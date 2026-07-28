GNW-News: HERE erweitert Enterprise-Browser-Sicherheit um integrierte Bedrohungserkennung und -reaktion von Keep Aware

28.07.26 17:14 Uhr

^NEW YORK, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise, der speziell als

kontrollierte Arbeitsumgebung konzipierte KI-gestützte Enterprise-Browser, gab

Werbung

heute eine strategische Partnerschaft mit Keep Aware bekannt, einem führenden

Anbieter für Enterprise-Browser-Sicherheit. Die Vereinbarung integriert die

browsernativen Funktionen von Keep Aware zur Bedrohungserkennung, zu

Verhaltensanalysen und zur Verhinderung von Datenverlust in die HERE-Umgebung

und erweitert die bestehenden Governance- und Sicherheitskontrollen von HERE um

Echtzeittransparenz und Reaktionsmöglichkeiten direkt dort, wo Nutzer

Werbung

interagieren.

Die Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund, dass die zunehmende Einführung

generativer KI und KI-gestützter Anwendungen in Unternehmen neue Arten

browserbasierter Risiken schafft. Sensible Daten können in nicht freigegebene

Tools gelangen, Zugangsdaten können durch zunehmend ausgefeiltes Social

Engineering offengelegt werden und Sicherheitsteams fehlt häufig der Kontext zu

Werbung

den Nutzerinteraktionen, die einem Vorfall vorausgehen. Durch die Kombination

der kontrollierten Arbeitsumgebung von HERE mit den Funktionen von Keep Aware

für Transparenz und Reaktion direkt im Browser können Organisationen präzisere

Kontrollen genau dort anwenden, wo Nutzer mit Anwendungen, Daten und KI

interagieren.

Sicherheit steht bei HERE seit seiner Gründung im Mittelpunkt. Der HERE

Enterprise Browser bietet bereits integrierte Kontrollen, darunter

Prozessisolierung, Beschränkungen für Screenshots und Bildschirmfreigaben,

Kontrollen für Druckvorgänge sowie feingranulare Kontrollen für Kopieren und

Einfügen. Damit unterstützt er Organisationen dabei, zu steuern, wie sensible

Informationen innerhalb und außerhalb des Browsers übertragen werden.

Gleichzeitig bietet HERE zahlreiche Produktivitätsfunktionen wie Supertabs und

Supersearch, die die bei den meisten sicheren Browsern auftretenden

Reibungsverluste minimieren und dafür sorgen, dass Organisationen sich nicht

zwischen Sicherheit und Produktivität entscheiden müssen. HERE genießt das

Vertrauen von mehr als 90?% der globalen Finanzinstitute und wird in stark

regulierten Bereichen wie dem öffentlichen Sektor, der Verteidigung und dem

Gesundheitswesen eingesetzt. Die Lösung wurde für Umgebungen entwickelt, in

denen Governance, Auditierbarkeit und Kontrolle über Daten operative

Anforderungen sind.

Gemeinsam erweitern HERE und Keep Aware nun die Sicherheit von Enterprise-

Browsern in vier entscheidenden Bereichen:

* Browsernative Bedrohungserkennung und -reaktion. Erkennung verdächtiger

Aktivitäten und direktes Eingreifen im Browser bei Phishing, Diebstahl von

Zugangsdaten und anderen Interaktionen mit hohem Risiko.

* Adaptiver Schutz sensibler Daten. Verhinderung des Verlusts sensibler Daten

durch differenzierte Richtlinien zum Melden, Warnen und Blockieren nach

Nutzer, Gruppe, Anwendung, Website und Kontext.

* Kontrolle über Uploads, Downloads und Dateneingaben. Steuerung der

Übertragung von Dateien, Zugangsdaten und Unternehmensinformationen über

Web-, SaaS- und KI-Anwendungen.

* Transparenz über das Nutzerverhalten und Sicherheitserkenntnisse.

Bereitstellung umfangreicherer Browsertelemetrie und zusätzlicher Einblicke

in riskante Browseraktivitäten, Shadow-IT-Anwendungen und sich abzeichnende

Muster nutzerbedingter Risiken für Sicherheits- und Compliance-Teams.

?HERE wurde für Organisationen entwickelt, für die bei der Sicherheit keine

Kompromisse möglich sind, etwa Banken, Krankenhäuser, Behörden und

Organisationen im Verteidigungsbereich, die es sich nicht leisten können, Fehler

zu machen", so Mazy Dar, CEO von HERE.?Diese Partnerschaft legt die Messlatte

erneut höher. Durch die Kombination der kontrollierten Arbeitsumgebung von HERE

mit den Funktionen von Keep Aware für Threat Intelligence und Reaktion direkt im

Browser bieten wir Kunden eine umfassendere Möglichkeit, Risiken genau dort zu

kontrollieren, wo Nutzer, Daten, Anwendungen und KI tatsächlich

aufeinandertreffen."

Die Vereinbarung geht über eine reine technische Integration hinaus. HERE wird

die gebündelten Funktionen zudem weltweit vermarkten und für Kunden

bereitstellen, Evaluierungen und Proofs of Concept unterstützen sowie direkten

technischen Support für von HERE betreute Kundenprojekte leisten. Die

Unternehmen werden ihre Produkte zudem kontinuierlich über ein gemeinsames

Gremium abstimmen, das sich mit Kundenanforderungen, Integrationsprioritäten und

künftigen Weiterentwicklungen befasst.

?Dies ist weder ein Marketplace-Listing noch eine lose Integration", so Steve

Mocarski, CTO von HERE.?Wir richten Go-to-Market, Kundensupport und

Produktentwicklung an einer gemeinsamen Vorstellung davon aus, wohin sich die

Enterprise-Sicherheit entwickelt. Keep Aware verfügt über umfassende Expertise

bei der browserbasierten Bedrohungserkennung und -reaktion. Gemeinsam können wir

diese Funktionen in eine wesentlich umfassendere Strategie für eine

kontrollierte Arbeitsumgebung einbinden."

?Wir haben Keep Aware für den Ort entwickelt, an dem die Arbeit tatsächlich

stattfindet - den Browser", so Ryan Boerner, CEO von Keep Aware.?HERE hat

seinen Enterprise-Browser auf Grundlage eines Modells für eine kontrollierte

Arbeitsumgebung entwickelt, das eng mit unserem eigenen übereinstimmt. Da HERE

darauf ausgelegt ist, die Governance- und Kontrollanforderungen stark

regulierter Unternehmen zu erfüllen, macht diese Partnerschaft den Browserschutz

von Keep Aware einigen der besonders sicherheitsbewussten Organisationen

weltweit zugänglich."

Über HERE Enterprise

HERE ist der KI-gestützte Browser für Unternehmen, der gezielt als kontrollierte

Arbeitsumgebung entwickelt wurde. Er ermöglicht Mitarbeitern den einheitlichen

Zugriff auf ihre Anwendungen und KI-Funktionen, während Unternehmen beide

Bereiche kontrolliert bereitstellen und steuern können. Indem HERE Anwendungen,

Daten, Arbeitsabläufe und KI in einer einzigen sicheren Umgebung zusammenführt,

unterstützt die Lösung Organisationen dabei, ihre Produktivität zu steigern, die

Sicherheit zu stärken und die Kontrolle zu behalten - ohne Anbieterbindung oder

Fragmentierung.

HERE genießt das Vertrauen von mehr als 90?% der globalen Finanzinstitute und

wird von Kunden im öffentlichen Sektor, in der Verteidigung, im Gesundheitswesen

und in anderen stark regulierten Branchen eingesetzt. HERE ist die

Technologieschicht, die verbindet und steuert, wie moderne Arbeit erledigt wird.

HERE hat den FDC3-Interoperabilitätsstandard entwickelt, der inzwischen unter

dem Dach von FINOS, einem Teil der Linux Foundation, als Open Source

veröffentlicht wurde. Mehr dazu unter here.io.

Über Keep Aware

Keep Aware gehört zu den führenden Anbietern für Browsersicherheit und trägt der

Tatsache Rechnung, dass der Webbrowser die zentrale Arbeitsumgebung für moderne

und KI-gestützte Arbeit ist. Keep Aware Browser Security bietet

Bedrohungserkennung und -reaktion in allen Browsern, die für die tägliche Arbeit

und KI-Nutzung eingesetzt werden, und macht den Browser so zu einer vollwertigen

Sicherheitskontrolle.

Die Plattform beobachtet das tatsächliche Browserverhalten, um moderne

browsernative Angriffe zu erkennen. Sie schützt die Nutzung von GenAI, setzt

präzise Kontrollen für Browseraktivitäten durch und stoppt identitätsbasierte

Bedrohungen, Phishing, Social Engineering und bösartige Browsererweiterungen,

ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Indem Keep Aware die tatsächlichen

Arbeitsabläufe absichert, ermöglicht die Lösung Organisationen, SaaS und GenAI

sicher einzuführen und sich zugleich gegen browserbasierte Bedrohungen zu

schützen.

Medienkontakt:

Mitra Roknabadi

press@here.io

Â°