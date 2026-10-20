GNW-News: GTCFX ernennt Charbel Raffoul zum CEO und stärkt damit die Unternehmensführung und die globale Wachstumsstrategie

20.10.26 17:40 Uhr

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX

freut sich, die Ernennung von Charbel Raffoul zum Chief Executive Officer (CEO)

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bekannt zu geben. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der

kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens und unterstreicht sein

Engagement für operative Exzellenz, eine starke Führung und internationales

Wachstum.

Charbel verfügt über nahezu zwei Jahrzehnte Erfahrung in der

Finanzdienstleistungsbranche und bringt umfassende Fachkenntnisse in den

Bereichen Corporate Governance, Einhaltung regulatorischer Vorgaben,

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Finanzgeschäft und strategisches Management mit. Mit seiner Ernennung wird das

Führungsteam von GTCFX weiter gestärkt. Gleichzeitig treibt das Unternehmen

seine langfristigen strategischen Ziele voran und baut seine Präsenz und

Leistungsfähigkeit an den globalen Finanzmärkten weiter aus.

Umfangreiche Erfahrung bei führenden Finanzinstituten

Vor seinem Wechsel zu GTCFX war Charbel als Chief Compliance Officer & Financial

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Crime bei Equiti tätig. Dort trug er mehr als acht Jahre lang zur

Weiterentwicklung von Compliance-Rahmenwerken, zum Management von Compliance-

Risiken und zur Optimierung regulatorischer Prozesse bei.

Zu seinem beruflichen Werdegang zählen außerdem leitende Positionen bei mehreren

etablierten Finanzinstituten, darunter die Tätigkeit als Director bei ADS

Securities, als Head of Compliance bei Alpari ME und als Back Office Manager bei

Swissquote.

Im Laufe seiner Karriere hat Charbel wertvolle Expertise in den Bereichen

Finanzdienstleistungsprozesse, regulatorische Aufsicht, Risikomanagement und

Unternehmensführung aufgebaut. Seine Erfahrung in verschiedenen Bereichen der

Branche bildet eine solide Grundlage, um GTCFX erfolgreich zu führen und die

weitere Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben.

Die globale Vision von GTCFX weiter vorantreiben

Als Chief Executive Officer wird Charbel die strategische Ausrichtung von GTCFX

verantworten. Im Fokus stehen dabei der Ausbau der operativen

Leistungsfähigkeit, die Förderung von Innovationen, die Weiterentwicklung der

Corporate Governance und die Unterstützung der internationalen

Geschäftsentwicklung.

Seine Führung wird dazu beitragen, die operative Effizienz weiter zu steigern,

die Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern zu vertiefen und durch

professionelle Dienstleistungen sowie verantwortungsvolle Geschäftspraktiken

langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Mit seiner umfassenden Branchenkenntnis und seinem fundierten Verständnis

regulatorischer und operativer Standards bringt Charbel wertvolle Perspektiven

in die weitere Entwicklung von GTCFX im globalen Finanzdienstleistungssektor

ein.

Seine Ernennung unterstreicht das Bestreben von GTCFX, ein erfahrenes

Führungsteam aufzubauen, das die strategischen Ziele des Unternehmens

voranbringen kann und zugleich höchsten Ansprüchen an Professionalität,

Integrität und Transparenz gerecht wird.

Auf Erfahrung aufbauen und die Zukunft entschlossen gestalten

Während GTCFX seine internationale Präsenz weiter ausbaut und seine

organisatorischen Fähigkeiten stärkt, bleibt eine erfahrene Unternehmensführung

ein zentraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensvision.

Charbels beruflicher Werdegang, seine Branchenkenntnis und seine

Führungserfahrung werden eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste

Entwicklungsphase des Unternehmens erfolgreich zu gestalten.

GTCFX heißt Charbel Raffoul herzlich als Chief Executive Officer willkommen und

freut sich darauf, gemeinsam mit ihm ein neues Kapitel aufzuschlagen, das von

Innovation, Fortschritt und nachhaltigem globalem Wachstum geprägt ist.

Pressekontakt

E-Mail: marketing@gtcfx.com (mailto:marketing@gtcfx.com)

Website: https://www.gtcfx.com/en-intl

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