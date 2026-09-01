GNW-News: Hayati® baut sein Engagement für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln durch "Hayati® For Nature" aus
^LONDON, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hayati® baut sein langfristiges
Programm zur Unternehmensverantwortung?Hayati® Cares" durch?Hayati® For
Nature" aus, eine Initiative, die in Zusammenarbeit mit Greenspark entwickelt
wurde, um nachweisbare Umweltmaßnahmen zu unterstützen.
?Hayati® For Nature" wurde ins Leben gerufen, um den Gemeinschaften, die das
Wachstum von Hayati® unterstützt haben, etwas zurückzugeben. Das Programm
ermöglicht es jedem neuen Mitglied des Hayati®-Universums, einen Beitrag zur
Unterstützung geprüfter Umweltmaßnahmen über Greenspark zu leisten und so
Projekte zu fördern, die sowohl den Menschen als auch der Umwelt zugutekommen.
Im Rahmen von Partnerschaften unterstützt Hayati® derzeit geprüfte Initiativen
in den Bereichen Biodiversität, Wiederherstellung von Ökosystemen, sauberes
Wasser, ethisches Recycling, umweltfreundlichere Lösungen und erneuerbare
Energien. Diese Projekte erstrecken sich über mehrere Regionen weltweit und
tragen durch unabhängig überprüfte Wirkungsergebnisse zum Schutz von
Ökosystemen, zur Verbesserung der lokalen Lebensgrundlagen und zur Unterstützung
der Gemeinden bei.
Matt Williams, Mitbegründer von Greenspark, erklärte:
?Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Hayati® an 'Hayati® For Nature' zu arbeiten.
Es ist großartig zu sehen, dass das Unternehmen Projekte tatkräftig unterstützt,
die Ökosysteme stärken, die Artenvielfalt schützen und positive Auswirkungen für
die lokalen Gemeinschaften haben können. Über Greenspark wird jede Spende mit
geprüften Projekten und konkreten Belegen verknüpft, wodurch Hayati® und seine
Community einen klaren Überblick darüber erhalten, was unterstützt wird, wo die
Wirkung zum Tragen kommt und welche messbaren Ergebnisse durch diese Spenden
mitgestaltet werden."
?Hayati® For Nature" knüpft an die umfassenden Bemühungen von Hayati® im Bereich
der sozialen Verantwortung an und folgt auf das?Warm Night Project", das Ende
2025 ins Leben gerufen wurde und dessen zweite Phase Anfang 2026 in
Zusammenarbeit mit Feed Manchester stattfand, um obdachlose Menschen zu
unterstützen.
Über Hayati®
Hayati® wurde in Großbritannien gegründet und ist eine Technologiemarke, die
persönliche Geräte entwickelt, die vom Alltag inspiriert sind.
Großartige Produkte entstehen dadurch, dass man die Menschen versteht, die sie
nutzen. Aus diesem Grund ist jedes Hayati®-Gerät so konzipiert, dass es intuitiv
und zuverlässig ist und Tag für Tag ein gleichbleibend reibungsloses Erlebnis
bietet. Von durchdachtem Industriedesign bis hin zu fortschrittlicher
Technologie - Hayati® legt den Schwerpunkt darauf, Produkte zu entwickeln, deren
Nutzung ebenso viel Freude bereitet wie der Besitz.
Dieses Engagement hat Hayati® zu einer der am schnellsten wachsenden Marken
Großbritanniens in ihrer Kategorie gemacht. Im Zuge der weiteren globalen
Expansion des Unternehmens wird dessen Portfolio um eine neue Generation von
Untermarken erweitert - Quokka, Moxy, Liora, Finebar und Philia -, die jeweils
auf unterschiedliche Lebensstile, Bedürfnisse und Lebenssituationen weltweit
zugeschnitten sind.
Firmenname: PAX Group Holdings Limited
Ansprechpartner: INFO HE
E-Mail: info@pax-in.com (mailto:info@pax-in.com)
Link: https://hayativapor.com/pages/esg
Fotos finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbafb251-3a38-417b-b754-
a3778f9ebbbb/ger
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d1568e8-f2d6-49d9-96c0-
fa75322ff724/ger
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce78855e-
1540-4d63-9dcc-4d0379bff10c/ger
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