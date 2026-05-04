GNW-News: GXO gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

Werte in diesem Artikel

^* Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 % gegenüber dem

Vorjahr, bei einem organischen Umsatzwachstum von 4,1 %

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* 227 Millionen US-Dollar an Neugeschäft in wichtigen Branchen, davon rund 40

% in strategischen Wachstumssektoren - Luft- und Raumfahrt sowie

Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften

* Rekord-Vertriebspipeline von 2,7 Milliarden US-Dollar

* Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2026 für das bereinigte EBITDA und

den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie

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GREENWICH, Connecticut, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.

(NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO, sagt:?GXO ist stark in das

Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal haben wir ein deutliches Umsatzwachstum

und eine hohe Rentabilität erzielt - ein Beleg für die Stärke und Planbarkeit

unseres Geschäftsmodells. Unsere Vertriebsaktivitäten führen zu Erfolgen in

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margenträchtigeren vertikalen Märkten, darunter Luft- und Raumfahrt sowie

Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften. Zudem beobachten wir

eine beschleunigte Nachfrage: Unsere Pipeline ist auf ein Allzeithoch von 2,7

Milliarden US-Dollar angewachsen."

?Drei Prioritäten bestimmen unseren weiteren Weg: die Schärfung unserer

Geschäftsstrategie, die Stärkung der Umsetzung sowie die Führungsrolle bei KI

und Automatisierung der nächsten Generation. In allen drei Bereichen haben wir

in diesem Quartal gute Fortschritte erzielt. Wir gewinnen geschäftlich weiter an

Dynamik, insbesondere in Nordamerika, wo unsere Pipeline gegenüber dem

Vorquartal um 35 % gewachsen ist. Zudem implementieren wir ein globales

Rahmenwerk zur Standardisierung und Skalierung operativer Exzellenz, und der

Einsatz von KI, Automatisierung und Robotik gewinnt weiter an Tempo."

?Da unsere Ergebnisse im ersten Quartal über unseren Erwartungen lagen, heben

wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA und den bereinigten Gewinn je

Aktie für das Gesamtjahr an. Im Rahmen unseres Investorentags im Laufe dieses

Jahres werden wir weitere Einzelheiten zu unserer -langfristigen Strategie und

unserem Finanzrahmen vorstellen. Der Investorentag findet im Anschluss an die

Bekanntgabe unserer Ergebnisse für das dritte Quartal statt."

Ergebnisse des ersten Quartals 2026

Der Umsatz stieg auf 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 % gegenüber

3,0 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der organische Umsatz(1) wuchs

um 4,1 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem

Nettoverlust von 95 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der verwässerte

Gewinn je Aktie betrug 0,03 US-Dollar, nach einem verwässerten Verlust je Aktie

von 0,81 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes

EBITDA(1)") lag bei 200 Millionen US-Dollar, verglichen mit 163 Millionen US-

Dollar im ersten Quartal 2025. Im bereinigten EBITDA(1) für das Quartal war

gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Nettoeffekt von 12,5 Millionen US-Dollar

enthalten, der hauptsächlich auf einen vorzeitigen Standortausstieg sowie den

Zeitpunkt von Vertragsbeendigungsgebühren zurückzuführen war.

Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (?bereinigter verwässerter Gewinn je

Aktie(1)") betrug 0,50 US-Dollar, verglichen mit 0,29 US-Dollar im ersten

Quartal 2025.

GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 31

Millionen US-Dollar, nach 29 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der

freie Cashflow(1) wies im ersten Quartal 2026 einen Abfluss von 31 Millionen US-

Dollar aus, nach einem Abfluss von 48 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten

Zum 31. März 2026 beliefen sich die liquiden Mittel ohne gebundene Barmittel,

die gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung(1) auf

794 Millionen US-Dollar, 3,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,3 Milliarden

US-Dollar.

Aktualisierte Prognose für 2026(2)

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt

aktualisiert:

* Organisches Umsatzwachstum(1) von 4 % bis 5 %;

* bereinigtes EBITDA(1) von 935 Millionen US-Dollar bis 975 Millionen US-

Dollar, gegenüber zuvor 930 Millionen US-Dollar bis 970 Millionen US-Dollar;

* bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(1) von 2,90 US-Dollar bis 3,20 US-

Dollar, gegenüber zuvor 2,85 US-Dollar bis 3,15 US-Dollar; und

* Umwandlung des freien Cashflows(1) von 30 % bis 40 %.

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, den 6. August 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine

Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada)

unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen

+1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13759863. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im

Bereich?Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com,

verfügbar sein. Die Aufzeichnung der Konferenz steht bis zum 20. Mai 2026 zur

Verfügung. Für den telefonischen Abruf der Aufzeichnung wählen Sie aus den USA

und Kanada gebührenfrei 877-660-6853; internationale Anrufer wählen

+1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie den Teilnehmer-Zugangscode 13759863.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner

Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der

Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000

Mitarbeitende in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als

18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende

Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen

mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die

skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in

Greenwich, Connecticut. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und

folgen Sie GXO auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,

stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-

Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP

bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung

umfassen: das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(?bereinigtes EBITDA"), die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"), das bereinigte EBITA

abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragsteuern, die bereinigte EBITA-Marge,

der bereinigte, GXO zurechenbare Nettogewinn, der bereinigte Gewinn je Aktie

(unverwässert und verwässert) (?bereinigtes EPS"), der freie Cashflow, die

Umwandlung des freien Cashflows, der organische Umsatz, das organische

Umsatzwachstum, die Nettohebelwirkung, die Nettoverschuldung und die operative

Rendite auf das investierte Kapital (?ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse

unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente

nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO

widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger

beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von

Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen

können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden

Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen

möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO

sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte auf GXO entfallende

Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für

Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, nicht realisierte

Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, eine regulatorische

Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen,

wie in den beigefügten Finanztabellen dargestellt. Transaktions- und

Integrationsanpassungen umfassen in der Regel zusätzliche Kosten im Zusammenhang

mit tatsächlichen oder geplanten Akquisitionen. Dazu können Beratungshonorare,

Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne gehören, sofern die betreffenden

Mitarbeitenden in Vollzeit für Integrations- und Transformationsaktivitäten

eingesetzt werden, sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration

und Trennung von IT-Systemen. Die Restrukturierungskosten und sonstigen

Aufwendungen bestanden hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder

des Führungsteams des Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen

einer Initiative zur Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische

Angelegenheit bezieht sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein

Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den

Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung

gehalten.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,

das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA abzüglich gezahlter/erhaltener

Ertragsteuern sowie die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit zwischen den

Perioden verbessern. Diese Kennzahlen eliminieren die Auswirkungen unserer

Kapitalstruktur, insbesondere Zinsaufwendungen, unserer Vermögensbasis,

insbesondere Abschreibungen, steuerlicher Effekte sowie anderer Anpassungen, die

in den beigefügten Finanztabellen dargestellt sind. Nach Einschätzung des

Managements spiegeln diese Faktoren nicht die Kerngeschäftstätigkeit wider und

unterstützen Investoren daher bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde

liegenden Geschäftsbereichen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische

Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte auf GXO entfallende Nettogewinn und

das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen

Ergebnisse von Periode zu Periode verbessern. Diese Kennzahlen eliminieren die

Auswirkungen bestimmter Kosten und Erträge, die in den beigefügten

Finanztabellen dargestellt sind und nach Einschätzung des Managements nicht

unsere operative Kerntätigkeit widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung

erworbener immaterieller Vermögenswerte.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows

wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden

zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir

glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den freien

Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der

Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und

Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow

geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote

wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Die

Nettoverschuldung wird berechnet, indem Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente ohne gebundene Zahlungsmittel von der

Gesamtverschuldung abgezogen werden. Die Nettoverschuldungsquote ergibt sich

anschließend aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der

letzten zwölf Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der

letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragssteuern, geteilt

durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den

Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital

einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die

Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei

finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung

der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das

bereinigte EBITDA, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Anteil

des freien Cashflows am EBITDA für das Gesamtjahr 2026 ist eine Überleitung

dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-

Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen

Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-

Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die

Schwankungen bei diesen Posten können erhebliche Auswirkungen auf unsere

künftigen GAAP-Finanzergebnisse haben. Daher sind wir nicht in der Lage,

zukunftsgerichtete Gewinn- und Cashflow-Prognosen nach GAAP zu erstellen, die

für eine solche Überleitung erforderlich wären.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie

von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden

Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu

gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf

organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn

je Aktie und Umwandlung des freien Cashflows. In einigen Fällen sind

zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie

?vorwegnehmen",?schätzen",?glauben",?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",

?kann",?planen",?potenziell",?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",

?Zielsetzung",?Prognose",?Vorhersage",?Ziel",?Guidance",?Ausblick",

?Anstrengung",?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen

Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die

Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner

Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und

erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das

Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche

Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen

Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den

künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu

einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter

anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen

Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage;

Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;

Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in

Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die

jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit,

übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren

und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und

Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen

nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen,

die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken;

unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu

implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu

verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu

beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,

einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie

Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden

und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren;

Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere

derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche

Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten;

Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze;

Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang

mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung,

einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von

Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der

Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;

Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung;

wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder

angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen,

Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung

unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis,

die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis,

künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer

Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller

Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder

Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme

erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-

Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene

Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln

sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die

tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher

Faktoren ausgelegt werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen

Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder

Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,

falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für

bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.

In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für

das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere

Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter

Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Medienkontakt

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

Three Months Ended March

31,

--------------------------

(Dollars in millions, shares in thousands, except

per share amounts) 2026 2025

---------------------------------------------------- ------------- ------------

Revenue $ 3,298 $ 2,977

Direct operating expense 2,808 2,558

Selling, general and administrative expense 296 261

Depreciation and amortization expense 115 109

Transaction and integration costs 16 22

Restructuring costs and other 3 17

Regulatory matter - 66

Net loss on divestiture of business 21 -

------------- ------------

Operating income (loss) 39 (56 )

Other income (expense), net 10 (5 )

Interest expense, net (32 ) (32 )

------------- ------------

Income (loss) before income taxes 17 (93 )

Income tax expense (12 ) (2 )

------------- ------------

Net income (loss) 5 (95 )

Net income attributable to noncontrolling

interests ("NCI") (1 ) (1 )

------------- ------------

Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 )

------------- ------------

Earnings (loss) per share

Basic $ 0.03 $ (0.81 )

Diluted $ 0.03 $ (0.81 )

Weighted-average shares outstanding used in

computation of earnings (loss) per share

Basic 114,710 118,991

Diluted 115,840 118,991

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

December

March 31, 31,

(Dollars in millions, shares in thousands, except

per share amounts) 2026 2025

------------------------------------------------------ ------------ -----------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents $ 794 $ 854

Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,020 2,028

Other current assets 397 406

------------ -----------

Total current assets 3,211 3,288

------------ -----------

Long-term assets

Property and equipment, net of accumulated

depreciation of $2,179 and $2,126 1,181 1,151

Operating lease assets 2,630 2,563

Goodwill 3,730 3,781

Intangible assets, net of accumulated amortization

of $780 and $781 865 909

Other long-term assets 577 570

------------ -----------

Total long-term assets 8,983 8,974

------------ -----------

Total assets $ 12,194 $ 12,262

------------ -----------

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities

Accounts payable $ 713 $ 758

Accrued expenses 1,437 1,492

Current debt 463 446

Current operating lease liabilities 749 745

Other current liabilities 413 434

------------ -----------

Total current liabilities 3,775 3,875

------------ -----------

Long-term liabilities

Long-term debt 2,646 2,619

Long-term operating lease liabilities 2,102 2,044

Other long-term liabilities 668 709

------------ -----------

Total long-term liabilities 5,416 5,372

------------ -----------

Commitments and Contingencies

Stockholders' Equity

Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000

shares authorized, 120,380 and 119,868 shares issued

and 115,024 and 114,512 shares outstanding,

respectively 1 1

Treasury stock, at cost; 5,356 and 5,356 shares,

respectively (202 ) (202 )

Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000

shares authorized, 0 issued and outstanding - -

Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,669 2,667

Retained earnings 722 718

Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)

("AOCIL") (222 ) (201 )

------------ -----------

Total stockholders' equity before NCI 2,968 2,983

------------ -----------

NCI 35 32

------------ -----------

Total equity 3,003 3,015

------------ -----------

Total liabilities and equity $ 12,194 $ 12,262

------------ -----------

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Three Months Ended March

31,

---------------------------

(In millions) 2026 2025

--------------------------------------------------- ------------ --------------

Cash flows from operating activities:

Net income (loss) $ 5 $ (95 )

Adjustments to reconcile net income (loss) to net

cash provided by operating activities

Depreciation and amortization expense 115 109

Stock-based compensation expense 10 12

Deferred tax benefit (3 ) (10 )

Other 2 5

Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable (26 ) (49 )

Other assets (2 ) 91

Accounts payable (39 ) (88 )

Accrued expenses and other liabilities (31 ) 54

------------ --------------

Net cash provided by operating activities 31 29

------------ --------------

Cash flows from investing activities:

Capital expenditures (65 ) (78 )

Proceeds from sale of property and equipment 3 1

------------ --------------

Net cash used in investing activities (62 ) (77 )

------------ --------------

Cash flows from financing activities:

Common stock repurchased - (106 )

Net borrowings under revolving credit facilities - 56

Repayments of finance lease obligations (14 ) (11 )

Proceeds from exercise of stock options 7 -

Taxes paid related to net share settlement of

equity awards (15 ) (6 )

Other (4 ) 1

------------ --------------

Net cash used in financing activities (26 ) (66 )

------------ --------------

Effect of exchange rates on cash and cash

equivalents (3 ) 11

------------ --------------

Net decrease in cash, restricted cash and cash

equivalents (60 ) (103 )

Cash, restricted cash and cash equivalents,

beginning of period 857 485

------------ --------------

Cash, restricted cash and cash equivalents, end

of period $ 797 $ 382

------------ --------------

Non-cash financing activities:

Unsettled stock repurchases for which trades

occurred $ - $ 4

Excise tax liability related to stock repurchases - 1

Reconciliation of cash, restricted cash and cash March December

equivalents 31, 2026 31, 2025

------------ --------------

Cash and cash equivalents $ 794 $ 854

Restricted Cash (included in Other current

assets) 2 2

Restricted Cash (included in Other long-term

assets) 1 1

------------ --------------

Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 797 $ 857

------------ --------------

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Revenue disaggregated by geographical area was as follows:

Three Months Ended March 31,

----------------------------------------

(In millions) 2026 2025

------------------ ----------------- --------------------

United Kingdom $ 1,595 $ 1,391

United States 751 752

Netherlands 270 232

France 208 186

Spain 162 143

Italy 109 95

Other 203 178

----------------- --------------------

Total $ 3,298 $ 2,977

----------------- --------------------

The Company's revenue can also be disaggregated by various verticals,

reflecting the customers' principal industry. Revenue disaggregated by

industry was as follows:

Three Months Ended March 31,

------------------------------------------

(In millions) 2026 2025

------------------------------------ ----------- ------------------------------

Omnichannel retail $ 1,561 $ 1,422

Technology and consumer

electronics 433 393

Industrial and manufacturing 394 362

Consumer packaged goods 334 284

Food and beverage 317 314

Other 259 202

----------- ------------------------------

Total $ 3,298 $ 2,977

----------- ------------------------------

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Trailing

March 31, Year Twelve

------------------------ Ended Months

December Ended

31, March

(In millions) 2026 2025 2025 31, 2026

------------------------------ ----------- ------------ ---------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132

Net income attributable to

NCI 1 1 4 4

----------- ------------ ---------- ------------

Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136

----------- ------------ ---------- ------------

Interest expense, net 32 32 133 133

Income tax expense 12 2 68 78

Depreciation and

amortization expense 115 109 457 463

Transaction and integration

costs 16 22 54 48

Restructuring costs and

other 3 17 27 13

Regulatory matter - 66 65 (1 )

Net loss on divestiture of

business 21 - 34 55

Unrealized (gain) loss on

foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 )

----------- ------------ ---------- ------------

Adjusted EBITDA((1)) $ 200 $ 163 $ 881 $ 918

----------- ------------ ---------- ------------

Revenue $ 3,298 $ 2,977

Operating income (loss) $ 39 $ (56 )

Operating income (loss)

margin((2)) 1.2 % (1.9 )%

Adjusted EBITDA

margin((1)(3)) 6.1 % 5.5 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Operating income (loss) margin is calculated as operating income (loss)

divided by revenue for the period.)

((3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by

revenue for the period.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Trailing

March 31, Year Twelve

----------------------- Ended Months

December Ended

31, March

(In millions) 2026 2025 2025 31, 2026

------------------------------- ----------- ----------- ---------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132

Net income attributable to

NCI 1 1 4 4

----------- ----------- ---------- ------------

Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136

----------- ----------- ---------- ------------

Interest expense, net 32 32 133 133

Income tax expense 12 2 68 78

Amortization of intangible

assets acquired 29 29 119 119

Transaction and integration

costs 16 22 54 48

Restructuring costs and other 3 17 27 13

Regulatory matter - 66 65 (1 )

Net loss on divestiture of

business 21 - 34 55

Unrealized (gain) loss on

foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 )

----------- ----------- ---------- ------------

Adjusted EBITA((1)) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574

----------- ----------- ---------- ------------

Revenue $ 3,298 $ 2,977

Adjusted EBITA margin((1)(2)) 3.5 % 2.8 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue

for the period.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)

(Dollars in millions, shares in Three Months Ended March 31,

thousands, except per share --------------------------------------------

amounts) 2026 2025

---------------------------------- ------------- ------------------------------

Net income (loss) $ 5 $ (95 )

Net income attributable to NCI (1 ) (1 )

------------- ------------------------------

Net income (loss) attributable

to GXO $ 4 $ (96 )

------------- ------------------------------

Amortization of intangible

assets acquired 29 29

Transaction and integration

costs 16 22

Restructuring costs and other 3 17

Regulatory matter - 66

Net loss on divestiture of

business 21 -

Unrealized (gain) loss on

foreign currency contracts (4 ) 10

Income tax associated with the

adjustments above((1)) (11 ) (14 )

------------- ------------------------------

Adjusted net income attributable

to GXO((2)) $ 58 $ 34

------------- ------------------------------

Adjusted basic EPS((2)) $ 0.51 $ 0.29

Adjusted diluted EPS((2)) $ 0.50 $ 0.29

Weighted-average shares

outstanding used in computation

of adjusted earnings per share

Basic 114,710 118,991

Diluted((3)) 115,840 119,288

((1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual

effective tax rate.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((3) The three months ended March 31, 2025 calculation of loss per share -

diluted (GAAP) excludes 297 thousand shares due to their anti-dilutive

effect.)

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months

Ended March 31,

------------------

(In millions) 2026 2025

---------------------------------------------- --------- --------

Cash flows from operations((1)) $ 31 $ 29

Capital expenditures (65 ) (78 )

Proceeds from sale of property and equipment 3 1

--------- --------

Free cash flow((2)) $ (31 ) $ (48 )

--------- --------

((1) Net cash provided by operating activities.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press

release.)

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended March 31,

----------------------------------------------

(In millions) 2026 2025

-------------------------------- ----------- ----------------------------------

Revenue $ 3,298 $ 2,977

Foreign exchange rates (198 ) -

----------- ----------------------------------

Organic revenue((1)) $ 3,100 $ 2,977

----------- ----------------------------------

Revenue growth((2)) 10.8 %

Organic revenue growth((1)(3)) 4.1 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period

revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.)

((3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-

period organic revenue divided by the prior period, expressed as a

percentage.)

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

March

(In millions) 31, 2026

------------------------------------------------------------- -------------

Current debt $ 463

Long-term debt 2,646

-------------

Total debt((1)) $ 3,109

-------------

Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (794 )

-------------

Net debt((2)) $ 2,315

-------------

((1) Includes finance leases and other debt of $379 million as of

March 31, 2026.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) March 31, 2026

------------------------------------- -----------------

Total debt $ 3,109

Trailing twelve months net income $ 136

-----------------

Debt to net income ratio 22.9 x

-----------------

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) March 31, 2026

--------------------------------------------- -------------------------

Net debt((1)) $ 2,315

Trailing twelve months adjusted EBITDA((1)) $ 918

-------------------------

Net leverage ratio((1)) 2.5 x

-------------------------

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press

release.)

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of income taxes paid/received:

Three Months Trailing

Ended March 31, Year Twelve

------------------ Ended Months

December Ended

31, March

(In millions) 2026 2025 2025 31, 2026

------------------------------------ --------- -------- ---------- ------------

Adjusted EBITA((1)) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574

Less: Cash (paid) received for

income taxes (6 ) 8 (59 ) (73 )

--------- -------- ---------- ------------

Adjusted EBITA((1)), net of income

taxes paid/received $ 108 $ 91 $ 484 $ 501

--------- -------- ---------- ------------

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

Return on Invested Capital (ROIC):

March 31,

-------------------------

(In millions) 2026 2025 Average

----------------------------- ------------ ------------ -----------------------

Selected Assets:

Accounts receivable, net $ 2,020 $ 1,895 $ 1,958

Other current assets 397 446 422

Property and equipment, net 1,181 1,216 1,199

Selected Liabilities:

Accounts payable $ (713 ) $ (720 ) $ (717 )

Accrued expenses (1,437 ) (1,398 ) (1,418 )

Other current liabilities (413 ) (396 ) (405 )

------------ ------------ -----------------------

Invested capital $ 1,035 $ 1,043 $ 1,039

------------ ------------ -----------------------

Trailing twelve months net

income to average invested

capital 13.1 %

Operating return on

invested capital((1)(2)) 48.2 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as

trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid/received,

divided by the average invested capital.)

_______________________________________

(1)( For definitions of non-GAAP measures see the "Non-GAAP Financial Measures"

section in this press release.)

(2)( Our guidance reflects current FX rates.)

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