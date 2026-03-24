GNW-News: Henley Opportunity Index 2026: Die Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsprogramme, die weltweit die größten Chancen eröffnen

^LONDON, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der aktuelle Henley Opportunity Index

2026 (https://www.henleyglobal.com/publications/henley-opportunity-index)

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quantifiziert, wie sich der Zugang zu führenden globalen Volkswirtschaften auf

den langfristigen Wert einer erstklassigen Ausbildung auswirkt. Ein hochwertiger

Universitätsabschluss hat zwar nach wie vor einen hohen Stellenwert. Sein

tatsächlicher Wert hängt jedoch davon ab, in welchem Land Absolventen leben und

arbeiten dürfen. Der Index bewertet die effektivsten Möglichkeiten, ein

Aufenthaltsrecht (https://www.henleyglobal.com/residence-investment) oder die

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Staatsbürgerschaft (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment) zu

erlangen - entweder durch Investitionen oder aufgrund von Verdiensten -, die den

Zugang zu Ländern ermöglichen, die nicht nur eine hervorragende Ausbildung

bieten, sondern auch die wirtschaftliche Stärke, die Karrieremöglichkeiten und

die globale Mobilität, die erforderlich sind, um Talent in nachhaltigen Erfolg

zu verwandeln.

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Der Index wird im Rahmen des Henley Education Report 2026

(https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-report-2026)

veröffentlicht und jährlich aktualisiert, um wirtschaftliche, geopolitische und

bildungsbezogene Entwicklungen abzubilden. Er bewertet Länder anhand von sechs

zentralen Faktoren für langfristigen Wohlstand - Einkommenspotenzial,

Karriereentwicklung, erstklassige Beschäftigungsperspektiven, hochwertige

Bildung, wirtschaftliche Mobilität und hohe Lebensqualität.

Im Ranking 2026 werden die 15 weltweit führenden Länder aufgeführt, in denen man

durch Investitionen oder besondere Leistungen ein Aufenthaltsrecht oder die

Staatsbürgerschaft erwerben kann und in denen starke institutionelle

Rahmenbedingungen langfristigen Erfolg begünstigen. Dominic Volek

(https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-report-

2026/compound-returns-education-access), Group Head of Private Clients bei

Henley & Partners:?Unser Index zeigt, wo akademische Qualifikationen und

Ehrgeiz am effektivsten zu nachhaltigem Karriereerfolg und langfristigen

wirtschaftlichen Vorteilen führen."

Wo Bildung den größten Mehrwert schafft

Die Schweiz (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/switzerland)

führt das Ranking 2026 mit einer Gesamtpunktzahl von 86 von 100 an und vereint

ein stabiles wirtschaftliches Umfeld, erstklassige Bildung und hervorragende

Karriereperspektiven. Die professionellen Ökosysteme von Zürich und Genf -

darunter Private Banking, Rohstoffhandel und pharmazeutische Forschung - bilden

starke langfristige Karrierenetzwerke.

Singapur (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/singapore) belegt

den 2. Platz (81 Punkte) als strategischer Knotenpunkt, der den Kapitalfluss in

Asien, globale Handelsnetzwerke und wachstumsstarke Innovationsökosysteme

miteinander verbindet und dadurch hohe Einkommensmöglichkeiten sowie exzellente

Beschäftigungsperspektiven bietet. Australien

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/australia) belegt dank

weltweit renommierter Universitäten, starker Forschungsökosysteme und einer

außergewöhnlichen Lebensqualität den 3. Platz (80 Punkte).

Mit jeweils 79 Punkten teilen sich das Vereinigte Königreich

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-kingdom) und die USA

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-states) den 4. Platz.

Ausschlaggebend hierfür ist die hohe Dichte an Spitzenuniversitäten, globalen

Finanzzentren und innovationsstarken Volkswirtschaften. Kanada

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/canada) belegt den 5. Platz

(78 Punkte) und profitiert von einem stark international geprägten Arbeitsmarkt

sowie weltweit anerkannten Universitäten.

Die übrigen chancenreichen Ziele unter den Top 15, die über Aufenthalts- und

Staatsbürgerschaftsprogramme zugänglich sind, bieten jeweils spezifische

Vorteile für die nächste Generation - sei es durch hohes Einkommenspotenzial,

dynamische Karriereumfelder oder eine ausgezeichnete Lebensqualität.

Österreich (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/austria)

rangiert als Tor zur EU auf dem 6. Platz (69 Punkte) und vereint wirtschaftliche

Mobilität mit attraktivem Einkommenspotenzial und hoher Lebensqualität. Die

Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/united-arab-emirates) liegen auf Platz 7 (68 Punkte), wobei sich

Dubai und Abu Dhabi zu bedeutenden globalen Zentren für Vermögensbildung,

Unternehmertum und internationale Talente entwickelt haben. Neuseeland

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/new-zealand) liegt auf Platz

8 (67 Punkte) und ist weithin für sein Bildungssystem und seine hohe

Lebensqualität bekannt.

Hongkong (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/hong-kong), ein

etabliertes Finanzdrehkreuz, das globale Märkte mit Asien verbindet, teilt sich

den 9. Platz mit Italien (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/italy) (jeweils 65 Punkte), das von wichtigen Wirtschaftszentren wie

Mailand und Rom gestützt wird. Lettland (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/latvia) und Malta (https://www.henleyglobal.com/citizenship-

investment/malta) belegen gemeinsam den 10. Platz (jeweils 62 Punkte) und bieten

strategischen Zugang zu den integrierten Bildungs- und Arbeitsmärkten Europas.

Portugal (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/portugal) (11.

Platz, 61 Punkte) und Griechenland (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/greece) (12. Platz, 59 Punkte), die beide eine hohe Lebensqualität

und ausgezeichnete wirtschaftliche Mobilität bieten, vervollständigen das

Ranking für 2026.

Abschlüsse eröffnen Chancen - doch Pässe sichern den Zugang

Tess Wilkinson (https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-

report-2026/why-your-childs-citizenship-may-matter-more-their-degree), Director

of Education Services bei Henley & Partners:?Für Eltern hat es oft oberste

Priorität, ihre Kinder an den besten Universitäten unterzubringen, doch der

eigentliche strategische Vorteil besteht darin, einen Abschluss mit einem Pass

zu erwerben. So können sie sich in den führenden Volkswirtschaften der Welt

niederlassen und dort Karriere machen. Ein Abschluss an Oxford oder Harvard ist

zweifellos viel wert - sein langfristiger Nutzen hängt allerdings davon ab, wo

er tatsächlich eingesetzt werden kann."

Konkrete Fälle aus dem Kundenkreis von Henley & Partners verdeutlichen, wie der

Zugang zu weiteren Jurisdiktionen die Chancen für Familien grundlegend neu

gestalten kann.

Beispielsweise sicherte sich eine indische Familie über das US EB-5 Immigrant

Investor Program (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-

states) eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Amerika, noch bevor ihr Kind

das Studium aufnahm - und so der nächsten Generation den Zugang zum weltweit

größten Ökosystem für Privatvermögen und Bildung ermöglichte. Zwar verfügt

Indien (mit einem Punktwert von nur 39) über eine schnell wachsende Wirtschaft,

doch der Zugang zu weltweit renommierten Universitäten und internationalen

beruflichen Netzwerken ist nach wie vor eher begrenzt.

Auch eine südafrikanische Familie sicherte sich durch das Programm?Golden

Residence Permit" in Portugal (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/portugal) Aufenthaltsrechte und verschaffte so der nächsten

Generation Zugang zur breiteren akademischen und beruflichen Landschaft Europas.

Zwar bietet Südafrika (37 Punkte) eine dynamische regionale Wirtschaft, doch

Portugal (61 Punkte) zeichnet sich durch starke wirtschaftliche Mobilität und

hohe Lebensqualität aus und bietet zudem die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft

zu erwerben sowie langfristig von den vielfältigen Chancen innerhalb des EU-

Raums zu profitieren.

Dr. José Caballero (https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-

report-2026/how-residence-citizenship-shape-opportunity), Senior Economist am

IMD World Competitiveness Center:?Der wahre Wert der Aufenthalts- und

Staatsbürgerschaftsplanung liegt in den institutionellen Rahmenbedingungen, die

sie erschließt. Investitionsmigration sollte nicht als Finanztransaktion

missverstanden werden. Sie ist eine strategische Investition in die Zukunft

ganzer Familien. Ihr wahrer Wert bemisst sich nicht an kurzfristigen Zeiträumen,

sondern über Generationen hinweg."

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung

(https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/henley-opportunity-index-

2026)

Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)

+27 72 464 8965

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