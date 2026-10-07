GNW-News: Hanspeter Pieth, Delegierter des Verwaltungsrats bei Meister 1881, tritt dem Advisory Board von Haelixa bei, um die DNA-Authentifizierung im Uhren-...

07.10.26 09:04 Uhr

^Hanspeter Pieth. Mit freundlicher Genehmigung von Hanspeter Pieth

ZÜRICH, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Haelixa (https://haelixa.com/), das

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Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das für DNA-basierte Technologie zur physischen

Authentifizierung steht, hat heute die Berufung von Hanspeter Pieth in das

Advisory Board bekannt gegeben. Pieth ist Mitglied des Verwaltungsrats der

Estima AG und Delegierter des Verwaltungsrats bei Meister 1881.

Hanspeter Pieth ist Verwaltungsrat bei der Estima AG, einem in Grenchen

ansässigen Hersteller hochwertiger Uhrenkomponenten, und bei Meister 1881, einem

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Schweizer Luxusunternehmen mit 140-jähriger Tradition, wo er als Delegierter des

Verwaltungsrats tätig ist. Ausserdem gehört er dem Verwaltungsrat der KDDL

Limited an und berät die Gruppe als Group Advisor. Das indische Unternehmen ist

im Uhrenhandel sowie der Uhrenherstellung tätig. Pieth blickt auf drei

Jahrzehnte im Schweizer Uhren- und Schmuckhandel zurück, unter anderem als CEO

der Beyer Chronometrie AG, des ältesten Uhrenfachgeschäfts der Welt. Dadurch

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kennt er die gesamte Wertschöpfungskette aus eigener Erfahrung, von der

Fertigung bis zum Verkauf, und weiss, worauf es beim Vertrauen der Kundinnen und

Kunden ankommt.

Seine Ernennung ist ein weiterer Schritt in Haelixas rasch fortschreitender

Marktdurchdringung bei der Echtheitsprüfung von Uhren und Schmuck. Sie folgt auf

die Lancierung von ProofDNA(TM), einer forensischen, DNA-basierten

Authentifizierungslösung (https://haelixa.com/solutions/authenticity/), die

einen unsichtbaren, markenspezifischen DNA-Marker direkt in das Produkt

einbringt. Der Marker lässt sich weder entfernen noch verändern oder kopieren

und bleibt ein Leben lang mit dem Produkt verbunden. ProofDNA(TM) geht über

bestehende Systeme wie digitale Produktpässe, NFC oder QR-Codes hinaus und

liefert mit einem einfachen Oberflächenabstrich einen eindeutigen, binären

Echtheitsnachweis, der sich vor Ort und unabhängig überprüfen lässt. So liegt

die Kontrolle wieder in den Händen der Marken.

Allein in der Schweiz entgehen der Uhrenindustrie durch Fälschungen

schätzungsweise 1,88 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Weltweit gehen dem

Luxussektor laut OECD-Daten jährlich rund 250 Milliarden US-Dollar verloren.

Hanspeter Pieth (https://www.linkedin.com/in/hanspeter-pieth/), Verwaltungsrat

der Estima AG und Delegierter des Verwaltungsrats von Meister 1881, erklärt:

?Als Group Advisor von KDDL und Verwaltungsrat bei Estima beschäftigen mich

Präzision und Qualität auf Komponentenebene. Bei Meister 1881, wo ich

Delegierter des Verwaltungsrats bin, muss dieser Anspruch auch Jahre später noch

gegenüber den Kundinnen und Kunden Bestand haben. Der DNA-Marker von Haelixa ist

eine der wenigen Technologien, die mir begegnet sind und beide Welten zugleich

ansprechen. Ich freue mich, diese doppelte Perspektive ins Team einzubringen,

während Haelixa die Authentifizierungslösung Herstellern und Händlern

gleichermassen zugänglich macht."

Patrick Strumpf (https://www.linkedin.com/in/patrick-strumpf/), CEO von Haelixa,

erklärt, die Ernennung stärke die nächste Wachstumsphase des Unternehmens.

?Hanspeter bringt eine einzigartige Perspektive auf die gesamte

Wertschöpfungskette im Luxussegment mit. Sein fundiertes Verständnis der Uhren-

und Schmuckbranche wird eine entscheidende Rolle spielen, während wir die

physische Authentifizierungstechnologie von Haelixa ausbauen."

-ENDE-

Hinweise für die Redaktion

Hochauflösende Bilder:

Haelixa Press Kit_Board Advisor Hanspeter Pieth

(https://haelixach.sharepoint.com/:f:/s/HaelixaMarketingComms/IgAVL8Yh_W5PQYq5lK

Wa2Nh9AZ3K1R2_kcPEDzJPE-i0qOM?e=bKz2c1)

Pressekontakt

Bruna Coimbra

Marketing Manager, Haelixa AG

b.coimbra@haelixa.com (mailto:b.coimbra@haelixa.com)

+41 76 795 53 98

Über Haelixa:

Haelixa wurde 2016 in der Schweiz als Spin-off der ETH Zürich (Eidgenössische

Technische Hochschule Zürich) gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das

DNA-basierte Technologie zur Überprüfung von Produktherkunft und Echtheit

entwickelt. Haelixa ermöglicht eine unabhängige Überprüfung - auch dort, wo eine

Dokumentation allein keinen ausreichenden Nachweis liefert. Die patentierte DNA-

Marker-Technologie von Haelixa bietet Luxusmarken einen wissenschaftlich

verifizierbaren Echtheits- und Herkunftsnachweis direkt auf Produktebene.

https://haelixa.com/

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b43cdfc-fc05-

41d4-8dd1-5cfa5702a50b/de

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b43cdfc-fc05-

41d4-8dd1-5cfa5702a50b)

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