, um die

Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft zu verbessern.

Ascent Building Certification(TM) ist eine globale Erweiterung der bewährten

Bewertungs- und Zertifizierungsprogramme der GBI durch unabhängige Dritte. Die

GBI hat über 93 Millionen Quadratmeter (1 Milliarde Quadratfuß)

Gewerbeimmobilien zertifiziert und ist mit ihrer Flaggschiff-Zertifizierung

Green Globes(®) führend. Die starke Akzeptanz von Green Globes in Verbindung mit

der Marktnachfrage nach einer robusten, bewährten und transparenten

Zertifizierung, die eine einheitliche Methodik über Grenzen und Portfolios

hinweg bietet, veranlasste GBI, seine Flaggschiff-Zertifizierung unter der Marke

Ascent(TM) weltweit auszuweiten.

Ascent wurde für Eigentümer und Projektteams entwickelt, die Immobilien über

alle Lebenszyklusphasen hinweg verwalten, und bietet einen konsensbasierten

Rahmen, der im Einklang mit Green Globes steht und an lokale Normen und

regulatorische Anforderungen anpassbar ist. Die Zertifizierung reagiert auf die

wachsende Marktnachfrage nach Zertifizierungssystemen, die Transparenz, eine

vertrauenswürdige unabhängige Bewertung und praktische Anwendbarkeit ohne

unnötigen Verwaltungsaufwand vereinen.

?Gebäudeeigentümer und Investoren stehen unter zunehmendem Druck, messbare

Leistungen und Kapitalrenditen für ihre globalen Portfolios nachzuweisen", so

Vicki Worden, CEO von GBI.?Die Ascent Building Certification von GBI erfüllt

diese Anforderungen mit einem praktischen, transparenten und ESG-konformen

Ansatz."

Ascent wurde für Organisationen entwickelt, die eine benutzerfreundliche,

portfoliofähige Zertifizierung suchen. Die wichtigsten Merkmale sind:

* Globale Konsistenz mit lokaler Relevanz durch ein einheitliches Rahmenwerk,

das an regionale Vorschriften und Umweltbedingungen angepasst werden kann

* Transparente Bewertungen und Ergebnisse, die eine glaubwürdige

Berichterstattung und das Vertrauen der Stakeholder fördern

* Unabhängige Bewertung durch Dritte, durchgeführt über das etablierte

Netzwerk von GBI-Gutachtern

* Benutzerfreundliche Softwaretools mit zentralisierten Berichts-Dashboards

und aggregierter Portfolio-Bewertung

* Engagierte fachliche Unterstützung durch das Team von GBI, bestehend aus

Spezialisten für grünes Bauen und Projektmanagern

Die Zertifizierungsstufen entsprechen dem Scoring-System von Green Globes One

bis Four, wobei die Leistungskategorien wichtige Gebäudeergebnisse und

Umweltbewertungsbereiche abdecken, darunter Projektmanagement und

verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, Standort, Energie, Wasser, Materialien

und Innenraumklima.

Durch die Kombination von transparenter Bewertung, unabhängiger Zertifizierung,

strukturierter fachlicher Beratung und benutzerfreundlichen Tools reduziert

Ascent den Aufwand im Zertifizierungsprozess und gewährleistet gleichzeitig

strenge Leistungsstandards.

Unternehmen können sich unter folgender Adresse näher informieren oder den

Zertifizierungsprozess einleiten:

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an megan@thegbi.org.

Über GBI

GBI ist eine internationale gemeinnützige Organisation und ein vom American

National Standards Institute (ANSI) akkreditierter Normenentwickler, der sich

der Reduzierung der Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft

widmet. Die im Jahr 2004 gegründete Organisation ist der globale Anbieter der

Gebäudebewertungs- und Zertifizierungsprogramme Green Globes(®), Journey to Net

Zero(TM), Guiding Principles Compliance und Ascent Building Certification(TM). GBI

stellt auch Berufszertifikate aus, darunter das Green Globes Professional (GGP)

und das Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Um mehr über die

Möglichkeiten zu erfahren, sich bei GBI zu engagieren, wenden Sie sich bitte per

E-Mail an info@thegbi.org (mailto:info@thegbi.org) oder besuchen Sie die GBI-

Website unter www.thegbi.org (http://www.thegbi.org/).

MEDIENKONTAKT

Megan Baker, GBI Vice President of Engagement, megan@thegbi.org

(mailto:megan@thegbi.org), (971) 256-7174

