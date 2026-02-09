GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025
^* Rekordumsatz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025
* Neue Geschäftsabschlüsse von über 1 Milliarde USD im dritten Jahr in Folge;
zusätzlicher Umsatz aus neuen Geschäftsabschlüssen für 2026 in Höhe von 774
Millionen USD (+20 % ggü. Vorjahr)(1)
* Gestärkte Führung in der Region Americas & Asia Pacific und den Funktionen
Commercial und Operations
* Integration von Wincanton im Gange; Realisierung der Synergien verläuft
planmäßig
* Angekündigte Prognosen für 2026:
* Organisches Umsatzwachstum von 4 % bis 5 %
* Bereinigtes EBITDA von 930 Millionen USD bis 970 Millionen USD, mit
einer Steigerung um 8 % im Mittelwert
* Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie von 2,85 USD bis 3,15 USD,
Zuwachs von 20 % im Mittelwert
* Umwandlungsquote vom bereinigten EBITDA in freien Cashflow von 30 % bis
40 %
GREENWICH, Connecticut, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.
(NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr
2025 bekannt.
Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO:?Wir haben im vierten Quartal
und im gesamten Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt und sind in allen
Regionen organisch gewachsen, was den Wert unserer Leistungen für unsere Kunden
und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Im dritten
Jahr in Folge haben wir bei den neuen Geschäftsabschlüssen die Marke von 1
Milliarde USD übertroffen, mit bemerkenswerten Erfolgen in wachstumsstarken
Sparten, wo die Nachfrage weiter zunimmt.
?Auf der Basis unserer starken Fundamentaldaten ergreifen wir strategische
Maßnahmen in allen Unternehmensbereichen, um schneller zu wachsen und die Margen
auszubauen. In den vergangenen drei Monaten haben wir neue Führungskräfte für
die Bereiche Commercial und Operations sowie für Nordamerika gewonnen, wo wir
ein langfristiges Wachstumspotenzial sehen. 2026 werden wir die Bereitstellung
von KI und Robotik in unserem Netzwerk stetig steigern. Beide schätzen wir als
langfristige Effizienz- und Leistungstreiber ein.
?Wir starten aus einer starken Position in das Jahr und unsere Prognose für das
Gesamtjahr entspricht unserem Vertrauen in unsere Fähigkeit, noch rentabler zu
wachsen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, im Rahmen unseres Investor Days
unsere langfristigen strategischen Pläne vorzustellen."
Ergebnisse des vierten Quartals 2025
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 % auf 3,5 Milliarden USD,
verglichen mit 3,3 Milliarden USD im vierten Quartal 2024. Der organische
Umsatz(2) stieg um 3,5 %.
Der Nettogewinn belief sich auf 43 Millionen USD, verglichen mit 100 Millionen
USD im vierten Quartal 2024. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,37 USD,
verglichen mit 0,83 USD im vierten Quartal 2024.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation
(?bereinigtes EBITDA(2)") stieg auf 255 Millionen USD, verglichen mit 251
Millionen USD im vierten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn je
Aktie (?bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(2)") betrug 0,87 USD,
verglichen mit 1,00 USD im vierten Quartal 2024.
GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 170
Millionen USD, verglichen mit 186 Millionen USD im vierten Quartal 2024. Im
vierten Quartal 2025 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow von 163 Millionen
USD(2), verglichen mit 127 Millionen USD im vierten Quartal 2024.
_______________
(1) Die Vergleichsposition im Q4 2024 für den Umsatzzuwachs im Folgejahr betrug
627 Millionen USD.
(2) Definitionen für die nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im
Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.
Ergebnisse des Gesamtjahres 2025
Der Umsatz stieg um 12,5 % ggü. dem Vorjahr auf 13,2 Milliarden USD, verglichen
mit 11,7 Milliarden USD im Jahr 2024. Der organische Umsatz(2) stieg um 3,9 %.
Der Nettogewinn betrug 36 Millionen USD, verglichen mit 138 Millionen USD im
Jahr 2024. Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 0,28 USD, verglichen mit
1,12 USD im Jahr 2024.
Das bereinigte EBITDA(2) belief sich auf 881 Millionen USD, verglichen mit 815
Millionen USD im Jahr 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS)(2)
betrug 2,51 USD, verglichen mit 2,80 USD im Jahr 2024.
GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 434 Millionen
USD, verglichen mit 549 Millionen USD im Jahr 2024. GXO erwirtschaftete einen
freien Cashflow von 259 Millionen USD(2), verglichen mit 251 Millionen USD im
Jahr 2024.
Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten
Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente (ohne Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung) auf
854 Millionen USD, die ausstehenden Verbindlichkeiten insgesamt auf 3,1
Milliarden USD und die Nettoverschuldung(2) auf 2,2 Milliarden USD.
Prognose für 2026(3)
Die Finanzprognose von GXO für 2026 sieht wie folgt aus:
* Organisches Umsatzwachstum(2) von 4 % bis 5 %;
* Bereinigtes EBITDA(2) von 930 Millionen bis 970 Millionen USD;
* Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie(2) von 2,85 USD bis 3,15 USD; und
* Umwandlungsquote vom bereinigten EBITDA(2) in freien Cashflow von 30 % bis
40 %.
Telefonkonferenz
GXO wird am Mittwoch, den 11. Februar 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine
Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada)
unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer nutzen die Nummer
+1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13757981. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im
Bereich?Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com,
verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 25. Februar 2026 im Archiv verfügbar
sein. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei
(aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an; internationale Anrufer
nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie den Teilnehmercode
13757981.
Über GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte spezialisierte Anbieter
von Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der
Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000
Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als
18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende
Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen
mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die
skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in
Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com (https://gxo.com/) für weitere
Informationen und folgen Sie GXO auf LinkedIn
(https://linkedin.com/company/gxologistics), X
(https://x.com/gxologistics), Facebook
(https://facebook.com/gxologistics), Instagram
(https://instagram.com/gxologistics) und YouTube
(https://youtube.com/@gxologistics).
_______________
(3) Unser Ausblick basiert auf den aktuellen Wechselkursen.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,
stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-
Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP
bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.
Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser
Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisationen (?bereinigtes EBITA"),
bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,
bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie
(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,
Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,
Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das
investierte Kapital (?ROIC").
Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse
unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente
nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO
widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger
beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von
Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen
können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden
Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen
möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO
sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.
Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO
zuzurechnen ist, und der bereinigte Gewinn pro Aktie enthalten Bereinigungen für
Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten und andere
Anpassungen, regulatorische Angelegenheiten und Aufwendungen für
Rechtsstreitigkeiten sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von
Geschäftstätigkeiten, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt.
Bereinigungen um Transaktions- und Integrationskosten betreffen im Allgemeinen
zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme
resultieren, und können Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und
Gehälter (soweit die Personen in Vollzeit Integrations- und
Umstrukturierungstätigkeiten zugewiesen sind) und bestimmte Kosten in
Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen.
Restrukturierungskosten und andere Anpassungen beziehen sich vorwiegend auf an
Mitglieder der Geschäftsführung gezahlte Abfindungen und Anwerbungskosten sowie
Maßnahmen zur Optimierung bestimmter Verwaltungsfunktionen. Die Aufwendungen für
regulatorische Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die
Beilegung von regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten. Ein Nettoverlust
aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den
Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung
gehalten.
Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows
wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden
zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir
glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den freien
Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der
Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und
Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow
geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.
Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,
das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten
Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit verschiedener
Zeiträume verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur
(Zinsaufwendungen), des Anlagevermögens (Abschreibungen), der steuerlichen
Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen
aufgeführt sind und die nach Ansicht des Managements nicht das operative
Kerngeschäft widerspiegeln, eliminieren und somit Investoren bei der Beurteilung
von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.
Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische
Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen
aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.
Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist,
und der bereinigte Gewinn pro Aktie die Vergleichbarkeit unserer
Betriebsergebnisse aus verschiedenen Zeiträumen verbessern, indem sie die
Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne, wie sie in den beigefügten
Finanztabellen aufgeführt sind und die nach Ansicht des Managements nicht das
Kerngeschäft widerspiegeln, eliminieren, einschließlich der Abschreibung auf
erworbene immaterielle Vermögenswerte.
Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und der Nettoverschuldungsgrad
wichtige Kennzahlen für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet,
indem die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (ohne Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung abgezogen werden; der
Nettoverschuldungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum
bereinigten EBITDA Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA abzüglich
der gezahlten Einkommensteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte
Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive
darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl
intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten
Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.
Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei
finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung
der laufenden Performance von GXO.
In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das
bereinigte EBITDA, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Anteil
des freien Cashflows am EBITDA für das Gesamtjahr 2026 ist eine Überleitung
dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-
Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen
Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-
Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die
Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere
künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage
sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung und
Kapitalflussrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer
solchen Überleitung erforderlich wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden,
einschließlich unserer Finanzziele für 2026 in Bezug auf organisches
Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und
den Anteil des freien Cashflows am EBITDA. In einigen Fällen sind
zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie
?antizipieren",?schätzen",?glauben",?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",
?kann",?planen",?potenziell",?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",
?Zielsetzung",?Prognose",?Vorhersage",?Ziel",?Guidance",?Ausblick",
?Anstrengung",?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen
Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die
Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner
Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und
erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das
Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der
Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem
zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs
abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen
Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken,
die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die
folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der
Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck;
unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschließlich
Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die Anforderungen unserer jeweiligen
Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile, Synergien,
Kosteneinsparungen und Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene
Unternehmen, einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu
integrieren und zu realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen
Risiken oder Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse
nachteilig beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete
Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle
oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere
Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten;
arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere
Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei
unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu
organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für
unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Fähigkeit, die
erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die erhöhten Kosten im
Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei
festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim Kundenvertrauen und bei den
Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum;
staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung
von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik
und bei Steuersystemen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;
Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Schädigung unseres
Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres Betriebs; die Unfähigkeit, das
erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der
Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der
Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu
erreichen; das Versagen bei der ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer
Kunden; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die
Informationstechnologie oder die Datensicherheit; und das Versäumnis, künstliche
Intelligenz und humanoide Robotik erfolgreich im Rahmen unserer
Wachstumsstrategie einzusetzen; unsere Fähigkeit, die Ziele in den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung der
US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene
Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind.
Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die
tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher
Faktoren interpretiert werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen
Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder
Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,
falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für
bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.
In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für
das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder
Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse
widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Investorenkontakt
Kristine Kubacki, CFA
+1 (203) 769-7206
kristine.kubacki@gxo.com
Pressekontakt
Matthew Schmidt
+1 (203) 307-2809
matt.schmidt@gxo.com
GXO Logistics, Inc.
Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
--------------------------- --------------------------
(Dollars in millions,
shares in thousands,
except per share
amounts) 2025 2024 2025 2024
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709
Direct operating
expense 2,962 2,737 11,190 9,853
Selling, general and
administrative expense 288 277 1,106 1,061
Depreciation and
amortization expense 120 113 457 415
Transaction and
integration costs 4 21 54 76
Restructuring costs
and other 5 1 27 25
Regulatory matter and
litigation
expense((1)) - - 65 59
Net loss on
divestiture of
business 34 - 34 2
------------- ------------- ------------- ------------
Operating income 94 101 245 218
Other income
(expense), net 2 30 (8 ) 31
Interest expense, net (30 ) (34 ) (133 ) (103 )
------------- ------------- ------------- ------------
Income before income
taxes 66 97 104 146
Income tax (expense)
benefit (23 ) 3 (68 ) (8 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income 43 100 36 138
Net income
attributable to
Noncontrolling
Interests ("NCI") - - (4 ) (4 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income
attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134
------------- ------------- ------------- ------------
Earnings per share
Basic $ 0.38 $ 0.84 $ 0.28 $ 1.12
Diluted $ 0.37 $ 0.83 $ 0.28 $ 1.12
Weighted-average
shares outstanding
used in computation of
earnings per share
Basic 114,495 119,489 115,677 119,413
Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798
(1) For the year ended December 31, 2025, the Company recorded $65 million of
expense related to the deductibility of value-added tax payments made by the
Company to certain third-party service providers. For the year ended December
31, 2024, the Company recorded $59 million of expense related to the settlement
of a dispute between the Company and one of its customers.
GXO Logistics, Inc.
Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
December 31,
------------------------
(Dollars in millions, shares in thousands, except
per share amounts) 2025 2024
------------------------------------------------------ ------------ -----------
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents $ 854 $ 413
Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,028 1,799
Other current assets 406 429
------------ -----------
Total current assets 3,288 2,641
------------ -----------
Long-term assets
Property and equipment, net of accumulated
depreciation of $2,126 and $1,732 1,151 1,160
Operating lease assets 2,563 2,329
Goodwill 3,781 3,549
Intangible assets, net of accumulated amortization
of $781 and $618 909 986
Other long-term assets 570 601
------------ -----------
Total long-term assets 8,974 8,625
------------ -----------
Total assets $ 12,262 $ 11,266
------------ -----------
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Accounts payable $ 758 $ 776
Accrued expenses 1,492 1,271
Current debt 446 110
Current operating lease liabilities 745 647
Other current liabilities 434 385
------------ -----------
Total current liabilities 3,875 3,189
------------ -----------
Long-term liabilities
Long-term debt 2,619 2,521
Long-term operating lease liabilities 2,044 1,898
Other long-term liabilities 709 623
------------ -----------
Total long-term liabilities 5,372 5,042
------------ -----------
Commitments and Contingencies
Stockholders' Equity
Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000
shares authorized, 119,868 and 119,496 shares issued
and 114,512 and 119,496 shares outstanding,
respectively 1 1
Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares,
respectively (202 ) -
Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000
shares authorized, 0 issued and outstanding - -
Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,667 2,629
Retained earnings 718 686
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
("AOCIL") (201 ) (313 )
------------ -----------
Total stockholders' equity before NCI 2,983 3,003
------------ -----------
NCI 32 32
------------ -----------
Total equity 3,015 3,035
------------ -----------
Total liabilities and equity $ 12,262 $ 11,266
------------ -----------
GXO Logistics, Inc.
Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
Year Ended December
31,
----------------------
(In millions) 2025 2024
-------------------------------------------------------- ---------- -----------
Cash flows from operating activities:
Net income $ 36 $ 138
Adjustments to reconcile net income to net cash
provided by operating activities
Depreciation and amortization expense 457 415
Goodwill and intangibles write-down loss held for sale 25 -
Stock-based compensation expense 47 39
Deferred tax benefit (29 ) (38 )
Other 10 1
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable (88 ) 118
Other assets 21 (54 )
Accounts payable (61 ) 23
Accrued expenses and other liabilities 16 (93 )
---------- -----------
Net cash provided by operating activities 434 549
---------- -----------
Cash flows from investing activities:
Capital expenditures (324 ) (359 )
Proceeds from sale of property and equipment 149 61
Acquisition of business, net of cash acquired - (863 )
Net investment hedges settlement (24 ) 4
Other 3 -
---------- -----------
Net cash used in investing activities (196 ) (1,157 )
---------- -----------
Cash flows from financing activities:
Common stock repurchased (200 ) -
Proceeds from long-term debt, net of issuance discount 577 1,096
Payments for debt issue costs (2 ) (9 )
Net borrowings under revolving credit facilities (25 ) (122 )
Repayments of debt (180 ) (286 )
Repayments of finance lease obligations (50 ) (45 )
Taxes paid related to net share settlement of equity
awards (9 ) (8 )
Other - 10
---------- -----------
Net cash provided by financing activities 111 636
---------- -----------
Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 23 (13 )
---------- -----------
Net increase in cash, restricted cash and cash
equivalents 372 15
Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning
of year 485 470
---------- -----------
Cash, restricted cash and cash equivalents, end of
year $ 857 $ 485
---------- -----------
Reconciliation of cash, restricted cash and cash
equivalents
Cash and cash equivalents $ 854 $ 413
Restricted Cash (included in Other current assets) 2 -
Restricted cash (included in Other long-term assets) 1 72
---------- -----------
Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 857 $ 485
---------- -----------
GXO Logistics, Inc.
Consolidated Statements of Cash Flows
Year Ended
December 31,
----------------
(In millions) 2025 2024
--------------------------------------------------- ------- --------
Supplemental cash flow information:
Cash paid for interest, net $ 128 $ 97
Cash paid for income taxes, net 59 43
Noncash financing activities:
Excise tax liability related to stock repurchases 2 -
GXO Logistics, Inc.
Key Data
Disaggregation of Revenue
(Unaudited)
Revenue disaggregated by geographical area was as follows:
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
--------------------------------- ------------------------------
(In
millions) 2025 2024 2025 2024
-------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------
United
Kingdom $ 1,687 $ 1,521 $ 6,296 $ 5,248
United
States 838 838 3,158 3,087
Netherlands 275 242 1,035 922
France 210 213 822 809
Spain 172 150 651 571
Italy 102 103 405 391
Other 223 183 811 681
---------------- ---------------- --------------- --------------
Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709
---------------- ---------------- --------------- --------------
The Company's revenue can also be disaggregated by the customer's primary
industry. Revenue disaggregated by industries was as follows:
Three Months
Ended Year Ended
December 31, December 31,
------------------- --------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------------------- --------- --------- ---------- ---------
Omnichannel retail $ 1,713 $ 1,543 $ 6,406 $ 5,360
Technology and consumer electronics 429 404 1,644 1,541
Industrial and manufacturing 378 366 1,529 1,339
Food and beverage 337 345 1,381 1,331
Consumer packaged goods 360 363 1,258 1,259
Other 290 229 960 879
--------- --------- ---------- ---------
Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709
--------- --------- ---------- ---------
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA
and Adjusted EBITDA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
----------------------- ------------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------------ ----------- ----------- ------------ -----------
Net income attributable to
GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134
Net income attributable to
NCI - - 4 4
----------- ----------- ------------ -----------
Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138
----------- ----------- ------------ -----------
Interest expense, net 30 34 133 103
Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8
Depreciation and
amortization expense 120 113 457 415
Transaction and integration
costs 4 21 54 76
Restructuring costs and
other 5 1 27 25
Regulatory matter and
litigation expense - - 65 59
Net loss on divestiture of
business 34 - 34 2
Unrealized (gain) loss on
foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 )
----------- ----------- ------------ -----------
Adjusted EBITDA((1)) $ 255 $ 251 $ 881 $ 815
----------- ----------- ------------ -----------
Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709
Operating income $ 94 $ 101 $ 245 $ 218
Operating income margin((2)) 2.7 % 3.1 % 1.9 % 1.9 %
Adjusted EBITDA
margin((1)(3)) 7.3 % 7.7 % 6.7 % 7.0 %
(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
(2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue
for the period.
(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue
for the period.
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITA
and Adjusted EBITA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
----------------------- ------------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------------ ----------- ----------- ------------ -----------
Net income attributable to
GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134
Net income attributable to
NCI - - 4 4
----------- ----------- ------------ -----------
Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138
----------- ----------- ------------ -----------
Interest expense, net 30 34 133 103
Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8
Amortization of intangible
assets acquired 29 31 119 108
Transaction and integration
costs 4 21 54 76
Restructuring costs and
other 5 1 27 25
Regulatory matter and
litigation expense - - 65 59
Net loss on divestiture of
business 34 - 34 2
Unrealized (gain) loss on
foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 )
----------- ----------- ------------ -----------
Adjusted EBITA((1)) $ 164 $ 169 $ 543 $ 508
----------- ----------- ------------ -----------
Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709
Adjusted EBITA
margin((1)(2)) 4.7 % 5.2 % 4.1 % 4.3 %
(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for
the period.
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income
and Adjusted Earnings Per Share
(Unaudited)
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
--------------------------- --------------------------
(Dollars in millions,
shares in thousands,
except per share
amounts) 2025 2024 2025 2024
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138
Net income
attributable to NCI - - (4 ) (4 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income
attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134
------------- ------------- ------------- ------------
Amortization of
intangible assets
acquired 29 31 119 108
Transaction and
integration costs 4 21 54 76
Restructuring costs
and other 5 1 27 25
Regulatory matter and
litigation expense - - 65 59
Net loss on
divestiture of
business 34 - 34 2
Unrealized (gain) loss
on foreign currency
contracts (4 ) (15 ) 7 (11 )
Income tax associated
with the adjustments
above((1)) (10 ) (2 ) (46 ) (42 )
Discrete income tax
benefit((2)) - (16 ) - (16 )
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted net income
attributable to
GXO((3)) $ 101 $ 120 $ 292 $ 335
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted basic
EPS((3)) $ 0.88 $ 1.00 $ 2.52 $ 2.81
Adjusted diluted
EPS((3)) $ 0.87 $ 1.00 $ 2.51 $ 2.80
Weighted-average
shares outstanding
used in computation of
earnings per share
Basic 114,495 119,489 115,677 119,413
Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798
(1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective
tax rate.
(2) In 2024, the discrete income tax benefit arises from the release of the
valuation allowance.
(3) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
GXO Logistics, Inc.
Other Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
--------------------- ---------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
----------------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------
Cash flows from operations((1)) $ 170 $ 186 $ 434 $ 549
Capital expenditures (55 ) (104 ) (324 ) (359 )
Proceeds from sale of property
and equipment 48 45 149 61
---------- ---------- ---------- ----------
Free cash flow((2)) $ 163 $ 127 $ 259 $ 251
---------- ---------- ---------- ----------
Cash flows from operations to net
income n/m 397.8 %
Free cash flow conversion((2)) 29.4 % 30.8 %
n/m - not meaningful
(1) Net cash provided by operating activities.
(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
----------------------- ------------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------------ ----------- ----------- ------------ -----------
Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709
Revenue from acquired
business((1)) - - (655 ) -
Foreign exchange rates (143 ) - (352 ) -
----------- ----------- ------------ -----------
Organic revenue((2)) $ 3,364 $ 3,250 $ 12,171 $ 11,709
----------- ----------- ------------ -----------
Revenue growth((3)) 7.9 % 12.5 %
Organic revenue
growth((2)(4)) 3.5 % 3.9 %
(1) The Company excludes revenue from the acquired business for periods that are
not comparable.
(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
(3) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue
divided by the prior period, expressed as a percentage.
(4) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period
organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.
GXO Logistics, Inc.
Liquidity Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Total Debt and Net Debt:
December
(In millions) 31, 2025
------------------------------------------------------------- --------------
Current debt $ 446
Long-term debt 2,619
--------------
Total debt((1)) $ 3,065
Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (854 )
--------------
Net debt((2)) $ 2,211
--------------
(1) Includes finance leases and other debt of $327 million as of December 31,
2025.
(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:
(In millions) December 31, 2025
---------------------------- --------------------
Total debt $ 3,065
Net income $ 36
--------------------
Debt to net income ratio 85.1x
--------------------
Reconciliation of Net Leverage Ratio:
(In millions) December 31, 2025
--------------------------- --------------------
Net debt $ 2,211
Adjusted EBITDA((1)) $ 881
--------------------
Net leverage ratio((1)) 2.5x
--------------------
(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
GXO Logistics, Inc.
Return on Invested Capital
(Unaudited)
Adjusted EBITA, net of income taxes paid:
Year Ended
(In millions) December 31, 2025
--------------------------------------------- ---------------------------------
Adjusted EBITA((1)) $ 543
Less: Cash paid for income taxes (59 )
---------------------------------
Adjusted EBITA((1)), net of income taxes
paid $ 484
---------------------------------
(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
Return on Invested Capital (ROIC):
Year Ended December 31,
-------------------------
(In millions) 2025 2024 Average
----------------------------------------- ------------ ------------ -----------
Selected Assets:
Accounts receivable, net $ 2,028 $ 1,799 $ 1,914
Other current assets 406 429 418
Property and equipment, net 1,151 1,160 1,156
Selected Liabilities:
Accounts payable $ (758 ) $ (776 ) $ (767 )
Accrued expenses (1,492 ) (1,271 ) (1,382 )
Other current liabilities (434 ) (385 ) (410 )
------------ ------------ -----------
Invested capital $ 901 $ 956 $ 929
------------ ------------ -----------
Net income to average invested capital 3.9 %
Operating return on invested
capital((1)(2)) 52.1 %
(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
(2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as adjusted
EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.
