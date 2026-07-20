GNW-News: HC Pacific firmiert auf der Farnborough International Airshow 2026 künftig als Proponent Defense

20.07.26 08:04 Uhr

^FARNBOROUGH, Vereinigtes Königreich, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HC

Pacific, ein führender Anbieter von Lieferkettenlösungen für den militärischen

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Aftermarket, Unterstützung bei öffentlichen Ausschreibungen und

Instandhaltungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt, hat heute seine

offizielle Umfirmierung in Proponent Defense bekannt gegeben. Mit der neuen

Markenidentität unterstreicht das Unternehmen seine Funktion als?Military

Center of Excellence" innerhalb von Proponent, dem weltweit größten unabhängigen

Aftermarket-Distributor für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Gleichzeitig

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bekräftigt die Umfirmierung den Anspruch, hochspezialisierte Lösungen für den

Verteidigungsbereich bereitzustellen, die auf den globalen Ressourcen, dem

Lieferantennetzwerk und der jahrzehntelangen Luft- und Raumfahrtexpertise von

Proponent aufbauen.

Die Bekanntgabe fällt mit dem Eröffnungstag der Farnborough International

Airshow 2026 zusammen und markiert einen bedeutenden Meilenstein in der

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Entwicklung des Unternehmens sowie der strategischen Integration in die globale

Proponent-Organisation. Als?Military Center of Excellence" von Proponent

fungiert Proponent Defense als zentrale Kompetenzplattform für den militärischen

Aftermarket-Vertrieb, die Vergabe von staatlichen Aufträgen,

Verteidigungslogistik und Instandhaltungsprogramme zur Unterstützung

militärischer Betreiber weltweit.

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt HC Pacific militärische Betreiber,

Behörden, Verteidigungsunternehmen, OEMs und Kunden auf der ganzen Welt mit

einsatzkritischen Aftermarket-Lösungen, militärischen Verpackungs- und

Konservierungslösungen, Lieferkettenmanagement, Depotdienstleistungen,

ingenieurtechnischen Dienstleistungen, Reverse Engineering sowie

lebenszyklusorientierter Instandhaltung. Der Marktauftritt unter der Marke

Proponent Defense stärkt die Position des Unternehmens als spezialisierter

Anbieter von Verteidigungslösungen innerhalb der Proponent-Gruppe und erweitert

zugleich den Zugang zu globalen Ressourcen, strategischen Lieferantenbeziehungen

und den weltweiten Kompetenzen innerhalb des gesamten Proponent-Konzerns.

?Das heutige Verteidigungsumfeld verlangt nach flexiblen und reaktionsschnellen

Partnern, die in der Lage sind, die Einsatzbereitschaft über den gesamten

Lebenszyklus der Instandhaltung hinweg sicherzustellen", erklärt Andrew

Pramschufer, President von Proponent Defense.?Die Umfirmierung von HC Pacific

zu Proponent Defense steht für unser Bestreben, unser Leistungsangebot gezielt

auszubauen und die Basis für noch engere Partnerschaften mit OEMs zu schaffen

sowie innovative Lieferkettenlösungen bereitzustellen, die die

Einsatzbereitschaft von Streitkräften weltweit unterstützen. Als?Military

Center of Excellence" von Proponent verfügen wir über die einzigartige

Kombination aus spezialisiertem Know-how und der Stärke einer global

aufgestellten Organisation. Dadurch können wir unsere Partner und Kunden noch

umfassender unterstützen."

Die Umfirmierung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf

folgende Bereiche:

* Vertrieb und Instandhaltung für den militärischen Aftermarket

* Staatliche Aufträge und Verteidigungslogistik

* Foreign Military Sales (FMS) und Direct Commercial Sales (DCS)

* Wartungs- und Reparaturunterstützung in Depots

* Militärische Verpackungs- und Konservierungslösungen

* Lieferkettenmanagement und Bestandsmanagement

* Ingenieurtechnische und Reverse-Engineering-Dienstleistungen

* Strategische Beschaffung und Obsoleszenzmanagement

* Globale Aftermarket-Unterstützung für die Luft- und Raumfahrt sowie die

Verteidigungsindustrie

Trotz der Umfirmierung werden Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner weiterhin

mit demselben erfahrenen Team und denselben vertrauten Ansprechpartnern

zusammenarbeiten. Auch bestehende Verträge, Vereinbarungen, Zertifizierungen und

die laufenden Geschäftsprozesse bleiben unverändert.

Unter dem Namen Proponent Defense wird das Unternehmen auch künftig zentrale

Verteidigungsplattformen in den Bereichen Luft, Land, See und Flugkörper

unterstützen. Gleichzeitig nutzt es die globalen Ressourcen, das internationale

Lieferantennetzwerk und die weltweite Infrastruktur von Proponent, um innovative

Lösungen in den Bereichen Technische Entwicklung, Instandhaltung und

Lieferkettenmanagement bereitzustellen, die die militärische Einsatzbereitschaft

von Partnern und Kunden auf der ganzen Welt verbessern.

Proponent Defense wird seine neue Marke offiziell auf der Farnborough

International Airshow 2026 vorstellen. Dort wird die Unternehmensleitung mit

OEM-Partnern, Verteidigungsunternehmen, Regierungsvertretern und Kunden über

neue Geschäftsmöglichkeiten sowie den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit

sprechen.

Über Proponent Defense

Proponent Defense ist das?Military Center of Excellence" innerhalb von

Proponent, dem weltweit größten unabhängigen Aftermarket-Distributor für die

kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen ist weltweit für militärische

Betreiber, OEMs, Regierungsbehörden und Luft- und Raumfahrtorganisationen in den

Bereichen Vertrieb von Ersatzteilen für den militärischen Aftermarket,

Unterstützung bei der Auftragsvergabe durch Regierungsbehörden,

Depotdienstleistungen, ingenieurtechnische Lösungen und globales

Lieferkettenmanagement tätig. Mit seiner spezialisierten militärischen Expertise

und den umfassenden Ressourcen der globalen Proponent-Organisation entwickelt

Proponent Defense innovative Lösungen, die die Einsatzbereitschaft stärken, die

Lebensdauer von Plattformen verlängern und selbst komplexe Herausforderungen im

Bereich der Instandhaltung im internationalen Verteidigungsumfeld bewältigen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

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Medienkontakt

Amanda Meeks-Turner

Vice President, Business Development

E-Mail: ameeks@proponentdefense.com

Telefon: +1 909-598-0509Â°