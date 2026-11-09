GNW-News: Helen Mirren ist Patricia Highsmith in Anton Corbijns Thriller EIN TALENT FÜRS MORDEN - Jetzt im Kino

09.11.26 13:34 Uhr

^BERLIN, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit EIN TALENT FÜRS MORDEN bringt

Regisseur Anton Corbijn die faszinierende Welt der legendären Krimiautorin

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Patricia Highsmith auf die große Leinwand. In der Hauptrolle glänzt Oscar®-

Preisträgerin Helen Mirren, die die berühmte Schriftstellerin in einem ebenso

raffinierten wie unterhaltsamen psychologischen Thriller verkörpert. Beim

diesjährigen FilmFest Hamburg wurde sie dafür mit dem Douglas Sirk Preis

ausgezeichnet, den Mirren bei der umjubelten Deutschlandpremiere des Films

persönlich in Hamburg entgegengenommen hat.

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Der Film erzählt von einem ungewöhnlichen Zusammentreffen: Im Jahr 1995 lebt

Patricia Highsmith zurückgezogen in ihrem Chalet in den Schweizer Alpen. Als der

junge Lektor Edward Ridgeway plötzlich vor ihrer Tür steht, um sie zu einem

letzten Roman mit ihrer berühmtesten Figur Tom Ripley zu drängen, entwickelt

sich ein gefährliches Spiel aus Manipulation, Täuschung und mörderischen

Gedankenspielen. Schon bald stellt sich die Frage, wer hier eigentlich die

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Kontrolle hat.

Mit pointierten Dialogen, schwarzem Humor und überraschenden Wendungen nähert

sich EIN TALENT FÜRS MORDEN einer der einflussreichsten Autorinnen der

Kriminalliteratur. Dabei wird Highsmith nicht nur als Schriftstellerin, sondern

auch als scharfsinnige Beobachterin und Meisterin psychologischer Spiele

porträtiert.

Neben Helen Mirren sind Alden Ehrenreich, Olivia Cooke und Juliet Stevenson in

weiteren Rollen zu sehen. Das Drehbuch stammt von Joanna Murray-Smith basierend

auf ihrem Bühnenstück?Switzerland".

Nach zahlreichen Verfilmungen ihrer Romane steht Patricia Highsmith nun erstmals

selbst im Mittelpunkt eines Kinofilms. Das Ergebnis ist ein eleganter Thriller

voller Spannung, Witz und doppeltem Boden - ein außergewöhnlicher Blick auf die

Frau hinter dem Mythos.

EIN TALENT FÜRS MORDEN ist am 5. November 2026 in den deutschen und

österreichischen Kinos im Verleih von TOBIS gestartet.

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