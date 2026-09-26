GNW-News: GTCFX blickt auf einen erfolgreichen Auftritt auf der Forex Expo Dubai 2026 zurück

26.09.26 20:55 Uhr

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX

(https://www.gtcfx.com/) hat seine Teilnahme an der Forex Expo Dubai 2026, die

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am 22. und 23. September im Dubai World Trade Centre stattfand, erfolgreich

abgeschlossen.

Während der zweitägigen Veranstaltung trafen Besucher das GTCFX-Team in Halle

2, Stand 54, um mehr über die mehrfach regulierten Handelslösungen des

Unternehmens, die Möglichkeiten des mobilen Handels sowie dessen Engagement für

die Kundenschulung zu erfahren.

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Alt: GTCFX auf der Forex Expo Dubai 2026

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Preises für die beste

Forex-App für Mobilgeräte an GTCFX. Diese Errungenschaft ergänzte die

Präsentation der GTC Go App durch das Unternehmen auf der Messe und spiegelte

dessen anhaltendes Bestreben wider, Händlern einen bequemen Zugang zu den

globalen Finanzmärkten zu ermöglichen.

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GTCFX leistete zudem einen Beitrag zum Bildungsprogramm der Messe durch

öffentliche Vorträge von Jameel Ahmed, Chefanalyst bei GTCFX. Im Rahmen der

Sitzung mit dem Titel?Trading Themes to Watch Out for: Q4 2026," beleuchtete

Herr Ahmed verschiedene Entwicklungen, die die globalen Märkte beeinflussen. In

der Präsentation wurden geopolitische Risiken, Inflationserwartungen und die

sich verändernden Zinsaussichten sowie deren mögliche Auswirkungen auf Öl, den

US-Dollar, Gold und den USD/JPY behandelt.

In einem weiteren Vortrag wurde die Marke GTC vorgestellt und die Bedeutung der

Anlegeraufklärung in einem Marktumfeld hervorgehoben, das zunehmend von

politischen Entwicklungen und sich rasch ändernden Nachrichten geprägt ist.

Zudem wurde die wachsende Präsenz von GTCFX in Dubai vorgestellt, einschließlich

der Errichtung des GTC Tower als globaler Hauptsitz des Unternehmens.

Die Forex Expo Dubai 2026 bot GTCFX die Gelegenheit, persönlich mit Händlern,

Partnern und Branchenexperten in Kontakt zu treten und gleichzeitig seine

neuesten Marktprognosen und digitalen Handelslösungen vorzustellen.

Nach zwei erfolgreichen Tagen in Dubai freut sich GTCFX darauf, die auf der

Messe geknüpften Beziehungen weiter auszubauen und seine globale Community auch

weiterhin durch Marktaufklärung, Technologie und leicht zugängliche

Handelslösungen zu unterstützen.

Über GTCFX:

GTCFX ist ein globaler Finanzdienstleister, der durch fortschrittliche

Handelstechnologie und kundenorientierte Lösungen Zugang zu einer breiten

Palette von Finanzmärkten bietet. Seit 2012 betreut GTCFX Kunden in mehr als

100 Ländern und Regionen und legt dabei stets großen Wert auf Transparenz,

Innovation und verantwortungsvollen Handel.

Ansprechpartner für Medien

E-Mail: marketing@gtcfx.com

Website: https://www.gtcfx.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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9245-4a1b-9aa8-252e9c4d1c34

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ef478d8e5e2d

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1301a426-

6841-4364-8c92-1bcd29d500c0

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