GNW-News: Hanspeter Pieth, Delegierter des Verwaltungsrats bei Meister 1881, tritt dem Advisory Board von Haelixa bei, um die DNA-Authentifizierung im Uhren-...
^Hanspeter Pieth. Mit freundlicher Genehmigung von Hanspeter Pieth
ZÜRICH, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Haelixa (https://haelixa.com/), das
Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das für DNA-basierte Technologie zur physischen
Authentifizierung steht, hat heute die Berufung von Hanspeter Pieth in das
Advisory Board bekannt gegeben. Pieth ist Mitglied des Verwaltungsrats der
Estima AG und Delegierter des Verwaltungsrats bei Meister 1881.
Hanspeter Pieth ist Verwaltungsrat bei der Estima AG, einem in Grenchen
ansässigen Hersteller hochwertiger Uhrenkomponenten, und bei Meister 1881, einem
Schweizer Luxusunternehmen mit 140-jähriger Tradition, wo er als Delegierter des
Verwaltungsrats tätig ist. Ausserdem gehört er dem Verwaltungsrat der KDDL
Limited an und berät die Gruppe als Group Advisor. Das indische Unternehmen ist
im Uhrenhandel sowie der Uhrenherstellung tätig. Pieth blickt auf drei
Jahrzehnte im Schweizer Uhren- und Schmuckhandel zurück, unter anderem als CEO
der Beyer Chronometrie AG, des ältesten Uhrenfachgeschäfts der Welt. Dadurch
kennt er die gesamte Wertschöpfungskette aus eigener Erfahrung, von der
Fertigung bis zum Verkauf, und weiss, worauf es beim Vertrauen der Kundinnen und
Kunden ankommt.
Seine Ernennung ist ein weiterer Schritt in Haelixas rasch fortschreitender
Marktdurchdringung bei der Echtheitsprüfung von Uhren und Schmuck. Sie folgt auf
die Lancierung von ProofDNA(TM), einer forensischen, DNA-basierten
Authentifizierungslösung (https://haelixa.com/solutions/authenticity/), die
einen unsichtbaren, markenspezifischen DNA-Marker direkt in das Produkt
einbringt. Der Marker lässt sich weder entfernen noch verändern oder kopieren
und bleibt ein Leben lang mit dem Produkt verbunden. ProofDNA(TM) geht über
bestehende Systeme wie digitale Produktpässe, NFC oder QR-Codes hinaus und
liefert mit einem einfachen Oberflächenabstrich einen eindeutigen, binären
Echtheitsnachweis, der sich vor Ort und unabhängig überprüfen lässt. So liegt
die Kontrolle wieder in den Händen der Marken.
Allein in der Schweiz entgehen der Uhrenindustrie durch Fälschungen
schätzungsweise 1,88 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Weltweit gehen dem
Luxussektor laut OECD-Daten jährlich rund 250 Milliarden US-Dollar verloren.
Hanspeter Pieth (https://www.linkedin.com/in/hanspeter-pieth/), Verwaltungsrat
der Estima AG und Delegierter des Verwaltungsrats von Meister 1881, erklärt:
?Als Group Advisor von KDDL und Verwaltungsrat bei Estima beschäftigen mich
Präzision und Qualität auf Komponentenebene. Bei Meister 1881, wo ich
Delegierter des Verwaltungsrats bin, muss dieser Anspruch auch Jahre später noch
gegenüber den Kundinnen und Kunden Bestand haben. Der DNA-Marker von Haelixa ist
eine der wenigen Technologien, die mir begegnet sind und beide Welten zugleich
ansprechen. Ich freue mich, diese doppelte Perspektive ins Team einzubringen,
während Haelixa die Authentifizierungslösung Herstellern und Händlern
gleichermassen zugänglich macht."
Patrick Strumpf (https://www.linkedin.com/in/patrick-strumpf/), CEO von Haelixa,
erklärt, die Ernennung stärke die nächste Wachstumsphase des Unternehmens.
?Hanspeter bringt eine einzigartige Perspektive auf die gesamte
Wertschöpfungskette im Luxussegment mit. Sein fundiertes Verständnis der Uhren-
und Schmuckbranche wird eine entscheidende Rolle spielen, während wir die
physische Authentifizierungstechnologie von Haelixa ausbauen."
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Hinweise für die Redaktion
Hochauflösende Bilder:
Haelixa Press Kit_Board Advisor Hanspeter Pieth
(https://haelixach.sharepoint.com/:f:/s/HaelixaMarketingComms/IgAVL8Yh_W5PQYq5lK
Wa2Nh9AZ3K1R2_kcPEDzJPE-i0qOM?e=bKz2c1)
Pressekontakt
Bruna Coimbra
Marketing Manager, Haelixa AG
b.coimbra@haelixa.com (mailto:b.coimbra@haelixa.com)
+41 76 795 53 98
Über Haelixa:
Haelixa wurde 2016 in der Schweiz als Spin-off der ETH Zürich (Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich) gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das
DNA-basierte Technologie zur Überprüfung von Produktherkunft und Echtheit
entwickelt. Haelixa ermöglicht eine unabhängige Überprüfung - auch dort, wo eine
Dokumentation allein keinen ausreichenden Nachweis liefert. Die patentierte DNA-
Marker-Technologie von Haelixa bietet Luxusmarken einen wissenschaftlich
verifizierbaren Echtheits- und Herkunftsnachweis direkt auf Produktebene.
https://haelixa.com/
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b43cdfc-fc05-
41d4-8dd1-5cfa5702a50b/de
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b43cdfc-fc05-
41d4-8dd1-5cfa5702a50b)
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