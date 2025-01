GNW-News: Ho-Chi-Minh-Stadt - Das erste KI-Stadtmodell: eine Initiative von CMC in Davos 2025

^DAVOS, Schweiz, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. Januar 2025

präsentierten die CMC Corporation und Ho-Chi-Minh-Stadt im Rahmen der

Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Schweiz, ihre

bahnbrechende Vision für die Implementierung des weltweit ersten KI-

Stadtmodells. Im Rahmen der Tagung unter dem Motto?Collaboration for the

Intelligent Age" kamen mehr als 1.000 Führungskräfte aus aller Welt zusammen, um

künstliche Intelligenz (KI) als transformative Kraft bei der Gestaltung der

Zukunft der globalen Gesellschaft und Governance zu diskutieren.

Im Rahmen dieses renommierten Treffens organisierte CMC in Zusammenarbeit mit

dem Vietnam Center for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) eine

Nebenveranstaltung unter dem Titel?AI.X for the Intelligent Age - HO CHI MINH

CITY: A NEW C4IR & A NEW AI CITY". Diese Initiative bekräftigt Vietnams

Führungsposition im Bereich der digitalen Innovation und sieht Ho-Chi-Minh-Stadt

als ein globales KI-Zentrum der Zukunft.

Überblick zum Forum?AI.X for the Intelligent Age - HO CHI MINH CITY: A NEW C4IR

& A NEW AI CITY" in Davos 2025.

Ein visionärer Ansatz für KI-gestützte Stadtentwicklung

Herr Nguyen Trung Chinh, Vorstandsvorsitzender der CMC Corporation, unterstrich

im Rahmen des Forums das transformative Potenzial der KI-X-Strategie:

?Die KI-X-Strategie von CMC setzt auf die Integration von KI in den Bereichen

Stadtmanagement, öffentliche Dienste, Fertigung und Geschäftsbetrieb sowie in

Anwendungen für den Alltag. Ziel dieser Initiative ist die Unterstützung der

Ambition von Ho-Chi-Minh-Stadt, das weltweit erste KI-gestützte Stadtmodell zu

implementieren."

Herr Vo Van Hoan, stellvertretender Vorsitzender des Ho Chi Minh City People's

Committee, betonte die Rolle der Stadt als Innovationszentrum:

?Ho-Chi-Minh-Stadt ist nicht nur das größte Wirtschaftszentrum Vietnams, sondern

auch die Wiege innovativer Lösungen. Auf Grundlage von mehr als zehn Jahren an

Forschungen im Bereich KI und der robusten Technologie des C.OpenAI-Ökosystems

von CMC sind wir zuversichtlich, unsere Vision einer globalen KI-Stadt zu

verwirklichen."

Strategische Grundlagen: Die Strategie?Enable Your AI-X" und das C.OpenAI-

Ökosystem

Die Strategie?Enable Your AI-X" ist im unternehmenseigenen C.OpenAI-Ökosystem

von CMC verankert, das zwei Kernkomponenten umfasst:

1. KI-Infrastruktur: Hochleistungs-Cloud-Dienste von CMC und fortschrittlichste

Rechenzentren gewährleisten Betriebszeitstandards Tier 3-4 mit robuster

Sicherheit.

2. KI-Anwendungen: Die Lösungen basieren auf 25?Make in Vietnam"-Technologien

und umfassen KI-Kameras, virtuelle Rechtsberatung und fortschrittliche

Chatbots.

Mit geplanten Investitionen in Höhe von mehr als 200 Millionen US-Dollar bis zum

Jahr 2030 ist es das Ziel von CMC, nicht nur in Vietnam im Bereich Cloud- und

KI-Innovation führend zu sein, sondern sich bis dahin auch eine globale Position

zu sichern.

Internationale Zusammenarbeit für globale Wirkung

Dr. Philipp Rösler, Ehrendirektor von Vietnam C4IR, wird als Verbindungsglied

zwischen Vietnam und der globalen Gemeinschaft agieren. Er erklärte dazu:

?Die Führungsrolle von Ho-Chi-Minh-Stadt und die technologische

Leistungsfähigkeit von CMC verschaffen uns eine einzigartige Gelegenheit, ein

globales Modell für intelligente und nachhaltige Stadtentwicklung zu kreieren."

Die Teilnahme von CMC am WEF 2025 in Davos unterstreicht das Engagement des

Unternehmens, ein umfassendes KI-Ökosystem zu entwickeln. Durch die KI-X-

Strategie, das C.OpenAI-Ökosystem und die Partnerschaft mit Ho-Chi-Minh-Stadt

verfolgt CMC das Ziel, Vietnam als ein weltweit führendes Technologieland zu

etablieren.

Medienkontakt:

Herr Thanh Luu Nguyen

Communications Director, CMC Corporation

E-Mail: ntluu@cmc.com.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9532a30-962d-429b-8317-

cb0247dd3e93

°