GNW-News: Gründung eines neuen globalen MVNO-Konsortiums auf dem MWC zur Vereinfachung der internationalen Expansion

^WARRINGTON, Vereinigtes Königreich, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem

Mobile World Congress in Barcelona vom 2. bis 5. März werden Jersey Telecom,

Wer­bung Wer­bung

MVNE Pty Ltd, MDS Global und Ycorp die Gründung eines neuen globalen Konsortiums

bekannt geben. Die Zusammenarbeit soll die Art und Weise verändern, wie Mobile

Virtual Network Operators auf internationalen Märkten starten, wachsen und

expandieren.

Die Zusammenarbeit führt ein modernes MVNO-Einführungsmodell ein, das

Netzabdeckung, betriebliches Know-how, digitale Geschäftssysteme und marktreife

Innovationen in einem einzigen koordinierten Rahmen vereint. Ziel ist es, die

Wer­bung Wer­bung

Reibungsverluste zu beseitigen, die die internationale Expansion für virtuelle

Netzbetreiber bislang komplex, langsam und kapitalintensiv gemacht haben.

Bekämpfung der tatsächlichen Hindernisse für das Wachstum von MVNOs

Für viele MVNOs erforderte die Expansion über den heimischen Markt hinaus den

Neuaufbau der Infrastruktur, die Neuverhandlung von Roaming-Vereinbarungen, die

Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen und hohe Investitionen

Wer­bung Wer­bung

in die Systemintegration. Gleichzeitig haben der zunehmende Margendruck und die

steigenden Kosten für die Kundenakquise dazu geführt, dass ein Wettbewerb über

den Preis allein nicht mehr tragfähig ist.

Dieses Konsortium wurde als Reaktion auf diese Herausforderungen gegründet.

Es bietet Marken und Betreibern einen strukturierten Weg, um Dienste über

mehrere Gebiete hinweg zu gestalten, einzuführen und zu verwalten, ohne ihre

Kerninfrastruktur in jedem neuen Markt neu aufbauen zu müssen.

Anstatt MVNOs als kostengünstige Alternativen zu positionieren, unterstützt das

Modell Betreiber, die über Kundenerlebnis, Marke, Serviceinnovation und digitale

Differenzierung konkurrieren möchten.

Vier Partner. Ein integriertes Ökosystem.

Jeder Partner bringt eine bestimmte Kompetenz in das Ökosystem ein.

Jersey Telecom stellt die Konnektivitätsinfrastruktur bereit. Mit mehr als

500 globalen Mobilfunk- und Roaming-Partnerschaften und einem sicheren Netz auf

Carrier-Niveau ermöglicht JT eine nahtlose internationale Dienstbereitstellung.

Die Infrastruktur unterstützt geschäftskritische Funktionen wie

Betrugsprävention, identitätsbezogene Netzwerkinformationen und sichere digitale

Interaktion. Diese globale Konnektivitätsschicht ermöglicht MVNOs sofortigen

Zugang zu etablierten internationalen Routen und einer robusten

Netzwerkleistung. Marcus Irwin, Head of Product Innovation bei JT, erklärte:

?Wir freuen uns, innovative MVNOs bei ihrer internationalen Expansion mit

unserem globalen Netzwerk zu unterstützen. Durch die Bereitstellung sicherer,

carrier-tauglicher Konnektivität und etablierter Roaming-Beziehungen beseitigen

wir traditionelle Wachstumsbarrieren und ermöglichen es Betreibern,

zuversichtlich zu expandieren."

MVNE Pty Ltd verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Operational

Enablement. Mit praktischer Erfahrung in der Unterstützung von MVNOs in

wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Märkten entwickelt MVNE

wirtschaftlich tragfähige Angebote, die auf das tatsächliche Kundenverhalten

abgestimmt sind. Vom Onboarding über die Startbereitschaft bis hin zur

Lebenszyklusoptimierung sorgt MVNE dafür, dass die Netzwerkkapazität in

wirtschaftlich nachhaltige Betreibermodelle umgesetzt wird. Yaron Assabi,

Gründer und CEO von DSG und MVNE, erklärt:?Unsere Mission ist es, MVNOs dabei

zu unterstützen, erfolgreich zu sein und langfristig zu wachsen. Die

Zusammenarbeit mit diesen Partnern ermöglicht es uns, eine starke operative

Umsetzung mit kommerzieller Expertise zu verbinden und Betreibern einen

klareren, schnelleren Weg zu einer nachhaltigen Expansion zu bieten."

MDS Global bietet das digitale Business-Support-System, das die Grundlage des

Ökosystems bildet. Die agile BSS-Plattform unterstützt Echtzeitabrechnung,

komplexe Preisstrukturen, Partnermodelle und schnelle Servicekonfiguration. Das

System ist so konzipiert, dass es mehrschichtige Geschäftsmodelle für

Großhandel, Einzelhandel und hybride Strukturen ermöglicht und es Betreibern

gleichzeitig erlaubt, differenzierte Pakete und Dienste ohne technische

Einschränkungen einzuführen. Ryan O'Hanlon, VP of Global Sales bei MDS Global,

erklärt:?Als Teil dieses Konsortiums sind wir stolz darauf, als Katalysator für

das Wachstum moderner MVNOs zu fungieren. Unsere vorrangig digitale BSS-

Plattform bietet Betreibern die Flexibilität, innovativ zu sein, sich von

anderen abzuheben und international zu expandieren, ohne durch veraltete Systeme

eingeschränkt zu sein."

Ycorp fungiert als MVNA innerhalb des Konsortiums und wird sich um die

Einführung von MVNOs innerhalb des Ökosystems bemühen. Das Unternehmen ist

bekannt für seine digitale Innovation und seine Tradition im Bereich Private

Labeling und verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Regulierung sowie

markenorientiertes Produktdesign. Ycorp war 2024 für die Einführung des ersten

rein digitalen MVNO im Vereinigten Königreich, Ymobile, verantwortlich, bei dem

Kunden in weniger als drei Minuten über eine App-gesteuerte Erfahrung gewonnen

werden konnten. Seine Erfahrung in der Entwicklung schneller, konformer und

vollständig markengebundener mobiler Dienste ist ein praktischer Beweis dafür,

was dieses Konsortiumsmodell ermöglicht. Stan Tang, COO bei Ycorp, erklärte:

?Wir freuen uns sehr, an der digitalen Spitze der nächsten Generation von MVNOs

zu stehen. Da wir selbst vollständig digitale Mobilfunkangebote entwickelt

haben, freuen wir uns darauf, anderen Betreibern durch den Beitritt zu diesem

Konsortium dabei zu helfen, schnell und mit Zuversicht zu starten, zu skalieren

und zu expandieren."

Eine Plattform für die nächste Generation von MVNOs

Das kombinierte Ökosystem wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Angeboten zu

unterstützen. Dazu gehören Verbrauchermarken, auf Reisen spezialisierte

Anbieter, Fintech-orientierte Dienstleistungen, Unternehmensangebote und

branchenspezifische digitale Unternehmen.

Von MVNOs wird zunehmend erwartet, dass sie sich wie Technologieprodukte

verhalten. Sie müssen app-gesteuert, sofort bereitgestellt, transparent und

reaktionsschnell sein. Dieses Konsortium wurde so strukturiert, dass diese

Erwartungen erfüllt werden. Es verkürzt die Markteinführungszeit, senkt die

Kapitalintensität und bietet eine skalierbare Grundlage für internationales

Wachstum.

Langfristig besteht das gemeinsame Ziel darin, einen einheitlichen Weg für die

grenzüberschreitende Expansion zu schaffen, ohne die Systeme für jedes neue

Gebiet neu zu gestalten.

Ein neues Konzept für globale virtuelle Betreiber

Diese Partnerschaft stellt ein neues Konzept dafür vor, wie virtuelle Betreiber

in einem digital geprägten Telekommunikationsumfeld aufgebaut und skaliert

werden können.

Durch die Kombination von globaler Konnektivität, praktischer Betriebskompetenz,

flexiblen digitalen Systemen und echten Marktkenntnissen haben Jersey Telecom,

MVNE Pty Ltd, MDS Global und Ycorp eine praktische Ausgangsbasis für

ambitionierte MVNOs geschaffen, die bereit sind, über Grenzen hinauszudenken und

mit Zuversicht zu wachsen.

Kontakt für weitere Informationen

Ryan O'Hanlon

VP Global Sales

MDS Global

ryan.ohanlon@mdsglobal.com (mailto:ryan.ohanlon@mdsglobal.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26b4778d-8446-476d-82c0-

c91d42020cad

Â°