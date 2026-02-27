GNW-News: Gründer kauft Alive Capital zurück und setzt auf regionale Energie-Expansion

^BUKAREST, Rumänien, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alive Capital

(http://www.alivecapital.ro/), eine integrierte Plattform für

Energiedienstleistungen und -versorgung in Südosteuropa, kehrt vollständig in

den Besitz ihres Gründers Giacomo Billi (https://www.linkedin.com/in/giacomo-

billi-63533016/) zurück. Die Mehrheitsanteile von Premier Energy werden an die

von Billi kontrollierte Investmentholding Omnia Capital übertragen. Nach

Genehmigung durch den rumänischen Wettbewerbsrat und die Kommission für

ausländische Direktinvestitionen wird Omnia Capital künftig alleiniger

Eigentümer von Alive Capital sein.

Dieser Schritt markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase: Fokus sind der

Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten, Energiespeicher, digitale

Energiedienstleistungen sowie die stärkere Integration regionaler Energiemärkte

in Südosteuropa.

Alive Capital betreibt eine vollumfängliche Energieplattform, die die gesamte

Wertschöpfungskette abdeckt - von Erzeugung und Lieferung über Aggregation,

Dispatching, Prognose und Optimierung bis hin zu Betrieb, Wartung und Asset-

Management. Aktuell verwaltet das Unternehmen über 1,5 GW Erzeugungskapazität in

198 Kraftwerken und lieferte 2025 rund 1,95 TWh Strom. Im November 2025 hielt

Alive Capital einen Anteil von 1,8 % am rumänischen Markt für Geschäftskunden.

?Mit der Rückkehr in die volle Eigentümerschaft gewinnen wir strategische

Klarheit und operative Agilität. Unsere Priorität liegt auf dem Aufbau einer

integrierten regionalen Plattform, die erneuerbare Erzeugung, Speicherlösungen,

Energieversorgung und digitale Optimierungsservices für Produzenten und

Endkunden bündelt", so Giacomo Billi, Gründer und CEO von Alive Capital.

Über die verbundene Gesellschaft Alive Energy hält die Gruppe ein Portfolio, das

derzeit rund 500 MW an Kapazitäten (in Betrieb und im Bau) im Bereich

regenerativer Energieerzeugung und -speicherung in Rumänien umfasst. Diese Wind-

, Solar- und Speicherprojekte leisten einen entscheidenden Beitrag zur

Systemstabilität und zur Absicherung der regionalen Energieversorgung.

?Der Markt in Südosteuropa entwickelt sich klar in Richtung Integration,

Flexibilität und Digitalisierung . Alive Capital soll die zentrale Plattform

werden, die Kunden in der Region planbare, wettbewerbsfähige und zuverlässige

Energie liefert", fügte Giacomo Billi hinzu.

Premier Energy (kontrolliert von Emma Capital) war im Februar 2022 als

Mehrheitsaktionär bei Alive Capital eingestiegen und begleitete die

Konsolidierung und das Wachstum des Unternehmens während einer Phase rasanter

Marktexpansion.

?Ich danke dem Team von Premier Energy für die partnerschaftliche Zusammenarbeit

in den vergangenen Jahren. Gemeinsam haben wir eine entscheidende

Entwicklungsphase von Alive Capital gestaltet. Ich bin sicher, dass unsere

professionelle Verbindung auch künftig Bestand haben wird", so Giacomo Billi.

Omnia Capital wurde bei der Transaktion von der Kanzlei Tuca, Zbarcea si

Asociatii beraten.

Giacomo Billi (https://www.linkedin.com/in/giacomo-billi-63533016/) ist

italienischer Unternehmer und Energiemanager, Gründer und CEO von Alive Capital

sowie alleiniger Eigentümer von Omnia Capital. Seine mehr als 15-jährige

internationale Erfahrung in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Immobilien

nutzt er, um in Rumänien und der gesamten SEE-Region integrierte und belastbare

Energieplattformen aufzubauen.

2022 gründete er Omnia Capital als Investmentholding, um strategische

Beteiligungen im Energiesektor und verwandten Branchen - mit Fokus auf Rumänien

- zu lenken. Sein Ansatz vereint disziplinierte Kapitalallokation, operative

Integration und effiziente Governance, um widerstandsfähige Infrastruktur und

langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.

info@alivecapital.ro (mailto:info@alivecapital.ro)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/616ff538-ff0c-408c-a8fc-

d3f17a589a70

Â°