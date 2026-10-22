GNW-News: Hertz Kompressoren brachte sein weltweites Vertriebsnetzwerk beim Internationalen Vertriebstreffen 2026 zusammen
^AYDIN, Türkei, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hertz Kompressoren brachte sein
weltweites Vertriebsnetzwerk zum?International Distributor Meeting 2026"
zusammen und begrüßte Partner aus 84 Ländern, um Kontakte zu knüpfen,
Erkenntnisse auszutauschen und neue Wachstumschancen zu erkunden.
Die vom 8. bis 11. Oktober in der Türkei abgehaltene Tagung stand unter dem
Motto?Lokales Handeln, globale Wirkung" - ein Leitprinzip, das die Bedeutung
lokaler Marktkenntnisse für den Aufbau einer stärkeren globalen Organisation
hervorhebt.
Im Mittelpunkt des Programms standen die neuesten Produkte und Technologien von
Hertz Kompressoren, Entwicklungen im Bereich der Druckluft- und Gasanwendungen,
digitale Lösungen sowie die zunehmende Bedeutung von Service- und Aftermarket-
Leistungen. Die Partner tauschten zudem Erfahrungen aus ihren jeweiligen Märkten
aus und brachten so lokale Perspektiven in die Diskussionen über sich wandelnde
Kundenbedürfnisse und neue Geschäftsmöglichkeiten ein.
Das Treffen fand statt, während Hertz Kompressoren seine internationale
Organisation weiter ausbaute. Neben seinen etablierten Standorten in der Türkei,
in Deutschland, den Vereinigten Staaten und der Ukraine hatte das Unternehmen
seine Präsenz durch neue Standorte im Vereinigten Königreich, in Polen, Ägypten
und Australien ausgebaut. In enger Zusammenarbeit mit seinen Vertriebspartnern
hat Hertz Kompressoren sein globales Fachwissen den Kunden weiterhin
nähergebracht und dabei lokale Marktkenntnisse mit dem gemeinsamen Engagement
verbunden, deren sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Dieser Ansatz
spielte weiterhin eine zentrale Rolle in der internationalen Wachstumsstrategie
des Unternehmens.
Mit Kunden in mehr als 140 Ländern hat Hertz Kompressoren sein Vertriebsnetz
weiterhin als zentralen Bestandteil seiner globalen Wachstumsstrategie
positioniert. Das Internationale Vertriebstreffen 2026 setzte diese Strategie in
die Praxis um, indem es globale Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten mit der
Erfahrung und den Marktkenntnissen lokaler Partner verband.
?Intelligenter. Stärker. Gemeinsam." ergänzte das Leitmotiv der Veranstaltung
und spiegelte die Ausrichtung des Netzwerks von Hertz Kompressoren wider:
intelligentere Lösungen, eine stärkere lokale Präsenz und gemeinsam eine größere
globale Wirkung.
Über Hertz Kompressoren
Hertz Kompressoren ist ein weltweit tätiger Hersteller von industriellen
Kompressortechnologien, der Kunden in mehr als 140 Ländern beliefert. Das
Portfolio umfasst Schrauben-, ölfreie, Kolben-, Scroll-, Turbo- und
Gasverdichtungstechnologien sowie Lösungen für die Druckluftaufbereitung und die
Sauerstoff- und Stickstofferzeugung. Gestützt auf eine stetig wachsende
internationale Organisation und ein Vertriebsnetz, modernste Technik, innovative
Technologien sowie ein starkes globales Netzwerk liefert Hertz Kompressoren
zuverlässige, energieeffiziente Lösungen, die weltweit die industrielle
Leistungsfähigkeit steigern.
Kontaktinformationen
Metin Bayrak
Country Director, Deutschland
E-Mail: info@hertz-kompressoren.de (mailto:info@hertz-kompressoren.de)
Website: https://www.hertz-kompressoren.com/
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ce99ecc-e119-
49c6-9ba6-48331eea227f
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