GNW-News: Henley & Partners Argentinien kündigt neues Programm für die Staatsbürgerschaft durch Investition an
^LONDON, Oct. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Argentinien hat Einzelheiten zu seinem
neuen Programm für die Staatsbürgerschaft durch Investition
(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/argentina) bekannt gegeben
und damit einen bedeutenden Schritt in der sich wandelnden Landschaft der
Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung in Lateinamerika vollzogen.
Das Programm wurde von Wirtschaftsminister Luis Caputo and Kabinettschef Diego
Santilli während der Argentinien-Woche in Paris vorgestellt und nimmt ab dem
vierten Quartal 2026 Anträge entgegen. Antragsteller müssen eine der folgenden
zwei Investitionsoptionen wählen: einen nicht rückzahlbaren Beitrag von 350.000
US-Dollar an die Staatskasse oder die Zeichnung einer speziell für das Programm
geschaffenen Staatsanleihe im Wert von 800.000 US-Dollar.
Laut der argentinischen Regierung wird die Initiative im Rahmen der
internationalen Öffnung und Integration des Landes umgesetzt, flankiert von
Reformen zur Stärkung des Investitionsklimas und zur Förderung von
internationalen Kapitalzuflüssen.
Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-
steffen), CEO von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/), meint, dass
der neue Rahmen Argentiniens Bestreben unterstreicht, seine Position im globalen
Wettbewerb um international mobiles Kapital, Unternehmer und qualifizierte
Fachkräfte zu stärken.?Henley & Partners hat die Gelegenheit sehr geschätzt,
sich im Rahmen einer Reihe von Workshops und Gesprächen konstruktiv mit der
argentinischen Regierung über den sich entwickelnden Rahmen auszutauschen.
Argentinien verfügt über beträchtliche Standortvorteile und diese Initiative
bietet dem Land einen weiteren Mechanismus, um mit internationalen Investoren,
Unternehmern und unternehmerischen Talenten in Kontakt zu treten. Wir freuen uns
über die Fortschritte und werden die internationale Bekanntheit des Programms
auf seinem Weg zur Umsetzung gerne unterstützen."
Argentiniens umfassenderes Investitionsangebot
Die Initiative zur Erlangung der Staatsbürgerschaft ist Teil der Bemühungen
Argentiniens, seine wirtschaftlichen und strategischen Stärken auf der
internationalen Bühne stärker in den Vordergrund zu rücken.
In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September machte Präsident
Javier Milei Argentiniens internationale Wirtschaftsstrategie an der Öffnung der
Wirtschaft für Handel und Investitionen, der Erschließung strategischer
Ressourcen und der Umsetzung des technologischen Wandels fest. Er hob
insbesondere das Energiepotenzial des Landes, die kritischen Mineralien, die
Fachkräfte sowie die Wettbewerbsfähigkeit in aufstrebenden Technologiebranchen
hervor.
Diese Investitionsbotschaft setzte sich während der Argentinien-Woche in Paris
fort, auf der die Regierung internationalen Investoren Geschäftsmöglichkeiten in
strategischen Sektoren präsentierte. Wirtschaftsminister Caputo erklärte, die
Veranstaltung stehe im Zeichen von Argentiniens wirtschaftlichem Wandel und von
Investitionsmöglichkeiten.
Laut Philippe Amarante (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/philippe-
amarante), Managing Partner und Head of Government Advisory bei Henley &
Partners, sollte das Staatsbürgerschaftsprogramm daher in diesem breiteren
nationalen Kontext betrachtet werden.?Die Bedeutung dieser Entwicklung geht
weit über den eigentlichen Rahmen für die Staatsbürgerschaft hinaus. Argentinien
präsentiert ein viel umfassenderes Investitionsangebot, das auf den
beträchtlichen strategischen Vorteilen aufbaut, über die das Land bereits
verfügt.
Stärken in den Bereichen Energie, kritische Mineralien, Lebensmittelproduktion,
Technologie und Humankapital verschaffen Argentinien eine ungewöhnlich breite
Plattform, um international mobiles Kapital und Unternehmen anzuziehen."
?Die Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftspolitik kann diese übergeordneten
nationalen Ziele unterstützen, sofern sie eng mit den wirtschaftlichen
Prioritäten des Landes abgestimmt ist und von Anfang an auf solider Governance,
Sorgfaltsprüfung und Transparenz basiert."
Der argentinischen Regierung zufolge wird das Programm Standards für die
Sorgfaltsprüfung, finanzielle Transparenz und das Risikomanagement beinhalten,
die mit den Empfehlungen der OECD und der FATF im Einklang stehen. Alle Anträge
durchlaufen ein strenges Prüfverfahren, das eine Identitätsprüfung, die
Überprüfung der rechtmäßigen Herkunft der Mittel, eine Finanz- und
Vermögensanalyse, eine Bewertung der Rechtsordnungsrisiken, eine Überprüfung des
Strafregisters und der Reputation sowie eine Überprüfung der
Einwanderungsgeschichte des Antragstellers umfasst.
Vermögensmobilität wird zunehmend länderübergreifend
Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit zunehmenden Nachfrage
nach Möglichkeiten zur Gestaltung von Aufenthalt
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und Staatsbürgerschaft
(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment)
Henley & Partners betreut derzeit Kunden aus mehr als 100 Ländern im Rahmen von
über 40 Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen, wobei 36 % der
Antragsteller bereits außerhalb ihres Herkunftslandes leben.
International mobile Investoren und Familien ziehen nicht mehr einfach von einem
Land in ein anderes um, sondern sichern sich zunehmend Aufenthaltsrechte und
Staatsbürgerschaften in mehreren Ländern und diversifizieren zugleich ihre
Investitionen, geschäftlichen Aktivitäten und familiären Interessen über
verschiedene Rechtsräume hinweg.
Dominic Volek (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dominic-volek),
Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sieht in der
Vermögensmobilität heute weit mehr als einen einfachen Wohnsitzwechsel.?Viele
der Familien, die wir beraten, haben bereits Lebensmittelpunkte, Unternehmen,
Investitionen und familiäre Interessen in mehreren Rechtsordnungen und bauen
zunehmend souveräne Portfolios auf, die ihnen eine größere geografische
Diversifizierung und mehr Handlungsspielraum verschaffen. Argentinien fügt
dieser Landschaft eine neue Dimension hinzu. Die Beitragsoption in Höhe von
350.000 US-Dollar bietet Investoren, die eine Staatsbürgerschaftsplanung in
Betracht ziehen, eine neue attraktive Möglichkeit und verbindet diese mit den
vielfältigen regionalen, wirtschaftlichen und lebensbezogenen Vorzügen einer der
größten Volkswirtschaften Lateinamerikas."
Sarah Nicklin
Group Head of Public Relations
sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)
+27 72 464 8965
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