GNW-News: HERE führt Vibe Coding in regulierte Branchen ein
^NEW YORK, July 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), der
speziell als kontrollierte Arbeitsumgebung entwickelte KI-Browser für
Unternehmen, hat heute HERE Studio vorgestellt. Die neue Umgebung zur App-
Erstellung ermöglicht es allen Mitarbeitenden, mithilfe natürlicher Sprache
eigene Arbeitsanwendungen zu entwickeln und diese direkt im HERE Enterprise
Browser bereitzustellen. Im Gegensatz zu den meisten Entwicklungsplattformen für
Vibe-Coding-Apps bietet HERE Studio die Sicherheit, die Compliance-Maßnahmen und
die Workflow-Integration, die regulierte Organisationen und Großunternehmen
benötigen.
Mit HERE Studio können auch Mitarbeitende ohne technische Vorkenntnisse
problemlos Tools erstellen, die sie bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen
und ihre Produktivität steigern. So kann ein Vertriebsleiter beispielsweise ein
Dashboard für den Tagesbeginn erstellen, das Kundeninformationen aus acht
Systemen gleichzeitig abruft, diese mithilfe von Visualisierungen in einem
personalisierten Layout darstellt und dabei keinerlei Eingaben seitens des
Benutzers erfordert. Anschließend kann das Dashboard für das gesamte Team
freigegeben werden, wobei jedes Mitglied die Ansicht individuell anpassen kann.
Diese Funktionen zur Veröffentlichung, Gestaltung und Personalisierung sind
integraler Bestandteil von HERE und stehen Apps, die über herkömmliche
Webbrowser ausgeführt werden, nicht zur Verfügung.
HERE Studio ist?von Grund auf konform", da es auf der unternehmenseigenen KI-
Technologie basiert, firmeneigene Daten verwendet und innerhalb einer bereits
vom Unternehmen kontrollierten, regulierten Arbeitsumgebung statt in einer
öffentlichen Cloud bereitgestellt wird. Für Unternehmen in regulierten Branchen
ist diese Unterscheidung keine optionale Empfehlung, sondern eine grundlegende
Anforderung.
* Genehmigte KI. Die meisten Tools zur App-Entwicklung sind an bestimmte KI-
Modelle von Drittanbietern gebunden. HERE Studio lässt sich mit jeder von
einem Unternehmen genehmigten Unternehmens-KI verbinden, sei es Claude
Enterprise, ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot, Google Gemini oder ein
firmeneigenes Modell.
* Geprüfte Daten. Mit HERE Studio entwickelte Apps haben ausschließlich
Zugriff auf die firmeneigenen Daten, APIs, MCP-Ressourcen und RAG-Systeme
(Retrieval-Augmented Generation). Apps werden auf der Grundlage eines KI-
Vertrags generiert, der Markenstandards, das Designsystem und die
Themengestaltung, die Datenklassifizierung, die FDC3-Interoperabilität, API-
Berechtigungen sowie Sicherheitsrichtlinien sicherstellt.
* Zugelassene Umgebung. Unternehmen legen selbst fest, wer Zugriff auf HERE
Studio erhält - ob eine ausgewählte Gruppe von Entwicklern, sämtliche
Mitarbeitende oder eine beliebige Kombination daraus. Jede App verfügt über
den vollständigen Funktionsumfang von HERE, während Governance- und
Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens von Anfang an integriert sind. Dabei
verlassen weder geistiges Eigentum noch vertrauliche Daten die geschützte
Umgebung.
* Genehmigter Zugriff. Nach der Erstellung einer App können Zugriffsrechte für
einzelne Nutzer oder Gruppen vergeben werden. Dabei greift HERE direkt auf
die bestehenden Identitäts- und Zugriffsmanagementsysteme des Unternehmens
zurück, etwa Microsoft Entra oder Okta. Somit benötigt die Verwaltung von
Berechtigungen - also die Kontrolle darüber, wer auf welche Inhalte
zugreifen darf - keine zusätzliche Infrastruktur.
?KI verspricht, jedem die Freiheit zu geben, eigene Apps zu entwickeln, die
perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Für Tausende von Beschäftigten
in regulierten Branchen ist dies jedoch schlichtweg noch keine Realität", so
Mazy Dar, CEO von HERE.?Mit HERE Studio können Mitarbeitende in Branchen wie
dem Bankwesen, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor die
Produktivitätsvorteile der Entwicklung eigener Apps nutzen - und das in einer
absolut sicheren, geprüften und kontrollierten Unternehmensumgebung."
Eine neue Art, Software zu nutzen - passend zum natürlichen Arbeitsablauf
Da HERE Studio ein integraler Bestandteil der von HERE verwalteten
Arbeitsumgebung ist, profitiert jede mit HERE Studio entwickelte App vom
gesamten HERE-Produktivitäts-Stack: von Signals-basierter Interoperabilität, die
Apps in Echtzeit miteinander verknüpft, über die Erkennung relevanter Themen und
umsetzbare Benachrichtigungen bis hin zu Layouts, die genau die passenden Tools
und Daten für eine bestimmte Rolle oder Aufgabe bereitstellen. Apps und Widgets
können zu speziell für bestimmte Zwecke konzipierten Dashboards, sogenannten
?Supertabs", zusammengestellt und für das gesamte Unternehmen veröffentlicht
werden; einzelne Benutzer können ihre Layouts zudem weiter individuell anpassen.
Eine App, die innerhalb weniger Minuten erstellt wurde, bietet dabei dieselben
Möglichkeiten wie eine Anwendung, an der monatelang gearbeitet wurde.
?Wir treten in eine Ära hyperpersonalisierter Software ein, in der zentrale
Anwendungen wie Salesforce, ServiceNow oder Atlassian über eine Vielzahl von
Schnittstellen verfügbar sein werden und Nutzer selbst entscheiden können, wie
sie damit arbeiten möchten", sagt Jonathan Brierly, Chief Experience Officer bei
HERE.?Wie wir aus unseren Zeit- und Bewegungsstudien mit Hunderten von
Mitarbeitenden wissen, bevorzugt die überwiegende Mehrheit eine visuelle
Benutzeroberfläche gegenüber einer chronologischen Abfolge von Text-Chats. Die
Nutzer erstellen personalisierte Layouts mit benutzerdefinierten Apps und
Widgets, die ausschließlich die Daten anzeigen, die sie für die jeweilige
Aufgabe benötigen, ohne dass sie zwischen Registerkarten wechseln oder lernen
müssen, wie man die perfekten Abfragen verfasst. Wir sind überzeugt, dass ein
sicherer Unternehmensbrowser der ideale Ort dafür ist - eine Umgebung mit
zahlreichen integrierten Funktionen, die aktiv zu mehr Produktivität beitragen."
HERE Studio steht Kunden von HERE Enterprise Browser als Vorschauversion zur
Verfügung. Besuchen Sie here.io (https://www.here.io/here-studio), um mehr zu
erfahren.
Über HERE Enterprise
HERE ist der KI-Browser für Unternehmen, der als kontrollierte Arbeitsumgebung
entwickelt wurde. Er ermöglicht Mitarbeitenden den zentralen Zugriff auf ihre
Anwendungen und KI-Funktionen, während Unternehmen die Bereitstellung und
Verwaltung beider Bereiche sicher steuern können. Indem HERE Anwendungen, Daten,
Arbeitsabläufe und KI in einer einzigen sicheren Umgebung zusammenführt,
unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, ihre Produktivität zu
steigern, die Sicherheit zu erhöhen und die volle Kontrolle zu behalten - ohne
Bindung an einen Anbieter oder Fragmentierung.
HERE genießt das Vertrauen von 90 % der weltweiten Finanzinstitute und zählt
Kunden aus den Bereichen Regierung, Verteidigung, Gesundheitswesen und anderen
Branchen zu seinen Kunden. HERE ist nicht nur ein weiteres Unternehmenstool - es
bildet die technologische Grundlage für alle weiteren Möglichkeiten. HERE hat
den Interoperabilitätsstandard FDC3 entwickelt, der inzwischen unter FINOS,
einem Projekt der Linux Foundation, als Open-Source-Software verfügbar ist.
Erfahren Sie mehr unter here.io.
Medienkontakt
Mitra Roknabadi
press@here.io
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