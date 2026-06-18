GNW-News: Hi*Ball Energy erobert Großbritannien und wird zum Vorreiter des neuen "Clean Energy"-Trends
^Neue Energie tanken mit Hi*Ball Sparkling Energy Water: Der innovative
Energydrink kombiniert natürliches Koffein und funktionelle Inhaltsstoffe mit
vollem Geschmack - ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Kompromisse.
Hi*Ball feiert Debüt auf dem Barcode Festival vor landesweiter Einführung in
Großbritannien
LONDON, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hi*Ball Energy, die Marke für
prickelndes Energy Water von Tilray Brands, Inc.
(https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), das ohne Zucker, Kalorien
oder künstliche Süßstoffe für einen belebenden Effekt sorgt, feiert ihren
offiziellen Marktstart in Großbritannien.
Hi*Ball ist ab sofort über Amazon UK
(https://www.amazon.co.uk/stores/page/CD93FC0E-8283-49A6-B3DC-
84FAF9ABFC81) und www.BrewDog.com (https://brewdog.com/pages/hiball-sparkling-
energy-water) erhältlich und bietet eine erfrischende Alternative zu
herkömmlichen Energydrinks und Kaffee. Jede 330-ml-Dose enthält
kohlensäurehaltiges Wasser, 100 mg natürliches Koffein(1), B-Vitamine (B3, B5,
B6 und B12), Guarana und Ginseng und liefert funktionelle Energie für einen
aktiven Alltag - ohne Zucker, Kalorien oder künstliche Süßstoffe.
Verbraucher erwarten heute von Erfrischungsgetränken mehr als reine
Flüssigkeitszufuhr. Entsprechend gewinnen funktionelle Getränke und Energy-
Produkte weiter an Bedeutung, während Gesundheitsaspekte bei Kaufentscheidungen
zunehmend den Ausschlag geben. Vor diesem Hintergrund zählen?Functional
Energydrinks" und?Functional Water" zu den dynamischsten Wachstumssegmenten im
britischen Markt für Erfrischungsgetränke. Gleichzeitig sind mehr als ein
Drittel der britischen Energydrink-Konsumenten der Ansicht, dass herkömmliche
Produkte zu viel Zucker, zu viele Kalorien oder zu viele künstliche Zutaten
enthalten(2). Entsprechend steigt die Nachfrage nach Getränken mit natürlicheren
Zutaten und zusätzlichem funktionellem Nutzen.
Genau hier setzt Hi*Ball an und erfüllt die Anforderungen einer neuen Generation
von Energydrink-Konsumenten. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Training am
Nachmittag, während eines anspruchsvollen Arbeitstags oder unterwegs - Hi*Ball
ist eine leichte, moderne Energiequelle, die sich nahtlos in einen aktiven
Lebensstil einfügt. Das Produkt wurde speziell für diese wachsende Nachfrage
entwickelt und sorgt für einen erfrischenden und funktionalen Energiekick. 78 %
der Energydrink-Konsumenten fühlen sich von natürlichen Inhaltsstoffen
angesprochen, und 43 % geben an, Hi*Ball als bewusstere Alternative zu
herkömmlichen Energydrinks ausprobieren zu wollen(3). Damit eröffnet die
Markteinführung im Vereinigten Königreich attraktive Möglichkeiten, das Segment
weiterzuentwickeln und neue Konsumanlässe zu erschließen.
Rajnish Ohri, President, International bei Tilray Brands, erklärt:?Die
Einführung von Hi*Ball in Großbritannien ist weit mehr als ein weiterer
Markteintritt - sie steht exemplarisch für die Entwicklung des gesamten
Energydrink-Segments. Verbraucher wenden sich zunehmend von traditionellen
Energydrinks ab und suchen nach Produkten, die Erfrischung, Funktionalität und
Komfort in einem zeitgemäßen, transparenteren Format vereinen. Mit Hi*Ball
gestalten wir die nächste Generation von Energydrinks aktiv mit und setzen neue
Maßstäbe dafür, was Verbraucher von dieser Kategorie erwarten dürfen. Während
wir unsere Präsenz im britischen Handel weiter ausbauen, arbeiten unsere Teams
bereits an den nächsten Schritten für die Expansion der Marke in weitere
europäische Länder, in den Nahen Osten, nach Afrika und in den asiatisch-
pazifischen Raum."
Das gesamte Sortiment und die unverbindliche Preisempfehlung (erhältlich über
Amazon und BrewDog.com):
* Hi*Ball Peach 330 ml Einzeldose, UVP 1,90 £ (12er-Pack)
* Hi*Ball Wild Berry 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)
* Hi*Ball Lemon Lime 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)
* Hi*Ball Vanilla 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)
Anlässlich der Markteinführung in Großbritannien feiert Hi*Ball am 2. Juli sein
Debüt auf dem Barcode Festival, wo Tausende von Fachleuten aus den Bereichen
Einzelhandel, Lebensmittelhandel, Convenience-Stores und FMCG die Möglichkeit
haben werden, die Marke durch Verkostungen und interaktive Erlebnisse hautnah
kennenzulernen. Aktuelle Informationen zu Hi*Ball UK gibt es auf Instagram
unter Drinkhiball_UK (https://www.instagram.com/drinkhiball_uk/) sowie
unter https://www.drinkhiball.co.uk/.
Über Hi*Ball Energy
Hi*Ball Energy ist eine Marke für sprudelndes Energy Water, das mit hochwertigen
Zutaten für einen natürlichen Energiekick sorgt. Jede Dose enthält natürliches
Koffein, Guarana, Ginseng und B-Vitamine und ist gleichzeitig vollkommen frei
von Zucker, Kalorien, künstlichen Süßstoffen und Konservierungsstoffen. Mit
einer Auswahl fruchtbetonter Geschmacksrichtungen bietet Hi*Ball die ideale
Kombination aus Energie und Erfrischung für aktive und gesundheitsbewusste
Verbraucher von heute.
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es
sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer
Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und
unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray
unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern und umfasst unter anderem ein
vielfältiges Angebot an Cannabisprodukten, Lebensmittel auf Hanfbasis sowie
handwerklich hergestellte Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessern, finden Sie unter Tilray.com
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
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zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
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?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?könnte",?prognostizieren",
?wird",?würde" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke
erkennen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
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Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen
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(und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die
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ab74-a838ab27bd4e
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(1 )(Hoher Koffeingehalt. Nicht empfohlen für Kinder sowie schwangere oder
stillende Frauen (32 mg/100 ml))
(2) (Quantitative Verbraucherumfrage unter britischen Energydrink-Konsumenten,
durchgeführt von Focal Data, Oktober 2025 (n = 1.382))
(3) (Quantitative Verbraucherumfrage unter britischen Energydrink-Konsumenten,
durchgeführt von Focal Data, Oktober 2025 (n = 1.382))
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