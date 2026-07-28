GNW-News: HERE erweitert Enterprise-Browser-Sicherheit um integrierte Bedrohungserkennung und -reaktion von Keep Aware
^NEW YORK, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise, der speziell als
kontrollierte Arbeitsumgebung konzipierte KI-gestützte Enterprise-Browser, gab
heute eine strategische Partnerschaft mit Keep Aware bekannt, einem führenden
Anbieter für Enterprise-Browser-Sicherheit. Die Vereinbarung integriert die
browsernativen Funktionen von Keep Aware zur Bedrohungserkennung, zu
Verhaltensanalysen und zur Verhinderung von Datenverlust in die HERE-Umgebung
und erweitert die bestehenden Governance- und Sicherheitskontrollen von HERE um
Echtzeittransparenz und Reaktionsmöglichkeiten direkt dort, wo Nutzer
interagieren.
Die Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund, dass die zunehmende Einführung
generativer KI und KI-gestützter Anwendungen in Unternehmen neue Arten
browserbasierter Risiken schafft. Sensible Daten können in nicht freigegebene
Tools gelangen, Zugangsdaten können durch zunehmend ausgefeiltes Social
Engineering offengelegt werden und Sicherheitsteams fehlt häufig der Kontext zu
den Nutzerinteraktionen, die einem Vorfall vorausgehen. Durch die Kombination
der kontrollierten Arbeitsumgebung von HERE mit den Funktionen von Keep Aware
für Transparenz und Reaktion direkt im Browser können Organisationen präzisere
Kontrollen genau dort anwenden, wo Nutzer mit Anwendungen, Daten und KI
interagieren.
Sicherheit steht bei HERE seit seiner Gründung im Mittelpunkt. Der HERE
Enterprise Browser bietet bereits integrierte Kontrollen, darunter
Prozessisolierung, Beschränkungen für Screenshots und Bildschirmfreigaben,
Kontrollen für Druckvorgänge sowie feingranulare Kontrollen für Kopieren und
Einfügen. Damit unterstützt er Organisationen dabei, zu steuern, wie sensible
Informationen innerhalb und außerhalb des Browsers übertragen werden.
Gleichzeitig bietet HERE zahlreiche Produktivitätsfunktionen wie Supertabs und
Supersearch, die die bei den meisten sicheren Browsern auftretenden
Reibungsverluste minimieren und dafür sorgen, dass Organisationen sich nicht
zwischen Sicherheit und Produktivität entscheiden müssen. HERE genießt das
Vertrauen von mehr als 90?% der globalen Finanzinstitute und wird in stark
regulierten Bereichen wie dem öffentlichen Sektor, der Verteidigung und dem
Gesundheitswesen eingesetzt. Die Lösung wurde für Umgebungen entwickelt, in
denen Governance, Auditierbarkeit und Kontrolle über Daten operative
Anforderungen sind.
Gemeinsam erweitern HERE und Keep Aware nun die Sicherheit von Enterprise-
Browsern in vier entscheidenden Bereichen:
* Browsernative Bedrohungserkennung und -reaktion. Erkennung verdächtiger
Aktivitäten und direktes Eingreifen im Browser bei Phishing, Diebstahl von
Zugangsdaten und anderen Interaktionen mit hohem Risiko.
* Adaptiver Schutz sensibler Daten. Verhinderung des Verlusts sensibler Daten
durch differenzierte Richtlinien zum Melden, Warnen und Blockieren nach
Nutzer, Gruppe, Anwendung, Website und Kontext.
* Kontrolle über Uploads, Downloads und Dateneingaben. Steuerung der
Übertragung von Dateien, Zugangsdaten und Unternehmensinformationen über
Web-, SaaS- und KI-Anwendungen.
* Transparenz über das Nutzerverhalten und Sicherheitserkenntnisse.
Bereitstellung umfangreicherer Browsertelemetrie und zusätzlicher Einblicke
in riskante Browseraktivitäten, Shadow-IT-Anwendungen und sich abzeichnende
Muster nutzerbedingter Risiken für Sicherheits- und Compliance-Teams.
?HERE wurde für Organisationen entwickelt, für die bei der Sicherheit keine
Kompromisse möglich sind, etwa Banken, Krankenhäuser, Behörden und
Organisationen im Verteidigungsbereich, die es sich nicht leisten können, Fehler
zu machen", so Mazy Dar, CEO von HERE.?Diese Partnerschaft legt die Messlatte
erneut höher. Durch die Kombination der kontrollierten Arbeitsumgebung von HERE
mit den Funktionen von Keep Aware für Threat Intelligence und Reaktion direkt im
Browser bieten wir Kunden eine umfassendere Möglichkeit, Risiken genau dort zu
kontrollieren, wo Nutzer, Daten, Anwendungen und KI tatsächlich
aufeinandertreffen."
Die Vereinbarung geht über eine reine technische Integration hinaus. HERE wird
die gebündelten Funktionen zudem weltweit vermarkten und für Kunden
bereitstellen, Evaluierungen und Proofs of Concept unterstützen sowie direkten
technischen Support für von HERE betreute Kundenprojekte leisten. Die
Unternehmen werden ihre Produkte zudem kontinuierlich über ein gemeinsames
Gremium abstimmen, das sich mit Kundenanforderungen, Integrationsprioritäten und
künftigen Weiterentwicklungen befasst.
?Dies ist weder ein Marketplace-Listing noch eine lose Integration", so Steve
Mocarski, CTO von HERE.?Wir richten Go-to-Market, Kundensupport und
Produktentwicklung an einer gemeinsamen Vorstellung davon aus, wohin sich die
Enterprise-Sicherheit entwickelt. Keep Aware verfügt über umfassende Expertise
bei der browserbasierten Bedrohungserkennung und -reaktion. Gemeinsam können wir
diese Funktionen in eine wesentlich umfassendere Strategie für eine
kontrollierte Arbeitsumgebung einbinden."
?Wir haben Keep Aware für den Ort entwickelt, an dem die Arbeit tatsächlich
stattfindet - den Browser", so Ryan Boerner, CEO von Keep Aware.?HERE hat
seinen Enterprise-Browser auf Grundlage eines Modells für eine kontrollierte
Arbeitsumgebung entwickelt, das eng mit unserem eigenen übereinstimmt. Da HERE
darauf ausgelegt ist, die Governance- und Kontrollanforderungen stark
regulierter Unternehmen zu erfüllen, macht diese Partnerschaft den Browserschutz
von Keep Aware einigen der besonders sicherheitsbewussten Organisationen
weltweit zugänglich."
Über HERE Enterprise
HERE ist der KI-gestützte Browser für Unternehmen, der gezielt als kontrollierte
Arbeitsumgebung entwickelt wurde. Er ermöglicht Mitarbeitern den einheitlichen
Zugriff auf ihre Anwendungen und KI-Funktionen, während Unternehmen beide
Bereiche kontrolliert bereitstellen und steuern können. Indem HERE Anwendungen,
Daten, Arbeitsabläufe und KI in einer einzigen sicheren Umgebung zusammenführt,
unterstützt die Lösung Organisationen dabei, ihre Produktivität zu steigern, die
Sicherheit zu stärken und die Kontrolle zu behalten - ohne Anbieterbindung oder
Fragmentierung.
HERE genießt das Vertrauen von mehr als 90?% der globalen Finanzinstitute und
wird von Kunden im öffentlichen Sektor, in der Verteidigung, im Gesundheitswesen
und in anderen stark regulierten Branchen eingesetzt. HERE ist die
Technologieschicht, die verbindet und steuert, wie moderne Arbeit erledigt wird.
HERE hat den FDC3-Interoperabilitätsstandard entwickelt, der inzwischen unter
dem Dach von FINOS, einem Teil der Linux Foundation, als Open Source
veröffentlicht wurde. Mehr dazu unter here.io.
Über Keep Aware
Keep Aware gehört zu den führenden Anbietern für Browsersicherheit und trägt der
Tatsache Rechnung, dass der Webbrowser die zentrale Arbeitsumgebung für moderne
und KI-gestützte Arbeit ist. Keep Aware Browser Security bietet
Bedrohungserkennung und -reaktion in allen Browsern, die für die tägliche Arbeit
und KI-Nutzung eingesetzt werden, und macht den Browser so zu einer vollwertigen
Sicherheitskontrolle.
Die Plattform beobachtet das tatsächliche Browserverhalten, um moderne
browsernative Angriffe zu erkennen. Sie schützt die Nutzung von GenAI, setzt
präzise Kontrollen für Browseraktivitäten durch und stoppt identitätsbasierte
Bedrohungen, Phishing, Social Engineering und bösartige Browsererweiterungen,
ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Indem Keep Aware die tatsächlichen
Arbeitsabläufe absichert, ermöglicht die Lösung Organisationen, SaaS und GenAI
sicher einzuführen und sich zugleich gegen browserbasierte Bedrohungen zu
schützen.
Medienkontakt:
Mitra Roknabadi
press@here.io
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