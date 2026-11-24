^Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von

Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von

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Anteilen an der FOCS - Focused on Cardiac Surgery GmbH. Healthcare Holding

Schweiz wird von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet.

Baar, Schweiz - November 2026

Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich Anteile an der FOCS - Focused on

Cardiac Surgery GmbH mit Sitz in Basel erworben. Das 2007 gegründete Unternehmen

ist auf kardiovaskuläre Chirurgie spezialisiert und beliefert Spitäler und

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chirurgische Teams mit Produkten für Herzklappen- und Bypassoperationen,

Herzstabilisierung, Thoraxdrainage sowie Sternumverschluss und Wundversorgung.

FOCS vertritt unter anderem Abbott, ClearFlow, Fehling Instruments, HTKD Medical

und LSI Solutions. Mit ihrem spezialisierten Portfolio ergänzt die Gesellschaft

das Angebot der Surgical Solutions Plattform von Healthcare Holding Schweiz.

Erwin Eggenschwiler, Gründer der FOCS, bleibt als Gesellschafter investiert und

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führt das Unternehmen innerhalb der Gruppe weiter.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu:?FOCS

ergänzt unser Portfolio um einen ausgewiesenen Spezialisten für kardiovaskuläre

Chirurgie. Erwin Eggenschwiler hat das Unternehmen über viele Jahre mit grosser

Nähe zu seinen Kunden und Lieferanten aufgebaut. Wir freuen uns sehr, ihn und

FOCS in unserer Gruppe willkommen zu heissen und gemeinsam die nächste

Entwicklungsphase zu gestalten."

Erwin Eggenschwiler, Gründer und Geschäftsführer von FOCS, fügt hinzu:?Mit

Healthcare Holding Schweiz haben wir einen Partner gefunden, der unser Geschäft

versteht und langfristig weiterentwickeln will. Ich freue mich, FOCS in die

nächste Entwicklungsphase zu begleiten und mein Wissen sowie meine langjährigen

Beziehungen weiterhin einzubringen."

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und

ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der

Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte

Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen,

durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz

und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und

Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz

von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als

Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet

Mitarbeitenden attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar

ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine

dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio

Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-

beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind

seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger

Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten

Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen

dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.?

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family

Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im

deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und

Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und

Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory

hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg

Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz

AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian

Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren

Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen

Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

Weitere Informationen über die FOCS - Focused on Cardiac Surgery GmbH finden Sie

unter www.focsmedical.ch (http://www.competmedical.com/)

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter

www.healthcare-holding.ch (http://www.healthcare-holding.ch/), www.senectovia.ch

(http://www.senectovia.ch/), www.mikrona-group.ch (http://www.mikrona-

group.ch/), www.mcm-schaublin.ch (http://www.mcm-schaublin.ch/), www.mvb-med.ch

(http://www.mvb-med.ch/), www.cdpswiss.com (http://www.cdpswiss.com/),

www.aestheticbedarf.ch (http://www.aestheticbedarf.ch/), www.quniquegroup.com

(http://www.quniquegroup.com/), www.ksm-swiss.ch (http://www.ksm-swiss.ch/),

www.sevikamedical.com (http://www.sevikamedical.com/), www.medddbase.com

(http://www.medddbase.com/), www.alpinorthodontics.ch

(http://www.alpinorthodontics.ch/), www.competmedical.com

(http://www.competmedical.com/)

Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter?www.kkapartners.com

(http://www.kkapartners.com/)?und über Winterberg Advisory GmbH

unter?www.winterberg.group (http://www.winterberg.group/).

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