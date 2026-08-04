GNW-News: H1 2026: RENK erzielt Rekordauftragseingang bei überproportionalem Anstieg des bereinigten EBIT und unterstreicht Marktposition - Jahresprognose au...

06.08.26 07:34 Uhr

Werte in diesem Artikel

^H1 2026: RENK erzielt Rekordauftragseingang bei überproportionalem Anstieg des

bereinigten EBIT und unterstreicht Marktposition - Jahresprognose auf Kurs

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* Auftragseingang steigt im ersten Halbjahr 2026 auf rund

1,2 Mrd. EUR (H1 2025: 921,2 Mio. EUR; +29,7%) - mit 612,8 Mio. EUR im zweiten

Quartal dem höchsten jemals in einem Einzelquartal erzielten Auftragseingang

der Unternehmensgeschichte

* Starkes Auftragsmomentum aus dem ersten Quartal im zweiten Quartal

bestätigt; Book-to-Bill-Verhältnis in H1 von 1,9x (H1 2025: 1,5x)

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* Anstieg des Gesamtauftragsbestands auf 7,4 Mrd. EUR (31.12.2025: 6,7 Mrd. EUR)

* Umsatz mit 637,2 Mio. EUR leicht über Vorjahr (H1 2025: 620,2 Mio. EUR; +2,7%),

planmäßig und im Einklang mit den kundenseitigen Projekt- und

Auslieferungsplänen

* Erneut überproportionales Wachstum des bereinigten EBIT (+10,1 %) auf 98,2

Mio. EUR (H1 2025: 89,2 Mio. EUR) mit einer verbesserten bereinigten EBIT-Marge

von 15,4% (H1 2025: 14,4%; +100 Basispunkte)

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* Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

Augsburg, 6. August 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat den

erfolgreichen Kurs aus dem Auftaktquartal fortgesetzt. Der Auftragseingang

erreichte in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 1,2 Mrd. EUR (H1

2025: 921,2 Mio. EUR; +29,7%), getragen von der unverändert hohen Nachfrage im

Verteidigungsgeschäft. Mit 612,8 Mio. EUR war der Auftragseingang im zweiten

Quartal das höchste Volumen, das das Unternehmen jemals in einem Einzelquartal

verzeichnet hat. Ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,9x (H1 2025: 1,5x)

unterstreicht die strukturell unverändert hohe internationale Nachfrage nach den

Produkten von RENK. Der gesamte Auftragsbestand stieg auf ein neues Allzeithoch

von 7,4 Mrd. EUR. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 2,7% auf 637,2 Mio.

EUR (H1 2025: 620,2 Mio. EUR) - planmäßig und im Einklang mit den kundenseitigen

Projekt- und Auslieferungsplänen.

?Mit knapp 1,2 Mrd. EUR Auftragseingang haben wir bereits nach sechs Monaten

nahezu das Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres erreicht. Die anhaltend

hohe Nachfrage zeigt, dass unsere Kunden weltweit weiterhin in erheblichem

Umfang in bestehende und neue Land- und Seeplattformen investieren. Dieses

Vertrauen bestätigt die Relevanz unserer Technologien und unseres Portfolios.

Gleichzeitig setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent um und investieren

gezielt in Technologien und zusätzliche Kapazitäten, um unsere Kunden auch

langfristig zuverlässig zu unterstützen", sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK

Group AG.

Bereinigtes EBIT wächst erneut überproportional - Marge steigt um 100

Basispunkte

Das bereinigte EBIT stieg erneut überproportional um 10,1% auf 98,2 Mio. EUR (H1

2025: 89,2 Mio. EUR). Daraus resultiert eine weitere Verbesserung der bereinigten

EBIT-Marge auf 15,4% (H1 2025: 14,4%), ein Anstieg um 100 Basispunkte. Dies

spiegelt in erster Linie die positiven Skaleneffekte in der Division Vehicle

Mobility Solutions (VMS) sowie anhaltende Effizienzgewinne aus dem im September

2025 eingeführten neuen modularen Produktionskonzept wider. Die operative

Performance bleibt voll auf Kurs, während das Unternehmen parallel sein

geplantes Kapazitätserweiterungsprogramm an den Standorten Augsburg und Rheine

planmäßig umsetzt.

Division Vehicle Mobility Solutions

VMS, die größte Division der Gruppe, bleibt der klare Wachstumsmotor. Der

Auftragseingang stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 42,6% auf 970,4

Mio. EUR (H1 2025: 680,6 Mio. EUR). Dies entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis

von 2,3x (H1 2025: 1,7x) und verdeutlicht die strukturell hohe Nachfrage nach

RENK Produkten für die Domäne Land.

Treiber dieser Entwicklung im zweiten Quartal war unter anderem die Verlängerung

des Rahmenvertrags mit Rheinmetall für das Programm KF41 Lynx, in dessen Rahmen

RENK Getriebe und Seitenvorgelege im Wert von rund 270 Mio. EUR inkl. Optionen

über 63 Mio. EUR liefern wird.

Bedeutend war darüber hinaus der Folgeauftrag über den fünfjährigen THOR-IV-

Rahmenvertrag, den RENK America von der U.S. Army für das Getriebe HMPT 800

erhalten hat - die vierte Vergabe in dieser Serie mit einem Volumen von bis zu

691 Mio. USD, von dem im zweiten Quartal rund 121 Mio. EUR entsprechend den

vertraglichen Mindestabnahmemengen als Auftragseingang erfasst wurden. Darüber

hinaus erhielt RENK die ersten Serienaufträge für Antriebssysteme des

gepanzerten, hochgeländegängigen Kettenfahrzeugs Patria TRACKX. Das Service- und

Ersatzteilgeschäft blieb in Deutschland, Europa und den USA auf hohem Niveau.

Der Umsatz stieg um 7,6% auf 418,6 Mio. EUR (H1 2025: 388,9 Mio. EUR) bei einer im

Vorjahr vorliegenden hohen Vergleichsbasis. Das bereinigte EBIT stieg um 20,5%

auf 80,3 Mio. EUR (H1 2025: 66,6 Mio. EUR); die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich

entsprechend auf 19,2% (H1 2025: 17,1%), ein Anstieg um 210 Basispunkte -

getragen von positiven Skaleneffekten und den spürbaren Ergebnissen des

modularen Produktionskonzepts in Augsburg.

Division Marine & Industry (M&I)

M&I verzeichnete im zweiten Quartal 2026 eine deutliche Erholung gegenüber Q1

2025. Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr auf 164,4 Mio. EUR (H1

2025: 182,6 Mio. EUR; -9,9%), bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,0x (H1

2025: 1,0x). Das zweite Quartal zeigte ein kräftiges zweistelliges Wachstum des

Auftragseingangs gegenüber dem Vorjahr, getrieben vom Marinegeschäft mit

bedeutenden Aufträgen aus verschiedenen internationalen Fregattenprogrammen.

Die industriellen Endmärkte standen dagegen weiterhin unter dem Druck eines

insgesamt schwachen Industriesektors. Der Umsatz belief sich auf 165,1 Mio. EUR,

ein Rückgang um 6,1% (H1 2025: 175,7 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT belief sich

auf 16,3 Mio. EUR (H1 2025: 18,8 Mio. EUR), die bereinigte EBIT-Marge auf 9,9% (H1

2025: 10,7%) nach 6,7% im ersten Quartal.

Division Slide Bearings (SB)

Slide Bearings agiert weiterhin in einem herausfordernden Markt, der im

Wesentlichen von einem schwachen industriellen Umfeld und geprägt ist. Der

Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 64,2 Mio. EUR (H1

2025: 66,3 Mio. EUR), ein Rückgang um 3,2% bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von

1,1x (H1 2025: 1,1x). Der Umsatz lag mit 59,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau

(H1 2025: 62,7 Mio. EUR; -4,4%). Das bereinigte EBIT belief sich auf 7,5 Mio. EUR

(H1 2025: 10,4 Mio. EUR); die bereinigte EBIT-Marge lag bei 12,5% (H1

2025: 16,6%). Der Margenrückgang war auf die konjunkturellen Belastungen, auf

die industriellen Endmärkte sowie die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

deutlich höheren US-Zölle zurückzuführen.

Ausblick

Der Vorstand der RENK Group AG bestätigt nach einem erfolgreichen ersten

Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr und erwartet weiterhin einen Umsatz

von mehr als 1,5 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 Mio. EUR und 285

Mio. EUR.

?Unsere positive finanzielle Entwicklung und unsere neue flexible Finanzierung

sind eine gute Basis um unsere strategischen Ambitionen bezüglich profitablen

Wachstums und M&A weiter zu verfolgen", sagt Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK

Group AG.

Mit der geplanten Übernahme von David Brown Defence setzt die RENK Group ihre

fokussierte M&A-Strategie fort und stärkt das Portfolio um attraktive

Technologien, langfristige Programme und zusätzliche Wachstumspotenziale in

strategisch wichtigen Märkten, wie beispielweise den Five-Eyes-Ländern (USA,

Kanada, UK, Australia, Neuseeland).

Verbunden mit dieser strategischen Investition ist der Zugang zu wichtigen

Marineprogrammen der kommenden Jahre, darunter das Global Combat Ship (GCS) mit

bis zu 34 Schiffen für Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und

Norwegen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen

Genehmigungen und das Closing wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

RENK Group

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| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |

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| Auftragseingang | 1.195,1 | 921,2 | +29,7% |

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| Umsatz | 637,2 | 620,2 | +2,7% |

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| Bereinigtes EBIT | 98,2 | 89,2 | +10,1% |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 15,4% | 14,4% | +1,0 PP |

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VMS

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| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Auftragseingang | 970,4 | 680,6 | +42,6% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Umsatz | 418,6 | 388,9 | +7,6% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Bereinigtes EBIT | 80,3 | 66,6 | +20,5% |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 19,2% | 17,1% | +2,1 PP |

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M&I

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| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Auftragseingang | 164,4 | 182,6 | -9,9% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Umsatz | 165,1 | 175,7 | -6,1% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Bereinigtes EBIT | 16,3 | 18,8 | -13,5% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Bereinigte EBIT-Marge | 9,9% | 10,7% | -0,8 PP |

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Slide Bearings

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| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Auftragseingang | 64,2 | 66,3 | -3,2% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Umsatz | 59,9 | 62,7 | -4,4% |

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| Bereinigtes EBIT | 7,5 | 10,4 | -28,0% |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 12,5% | 16,6% | -4,1 PP |

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Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische

und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,

Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen

und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG

insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025

erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG

ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit

dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.renk.com.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

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) om)

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Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf

Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

(http://www.renk.com/)

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Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe

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Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

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