GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025

Werte in diesem Artikel

^* Rekordumsatz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025

* Neue Geschäftsabschlüsse von über 1 Milliarde USD im dritten Jahr in Folge;

zusätzlicher Umsatz aus neuen Geschäftsabschlüssen für 2026 in Höhe von 774

Millionen USD (+20 % ggü. Vorjahr)(1)

* Gestärkte Führung in der Region Americas & Asia Pacific und den Funktionen

Commercial und Operations

* Integration von Wincanton im Gange; Realisierung der Synergien verläuft

planmäßig

* Angekündigte Prognosen für 2026:

* Organisches Umsatzwachstum von 4 % bis 5 %

* Bereinigtes EBITDA von 930 Millionen USD bis 970 Millionen USD, mit

einer Steigerung um 8 % im Mittelwert

* Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie von 2,85 USD bis 3,15 USD,

Zuwachs von 20 % im Mittelwert

* Umwandlungsquote vom bereinigten EBITDA in freien Cashflow von 30 % bis

40 %

GREENWICH, Connecticut, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.

(NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr

2025 bekannt.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO:?Wir haben im vierten Quartal

und im gesamten Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt und sind in allen

Regionen organisch gewachsen, was den Wert unserer Leistungen für unsere Kunden

und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Im dritten

Jahr in Folge haben wir bei den neuen Geschäftsabschlüssen die Marke von 1

Milliarde USD übertroffen, mit bemerkenswerten Erfolgen in wachstumsstarken

Sparten, wo die Nachfrage weiter zunimmt.

?Auf der Basis unserer starken Fundamentaldaten ergreifen wir strategische

Maßnahmen in allen Unternehmensbereichen, um schneller zu wachsen und die Margen

auszubauen. In den vergangenen drei Monaten haben wir neue Führungskräfte für

die Bereiche Commercial und Operations sowie für Nordamerika gewonnen, wo wir

ein langfristiges Wachstumspotenzial sehen. 2026 werden wir die Bereitstellung

von KI und Robotik in unserem Netzwerk stetig steigern. Beide schätzen wir als

langfristige Effizienz- und Leistungstreiber ein.

?Wir starten aus einer starken Position in das Jahr und unsere Prognose für das

Gesamtjahr entspricht unserem Vertrauen in unsere Fähigkeit, noch rentabler zu

wachsen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, im Rahmen unseres Investor Days

unsere langfristigen strategischen Pläne vorzustellen."

Ergebnisse des vierten Quartals 2025

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 % auf 3,5 Milliarden USD,

verglichen mit 3,3 Milliarden USD im vierten Quartal 2024. Der organische

Umsatz(2) stieg um 3,5 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 43 Millionen USD, verglichen mit 100 Millionen

USD im vierten Quartal 2024. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,37 USD,

verglichen mit 0,83 USD im vierten Quartal 2024.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

(?bereinigtes EBITDA(2)") stieg auf 255 Millionen USD, verglichen mit 251

Millionen USD im vierten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn je

Aktie (?bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(2)") betrug 0,87 USD,

verglichen mit 1,00 USD im vierten Quartal 2024.

GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 170

Millionen USD, verglichen mit 186 Millionen USD im vierten Quartal 2024. Im

vierten Quartal 2025 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow von 163 Millionen

USD(2), verglichen mit 127 Millionen USD im vierten Quartal 2024.

_______________

(1) Die Vergleichsposition im Q4 2024 für den Umsatzzuwachs im Folgejahr betrug

627 Millionen USD.

(2) Definitionen für die nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im

Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

Ergebnisse des Gesamtjahres 2025

Der Umsatz stieg um 12,5 % ggü. dem Vorjahr auf 13,2 Milliarden USD, verglichen

mit 11,7 Milliarden USD im Jahr 2024. Der organische Umsatz(2) stieg um 3,9 %.

Der Nettogewinn betrug 36 Millionen USD, verglichen mit 138 Millionen USD im

Jahr 2024. Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 0,28 USD, verglichen mit

1,12 USD im Jahr 2024.

Das bereinigte EBITDA(2) belief sich auf 881 Millionen USD, verglichen mit 815

Millionen USD im Jahr 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS)(2)

betrug 2,51 USD, verglichen mit 2,80 USD im Jahr 2024.

GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 434 Millionen

USD, verglichen mit 549 Millionen USD im Jahr 2024. GXO erwirtschaftete einen

freien Cashflow von 259 Millionen USD(2), verglichen mit 251 Millionen USD im

Jahr 2024.

Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente (ohne Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung) auf

854 Millionen USD, die ausstehenden Verbindlichkeiten insgesamt auf 3,1

Milliarden USD und die Nettoverschuldung(2) auf 2,2 Milliarden USD.

Prognose für 2026(3)

Die Finanzprognose von GXO für 2026 sieht wie folgt aus:

* Organisches Umsatzwachstum(2) von 4 % bis 5 %;

* Bereinigtes EBITDA(2) von 930 Millionen bis 970 Millionen USD;

* Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie(2) von 2,85 USD bis 3,15 USD; und

* Umwandlungsquote vom bereinigten EBITDA(2) in freien Cashflow von 30 % bis

40 %.

_______________

(3) Unser Ausblick basiert auf den aktuellen Wechselkursen.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,

stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-

Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP

bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser

Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisationen (?bereinigtes EBITA"),

bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,

bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie

(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,

Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,

Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das

investierte Kapital (?ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse

unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente

nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO

widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger

beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von

Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen

können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden

Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen

möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO

sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO

zuzurechnen ist, und der bereinigte Gewinn pro Aktie enthalten Bereinigungen für

Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten und andere

Anpassungen, regulatorische Angelegenheiten und Aufwendungen für

Rechtsstreitigkeiten sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von

Geschäftstätigkeiten, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt.

Bereinigungen um Transaktions- und Integrationskosten betreffen im Allgemeinen

zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme

resultieren, und können Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und

Gehälter (soweit die Personen in Vollzeit Integrations- und

Umstrukturierungstätigkeiten zugewiesen sind) und bestimmte Kosten in

Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen.

Restrukturierungskosten und andere Anpassungen beziehen sich vorwiegend auf an

Mitglieder der Geschäftsführung gezahlte Abfindungen und Anwerbungskosten sowie

Maßnahmen zur Optimierung bestimmter Verwaltungsfunktionen. Die Aufwendungen für

regulatorische Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die

Beilegung von regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten. Ein Nettoverlust

aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den

Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung

gehalten.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows

wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden

zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir

glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den freien

Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der

Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und

Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow

geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,

das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten

Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit verschiedener

Zeiträume verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur

(Zinsaufwendungen), des Anlagevermögens (Abschreibungen), der steuerlichen

Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen

aufgeführt sind und die nach Ansicht des Managements nicht das operative

Kerngeschäft widerspiegeln, eliminieren und somit Investoren bei der Beurteilung

von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische

Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen

aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist,

und der bereinigte Gewinn pro Aktie die Vergleichbarkeit unserer

Betriebsergebnisse aus verschiedenen Zeiträumen verbessern, indem sie die

Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne, wie sie in den beigefügten

Finanztabellen aufgeführt sind und die nach Ansicht des Managements nicht das

Kerngeschäft widerspiegeln, eliminieren, einschließlich der Abschreibung auf

erworbene immaterielle Vermögenswerte.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und der Nettoverschuldungsgrad

wichtige Kennzahlen für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet,

indem die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (ohne Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung abgezogen werden; der

Nettoverschuldungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum

bereinigten EBITDA Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA abzüglich

der gezahlten Einkommensteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte

Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive

darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl

intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten

Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei

finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung

der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das

bereinigte EBITDA, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Anteil

des freien Cashflows am EBITDA für das Gesamtjahr 2026 ist eine Überleitung

dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-

Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen

Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-

Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die

Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere

künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage

sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung und

Kapitalflussrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer

solchen Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils

gültigen Fassung. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden,

einschließlich unserer Finanzziele für 2026 in Bezug auf organisches

Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und

den Anteil des freien Cashflows am EBITDA. In einigen Fällen sind

zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie

?antizipieren",?schätzen",?glauben",?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",

?kann",?planen",?potenziell",?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",

?Zielsetzung",?Prognose",?Vorhersage",?Ziel",?Guidance",?Ausblick",

?Anstrengung",?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen

Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die

Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner

Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und

erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das

Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der

Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem

zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs

abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder

implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen

Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken,

die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die

folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der

Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck;

unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschließlich

Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die Anforderungen unserer jeweiligen

Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile, Synergien,

Kosteneinsparungen und Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene

Unternehmen, einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu

integrieren und zu realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen

Risiken oder Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse

nachteilig beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete

Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle

oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere

Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten;

arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere

Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei

unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu

organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für

unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Fähigkeit, die

erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die erhöhten Kosten im

Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei

festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim Kundenvertrauen und bei den

Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum;

staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung

von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik

und bei Steuersystemen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;

Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Schädigung unseres

Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres Betriebs; die Unfähigkeit, das

erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der

Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der

Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu

erreichen; das Versagen bei der ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer

Kunden; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die

Informationstechnologie oder die Datensicherheit; und das Versäumnis, künstliche

Intelligenz und humanoide Robotik erfolgreich im Rahmen unserer

Wachstumsstrategie einzusetzen; unsere Fähigkeit, die Ziele in den Bereichen

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung der

US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene

Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind.

Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die

tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher

Faktoren interpretiert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen

Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder

Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,

falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für

bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.

In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für

das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder

Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse

widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

--------------------------- --------------------------

(Dollars in millions,

shares in thousands,

except per share

amounts) 2025 2024 2025 2024

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

Direct operating

expense 2,962 2,737 11,190 9,853

Selling, general and

administrative expense 288 277 1,106 1,061

Depreciation and

amortization expense 120 113 457 415

Transaction and

integration costs 4 21 54 76

Restructuring costs

and other 5 1 27 25

Regulatory matter and

litigation

expense((1)) - - 65 59

Net loss on

divestiture of

business 34 - 34 2

------------- ------------- ------------- ------------

Operating income 94 101 245 218

Other income

(expense), net 2 30 (8 ) 31

Interest expense, net (30 ) (34 ) (133 ) (103 )

------------- ------------- ------------- ------------

Income before income

taxes 66 97 104 146

Income tax (expense)

benefit (23 ) 3 (68 ) (8 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income 43 100 36 138

Net income

attributable to

Noncontrolling

Interests ("NCI") - - (4 ) (4 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income

attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134

------------- ------------- ------------- ------------

Earnings per share

Basic $ 0.38 $ 0.84 $ 0.28 $ 1.12

Diluted $ 0.37 $ 0.83 $ 0.28 $ 1.12

Weighted-average

shares outstanding

used in computation of

earnings per share

Basic 114,495 119,489 115,677 119,413

Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798

(1) For the year ended December 31, 2025, the Company recorded $65 million of

expense related to the deductibility of value-added tax payments made by the

Company to certain third-party service providers. For the year ended December

31, 2024, the Company recorded $59 million of expense related to the settlement

of a dispute between the Company and one of its customers.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

December 31,

------------------------

(Dollars in millions, shares in thousands, except

per share amounts) 2025 2024

------------------------------------------------------ ------------ -----------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents $ 854 $ 413

Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,028 1,799

Other current assets 406 429

------------ -----------

Total current assets 3,288 2,641

------------ -----------

Long-term assets

Property and equipment, net of accumulated

depreciation of $2,126 and $1,732 1,151 1,160

Operating lease assets 2,563 2,329

Goodwill 3,781 3,549

Intangible assets, net of accumulated amortization

of $781 and $618 909 986

Other long-term assets 570 601

------------ -----------

Total long-term assets 8,974 8,625

------------ -----------

Total assets $ 12,262 $ 11,266

------------ -----------

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities

Accounts payable $ 758 $ 776

Accrued expenses 1,492 1,271

Current debt 446 110

Current operating lease liabilities 745 647

Other current liabilities 434 385

------------ -----------

Total current liabilities 3,875 3,189

------------ -----------

Long-term liabilities

Long-term debt 2,619 2,521

Long-term operating lease liabilities 2,044 1,898

Other long-term liabilities 709 623

------------ -----------

Total long-term liabilities 5,372 5,042

------------ -----------

Commitments and Contingencies

Stockholders' Equity

Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000

shares authorized, 119,868 and 119,496 shares issued

and 114,512 and 119,496 shares outstanding,

respectively 1 1

Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares,

respectively (202 ) -

Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000

shares authorized, 0 issued and outstanding - -

Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,667 2,629

Retained earnings 718 686

Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)

("AOCIL") (201 ) (313 )

------------ -----------

Total stockholders' equity before NCI 2,983 3,003

------------ -----------

NCI 32 32

------------ -----------

Total equity 3,015 3,035

------------ -----------

Total liabilities and equity $ 12,262 $ 11,266

------------ -----------

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Year Ended December

31,

----------------------

(In millions) 2025 2024

-------------------------------------------------------- ---------- -----------

Cash flows from operating activities:

Net income $ 36 $ 138

Adjustments to reconcile net income to net cash

provided by operating activities

Depreciation and amortization expense 457 415

Goodwill and intangibles write-down loss held for sale 25 -

Stock-based compensation expense 47 39

Deferred tax benefit (29 ) (38 )

Other 10 1

Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable (88 ) 118

Other assets 21 (54 )

Accounts payable (61 ) 23

Accrued expenses and other liabilities 16 (93 )

---------- -----------

Net cash provided by operating activities 434 549

---------- -----------

Cash flows from investing activities:

Capital expenditures (324 ) (359 )

Proceeds from sale of property and equipment 149 61

Acquisition of business, net of cash acquired - (863 )

Net investment hedges settlement (24 ) 4

Other 3 -

---------- -----------

Net cash used in investing activities (196 ) (1,157 )

---------- -----------

Cash flows from financing activities:

Common stock repurchased (200 ) -

Proceeds from long-term debt, net of issuance discount 577 1,096

Payments for debt issue costs (2 ) (9 )

Net borrowings under revolving credit facilities (25 ) (122 )

Repayments of debt (180 ) (286 )

Repayments of finance lease obligations (50 ) (45 )

Taxes paid related to net share settlement of equity

awards (9 ) (8 )

Other - 10

---------- -----------

Net cash provided by financing activities 111 636

---------- -----------

Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 23 (13 )

---------- -----------

Net increase in cash, restricted cash and cash

equivalents 372 15

Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning

of year 485 470

---------- -----------

Cash, restricted cash and cash equivalents, end of

year $ 857 $ 485

---------- -----------

Reconciliation of cash, restricted cash and cash

equivalents

Cash and cash equivalents $ 854 $ 413

Restricted Cash (included in Other current assets) 2 -

Restricted cash (included in Other long-term assets) 1 72

---------- -----------

Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 857 $ 485

---------- -----------

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

Year Ended

December 31,

----------------

(In millions) 2025 2024

--------------------------------------------------- ------- --------

Supplemental cash flow information:

Cash paid for interest, net $ 128 $ 97

Cash paid for income taxes, net 59 43

Noncash financing activities:

Excise tax liability related to stock repurchases 2 -

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Revenue disaggregated by geographical area was as follows:

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

--------------------------------- ------------------------------

(In

millions) 2025 2024 2025 2024

-------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------

United

Kingdom $ 1,687 $ 1,521 $ 6,296 $ 5,248

United

States 838 838 3,158 3,087

Netherlands 275 242 1,035 922

France 210 213 822 809

Spain 172 150 651 571

Italy 102 103 405 391

Other 223 183 811 681

---------------- ---------------- --------------- --------------

Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

---------------- ---------------- --------------- --------------

The Company's revenue can also be disaggregated by the customer's primary

industry. Revenue disaggregated by industries was as follows:

Three Months

Ended Year Ended

December 31, December 31,

------------------- --------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------------------- --------- --------- ---------- ---------

Omnichannel retail $ 1,713 $ 1,543 $ 6,406 $ 5,360

Technology and consumer electronics 429 404 1,644 1,541

Industrial and manufacturing 378 366 1,529 1,339

Food and beverage 337 345 1,381 1,331

Consumer packaged goods 360 363 1,258 1,259

Other 290 229 960 879

--------- --------- ---------- ---------

Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

--------- --------- ---------- ---------

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

----------------------- ------------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------------ ----------- ----------- ------------ -----------

Net income attributable to

GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134

Net income attributable to

NCI - - 4 4

----------- ----------- ------------ -----------

Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138

----------- ----------- ------------ -----------

Interest expense, net 30 34 133 103

Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8

Depreciation and

amortization expense 120 113 457 415

Transaction and integration

costs 4 21 54 76

Restructuring costs and

other 5 1 27 25

Regulatory matter and

litigation expense - - 65 59

Net loss on divestiture of

business 34 - 34 2

Unrealized (gain) loss on

foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 )

----------- ----------- ------------ -----------

Adjusted EBITDA((1)) $ 255 $ 251 $ 881 $ 815

----------- ----------- ------------ -----------

Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

Operating income $ 94 $ 101 $ 245 $ 218

Operating income margin((2)) 2.7 % 3.1 % 1.9 % 1.9 %

Adjusted EBITDA

margin((1)(3)) 7.3 % 7.7 % 6.7 % 7.0 %

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue

for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue

for the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

----------------------- ------------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------------ ----------- ----------- ------------ -----------

Net income attributable to

GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134

Net income attributable to

NCI - - 4 4

----------- ----------- ------------ -----------

Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138

----------- ----------- ------------ -----------

Interest expense, net 30 34 133 103

Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8

Amortization of intangible

assets acquired 29 31 119 108

Transaction and integration

costs 4 21 54 76

Restructuring costs and

other 5 1 27 25

Regulatory matter and

litigation expense - - 65 59

Net loss on divestiture of

business 34 - 34 2

Unrealized (gain) loss on

foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 )

----------- ----------- ------------ -----------

Adjusted EBITA((1)) $ 164 $ 169 $ 543 $ 508

----------- ----------- ------------ -----------

Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

Adjusted EBITA

margin((1)(2)) 4.7 % 5.2 % 4.1 % 4.3 %

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for

the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

--------------------------- --------------------------

(Dollars in millions,

shares in thousands,

except per share

amounts) 2025 2024 2025 2024

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138

Net income

attributable to NCI - - (4 ) (4 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income

attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134

------------- ------------- ------------- ------------

Amortization of

intangible assets

acquired 29 31 119 108

Transaction and

integration costs 4 21 54 76

Restructuring costs

and other 5 1 27 25

Regulatory matter and

litigation expense - - 65 59

Net loss on

divestiture of

business 34 - 34 2

Unrealized (gain) loss

on foreign currency

contracts (4 ) (15 ) 7 (11 )

Income tax associated

with the adjustments

above((1)) (10 ) (2 ) (46 ) (42 )

Discrete income tax

benefit((2)) - (16 ) - (16 )

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted net income

attributable to

GXO((3)) $ 101 $ 120 $ 292 $ 335

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted basic

EPS((3)) $ 0.88 $ 1.00 $ 2.52 $ 2.81

Adjusted diluted

EPS((3)) $ 0.87 $ 1.00 $ 2.51 $ 2.80

Weighted-average

shares outstanding

used in computation of

earnings per share

Basic 114,495 119,489 115,677 119,413

Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798

(1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective

tax rate.

(2) In 2024, the discrete income tax benefit arises from the release of the

valuation allowance.

(3) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

--------------------- ---------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

----------------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------

Cash flows from operations((1)) $ 170 $ 186 $ 434 $ 549

Capital expenditures (55 ) (104 ) (324 ) (359 )

Proceeds from sale of property

and equipment 48 45 149 61

---------- ---------- ---------- ----------

Free cash flow((2)) $ 163 $ 127 $ 259 $ 251

---------- ---------- ---------- ----------

Cash flows from operations to net

income n/m 397.8 %

Free cash flow conversion((2)) 29.4 % 30.8 %

n/m - not meaningful

(1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

----------------------- ------------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------------ ----------- ----------- ------------ -----------

Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

Revenue from acquired

business((1)) - - (655 ) -

Foreign exchange rates (143 ) - (352 ) -

----------- ----------- ------------ -----------

Organic revenue((2)) $ 3,364 $ 3,250 $ 12,171 $ 11,709

----------- ----------- ------------ -----------

Revenue growth((3)) 7.9 % 12.5 %

Organic revenue

growth((2)(4)) 3.5 % 3.9 %

(1) The Company excludes revenue from the acquired business for periods that are

not comparable.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(3) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue

divided by the prior period, expressed as a percentage.

(4) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period

organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

December

(In millions) 31, 2025

------------------------------------------------------------- --------------

Current debt $ 446

Long-term debt 2,619

--------------

Total debt((1)) $ 3,065

Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (854 )

--------------

Net debt((2)) $ 2,211

--------------

(1) Includes finance leases and other debt of $327 million as of December 31,

2025.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) December 31, 2025

---------------------------- --------------------

Total debt $ 3,065

Net income $ 36

--------------------

Debt to net income ratio 85.1x

--------------------

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) December 31, 2025

--------------------------- --------------------

Net debt $ 2,211

Adjusted EBITDA((1)) $ 881

--------------------

Net leverage ratio((1)) 2.5x

--------------------

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of income taxes paid:

Year Ended

(In millions) December 31, 2025

--------------------------------------------- ---------------------------------

Adjusted EBITA((1)) $ 543

Less: Cash paid for income taxes (59 )

---------------------------------

Adjusted EBITA((1)), net of income taxes

paid $ 484

---------------------------------

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

Return on Invested Capital (ROIC):

Year Ended December 31,

-------------------------

(In millions) 2025 2024 Average

----------------------------------------- ------------ ------------ -----------

Selected Assets:

Accounts receivable, net $ 2,028 $ 1,799 $ 1,914

Other current assets 406 429 418

Property and equipment, net 1,151 1,160 1,156

Selected Liabilities:

Accounts payable $ (758 ) $ (776 ) $ (767 )

Accrued expenses (1,492 ) (1,271 ) (1,382 )

Other current liabilities (434 ) (385 ) (410 )

------------ ------------ -----------

Invested capital $ 901 $ 956 $ 929

------------ ------------ -----------

Net income to average invested capital 3.9 %

Operating return on invested

capital((1)(2)) 52.1 %

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as adjusted

EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.

Â°