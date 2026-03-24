GNW-News: Henley Opportunity Index 2026: Die Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsprogramme, die weltweit die größten Chancen eröffnen
^LONDON, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der aktuelle Henley Opportunity Index
2026 (https://www.henleyglobal.com/publications/henley-opportunity-index)
quantifiziert, wie sich der Zugang zu führenden globalen Volkswirtschaften auf
den langfristigen Wert einer erstklassigen Ausbildung auswirkt. Ein hochwertiger
Universitätsabschluss hat zwar nach wie vor einen hohen Stellenwert. Sein
tatsächlicher Wert hängt jedoch davon ab, in welchem Land Absolventen leben und
arbeiten dürfen. Der Index bewertet die effektivsten Möglichkeiten, ein
Aufenthaltsrecht (https://www.henleyglobal.com/residence-investment) oder die
Staatsbürgerschaft (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment) zu
erlangen - entweder durch Investitionen oder aufgrund von Verdiensten -, die den
Zugang zu Ländern ermöglichen, die nicht nur eine hervorragende Ausbildung
bieten, sondern auch die wirtschaftliche Stärke, die Karrieremöglichkeiten und
die globale Mobilität, die erforderlich sind, um Talent in nachhaltigen Erfolg
zu verwandeln.
Der Index wird im Rahmen des Henley Education Report 2026
(https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-report-2026)
veröffentlicht und jährlich aktualisiert, um wirtschaftliche, geopolitische und
bildungsbezogene Entwicklungen abzubilden. Er bewertet Länder anhand von sechs
zentralen Faktoren für langfristigen Wohlstand - Einkommenspotenzial,
Karriereentwicklung, erstklassige Beschäftigungsperspektiven, hochwertige
Bildung, wirtschaftliche Mobilität und hohe Lebensqualität.
Im Ranking 2026 werden die 15 weltweit führenden Länder aufgeführt, in denen man
durch Investitionen oder besondere Leistungen ein Aufenthaltsrecht oder die
Staatsbürgerschaft erwerben kann und in denen starke institutionelle
Rahmenbedingungen langfristigen Erfolg begünstigen. Dominic Volek
(https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-report-
2026/compound-returns-education-access), Group Head of Private Clients bei
Henley & Partners:?Unser Index zeigt, wo akademische Qualifikationen und
Ehrgeiz am effektivsten zu nachhaltigem Karriereerfolg und langfristigen
wirtschaftlichen Vorteilen führen."
Wo Bildung den größten Mehrwert schafft
Die Schweiz (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/switzerland)
führt das Ranking 2026 mit einer Gesamtpunktzahl von 86 von 100 an und vereint
ein stabiles wirtschaftliches Umfeld, erstklassige Bildung und hervorragende
Karriereperspektiven. Die professionellen Ökosysteme von Zürich und Genf -
darunter Private Banking, Rohstoffhandel und pharmazeutische Forschung - bilden
starke langfristige Karrierenetzwerke.
Singapur (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/singapore) belegt
den 2. Platz (81 Punkte) als strategischer Knotenpunkt, der den Kapitalfluss in
Asien, globale Handelsnetzwerke und wachstumsstarke Innovationsökosysteme
miteinander verbindet und dadurch hohe Einkommensmöglichkeiten sowie exzellente
Beschäftigungsperspektiven bietet. Australien
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/australia) belegt dank
weltweit renommierter Universitäten, starker Forschungsökosysteme und einer
außergewöhnlichen Lebensqualität den 3. Platz (80 Punkte).
Mit jeweils 79 Punkten teilen sich das Vereinigte Königreich
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-kingdom) und die USA
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-states) den 4. Platz.
Ausschlaggebend hierfür ist die hohe Dichte an Spitzenuniversitäten, globalen
Finanzzentren und innovationsstarken Volkswirtschaften. Kanada
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/canada) belegt den 5. Platz
(78 Punkte) und profitiert von einem stark international geprägten Arbeitsmarkt
sowie weltweit anerkannten Universitäten.
Die übrigen chancenreichen Ziele unter den Top 15, die über Aufenthalts- und
Staatsbürgerschaftsprogramme zugänglich sind, bieten jeweils spezifische
Vorteile für die nächste Generation - sei es durch hohes Einkommenspotenzial,
dynamische Karriereumfelder oder eine ausgezeichnete Lebensqualität.
Österreich (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/austria)
rangiert als Tor zur EU auf dem 6. Platz (69 Punkte) und vereint wirtschaftliche
Mobilität mit attraktivem Einkommenspotenzial und hoher Lebensqualität. Die
Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/united-arab-emirates) liegen auf Platz 7 (68 Punkte), wobei sich
Dubai und Abu Dhabi zu bedeutenden globalen Zentren für Vermögensbildung,
Unternehmertum und internationale Talente entwickelt haben. Neuseeland
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/new-zealand) liegt auf Platz
8 (67 Punkte) und ist weithin für sein Bildungssystem und seine hohe
Lebensqualität bekannt.
Hongkong (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/hong-kong), ein
etabliertes Finanzdrehkreuz, das globale Märkte mit Asien verbindet, teilt sich
den 9. Platz mit Italien (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/italy) (jeweils 65 Punkte), das von wichtigen Wirtschaftszentren wie
Mailand und Rom gestützt wird. Lettland (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/latvia) und Malta (https://www.henleyglobal.com/citizenship-
investment/malta) belegen gemeinsam den 10. Platz (jeweils 62 Punkte) und bieten
strategischen Zugang zu den integrierten Bildungs- und Arbeitsmärkten Europas.
Portugal (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/portugal) (11.
Platz, 61 Punkte) und Griechenland (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/greece) (12. Platz, 59 Punkte), die beide eine hohe Lebensqualität
und ausgezeichnete wirtschaftliche Mobilität bieten, vervollständigen das
Ranking für 2026.
Abschlüsse eröffnen Chancen - doch Pässe sichern den Zugang
Tess Wilkinson (https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-
report-2026/why-your-childs-citizenship-may-matter-more-their-degree), Director
of Education Services bei Henley & Partners:?Für Eltern hat es oft oberste
Priorität, ihre Kinder an den besten Universitäten unterzubringen, doch der
eigentliche strategische Vorteil besteht darin, einen Abschluss mit einem Pass
zu erwerben. So können sie sich in den führenden Volkswirtschaften der Welt
niederlassen und dort Karriere machen. Ein Abschluss an Oxford oder Harvard ist
zweifellos viel wert - sein langfristiger Nutzen hängt allerdings davon ab, wo
er tatsächlich eingesetzt werden kann."
Konkrete Fälle aus dem Kundenkreis von Henley & Partners verdeutlichen, wie der
Zugang zu weiteren Jurisdiktionen die Chancen für Familien grundlegend neu
gestalten kann.
Beispielsweise sicherte sich eine indische Familie über das US EB-5 Immigrant
Investor Program (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-
states) eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Amerika, noch bevor ihr Kind
das Studium aufnahm - und so der nächsten Generation den Zugang zum weltweit
größten Ökosystem für Privatvermögen und Bildung ermöglichte. Zwar verfügt
Indien (mit einem Punktwert von nur 39) über eine schnell wachsende Wirtschaft,
doch der Zugang zu weltweit renommierten Universitäten und internationalen
beruflichen Netzwerken ist nach wie vor eher begrenzt.
Auch eine südafrikanische Familie sicherte sich durch das Programm?Golden
Residence Permit" in Portugal (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/portugal) Aufenthaltsrechte und verschaffte so der nächsten
Generation Zugang zur breiteren akademischen und beruflichen Landschaft Europas.
Zwar bietet Südafrika (37 Punkte) eine dynamische regionale Wirtschaft, doch
Portugal (61 Punkte) zeichnet sich durch starke wirtschaftliche Mobilität und
hohe Lebensqualität aus und bietet zudem die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft
zu erwerben sowie langfristig von den vielfältigen Chancen innerhalb des EU-
Raums zu profitieren.
Dr. José Caballero (https://www.henleyglobal.com/publications/henley-education-
report-2026/how-residence-citizenship-shape-opportunity), Senior Economist am
IMD World Competitiveness Center:?Der wahre Wert der Aufenthalts- und
Staatsbürgerschaftsplanung liegt in den institutionellen Rahmenbedingungen, die
sie erschließt. Investitionsmigration sollte nicht als Finanztransaktion
missverstanden werden. Sie ist eine strategische Investition in die Zukunft
ganzer Familien. Ihr wahrer Wert bemisst sich nicht an kurzfristigen Zeiträumen,
sondern über Generationen hinweg."
Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung
(https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/henley-opportunity-index-
2026)
Sarah Nicklin
sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)
+27 72 464 8965
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