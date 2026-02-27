GNW-News: Gründer kauft Alive Capital zurück und setzt auf regionale Energie-Expansion
^BUKAREST, Rumänien, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alive Capital
(http://www.alivecapital.ro/), eine integrierte Plattform für
Energiedienstleistungen und -versorgung in Südosteuropa, kehrt vollständig in
den Besitz ihres Gründers Giacomo Billi (https://www.linkedin.com/in/giacomo-
billi-63533016/) zurück. Die Mehrheitsanteile von Premier Energy werden an die
von Billi kontrollierte Investmentholding Omnia Capital übertragen. Nach
Genehmigung durch den rumänischen Wettbewerbsrat und die Kommission für
ausländische Direktinvestitionen wird Omnia Capital künftig alleiniger
Eigentümer von Alive Capital sein.
Dieser Schritt markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase: Fokus sind der
Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten, Energiespeicher, digitale
Energiedienstleistungen sowie die stärkere Integration regionaler Energiemärkte
in Südosteuropa.
Alive Capital betreibt eine vollumfängliche Energieplattform, die die gesamte
Wertschöpfungskette abdeckt - von Erzeugung und Lieferung über Aggregation,
Dispatching, Prognose und Optimierung bis hin zu Betrieb, Wartung und Asset-
Management. Aktuell verwaltet das Unternehmen über 1,5 GW Erzeugungskapazität in
198 Kraftwerken und lieferte 2025 rund 1,95 TWh Strom. Im November 2025 hielt
Alive Capital einen Anteil von 1,8 % am rumänischen Markt für Geschäftskunden.
?Mit der Rückkehr in die volle Eigentümerschaft gewinnen wir strategische
Klarheit und operative Agilität. Unsere Priorität liegt auf dem Aufbau einer
integrierten regionalen Plattform, die erneuerbare Erzeugung, Speicherlösungen,
Energieversorgung und digitale Optimierungsservices für Produzenten und
Endkunden bündelt", so Giacomo Billi, Gründer und CEO von Alive Capital.
Über die verbundene Gesellschaft Alive Energy hält die Gruppe ein Portfolio, das
derzeit rund 500 MW an Kapazitäten (in Betrieb und im Bau) im Bereich
regenerativer Energieerzeugung und -speicherung in Rumänien umfasst. Diese Wind-
, Solar- und Speicherprojekte leisten einen entscheidenden Beitrag zur
Systemstabilität und zur Absicherung der regionalen Energieversorgung.
?Der Markt in Südosteuropa entwickelt sich klar in Richtung Integration,
Flexibilität und Digitalisierung. Alive Capital soll die zentrale Plattform
werden, die Kunden in der Region planbare, wettbewerbsfähige und zuverlässige
Energie liefert", fügte Giacomo Billi hinzu.
Premier Energy (kontrolliert von Emma Capital) war im Februar 2022 als
Mehrheitsaktionär bei Alive Capital eingestiegen und begleitete die
Konsolidierung und das Wachstum des Unternehmens während einer Phase rasanter
Marktexpansion.
?Ich danke dem Team von Premier Energy für die partnerschaftliche Zusammenarbeit
in den vergangenen Jahren. Gemeinsam haben wir eine entscheidende
Entwicklungsphase von Alive Capital gestaltet. Ich bin sicher, dass unsere
professionelle Verbindung auch künftig Bestand haben wird", so Giacomo Billi.
Omnia Capital wurde bei der Transaktion von der Kanzlei Tuca, Zbarcea si
Asociatii beraten.
Giacomo Billi (https://www.linkedin.com/in/giacomo-billi-63533016/) ist
italienischer Unternehmer und Energiemanager, Gründer und CEO von Alive Capital
sowie alleiniger Eigentümer von Omnia Capital. Seine mehr als 15-jährige
internationale Erfahrung in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Immobilien
nutzt er, um in Rumänien und der gesamten SEE-Region integrierte und belastbare
Energieplattformen aufzubauen.
2022 gründete er Omnia Capital als Investmentholding, um strategische
Beteiligungen im Energiesektor und verwandten Branchen - mit Fokus auf Rumänien
- zu lenken. Sein Ansatz vereint disziplinierte Kapitalallokation, operative
Integration und effiziente Governance, um widerstandsfähige Infrastruktur und
langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.
info@alivecapital.ro (mailto:info@alivecapital.ro)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/616ff538-ff0c-408c-a8fc-
d3f17a589a70
Â°