GNW-News: Guide MICHELIN Dubai feiert 5. Ausgabe mit nahezu doppelt so großer Auswahl wie zur Erstveröffentlichung

08.10.26 05:35 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* Orfali Bros neu mit zwei MICHELIN Sternen, bestehende Drei- und Zwei-Sterne-

Restaurants in Dubai behalten ihre Auszeichnungen

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* KIGO und Birch werden erstmals mit einem MICHELIN Stern in die Auswahl

aufgenommen

* Die Auswahl umfasst 122 Restaurants mit 19 Neuzugängen, darunter 2 neue

Restaurants mit einem MICHELIN Stern, 4 neue Restaurants mit Bib Gourmand

und 13 neue Restaurants in der Kategorie?Ausgewählte Restaurants"

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Guide

MICHELIN hat heute im Rahmen einer Veranstaltung im Atlantis The Royal die

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5. Ausgabe seiner Auswahl für Dubai vorgestellt. Mit 122 Restaurants, die

38 verschiedene Küchenrichtungen repräsentieren, würdigt diese Ausgabe Dubais

wachsende internationale kulinarische Bedeutung gemeinsam mit dem Partner vor

Ort, dem Ministerium für Wirtschaft und Tourismus von Dubai (DET). Von lokalen

Restaurants in der Nachbarschaft bis hin zu glamourösen Adressen der gehobenen

Gastronomie zeugt die Auswahl von einer kulinarischen Szene, die sich weiterhin

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rasant entwickelt und wächst.

Die mit drei bzw. zwei MICHELIN Sternen ausgezeichneten Restaurants in Dubai

behalten ihre Auszeichnungen, wobei das Orfali Bros nun zwei Sterne erhalten

hat. Die 19 Neuzugänge - darunter 2 Restaurants mit einem MICHELIN Stern, 4 Bib-

Gourmand-Restaurants und 13 Restaurants in der Kategorie?Ausgewählte

Restaurants" - unterstreichen die wachsende Bedeutung eigenständiger Konzepte

und von Speisekarten, die zunehmend auf lokale Gäste zugeschnitten sind.

Gwendal Poullennec, International Director des Guide MICHELIN, erklärte:?Wir

freuen uns sehr, heute das fünfjährige Jubiläum des Guide MICHELIN Dubai zu

feiern. Die Auswahl wurde seit seiner Einführung erheblich erweitert und umfasst

mittlerweile fast doppelt so viele Lokale wie zum Zeitpunkt der Einführung.

Diese bemerkenswerte Entwicklung zeigt, dass die Gastronomieszene Dubais

weiterhin floriert, wobei unsere Inspektoren Jahr für Jahr neue, international

anerkannte Restaurants entdecken. Die diesjährige Mischung aus einheimischen

Talenten und internationalen Neuzugängen spiegelt eine Stadt wider, die ihre

eigene kulinarische Identität entwickelt und gleichzeitig Traditionen aus aller

Welt aufnimmt. Die Stärke des Gastgewerbes in Dubai unterstreicht den Ehrgeiz,

die Leidenschaft und die Entschlossenheit der Stadt, ihren Ruf als globales

gastronomisches Reiseziel weiter auszubauen, und bietet Feinschmeckern

überzeugende Gründe, Dubai zu besuchen und wiederzukommen."

2 Restaurants behalten ihre drei MICHELIN Sterne

Die höchste Auszeichnung des Guide MICHELIN würdigt eine außergewöhnliche Küche,

die eine besondere Reise wert ist.

FZN by Björn Frantzén und Trèsind Studio behalten ihre Auszeichnung mit drei

MICHELIN Sternen.

4 Restaurants mit zwei MICHELIN Sternen

In der diesjährigen Auswahl steigt ein Restaurant auf zwei MICHELIN Sterne auf,

während drei Restaurants ihre Auszeichnungen behalten.

Orfali Bros steigt auf zwei MICHELIN Sterne auf, zwei Jahre nachdem das

Restaurant seinen ersten MICHELIN Stern erhalten hat. Dies unterstreicht die

Entwicklung des Lokals von einem hervorragenden Nachbarschaftsbistro zu einem

Aushängeschild der nahöstlichen Gastronomie. Verwurzelt im aleppinischen,

armenischen und türkischen Erbe der Brüder zeugen die Spezialitäten des Hauses

und das?Voyage"-Menü von einer Küche, die sich durch zunehmende Raffinesse,

Tiefe und Eigenständigkeit auszeichnet.

Il Ristorante-Niko Romito, Row on 45 und STAY by Yannick Alléno hingegen

behalten ihre Auszeichnungen für die Auswahl 2026.

2 neue Restaurants erhalten einen MICHELIN Stern

Birch wird mit einem MICHELIN Stern in die Auswahl aufgenommen. Die

turkmenischen Wurzeln und Reisen von Küchenchef Arslan Berdiev prägen eine

zeitgemäße Speisekarte, die auf Produkten von höchster Qualität basiert,

darunter usbekische Tomaten. Eine makellose offene Küche rückt das Kochen in den

Blickpunkt, während eine auffällige Hängeinstallation, die an Birkenrinde

erinnert, dem Raum seinen Charakter verleiht.

KIGO wird mit einem MICHELIN Stern in die Auswahl aufgenommen. Das Sushi-

Omakase-Erlebnis an der Theke und das Kaiseki-Menü am Tisch bieten zwei

Möglichkeiten, die saisonale japanische Küche zu entdecken. Erstklassige Zutaten

werden mit größter Sorgfalt verarbeitet, um feine, harmonische Aromen zu

schaffen, während die Präsentation dem Ganzen eine dezente theatralische Note

verleiht.

Zwei neue Restaurants gesellen sich zu den 12 bereits bestehenden hinzu, die

ihre Auszeichnung behalten, wodurch sich die diesjährige Auswahl an Restaurants

mit einem MICHELIN Stern auf 14 erhöht.

4 neue Restaurants erhalten einen Bib Gourmand

Mit dem Bib Gourmand werden Restaurants ausgezeichnet, die außergewöhnliche

Speisen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Die Auswahl

für Dubai 2026 umfasst 22 Restaurants mit Bib Gourmand, darunter vier

Neuzugänge.

Middle Child serviert frische, reichhaltige italienische Gerichte in einem

gemütlichen Bistro und Feinkostladen, in dem die Gäste sowohl in Kochbüchern als

auch in der Speisekarte stöbern können.

Das S.E.A Bistrot bietet ein gemütliches Ambiente für die kühne, authentische

asiatische Küche von Küchenchef Shane. Mango mit Klebreis und Milchkuchen haben

sich eine eigene Fangemeinde erobert.

Three Bros ist das helle, lebhafte Schwesterrestaurant von Orfali Bros. Die

Gerichte bringen die Kindheit, das kulturelle Erbe und die Reisen der drei

syrischen Brüder auf den Tisch.

YUBI Dubai serviert frisch auf Bestellung zubereitete Handrolls direkt an der

Theke. Hausgemachtes eingelegtes Gemüse und Gewürze verleihen der lockeren,

ungezwungenen Interpretation japanischer Küche kräftige Aromen.

MICHELIN-Sonderauszeichnungen

Mit den MICHELIN-Sonderauszeichnungen werden die Fachleute gewürdigt, deren

Können, Sorgfalt und Individualität das gastronomische Erlebnis in Dubai prägen.

Mit dem MICHELIN Opening of the Year Award werden Gonzalo Platero und Window

ausgezeichnet, ein Restaurant im Alserkal, dessen außergewöhnliche, vom

Holzfeuer geprägte Küche den natürlichen Geschmack der Zutaten besonders gut zur

Geltung bringt.

Der MICHELIN Sommelier Award wird an Ninad Jani vom avat?ra für seinen

zuvorkommenden Service und die fachkundig zusammengestellten Weinbegleitungen

zur vegetarischen indischen Küche des Restaurants verliehen.

Mit dem MICHELIN Service Award werden Akinori Tanigawa und das Team des KIGO für

ihren herzlichen und professionellen Service gewürdigt, der die raffinierte

japanische Küche des Restaurants perfekt ergänzt.

Der MICHELIN Young Chef Award geht an Rémy Marquignon, Küchenchef des Ossiano,

für seine kreative, moderne Küche, die auf klassischen französischen Techniken

basiert und dazu beiträgt, dass das Restaurant seinen MICHELIN Stern behält.

Der MICHELIN Exceptional Cocktails Award wird an Zahra Erfanian Azmoodeh vom

Carbone Dubai für Cocktails verliehen, die das glamouröse italienisch-

amerikanische Restauranterlebnis bereichern.

Die 5. Ausgabe spiegelt Dubais dynamische Gastronomieszene wider, in der

etablierte Restaurants und Neuzugänge Einwohnern und Besuchern weitere Anlässe

bieten, die Stadt kulinarisch zu entdecken.

Die Auswahl des Guide MICHELIN Dubai 2026 auf einen Blick:

* 2 Restaurants mit drei MICHELIN Sternen

* 4 Restaurants mit zwei MICHELIN Sternen (1 Aufsteiger)

* 14 Restaurants mit einem MICHELIN Stern (2 neue)

* 22 Restaurants mit Bib Gourmand (4 neue)

* 80 von MICHELIN ausgewählte Restaurants (13 neue)

Eine Aufzeichnung der Verleihungszeremonie des Guide MICHELIN sowie weitere

Höhepunkte finden Sie auf der offiziellen Facebook-Seite des Guide MICHELIN

Middle East und auf dem globalen YouTube-Kanal des Guide MICHELIN.

Die vollständige Auswahl des Guide MICHELIN Dubai 2026 finden Sie auf der

Website des Guide MICHELIN https://guide.michelin.com/ae-du/en sowie in der

MICHELIN-App, die kostenlos für iOS und Android erhältlich ist.

Der Guide MICHELIN gilt als Maßstab in der Gastronomie. Nun setzt er neue

Maßstäbe für Hotels. Besuchen Sie die offizielle Website

(https://guide.michelin.com/my/en) des Guide MICHELIN oder laden Sie die

MICHELIN-App (iOS (https://apps.apple.com/app/apple-store/id1541129177?mt=8) und

Android

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viamichelin.android.gm21&hl=e

n&gl=US)) herunter, um alle Restaurants der Auswahl zu entdecken und ein

unvergessliches Hotel zu buchen.

Die Worldwide-App des Guide MICHELIN für iOS

(https://apps.apple.com/th/app/michelin-guide-usa-worldwide/id1541129177)- und

Android

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viamichelin.android.gm21)-

Geräte.

Mindful Voices

Mindful Voices - eine Neuheit für das Jahr 2026, die in Dubai ihr Debüt feiert -

ist die globale redaktionelle Plattform des Guide MICHELIN, auf der Köche und

Hoteliers zusammenkommen, die in ihren jeweiligen Bereichen neue Maßstäbe

setzen. Sie bietet ihnen einen Raum, in dem sie ihre Geschichten und

wegweisenden Praktiken untereinander sowie mit einem weltweiten Publikum teilen

können.

?Dubais kulinarischer Ehrgeiz spiegelt sich in den Entscheidungen wider, die

seine Köche tagtäglich treffen", so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor

des Guide MICHELIN.?Mindful Voices schöpft direkt aus dem, was unsere

Inspektionsteams aus erster Hand beobachten: Begegnungen und Erfahrungen, die

etablierte Arbeitsweisen verändern und es verdienen, weitergegeben zu werden.

Indem wir diese Geschichten im Guide MICHELIN bekannt machen, hoffen wir, dass

die Ideen und Überzeugungen, die dahinter stehen, andere dazu inspirieren

werden, neue Ansätze in der Gastronomie zu erkunden."

Zachary Roy, Operational Manager bei LOWE, wurde als Mindful Voice vorgestellt.

Auf der Bühne der Preisverleihung erläuterte er den Ansatz des Restaurants bei

der Beschaffung und der optimalen Verwertung jeder einzelnen Zutat. Er erklärte,

dass beim Kochen über offenem Feuer das?Nose-to-Tail"-Prinzip verfolgt werde,

wobei rückverfolgbare Zutaten möglichst aus der Region bezogen und Bioabfälle zu

Kompost für den eigenen Garten verarbeitet würden.

Über Michelin:

Michelin entwickelt sich zu einem weltweit führenden Unternehmen für wegweisende

Verbundwerkstoffe und außergewöhnliche Erlebnisse. Mit mehr als 130 Jahren

Erfahrung in der Entwicklung innovativer Werkstoffe ist Michelin in der

einzigartigen Lage, entscheidende Beiträge zum menschlichen Fortschritt und zu

einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Aufgrund seines umfassenden Know-hows im

Bereich Polymerverbundwerkstoffe entwickelt Michelin kontinuierlich

Innovationen, um hochwertige Reifen und Komponenten für kritische Anwendungen in

anspruchsvollen Bereichen wie Mobilität, Bauwesen, Luftfahrt, kohlenstoffarme

Energien und Gesundheitswesen herzustellen. Die Sorgfalt, mit der die Produkte

hergestellt werden, und die umfassende Kenntnis der Kunden inspirieren Michelin

dazu, erstklassige Erlebnisse zu bieten. Dies reicht von der Bereitstellung

daten- und KI-basierter vernetzter Lösungen für professionelle Fuhrparks bis hin

zu Empfehlungen für herausragende Restaurants und Hotels, die vom Guide MICHELIN

ausgewählt wurden. Michelin hat seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand,

Frankreich, ist in 175 Ländern vertreten und beschäftigt 122.600 Mitarbeiter.

(www.michelin.com (http://www.michelin.com/)).

Pressekontakt

BPG Group michelinguide@bpggroup.com (mailto:michelinguide@bpggroup.com)

Unsere Partner 2026

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77bde0a8-d3fe-40eb-9677-

f359c13fd1bb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beb07700-bed8-

44f3-84cc-75053014f8d2

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