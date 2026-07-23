GNW-News: Healthcare Holding Schweiz sichert Syndikatsfinanzierung über CHF 80 Millionen
^Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von
Medizinaltechnik in der Schweiz, schliesst eine Syndikatsfinanzierung über CHF
80 Millionen erfolgreich ab. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg
Advisory und KKA Partners verwaltet.
Baar, Schweiz - Juli 2026
Die Healthcare Holding Schweiz AG hat eine Syndikatsfinanzierung über CHF 80
Millionen erfolgreich abgeschlossen. UBS Switzerland AG agierte bei der
Transaktion als Mandated Lead Arranger, Coordinator und Agent. Zum
Bankenkonsortium zählen unter anderem die Zuger Kantonalbank, die
Liechtensteinische Landesbank, sowie Bank CIC (Schweiz) AG.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 hat sich die Healthcare Holding Schweiz zur
grössten unabhängigen Medtech-Distributorin der Schweiz und zu einer führenden
Schweizer Buy-Build-&-Technologize-Plattform entwickelt. Mit bislang mehr als
20 Akquisitionen vereint die Gruppe etablierte und spezialisierte Unternehmen
aus verschiedenen Bereichen der Medizintechnik.
Die Finanzierung erhöht die finanzielle Flexibilität der Healthcare Holding
Schweiz für weitere strategische Akquisitionen und die organische
Weiterentwicklung ihrer Gruppenunternehmen. Zugleich unterstützt sie den
weiteren Ausbau gemeinsamer Strukturen, Synergien und technologischer Lösungen.
Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG, erklärt hierzu: «Die
erfolgreiche Syndizierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Healthcare
Holding Schweiz. Sie unterstreicht das Vertrauen unserer Finanzierungspartner in
unser Geschäftsmodell und unsere bisherige Entwicklung. Mit der neuen
Finanzierungsstruktur verfügen wir über eine starke Grundlage, unsere Gruppe
gezielt weiterzuentwickeln und unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen».
Fabian Kuhn, CFO der Healthcare Holding Schweiz AG, ergänzt: «Die neue
Syndikatsfinanzierung gibt uns eine stabile, diversifizierte und skalierbare
Finanzierungsbasis, langfristige Planungssicherheit und zusätzliche finanzielle
Flexibilität. Besonders freut uns das Vertrauen des breit aufgestellten
Bankenkonsortiums und die sehr professionelle Zusammenarbeit während des
gesamten Prozesses.»
Über Healthcare Holding Schweiz AG
Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und
ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der
Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte
Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen,
durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz
und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und
Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz
von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als
Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet
Mitarbeitenden attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar
ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine
dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio
Fagagnini als CEO geführt.
Über KKA Partners
KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-
beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind
seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger
Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten
Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen
dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.
Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG
Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family
Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im
deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und
Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und
Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory
hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg
Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz
AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian
Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren
Verwaltungsrat.
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch
Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen
Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.
Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter
www.healthcare-holding.ch (http://www.healthcare-holding.ch), www.senectovia.ch
(http://www.senectovia.ch), www.mikrona-group.ch (http://www.mikrona-group.ch),
www.mcm-schaublin.ch (http://www.mcm-schaublin.ch), www.mvb-med.ch
(http://www.mvb-med.ch), www.cdpswiss.com (http://www.cdpswiss.com),
www.aestheticbedarf.ch (http://www.aestheticbedarf.ch), www.quniquegroup.com
(http://www.quniquegroup.com), www.ksm-swiss.ch (http://www.ksm-swiss.ch),
www.sevikamedical.com (http://www.sevikamedical.com), www.medddbase.com
(http://www.medddbase.com), www.alpinorthodontics.ch
(http://www.alpinorthodontics.ch), www.competmedical.com
(http://www.competmedical.com)
Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com
(http://www.kkapartners.com) und über Winterberg Advisory GmbH
unter www.winterberg.group (http://www.winterberg.group/).
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