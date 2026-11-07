GNW-News: Hangzhou Future Sci-Tech City: 15 Jahre konsequente Kultivierung, neue Wege schaffen

07.11.26 08:26 Uhr

^HANGZHOU, China, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 2026 World Internet

Conference Wuzhen Summit fand vom 2. bis 5. November in Wuzhen in der Provinz

Werbung

Zhejiang statt. Zum Thema?Open Source und Offenheit, gemeinsame Beiträge,

geteilte Vorteile - gemeinsam eine Community für die Zukunft im Cyberspace

aufbauen" versammelte die Light of Internet Expo mehr als 670 Unternehmen aus

54 Ländern und Regionen aus der ganzen Welt. Die Ausstellung zeigte über 1.000

hochmoderne technologische Leistungen, darunter mehr als 20 Produkte, die zum

allerersten Mal global präsentiert wurden.

Werbung

Eine starke Delegation innovativer Firmen aus der Hangzhou Future Sci-Tech City

enthüllte auf der Messe beeindruckende Innovationen zur globalen Markteinführung

oder ersten öffentlichen Präsentation. Highlights der Show waren das omnimodale

Alibaba-Modell Qwen3.8-Max, die SG100 industriell rekonfigurierbare geschickte

Hand, entwickelt von Hangzhou Heiman Technology, sowie Moxin Technology MoWorld

2.0, ein hochmodernes 4D-Weltmodell. Unternehmen aus dem Gebiet präsentierten

Werbung

die Full-AI-Branche und Hangzhous solide technologische Stärke und lebendige

Innovation als nationaler strategischer Sci-tech-Innovatio-Hub anhand von

Recheninfrastrukturen, allgemeinen Großmodellen, Embodied Intelligence und

Gehirn-Computer-Schnittstellen.

Sc-Tech City wurde 2011 im Bezirk Yuhang gegründet und verzeichnete 20,3

Milliarden RMB Gesamteinnahmen von Unternehmen, die die statistischen

Anforderungen zur Gründung erfüllten. Zu dieser Zeit war die Wenyi West Road

noch von Ackerland umgeben. Heute betragen die Gesamteinnahmen der

qualifizierten Unternehmen in der Zone bereits 1,2 Trillionen RMB, mehr als das

60-fache des Ausgangswertes, mit einer durchschnittlichen jährlichen

Wachstumsrate von konstant über 30 %.

Dieser enorme Sprung ist kein Zufall. Er basiert auf einem gut entwickelten,

sich selbst verstärkenden Innovationsökosystem. Sci-Tech City umfasst

mittlerweile 29 gelistete Firmen und hat über 7.400 hochkarätige Talente aus dem

In- und Ausland angezogen und weitergebracht. Scantech wurde von ausländischen

Experten und technischen Fachkräften gegründet, die sich 2015 in Haichuang Park

ansiedelten. Das Unternehmen konnte nach und nach etablierte ausländische

Monopole auflösen und im Januar 2025 seine STAR-Market-Listung sichern. Zhiyun

Health, ein weiteres Unternehmen im gleichen Gebäude, war 2022 an der Hongkonger

Börse notiert, ein ausgezeichnetes Beispiel für die Kapazität des Ökosystems,

vielversprechende Startups zu fördern.

Sci-Tech City bietet umfassende Talentdienstleistungen einschließlich Anwerbung,

Entwicklung und Verbleib. Beispiele dafür sind die Doctoral Innovation and

Entrepreneurship Academy und zukunftsgerichtete Initiativen wie?Industry

Professors" und von Unternehmen anerkannte Talente, sowie gemeinsame

Absolventenprogramme mit Top-Universitäten. Der Pool an jungen Talenten unter

35 ist in den vergangenen drei Jahren jeweils um über 8 % gewachsen.

Die City basiert auf Forschungsinfrastruktur von Weltklasse und umfasst vier

Laboratorien vor Ort, beispielsweise Zhejiang Lab, Hangzhou Hypergravity

Experimental Facility, über 200 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen auf

regionalem oder überregionalem Niveau, Proof-of-Concept-Zentren und ein Cluster

professioneller Technologie-Inkubatoren. Mit dem Zhejiang Lab entwickelt sie das

Haina Data Hub Innovation Center, um vielversprechende Laborentwicklungen in

kommerziell attraktive Lösungen umzuwandeln. Zwischen 2013 und 2025 wurden hier

1.055 von Talenten ins Leben gerufene Projekte unterzeichnet. 716 werden nach

wie vor stabil betrieben, was eine Startup-Erfolgsquote von 67,76 % bedeutet.

Wie Scantech-Vorsitzender Wang Jiangfeng feststellt, sind unterstützende

Richtlinien, verlässliche Inkubationsdienste und ein lebendiges geschäftliches

Umfeld essentielle Entscheidungsfaktoren für Innovatoren, die hier ein

Unternehmen aufbauen möchten.

Sci-Tech City ergreift frühzeitig Chancen in aufkommenden Sektoren mit hohem

Potential. 2018, als Gehirn-Computer-Schnittstellen eine wenig bekannte Nische

waren, reiste das Investitionsförderungsteam bis nach Boston und überzeugte

BrainCo, sich hier niederzulassen. BrainCo hat sich seitdem zu einem weltweit

anerkannten BCI-Einhorn entwickelt und gilt als einer von Hangzhous gefeierten

?sechs kleinen Drachen". In der ersten Hälfte des Jahres 2026 allein konnte sich

Sci-Tech City 86 hochkarätige Industrieprojekte mit einem Wert von insgesamt

14,456 Milliarden RMB sichern.

Das Serviceteam erkennt aktiv unausgesprochene Unternehmensanforderungen in der

täglichen Kommunikation. In einem Fall koordinierten Mitarbeiter beispielsweise

eine beschleunigte richtlinienbasierte Förderungszahlung für Hangzhou Kangji

Weijing Medical Robot. Das Managementkomitee lehnt den allgemeinen

?Einheitsgrößen-Support" ab, besucht die Unternehmen regelmäßig und organisiert

die Möglichkeit zum Dialog mit der Regierung?Wednesday Face-to-Face". Am 11.

Mai 2026 erstellte es die 12 Maßnahmen für ein umfassend freundliches

Innovationsökosystem und etablierte damit seine Servicephilosophie als stabiles,

institutionelles Rahmenwerk.

Die finanzielle Unterstützung konnte mittels eines integrierten Modells aus

Investitionen, Darlehen, Tochtergesellschaften und Gewährleistungen ebenfalls

verstärkt werden. 2025 wurden Zhejiangs erste Versicherungsprodukte speziell für

die KI-Kommerzialisierung sowie biomedizinische Kernausrüstung entworfen. Bis

heute wurden mit 18 UZ-Verbriefungsprodukten 1,792 Milliarden RMB für 189 lokale

Technologieunternehmen erzielt, was Zhejiang sowohl bei Emmissionsvolumen und

groß angelegten Investitionen, als auch bei der Umwandlung von immateriellem

geistigem Eigentum in materielle Entwicklungswerte an erste Stelle setzte.

Eine städtische Ausstellungshalle, ein BCI-Demonstrationszentrum und Lingjing

Immersive Space sind Veranstaltungsorte, an denen hochmoderne Produkte von

Unternehmen wie BrainCo und Rokid präsentiert werden können. Umfassende

öffentliche Einrichtungen - Future Sci-Tech Cultural Center, International

Performing Arts Center und International Sports Center - werden beschleunigt

gebaut. Ausgezeichnete Schulen und neue Hochgeschwindigkeitszuglinien nach

Hangzhou West Station erhöhen die Lebensqualität und regionale Erreichbarkeit

ebenfalls.

Sci-Tech City wird auch in Zukunft ihr zukunftsgerichtetes industrielles System

optimieren, neue Reformen für die Talententwicklung anstoßen, originelle

Innovation und kommerzielle Umsetzung voranbringen, KI-gestützte industrielle

Aufrüstung fördern und mehr spezialisierte Dienste bieten, um das Wachstum

hochwertiger Unternehmen aufrechtzuerhalten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8eb6e8d-

784c-4a3e-8f84-8e75159a17bd

Kontaktperson: Frau Pang, Tel: 86-10-63074558Â°