GNW-News: Hertz Kompressoren brachte sein weltweites Vertriebsnetzwerk beim Internationalen Vertriebstreffen 2026 zusammen

22.10.26 11:13 Uhr

^AYDIN, Türkei, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hertz Kompressoren brachte sein

weltweites Vertriebsnetzwerk zum?International Distributor Meeting 2026"

Werbung

zusammen und begrüßte Partner aus 84 Ländern, um Kontakte zu knüpfen,

Erkenntnisse auszutauschen und neue Wachstumschancen zu erkunden.

Die vom 8. bis 11. Oktober in der Türkei abgehaltene Tagung stand unter dem

Motto?Lokales Handeln, globale Wirkung" - ein Leitprinzip, das die Bedeutung

lokaler Marktkenntnisse für den Aufbau einer stärkeren globalen Organisation

hervorhebt.

Im Mittelpunkt des Programms standen die neuesten Produkte und Technologien von

Werbung

Hertz Kompressoren, Entwicklungen im Bereich der Druckluft- und Gasanwendungen,

digitale Lösungen sowie die zunehmende Bedeutung von Service- und Aftermarket-

Leistungen. Die Partner tauschten zudem Erfahrungen aus ihren jeweiligen Märkten

aus und brachten so lokale Perspektiven in die Diskussionen über sich wandelnde

Kundenbedürfnisse und neue Geschäftsmöglichkeiten ein.

Das Treffen fand statt, während Hertz Kompressoren seine internationale

Werbung

Organisation weiter ausbaute. Neben seinen etablierten Standorten in der Türkei,

in Deutschland, den Vereinigten Staaten und der Ukraine hatte das Unternehmen

seine Präsenz durch neue Standorte im Vereinigten Königreich, in Polen, Ägypten

und Australien ausgebaut. In enger Zusammenarbeit mit seinen Vertriebspartnern

hat Hertz Kompressoren sein globales Fachwissen den Kunden weiterhin

nähergebracht und dabei lokale Marktkenntnisse mit dem gemeinsamen Engagement

verbunden, deren sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Dieser Ansatz

spielte weiterhin eine zentrale Rolle in der internationalen Wachstumsstrategie

des Unternehmens.

Mit Kunden in mehr als 140 Ländern hat Hertz Kompressoren sein Vertriebsnetz

weiterhin als zentralen Bestandteil seiner globalen Wachstumsstrategie

positioniert. Das Internationale Vertriebstreffen 2026 setzte diese Strategie in

die Praxis um, indem es globale Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten mit der

Erfahrung und den Marktkenntnissen lokaler Partner verband.

?Intelligenter. Stärker. Gemeinsam." ergänzte das Leitmotiv der Veranstaltung

und spiegelte die Ausrichtung des Netzwerks von Hertz Kompressoren wider:

intelligentere Lösungen, eine stärkere lokale Präsenz und gemeinsam eine größere

globale Wirkung.

Über Hertz Kompressoren

Hertz Kompressoren ist ein weltweit tätiger Hersteller von industriellen

Kompressortechnologien, der Kunden in mehr als 140 Ländern beliefert. Das

Portfolio umfasst Schrauben-, ölfreie, Kolben-, Scroll-, Turbo- und

Gasverdichtungstechnologien sowie Lösungen für die Druckluftaufbereitung und die

Sauerstoff- und Stickstofferzeugung. Gestützt auf eine stetig wachsende

internationale Organisation und ein Vertriebsnetz, modernste Technik, innovative

Technologien sowie ein starkes globales Netzwerk liefert Hertz Kompressoren

zuverlässige, energieeffiziente Lösungen, die weltweit die industrielle

Leistungsfähigkeit steigern.

Kontaktinformationen

Metin Bayrak

Country Director, Deutschland

E-Mail: info@hertz-kompressoren.de (mailto:info@hertz-kompressoren.de)

Website: https://www.hertz-kompressoren.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ce99ecc-e119-

49c6-9ba6-48331eea227f

Â°