GNW-News: Heze richtet internationales Forum zur Pfingstrosenkultur und zum globalen kulturellen Austausch aus
^HEZE, China, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das?2026 Heze Peony
International Communication Forum" fand am Samstag in Heze in der
ostchinesischen Provinz Shandong statt. Diplomaten, Wissenschaftler sowie
Künstler aus aller Welt diskutierten, wie die für die Stadt symbolträchtige
Blume als Brücke für kulturellen Austausch und gegenseitiges Verständnis dienen
kann.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5165/eng)
Das diesjährige Forum stand unter dem Motto?In voller Blüte rund um die Welt -
gemeinsame Schönheit kultivieren" und widmete sich der kulturellen Bedeutung der
Pfingstrose sowie ihrer heutigen Relevanz.
Das Programm umfasste einen thematischen Kurzfilm, der die jahrtausendealte
Kulturgeschichte der Pfingstrose nachzeichnet, Videobotschaften von Freunden aus
aller Welt sowie eine Fusion-Performance, die Guzheng und Violine miteinander
verband und begeisterten Applaus erntete. Die Teilnehmer präsentierten
kulturelle Beiträge zum Thema Pfingstrose, warben für den chinesischen
klassischen Garten?Fünf Kontinente in Blüte" und stellten Initiativen wie?Die
Stimme der Pfingstrose aus dem All" vor, die die zeitlose Faszination der Blume
in den Mittelpunkt rücken.
In der chinesischen Kultur gilt die Pfingstrose seit jeher als Symbol für
Wohlstand, Lebenskraft und den Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben.
Die Forumsteilnehmer äußerten, dass diese Symbolkraft auch über Grenzen hinweg
wirke - als eine Sprache der Schönheit und emotionalen Verbundenheit, die
überall auf der Welt verstanden und geteilt wird.
Mit einer über 1.500 Jahre zurückreichenden Anbaugeschichte und einem reichen
kulturellen Erbe rund um diese Blume ist Heze - Chinas?Pfingstrosenhauptstadt"
mit 1.308 Sorten - eine weithin bekannte Destination. Beim letztjährigen
Pfingstrosenfestival zählte die Stadt 9,92 Millionen Besucher, ein Anstieg von
14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Stadt hat eine umfassende
Wertschöpfungskette aufgebaut: Staubblätter werden zu Tee verarbeitet, aus den
Samen wird Öl gewonnen, die Wurzeln finden in der Medizin Verwendung und die
Blütenblätter in der Wellness-Branche. Die Produkte werden in mehr als 30 Länder
und Regionen exportiert.
?Blumen sind eine ästhetische Sprache, die nationale Grenzen überwindet", sagte
Zhang Lun, Sekretär des CPC Heze Municipal Committee (Stadtkomitees der KPCh
Heze). Er betonte, man wolle sowohl?die Pfingstrose in die Welt tragen" als
auch?Blumen nach Heze holen".
Sun Wenli, stellvertretende Leiterin der Publicity Department of the CPC
Shandong Provincial Committee (Pressestelle des Provinzkomitees der KPCh
Shandong), sicherte volle Unterstützung dabei zu, Hezes Pfingstrosenkultur als
internationales Symbol für Freundschaft und Lebensfreude zu etablieren.
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörterten Experten, wie sich das symbolische
Repertoire der Pfingstrose für die globale Kommunikation entschlüsseln und neu
gestalten lässt.
Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Publicity Department of the CPC
Shandong Provincial Committee, der China International Communications Group
(CICG) sowie der Publicity Department of the CPC Heze Municipal Committee
ausgerichtet.
Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°