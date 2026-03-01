GNW-News: Gründung eines neuen globalen MVNO-Konsortiums auf dem MWC zur Vereinfachung der internationalen Expansion
^WARRINGTON, Vereinigtes Königreich, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem
Mobile World Congress in Barcelona vom 2. bis 5. März werden Jersey Telecom,
MVNE Pty Ltd, MDS Global und Ycorp die Gründung eines neuen globalen Konsortiums
bekannt geben. Die Zusammenarbeit soll die Art und Weise verändern, wie Mobile
Virtual Network Operators auf internationalen Märkten starten, wachsen und
expandieren.
Die Zusammenarbeit führt ein modernes MVNO-Einführungsmodell ein, das
Netzabdeckung, betriebliches Know-how, digitale Geschäftssysteme und marktreife
Innovationen in einem einzigen koordinierten Rahmen vereint. Ziel ist es, die
Reibungsverluste zu beseitigen, die die internationale Expansion für virtuelle
Netzbetreiber bislang komplex, langsam und kapitalintensiv gemacht haben.
Bekämpfung der tatsächlichen Hindernisse für das Wachstum von MVNOs
Für viele MVNOs erforderte die Expansion über den heimischen Markt hinaus den
Neuaufbau der Infrastruktur, die Neuverhandlung von Roaming-Vereinbarungen, die
Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen und hohe Investitionen
in die Systemintegration. Gleichzeitig haben der zunehmende Margendruck und die
steigenden Kosten für die Kundenakquise dazu geführt, dass ein Wettbewerb über
den Preis allein nicht mehr tragfähig ist.
Dieses Konsortium wurde als Reaktion auf diese Herausforderungen gegründet.
Es bietet Marken und Betreibern einen strukturierten Weg, um Dienste über
mehrere Gebiete hinweg zu gestalten, einzuführen und zu verwalten, ohne ihre
Kerninfrastruktur in jedem neuen Markt neu aufbauen zu müssen.
Anstatt MVNOs als kostengünstige Alternativen zu positionieren, unterstützt das
Modell Betreiber, die über Kundenerlebnis, Marke, Serviceinnovation und digitale
Differenzierung konkurrieren möchten.
Vier Partner. Ein integriertes Ökosystem.
Jeder Partner bringt eine bestimmte Kompetenz in das Ökosystem ein.
Jersey Telecom stellt die Konnektivitätsinfrastruktur bereit. Mit mehr als
500 globalen Mobilfunk- und Roaming-Partnerschaften und einem sicheren Netz auf
Carrier-Niveau ermöglicht JT eine nahtlose internationale Dienstbereitstellung.
Die Infrastruktur unterstützt geschäftskritische Funktionen wie
Betrugsprävention, identitätsbezogene Netzwerkinformationen und sichere digitale
Interaktion. Diese globale Konnektivitätsschicht ermöglicht MVNOs sofortigen
Zugang zu etablierten internationalen Routen und einer robusten
Netzwerkleistung. Marcus Irwin, Head of Product Innovation bei JT, erklärte:
?Wir freuen uns, innovative MVNOs bei ihrer internationalen Expansion mit
unserem globalen Netzwerk zu unterstützen. Durch die Bereitstellung sicherer,
carrier-tauglicher Konnektivität und etablierter Roaming-Beziehungen beseitigen
wir traditionelle Wachstumsbarrieren und ermöglichen es Betreibern,
zuversichtlich zu expandieren."
MVNE Pty Ltd verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Operational
Enablement. Mit praktischer Erfahrung in der Unterstützung von MVNOs in
wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Märkten entwickelt MVNE
wirtschaftlich tragfähige Angebote, die auf das tatsächliche Kundenverhalten
abgestimmt sind. Vom Onboarding über die Startbereitschaft bis hin zur
Lebenszyklusoptimierung sorgt MVNE dafür, dass die Netzwerkkapazität in
wirtschaftlich nachhaltige Betreibermodelle umgesetzt wird. Yaron Assabi,
Gründer und CEO von DSG und MVNE, erklärt:?Unsere Mission ist es, MVNOs dabei
zu unterstützen, erfolgreich zu sein und langfristig zu wachsen. Die
Zusammenarbeit mit diesen Partnern ermöglicht es uns, eine starke operative
Umsetzung mit kommerzieller Expertise zu verbinden und Betreibern einen
klareren, schnelleren Weg zu einer nachhaltigen Expansion zu bieten."
MDS Global bietet das digitale Business-Support-System, das die Grundlage des
Ökosystems bildet. Die agile BSS-Plattform unterstützt Echtzeitabrechnung,
komplexe Preisstrukturen, Partnermodelle und schnelle Servicekonfiguration. Das
System ist so konzipiert, dass es mehrschichtige Geschäftsmodelle für
Großhandel, Einzelhandel und hybride Strukturen ermöglicht und es Betreibern
gleichzeitig erlaubt, differenzierte Pakete und Dienste ohne technische
Einschränkungen einzuführen. Ryan O'Hanlon, VP of Global Sales bei MDS Global,
erklärt:?Als Teil dieses Konsortiums sind wir stolz darauf, als Katalysator für
das Wachstum moderner MVNOs zu fungieren. Unsere vorrangig digitale BSS-
Plattform bietet Betreibern die Flexibilität, innovativ zu sein, sich von
anderen abzuheben und international zu expandieren, ohne durch veraltete Systeme
eingeschränkt zu sein."
Ycorp fungiert als MVNA innerhalb des Konsortiums und wird sich um die
Einführung von MVNOs innerhalb des Ökosystems bemühen. Das Unternehmen ist
bekannt für seine digitale Innovation und seine Tradition im Bereich Private
Labeling und verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Regulierung sowie
markenorientiertes Produktdesign. Ycorp war 2024 für die Einführung des ersten
rein digitalen MVNO im Vereinigten Königreich, Ymobile, verantwortlich, bei dem
Kunden in weniger als drei Minuten über eine App-gesteuerte Erfahrung gewonnen
werden konnten. Seine Erfahrung in der Entwicklung schneller, konformer und
vollständig markengebundener mobiler Dienste ist ein praktischer Beweis dafür,
was dieses Konsortiumsmodell ermöglicht. Stan Tang, COO bei Ycorp, erklärte:
?Wir freuen uns sehr, an der digitalen Spitze der nächsten Generation von MVNOs
zu stehen. Da wir selbst vollständig digitale Mobilfunkangebote entwickelt
haben, freuen wir uns darauf, anderen Betreibern durch den Beitritt zu diesem
Konsortium dabei zu helfen, schnell und mit Zuversicht zu starten, zu skalieren
und zu expandieren."
Eine Plattform für die nächste Generation von MVNOs
Das kombinierte Ökosystem wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Angeboten zu
unterstützen. Dazu gehören Verbrauchermarken, auf Reisen spezialisierte
Anbieter, Fintech-orientierte Dienstleistungen, Unternehmensangebote und
branchenspezifische digitale Unternehmen.
Von MVNOs wird zunehmend erwartet, dass sie sich wie Technologieprodukte
verhalten. Sie müssen app-gesteuert, sofort bereitgestellt, transparent und
reaktionsschnell sein. Dieses Konsortium wurde so strukturiert, dass diese
Erwartungen erfüllt werden. Es verkürzt die Markteinführungszeit, senkt die
Kapitalintensität und bietet eine skalierbare Grundlage für internationales
Wachstum.
Langfristig besteht das gemeinsame Ziel darin, einen einheitlichen Weg für die
grenzüberschreitende Expansion zu schaffen, ohne die Systeme für jedes neue
Gebiet neu zu gestalten.
Ein neues Konzept für globale virtuelle Betreiber
Diese Partnerschaft stellt ein neues Konzept dafür vor, wie virtuelle Betreiber
in einem digital geprägten Telekommunikationsumfeld aufgebaut und skaliert
werden können.
Durch die Kombination von globaler Konnektivität, praktischer Betriebskompetenz,
flexiblen digitalen Systemen und echten Marktkenntnissen haben Jersey Telecom,
MVNE Pty Ltd, MDS Global und Ycorp eine praktische Ausgangsbasis für
ambitionierte MVNOs geschaffen, die bereit sind, über Grenzen hinauszudenken und
mit Zuversicht zu wachsen.
Kontakt für weitere Informationen
Ryan O'Hanlon
VP Global Sales
MDS Global
ryan.ohanlon@mdsglobal.com (mailto:ryan.ohanlon@mdsglobal.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26b4778d-8446-476d-82c0-
c91d42020cad
Â°