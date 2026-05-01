GNW-News: Griechenland, Italien und Frankreich gehören laut GBCI 2026 zu den zehn komplexesten Rechtsräumen für Unternehmen

^LONDON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die TMF Group, ein führender Anbieter

von Compliance- und Verwaltungsdienstleistungen, veröffentlicht heute die 13.

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Ausgabe des Global Business Complexity Index (https://www.tmf-

group.com/globalassets/pdfs/gbci/tmf-group-gbci2026_report_eng.pdf) (GBCI), aus

der hervorgeht, dass grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten aufgrund

divergierender Vorschriften und zunehmender Berichtspflichten immer

anspruchsvoller werden.

Der GBCI analysiert 81 Länder und Regionen, die über 90 % der Weltwirtschaft

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ausmachen, und erstellt ein Ranking, das diese nach der Komplexität der

Geschäftsabwicklung von der einfachsten (1) bis zur komplexesten (81) einstuft.

Auf der Grundlage von 292 Indikatoren pro Rechtsraum konzentriert sich der

Bericht auf die Herausforderungen, denen Unternehmen in den Bereichen

Rechnungslegung und Steuern, Verwaltung juristischer Personen sowie

arbeitsrechtliche Anforderungen gegenüberstehen.

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Die EU und Lateinamerika führen die Rangliste an

Drei der zehn komplexesten Rechtsordnungen der Welt befinden sich in der

Europäischen Union (EU), was trotz der laufenden Harmonisierungsbemühungen im

Binnenmarkt auf eine hohe regulatorische Belastung hindeutet.

Die 10 komplexesten und die 10 einfachsten Rechtsordnungen (1 = am komplexesten,

81 = am einfachsten)

1. Griechenland 72. Curacao

2. Mexiko 73. Malta

3. Brasilien 74. Britische Jungferninseln

4. Frankreich 75. Tschechien

5. Türkei 76. Neuseeland

6. Kolumbien 77. Niederlande

7. Bolivien 78. Hongkong, SAR

8. Italien 79. Jersey

9. Argentinien 80. Dänemark

10. Peru 81. Kaimaninseln

An der Spitze der Rangliste steht Griechenland zum dritten Mal in Folge als

komplexester Rechtsraum der Welt, was vor allem auf häufige Gesetzesänderungen

und laufende Regulierungsreformen zurückzuführen ist.

Frankreich (Platz 4) und Italien (Platz 8) gehören ebenfalls weiterhin zu den

zehn Ländern weltweit, in denen die Geschäftsabwicklung am komplexesten ist. Die

Komplexität Frankreichs ist auf eine hohe Regulierungsdichte, strenge

Compliance-Anforderungen und sprachliche Hürden zurückzuführen, die den

Markteintritt erschweren und die Betriebskosten erhöhen. Andererseits sieht sich

Italien mit ständigen Gesetzesänderungen, komplexen arbeitsrechtlichen

Vorschriften und aufwendigen Verwaltungsverfahren konfrontiert, wobei

Unternehmen nach wie vor notarielle Verfahren, persönliche Vorsprachepflichten

und sich ständig weiterentwickelnde arbeitsrechtliche Regelungen bewältigen

müssen.

Auch Lateinamerika ist in der Rangliste stark vertreten: Sechs Länder gehören zu

den zehn komplexesten.

Mexiko ist das Land mit dem zweithöchsten Komplexitätsgrad, was auf häufige

Gesetzesänderungen, unvorhersehbare behördliche Auflagen, sich wandelnde

digitale Anforderungen und unklare Erwartungen seitens der Steuerbehörden

zurückzuführen ist. Brasilien rangiert an dritter Stelle der komplexesten

Länder, mit einem vielschichtigen Steuersystem, häufigen regulatorischen

Änderungen und hohen Compliance-Anforderungen sowie uneinheitlichen Vorschriften

auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.

Am anderen Ende des Spektrums gehören Dänemark, Hongkong, die Niederlande und

die Tschechische Republik zu den zehn Ländern, in denen es am einfachsten ist,

Geschäfte zu tätigen. Der Bericht zeigt, dass die Rechtsordnungen mit der

geringsten Komplexität in der Regel von einer schlanken und stabilen

Regulierung, einer soliden digitalen Infrastruktur und klaren Compliance-

Vorgaben profitieren.

?Die weltweite politische Fragmentierung und die wirtschaftliche

Diversifizierung führen dazu, dass Unternehmen ihre Lieferketten um weitere

Länder erweitern, was die Komplexität ihrer Unternehmensführung erhöht. Das

bedeutet auch, dass sie mit mehr Unsicherheit in Bezug auf diese Vorschriften

umgehen müssen", sagte Mark Weil, CEO der TMF Group.?Anleger wünschen sich

Einfachheit, vor allem aber Sicherheit hinsichtlich der Regeln, nach denen sie

handeln."

Über die TMF Group

Die TMF Group ist ein führender Anbieter von wichtigen

Verwaltungsdienstleistungen und unterstützt ihre Kunden dabei, weltweit sicher

zu investieren und zu agieren. Unsere 13.000 Experten und 125 Niederlassungen in

87 Ländern weltweit betreuen Unternehmen, Finanzinstitute, Vermögensverwalter,

Privatkunden und Family Offices und bieten eine Kombination aus Dienstleistungen

in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Lohn- und Gehaltsabrechnung,

Fondsverwaltung, Compliance und Unternehmensführung, die für den weltweiten

Geschäftserfolg unerlässlich sind. Wir arbeiten mit der Mehrheit der Fortune

Global 500- und FTSE 100-Unternehmen zusammen und decken dabei so

unterschiedliche Branchen wie Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien,

Pharmazie, Energie und Technologie ab. TMF Group - wir machen eine komplexe Welt

einfach.?www.tmf-group.com (http://www.tmf-group.com/)

Medienkontakte

Marina Llibre Martin, Global PR Manager

marina.llibremartin@tmf-group.comÂ°