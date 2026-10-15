GNW-News: Hansae Mobility eröffnet Werk in Usbekistan und stärkt globale Fertigungs- und Automobilkomponentenkompetenz

16.10.26 01:04 Uhr

^? Neuer Produktionsstandort in Zentralasien und geplante Expansion in den USA

stärken die Kundennähe - aufbauend auf 40 Jahren Engineering- und

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Fertigungserfahrung

Foto: Ik Whan Kim (5. von links), stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender

von Hansae Mobility, Mirzoxid Murodilovich, stellvertretender Gouverneur der

Region Fergana, und weitere Gäste bei der feierlichen Eröffnung des Turan-Werks

in Usbekistan am 13. Oktober 2026.

FERGANA, Usbekistan, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hansae Mobility, der

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Automobilzulieferbereich der HansaeYes24 Group, hat am 13. Oktober sein neues

Werk Turan in Fergana, Usbekistan, offiziell eröffnet. Betreiber des Werks ist

Hansae Mobility Turan, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hansae

Mobility. Mit dem neuen Standort baut das Unternehmen seine seit 1995 bestehende

Lieferbeziehung mit UzAuto Motors aus und ergänzt sie um eine lokale Fertigung.

Die Werkseröffnung ist ein weiterer Schritt in der internationalen

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Wachstumsstrategie von Hansae Mobility. Ziel ist es, die Fertigung außerhalb des

Heimatmarkts auszubauen und schneller auf die Anforderungen globaler

Automobilhersteller zu reagieren. Auch in den USA plant das Unternehmen einen

Ausbau seiner Produktionskapazitäten: Der bestehende Standort in Pontiac,

Michigan, soll auf etwa das Dreifache seiner heutigen Größe erweitert und in die

Nähe des Stellantis-Werks in Detroit verlegt werden. Damit will Hansae Mobility

seine Lieferfähigkeit in Nordamerika weiter stärken.

Das neue Turan-Werk umfasst ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück mit einer

Gebäudefläche von 12.000 Quadratmetern. Durch Montage, Qualitätsprüfungen und

Leistungstests vor Ort rückt die Fertigung näher an die Kunden. Gleichzeitig

schafft der Standort die Voraussetzungen für eine gleichbleibend hohe

Produktqualität.

Hansae Mobility plant, jährlich Bremssättel, Trommelbremsen,

Bremskraftverstärker, Lenksäulen und Zwischenwellen für 150.000 Fahrzeuge der

Modelle Damas und Labo zu liefern. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen

daran, auch die Bremskomponenten für jährlich 160.000 Fahrzeuge des Modells

Cobalt zu liefern. Insgesamt soll das Werk so jährlich Komponenten für 310.000

Fahrzeuge bereitstellen.

Dedizierte Montagelinien und automatisierte Prüfanlagen gewährleisten eine

systematische Qualitätskontrolle. Die Montage- und Prüfergebnisse werden

barcodegestützt dokumentiert. Ein Manufacturing Execution System (MES) steuert

die Fertigungsaufträge und überwacht die Produktionsabläufe in Echtzeit.

Koordinatenmessgeräte und Prüfstände für die Bremsleistung ermöglichen es,

Abmessungen und Funktion der Komponenten direkt im Werk zu überprüfen.

Sieben Spezialisten aus der Unternehmenszentrale schulen die lokalen

Mitarbeitenden in den Bereichen Konstruktion, Qualitätsmanagement,

Produktionsmanagement und Fertigungstechnik. Aktuell beschäftigt das Werk 100

Mitarbeitende aus der Region. Bis Ende des Jahres soll die Belegschaft auf 140

Beschäftigte wachsen. Langfristig will Hansae Mobility das Produktangebot des

Werks um Antriebsstrangkomponenten erweitern, weitere Kunden in Usbekistan

gewinnen und den Vertrieb auf angrenzende Märkte in Zentralasien ausdehnen,

insbesondere nach Kasachstan und Kirgisistan.

Hansae Mobility wurde 1984 gegründet und entwickelt und fertigt Komponenten für

Antriebsstrang-, Brems- und Lenksysteme sowie elektrische und elektronische

Fahrzeugsysteme. Die Unternehmenszentrale und das Forschungs- und

Entwicklungszentrum im südkoreanischen Daegu bilden die Basis für die

eigenständige Technologieentwicklung. Dabei profitiert das Unternehmen von mehr

als 40 Jahren Erfahrung in der Fertigung und Qualitätssicherung.

Zu den Kunden zählen GM, Hyundai Motor, Kia, KG Mobility, Stellantis und

Volkswagen. Darüber hinaus beliefert Hansae Mobility die Premiummarken Porsche

und Maserati sowie die Elektrofahrzeughersteller Rivian und VinFast. Mit dem

neuen Standort in Usbekistan erweitert Hansae Mobility sein internationales

Produktionsnetzwerk, zu dem bereits Fertigungsstandorte in den USA und China

gehören.

?Die Eröffnung des Turan-Werks ist ein wichtiger Meilenstein. Sie ermöglicht es

uns, unsere langjährige Erfahrung in der Belieferung globaler

Automobilhersteller in leistungsfähige und wettbewerbsfähige

Fertigungsstrukturen vor Ort zu überführen", sagt Ik Whan Kim, Vice Chairman von

Hansae Mobility und Vice Chairman der Hansae Co., Ltd.?Hansae Mobility ist eine

tragende Säule der künftigen Wachstumsstrategie der HansaeYes24 Group. Wir

werden unsere Produktionsstandorte und unser Kundennetzwerk konsequent

weiterentwickeln - beginnend in Usbekistan und Zentralasien und mit einer

weiteren Expansion nach Nordamerika, insbesondere in die USA. So wollen wir

unsere Wettbewerbsposition auf den internationalen Märkten nachhaltig stärken."

Medienkontakt

Jongmin Shim

Part Manager, Hahm Partners

PR-Agentur für Hansae Mobility

jmshim@hahmpartners.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

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