GNW-News: Hertz Kompressoren baut internationale Präsenz in vier weiteren Ländern aus

25.08.26 13:29 Uhr

^BAMBERG, Deutschland, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hertz Kompressoren hat

neue Niederlassungen in Großbritannien, Polen, Ägypten und Australien eröffnet.

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An allen vier Standorten stehen jeweils eigene Teams für Anwendungstechnik,

Ersatzteilversorgung, Service und Vertrieb zur Verfügung.

Die Teams arbeiten eng mit den jeweiligen Vertriebshändlern und Servicepartnern

des Unternehmens zusammen. Damit bringt Hertz Kompressoren seine technische

Kompetenz noch näher zu seinen Kunden, verbessert die Verfügbarkeit von

Ersatzteilen und verkürzt die Reaktionszeiten für Anwender.

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Die vier neuen Niederlassungen ergänzen das bestehende internationale Netzwerk

des Unternehmens. Das globale Produktions- und Engineering-Zentrum von Hertz

Kompressoren befindet sich in der Türkei. Dort beschäftigt das Unternehmen mehr

als 1.000 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von mehr als

72.000 Quadratmetern. Deutschland dient als europäisches Zentrum. Die

Vereinigten Staaten decken den nordamerikanischen Markt ab, während die Ukraine

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Engineering und Produktion für die globalen Aktivitäten unterstützt.

In all diesen Märkten gehört die Versorgung mit öleingespritzten und ölfreien

Schraubenkompressoren zum Kerngeschäft von Hertz Kompressoren. Für kleinere

Anwendungen und Hochdruckanwendungen bietet das Unternehmen Kolbenkompressoren

an. Turboverdichter kommen bei Anwendungen mit hohen Volumenströmen zum Einsatz.

Darüber hinaus umfasst das Portfolio Lösungen für die Druckluftaufbereitung,

darunter Trockner, Filtrationssysteme und Anlagen zur Stickstofferzeugung. Auch

die Verdichtung von Prozessgasen für die Chemie-, Energie- und prozessintensive

Industrie gehört zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Die neuen

Niederlassungen können Kunden damit von Beginn an über das gesamte Portfolio

hinweg unterstützen.

?Unsere Kunden kaufen keine Kompressoren. Sie kaufen Verfügbarkeit - und

niedrige Kosten pro Kubikmeter. Deshalb statten wir jede neue Niederlassung von

Anfang an mit Ingenieuren und Ersatzteilen aus. Denn genau vor Ort entscheidet

sich, wie gut diese Ziele erreicht werden."

- Vertriebsleiter, Hertz Kompressoren

Hertz Kompressoren verbindet die Produktionsstärke der Türkei mit

leistungsfähigen lokalen Teams in den einzelnen Regionen. So stellt das

Unternehmen weltweit einheitliche Engineering-Standards sicher und kann

gleichzeitig schnell auf die Anforderungen seiner Kunden reagieren.

Über Hertz Kompressoren

Hertz Kompressoren ist die internationale Marke von Dalgak?ran Kompresör, einem

Hersteller von Druckluftsystemen, der Kunden in mehr als 130 Ländern beliefert.

Das Produktportfolio umfasst öleingespritzte und ölfreie Schraubenkompressoren,

Kolbenkompressoren und Turboverdichter, Systeme für die Druckluftaufbereitung

und Stickstofferzeugung sowie Lösungen für die Prozessgasverdichtung. Das

globale Produktions- und Engineering-Zentrum des Unternehmens befindet sich in

der Türkei. Hinzu kommen regionale Aktivitäten in Europa, Nordamerika, dem Nahen

Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.

Pressekontakt

export@hertz-kompressoren.com ercan.asmaz@dalgakiran.com

(mailto:ercan.asmaz@dalgakiran.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2df834b-

1736-4d98-9890-69d8f3ac6fc6

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