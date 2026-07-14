GNW-News: HERE führt Vibe Coding in regulierte Branchen ein

14.07.26 15:04 Uhr

^NEW YORK, July 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), der

speziell als kontrollierte Arbeitsumgebung entwickelte KI-Browser für

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Unternehmen, hat heute HERE Studio vorgestellt. Die neue Umgebung zur App-

Erstellung ermöglicht es allen Mitarbeitenden, mithilfe natürlicher Sprache

eigene Arbeitsanwendungen zu entwickeln und diese direkt im HERE Enterprise

Browser bereitzustellen. Im Gegensatz zu den meisten Entwicklungsplattformen für

Vibe-Coding-Apps bietet HERE Studio die Sicherheit, die Compliance-Maßnahmen und

die Workflow-Integration, die regulierte Organisationen und Großunternehmen

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benötigen.

Mit HERE Studio können auch Mitarbeitende ohne technische Vorkenntnisse

problemlos Tools erstellen, die sie bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen

und ihre Produktivität steigern. So kann ein Vertriebsleiter beispielsweise ein

Dashboard für den Tagesbeginn erstellen, das Kundeninformationen aus acht

Systemen gleichzeitig abruft, diese mithilfe von Visualisierungen in einem

personalisierten Layout darstellt und dabei keinerlei Eingaben seitens des

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Benutzers erfordert. Anschließend kann das Dashboard für das gesamte Team

freigegeben werden, wobei jedes Mitglied die Ansicht individuell anpassen kann.

Diese Funktionen zur Veröffentlichung, Gestaltung und Personalisierung sind

integraler Bestandteil von HERE und stehen Apps, die über herkömmliche

Webbrowser ausgeführt werden, nicht zur Verfügung.

HERE Studio ist?von Grund auf konform", da es auf der unternehmenseigenen KI-

Technologie basiert, firmeneigene Daten verwendet und innerhalb einer bereits

vom Unternehmen kontrollierten, regulierten Arbeitsumgebung statt in einer

öffentlichen Cloud bereitgestellt wird. Für Unternehmen in regulierten Branchen

ist diese Unterscheidung keine optionale Empfehlung, sondern eine grundlegende

Anforderung.

* Genehmigte KI. Die meisten Tools zur App-Entwicklung sind an bestimmte KI-

Modelle von Drittanbietern gebunden. HERE Studio lässt sich mit jeder von

einem Unternehmen genehmigten Unternehmens-KI verbinden, sei es Claude

Enterprise, ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot, Google Gemini oder ein

firmeneigenes Modell.

* Geprüfte Daten. Mit HERE Studio entwickelte Apps haben ausschließlich

Zugriff auf die firmeneigenen Daten, APIs, MCP-Ressourcen und RAG-Systeme

(Retrieval-Augmented Generation). Apps werden auf der Grundlage eines KI-

Vertrags generiert, der Markenstandards, das Designsystem und die

Themengestaltung, die Datenklassifizierung, die FDC3-Interoperabilität, API-

Berechtigungen sowie Sicherheitsrichtlinien sicherstellt.

* Zugelassene Umgebung. Unternehmen legen selbst fest, wer Zugriff auf HERE

Studio erhält - ob eine ausgewählte Gruppe von Entwicklern, sämtliche

Mitarbeitende oder eine beliebige Kombination daraus. Jede App verfügt über

den vollständigen Funktionsumfang von HERE, während Governance- und

Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens von Anfang an integriert sind. Dabei

verlassen weder geistiges Eigentum noch vertrauliche Daten die geschützte

Umgebung.

* Genehmigter Zugriff. Nach der Erstellung einer App können Zugriffsrechte für

einzelne Nutzer oder Gruppen vergeben werden. Dabei greift HERE direkt auf

die bestehenden Identitäts- und Zugriffsmanagementsysteme des Unternehmens

zurück, etwa Microsoft Entra oder Okta. Somit benötigt die Verwaltung von

Berechtigungen - also die Kontrolle darüber, wer auf welche Inhalte

zugreifen darf - keine zusätzliche Infrastruktur.

?KI verspricht, jedem die Freiheit zu geben, eigene Apps zu entwickeln, die

perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Für Tausende von Beschäftigten

in regulierten Branchen ist dies jedoch schlichtweg noch keine Realität", so

Mazy Dar, CEO von HERE.?Mit HERE Studio können Mitarbeitende in Branchen wie

dem Bankwesen, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor die

Produktivitätsvorteile der Entwicklung eigener Apps nutzen - und das in einer

absolut sicheren, geprüften und kontrollierten Unternehmensumgebung."

Eine neue Art, Software zu nutzen - passend zum natürlichen Arbeitsablauf

Da HERE Studio ein integraler Bestandteil der von HERE verwalteten

Arbeitsumgebung ist, profitiert jede mit HERE Studio entwickelte App vom

gesamten HERE-Produktivitäts-Stack: von Signals-basierter Interoperabilität, die

Apps in Echtzeit miteinander verknüpft, über die Erkennung relevanter Themen und

umsetzbare Benachrichtigungen bis hin zu Layouts, die genau die passenden Tools

und Daten für eine bestimmte Rolle oder Aufgabe bereitstellen. Apps und Widgets

können zu speziell für bestimmte Zwecke konzipierten Dashboards, sogenannten

?Supertabs", zusammengestellt und für das gesamte Unternehmen veröffentlicht

werden; einzelne Benutzer können ihre Layouts zudem weiter individuell anpassen.

Eine App, die innerhalb weniger Minuten erstellt wurde, bietet dabei dieselben

Möglichkeiten wie eine Anwendung, an der monatelang gearbeitet wurde.

?Wir treten in eine Ära hyperpersonalisierter Software ein, in der zentrale

Anwendungen wie Salesforce, ServiceNow oder Atlassian über eine Vielzahl von

Schnittstellen verfügbar sein werden und Nutzer selbst entscheiden können, wie

sie damit arbeiten möchten", sagt Jonathan Brierly, Chief Experience Officer bei

HERE.?Wie wir aus unseren Zeit- und Bewegungsstudien mit Hunderten von

Mitarbeitenden wissen, bevorzugt die überwiegende Mehrheit eine visuelle

Benutzeroberfläche gegenüber einer chronologischen Abfolge von Text-Chats. Die

Nutzer erstellen personalisierte Layouts mit benutzerdefinierten Apps und

Widgets, die ausschließlich die Daten anzeigen, die sie für die jeweilige

Aufgabe benötigen, ohne dass sie zwischen Registerkarten wechseln oder lernen

müssen, wie man die perfekten Abfragen verfasst. Wir sind überzeugt, dass ein

sicherer Unternehmensbrowser der ideale Ort dafür ist - eine Umgebung mit

zahlreichen integrierten Funktionen, die aktiv zu mehr Produktivität beitragen."

HERE Studio steht Kunden von HERE Enterprise Browser als Vorschauversion zur

Verfügung. Besuchen Sie here.io (https://www.here.io/here-studio), um mehr zu

erfahren.

Über HERE Enterprise

HERE ist der KI-Browser für Unternehmen, der als kontrollierte Arbeitsumgebung

entwickelt wurde. Er ermöglicht Mitarbeitenden den zentralen Zugriff auf ihre

Anwendungen und KI-Funktionen, während Unternehmen die Bereitstellung und

Verwaltung beider Bereiche sicher steuern können. Indem HERE Anwendungen, Daten,

Arbeitsabläufe und KI in einer einzigen sicheren Umgebung zusammenführt,

unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, ihre Produktivität zu

steigern, die Sicherheit zu erhöhen und die volle Kontrolle zu behalten - ohne

Bindung an einen Anbieter oder Fragmentierung.

HERE genießt das Vertrauen von 90 % der weltweiten Finanzinstitute und zählt

Kunden aus den Bereichen Regierung, Verteidigung, Gesundheitswesen und anderen

Branchen zu seinen Kunden. HERE ist nicht nur ein weiteres Unternehmenstool - es

bildet die technologische Grundlage für alle weiteren Möglichkeiten. HERE hat

den Interoperabilitätsstandard FDC3 entwickelt, der inzwischen unter FINOS,

einem Projekt der Linux Foundation, als Open-Source-Software verfügbar ist.

Erfahren Sie mehr unter here.io.

Medienkontakt

Mitra Roknabadi

press@here.io

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