GNW-News: HIT ist Mitveranstalter der 2. Internationalen Konferenz zum Thema "Climate Leadership" und startet die "Climate Leadership Initiative"
^HARBIN, China, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 2. Internationale Konferenz
zum Thema?Climate Leadership" fand vom 18. bis 20. Juli 2026 in Harbin, der
Sommerhauptstadt, statt. Die Konferenz, die gemeinsam von der Business School
des Harbin Institute of Technology, der Bartlett School of Sustainable
Construction der UCL und der Chinese Economic Association UK/Europe veranstaltet
wurde, versammelte über 300 Experten und Wissenschaftler aus 111 Universitäten
und Forschungseinrichtungen in 23 Ländern und Regionen. Gemeinsam mit Vertretern
internationaler Organisationen, darunter das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP), Unternehmen und führender wissenschaftlicher Fachzeitschriften,
setzten sich die Teilnehmer mit den neuesten Entwicklungen und globalen
Praktiken im Bereich der Klimaführerschaft auseinander und trugen damit
chinesische Erkenntnisse und Lösungen zur globalen Klimapolitik bei. Die
?Climate Leadership Initiative", die gemeinsam von HIT und UNDP vorgeschlagen
wurde, wurde auf der Konferenz offiziell ins Leben gerufen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5479/eng)
Die Konferenz zeichnete sich durch ein hochkarätiges wissenschaftliches Programm
aus, zu dessen Hauptreferenten Mitglieder der Royal Society of Canada, der
Academy of the Social Sciences in Australia, der Europäischen Akademie der
Wissenschaften und der Royal Society of Edinburgh sowie Chefredakteure führender
Fachzeitschriften wie Academy of Management Journal und Review of Economic
Studies gehörten. Zu den namhaften Experten zählten unter anderem ein ehemaliger
stellvertretender Direktor der Abteilung für regionale Zusammenarbeit des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), ein Mitglied des Exekutivrats der
Chinesischen Energieforschungsgesellschaft sowie ein stellvertretender Resident
Representative des UNDP in China. Die Referenten, die sich mit den Themen
Management, Wirtschaft und Umweltwissenschaften befassten, repräsentierten den
aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet weltweit.
Unterdessen kamen die Chefredakteure von mehr als zehn führenden
Fachzeitschriften, darunter Titel aus dem Nature-Portfolio und von Cell Press,
im Rahmen der?Journal Editors Session" zusammen, um über die neuesten Trends zu
diskutieren. Fünf internationale Organisationen - UNDP, UNEP, WWF, WRI und CBI -
beteiligten sich intensiv an der Konferenz, wobei das UNDP zunächst eine eigene
gemeinsame Session organisierte und damit den internationalen Einfluss der
Konferenz unterstrich.
Im Rahmen der Konferenz wurde gemeinsam die?Climate Leadership Initiative" ins
Leben gerufen, wobei die Rolle der Wissenschaft, der Technologie und der
Wirtschaft bei der Verknüpfung von Innovationen im Bereich Klimatechnologie,
unternehmerischen Praktiken und politischen Entscheidungsprozessen hervorgehoben
wurde. Dies erfordert eine engere Zusammenarbeit zwischen
Wirtschaftshochschulen, naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen
Fakultäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen und stellt einen bedeutenden
Schritt des HIT dar, seine einzigartigen fachlichen Stärken zu nutzen, um
chinesischen Hochschulen dabei zu helfen, sich von Mitwirkenden zu Vorreitern in
der globalen Klimapolitik zu entwickeln.
Als führende Hochschule, die Naturwissenschaften, Technik und
Wirtschaftswissenschaften miteinander verbindet, hat die HIT eine internationale
Plattform für die Zusammenarbeit geschaffen. Von der Zusammenführung
internationaler Wissenschaftler bis hin zur Einleitung der Initiative hat HIT
durch konkrete Maßnahmen gezeigt, dass chinesische Universitäten in der globalen
Klimapolitik nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Gestalter und treibende
Kräfte fungieren können. Mit seiner offenen Einstellung leistet dieses seit
einem Jahrhundert bestehende Vorzeigeunternehmen der Ingenieursbranche einen
Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung durch chinesische Lösungen.
Quelle: Harbin Institute of Technology
Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558.Â°