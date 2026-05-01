GNW-News: Green Building Initiative gibt Abschied von CEO Vicki Worden bekannt

^PORTLAND, Oregon, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building Initiative

(GBI) gibt den geplanten Abschied ihrer CEO Vicki Worden bekannt. Worden

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verlässt die Organisation, um eine neue Position als CEO anzutreten. Sie war

seit 2015 als Geschäftsführerin der GBI tätig. Die GBI ist eine internationale

gemeinnützige Organisation, die vom American National Standards Institute (ANSI)

für die Entwicklung von Standards akkreditiert ist. Sie arbeitet vollständig

virtuell und beschäftigt 30 Mitarbeitende.

?Vicki Wordens Amtszeit war geprägt von ihrem unermüdlichen Engagement, die GBI-

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Mission weiter auszubauen und ihre Ziele konsequent voranzutreiben", sagte

Sumayyah Theron, Vorsitzende des Verwaltungsrats der GBI sowie CEO und Gründerin

von Avant-garde Sustainable Solutions.?Unter Vickis Führung hat sich die GBI

von einer vorwiegend US-orientierten Organisation zu einer international

etablierten Institution entwickelt, die heute Mitglieder in mehr als 20 Ländern

betreut. Dank ihrer strategischen Vision und ihres Engagements konnten die

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Nachhaltigkeitsstandards der GBI weltweit auf über eine Milliarde Quadratfuß

zertifizierter Gewerbe- und Wohnflächen ausgeweitet werden. Gleichzeitig hat sie

die GBI als führende Zertifizierungsorganisation unter anderem in den Bereichen

Mehrfamilienhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Rechenzentren positioniert. Wir

sind Vicki zutiefst dankbar für alles, was sie für diese Organisation geleistet

hat, und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg dabei, mit werteorientierter Führung

etwas zu bewegen."

Die Mission der GBI ist es, die Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und

Gesellschaft zu verbessern. Die 15.000 Mitglieder starke Community setzt sich

für nachhaltige, gesunde und widerstandsfähige Gebäude für alle ein.

Vor ihrer Führungsrolle bei der GBI war Worden unter anderem Interims-CEO und

hatte mehrere leitende Positionen in Verbänden in Washington, D.C., inne.

Außerdem leitete sie mehr als zehn Jahre lang ihre eigene strategische

Unternehmensberatung mit Standorten in Maryland und Maine. Seit mehr als 30

Jahren zählt sie zu den prägenden Persönlichkeiten in den Bereichen

Nachhaltigkeit und bebaute Umwelt.

?Ich bin den Mitgliedern des Verwaltungsrats der GBI für die vertrauensvolle

Zusammenarbeit in den vergangenen elf Jahren und unser gemeinsames Engagement

für nachhaltiges Wachstum sehr dankbar", sagte Worden.?Die GBI steht für eine

Kultur der Einsatzbereitschaft, Zusammenarbeit, Transparenz und Teamgeist. Diese

Kultur wurde bewusst etabliert, um unsere Vision und Mission voranzutreiben. Es

war mir eine große Ehre, mit den engagierten Mitgliedern, Gutachtern, Kunden und

Mitarbeitenden der GBI zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass die GBI in sehr guten

Händen ist und ihren positiven Einfluss in ihrer nächsten Entwicklungsphase

weiter ausbauen und stärken wird."

Der Abschied von Worden ist für Ende Juni 2026 vorgesehen. Die Suche nach einer

dauerhaften Nachfolge wird von einer Beratungsfirma begleitet.

Für die Übergangsphase hat der Verwaltungsrat der GBI Stephen T. Ayers, FAIA,

zum Interims-CEO der GBI ernannt. Ayers genießt in den USA hohes Ansehen in den

Bereichen Architektur, öffentlicher Dienst und organisatorischer Wandel. Seine

herausragende Laufbahn umfasst Führungspositionen in Regierung, Non-Profit-

Sektor und Privatwirtschaft. Zuletzt war er mehrfach als Interim-CEO tätig,

unter anderem beim National Institute of Building Sciences (2022 und 2024) sowie

2025 beim American Institute of Architects. In diesen Rollen begleitete er die

Organisationen durch wichtige Übergangsphasen und stellte die Weichen für

langfristigen Erfolg. Zuvor war Ayers als 11. Architekt des Kapitols tätig. Er

wurde von Barack Obama berufen und einstimmig vom Senat der Vereinigten Staaten

bestätigt.

Über GBI

GBI, Inc. ist eine internationale gemeinnützige Organisation und vom American

National Standards Institute (ANSI) für die Entwicklung von Standards

akkreditiert. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima

und Gesellschaft positiv zu verändern. Die 2004 gegründete Organisation bietet

weltweit die Programme Green Globes®, Journey to Net Zero(TM), Guiding Principles

Compliance(TM) und Ascent Building Certification(TM) an. Zudem ist sie die

Muttergesellschaft der GB Initiative Canada. Darüber hinaus vergibt die GBI

berufliche Zertifizierungen, darunter Green Globes Professional (GGP) und

Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Um mehr über die

Möglichkeiten zu erfahren, sich bei der GBI zu engagieren, wenden Sie sich bitte

per E-Mail an info@thegbi.org (mailto:info@thegbi.org) oder besuchen Sie die

GBI-Website unter www.thegbi.org (http://www.thegbi.org).

MEDIENKONTAKT

Joe Kurle, Leiter Marketing und Kommunikation, GBI jkurle@thegbi.org

(mailto:jkurle@thegbi.org)

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