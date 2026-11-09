GNW-News: Helen Mirren ist Patricia Highsmith in Anton Corbijns Thriller EIN TALENT FÜRS MORDEN - Jetzt im Kino
^BERLIN, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit EIN TALENT FÜRS MORDEN bringt
Regisseur Anton Corbijn die faszinierende Welt der legendären Krimiautorin
Patricia Highsmith auf die große Leinwand. In der Hauptrolle glänzt Oscar®-
Preisträgerin Helen Mirren, die die berühmte Schriftstellerin in einem ebenso
raffinierten wie unterhaltsamen psychologischen Thriller verkörpert. Beim
diesjährigen FilmFest Hamburg wurde sie dafür mit dem Douglas Sirk Preis
ausgezeichnet, den Mirren bei der umjubelten Deutschlandpremiere des Films
persönlich in Hamburg entgegengenommen hat.
Der Film erzählt von einem ungewöhnlichen Zusammentreffen: Im Jahr 1995 lebt
Patricia Highsmith zurückgezogen in ihrem Chalet in den Schweizer Alpen. Als der
junge Lektor Edward Ridgeway plötzlich vor ihrer Tür steht, um sie zu einem
letzten Roman mit ihrer berühmtesten Figur Tom Ripley zu drängen, entwickelt
sich ein gefährliches Spiel aus Manipulation, Täuschung und mörderischen
Gedankenspielen. Schon bald stellt sich die Frage, wer hier eigentlich die
Kontrolle hat.
Mit pointierten Dialogen, schwarzem Humor und überraschenden Wendungen nähert
sich EIN TALENT FÜRS MORDEN einer der einflussreichsten Autorinnen der
Kriminalliteratur. Dabei wird Highsmith nicht nur als Schriftstellerin, sondern
auch als scharfsinnige Beobachterin und Meisterin psychologischer Spiele
porträtiert.
Neben Helen Mirren sind Alden Ehrenreich, Olivia Cooke und Juliet Stevenson in
weiteren Rollen zu sehen. Das Drehbuch stammt von Joanna Murray-Smith basierend
auf ihrem Bühnenstück?Switzerland".
Nach zahlreichen Verfilmungen ihrer Romane steht Patricia Highsmith nun erstmals
selbst im Mittelpunkt eines Kinofilms. Das Ergebnis ist ein eleganter Thriller
voller Spannung, Witz und doppeltem Boden - ein außergewöhnlicher Blick auf die
Frau hinter dem Mythos.
EIN TALENT FÜRS MORDEN ist am 5. November 2026 in den deutschen und
österreichischen Kinos im Verleih von TOBIS gestartet.
A photo accompanying this announcement is available at
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc6bec6f-
2ab7-4740-993e-168ac318c16c
TOBIS FILM GmbH
Publicity
Tel: +49 30 839007-47
E-mail: presse@tobis.deÂ°