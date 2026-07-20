GNW-News: HC Pacific firmiert auf der Farnborough International Airshow 2026 künftig als Proponent Defense
^FARNBOROUGH, Vereinigtes Königreich, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HC
Pacific, ein führender Anbieter von Lieferkettenlösungen für den militärischen
Aftermarket, Unterstützung bei öffentlichen Ausschreibungen und
Instandhaltungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt, hat heute seine
offizielle Umfirmierung in Proponent Defense bekannt gegeben. Mit der neuen
Markenidentität unterstreicht das Unternehmen seine Funktion als?Military
Center of Excellence" innerhalb von Proponent, dem weltweit größten unabhängigen
Aftermarket-Distributor für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Gleichzeitig
bekräftigt die Umfirmierung den Anspruch, hochspezialisierte Lösungen für den
Verteidigungsbereich bereitzustellen, die auf den globalen Ressourcen, dem
Lieferantennetzwerk und der jahrzehntelangen Luft- und Raumfahrtexpertise von
Proponent aufbauen.
Die Bekanntgabe fällt mit dem Eröffnungstag der Farnborough International
Airshow 2026 zusammen und markiert einen bedeutenden Meilenstein in der
Entwicklung des Unternehmens sowie der strategischen Integration in die globale
Proponent-Organisation. Als?Military Center of Excellence" von Proponent
fungiert Proponent Defense als zentrale Kompetenzplattform für den militärischen
Aftermarket-Vertrieb, die Vergabe von staatlichen Aufträgen,
Verteidigungslogistik und Instandhaltungsprogramme zur Unterstützung
militärischer Betreiber weltweit.
Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt HC Pacific militärische Betreiber,
Behörden, Verteidigungsunternehmen, OEMs und Kunden auf der ganzen Welt mit
einsatzkritischen Aftermarket-Lösungen, militärischen Verpackungs- und
Konservierungslösungen, Lieferkettenmanagement, Depotdienstleistungen,
ingenieurtechnischen Dienstleistungen, Reverse Engineering sowie
lebenszyklusorientierter Instandhaltung. Der Marktauftritt unter der Marke
Proponent Defense stärkt die Position des Unternehmens als spezialisierter
Anbieter von Verteidigungslösungen innerhalb der Proponent-Gruppe und erweitert
zugleich den Zugang zu globalen Ressourcen, strategischen Lieferantenbeziehungen
und den weltweiten Kompetenzen innerhalb des gesamten Proponent-Konzerns.
?Das heutige Verteidigungsumfeld verlangt nach flexiblen und reaktionsschnellen
Partnern, die in der Lage sind, die Einsatzbereitschaft über den gesamten
Lebenszyklus der Instandhaltung hinweg sicherzustellen", erklärt Andrew
Pramschufer, President von Proponent Defense.?Die Umfirmierung von HC Pacific
zu Proponent Defense steht für unser Bestreben, unser Leistungsangebot gezielt
auszubauen und die Basis für noch engere Partnerschaften mit OEMs zu schaffen
sowie innovative Lieferkettenlösungen bereitzustellen, die die
Einsatzbereitschaft von Streitkräften weltweit unterstützen. Als?Military
Center of Excellence" von Proponent verfügen wir über die einzigartige
Kombination aus spezialisiertem Know-how und der Stärke einer global
aufgestellten Organisation. Dadurch können wir unsere Partner und Kunden noch
umfassender unterstützen."
Die Umfirmierung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf
folgende Bereiche:
* Vertrieb und Instandhaltung für den militärischen Aftermarket
* Staatliche Aufträge und Verteidigungslogistik
* Foreign Military Sales (FMS) und Direct Commercial Sales (DCS)
* Wartungs- und Reparaturunterstützung in Depots
* Militärische Verpackungs- und Konservierungslösungen
* Lieferkettenmanagement und Bestandsmanagement
* Ingenieurtechnische und Reverse-Engineering-Dienstleistungen
* Strategische Beschaffung und Obsoleszenzmanagement
* Globale Aftermarket-Unterstützung für die Luft- und Raumfahrt sowie die
Verteidigungsindustrie
Trotz der Umfirmierung werden Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner weiterhin
mit demselben erfahrenen Team und denselben vertrauten Ansprechpartnern
zusammenarbeiten. Auch bestehende Verträge, Vereinbarungen, Zertifizierungen und
die laufenden Geschäftsprozesse bleiben unverändert.
Unter dem Namen Proponent Defense wird das Unternehmen auch künftig zentrale
Verteidigungsplattformen in den Bereichen Luft, Land, See und Flugkörper
unterstützen. Gleichzeitig nutzt es die globalen Ressourcen, das internationale
Lieferantennetzwerk und die weltweite Infrastruktur von Proponent, um innovative
Lösungen in den Bereichen Technische Entwicklung, Instandhaltung und
Lieferkettenmanagement bereitzustellen, die die militärische Einsatzbereitschaft
von Partnern und Kunden auf der ganzen Welt verbessern.
Proponent Defense wird seine neue Marke offiziell auf der Farnborough
International Airshow 2026 vorstellen. Dort wird die Unternehmensleitung mit
OEM-Partnern, Verteidigungsunternehmen, Regierungsvertretern und Kunden über
neue Geschäftsmöglichkeiten sowie den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit
sprechen.
Über Proponent Defense
Proponent Defense ist das?Military Center of Excellence" innerhalb von
Proponent, dem weltweit größten unabhängigen Aftermarket-Distributor für die
kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen ist weltweit für militärische
Betreiber, OEMs, Regierungsbehörden und Luft- und Raumfahrtorganisationen in den
Bereichen Vertrieb von Ersatzteilen für den militärischen Aftermarket,
Unterstützung bei der Auftragsvergabe durch Regierungsbehörden,
Depotdienstleistungen, ingenieurtechnische Lösungen und globales
Lieferkettenmanagement tätig. Mit seiner spezialisierten militärischen Expertise
und den umfassenden Ressourcen der globalen Proponent-Organisation entwickelt
Proponent Defense innovative Lösungen, die die Einsatzbereitschaft stärken, die
Lebensdauer von Plattformen verlängern und selbst komplexe Herausforderungen im
Bereich der Instandhaltung im internationalen Verteidigungsumfeld bewältigen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
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Medienkontakt
Amanda Meeks-Turner
Vice President, Business Development
E-Mail: ameeks@proponentdefense.com
Telefon: +1 909-598-0509Â°