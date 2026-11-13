GNW-News: Hochleistungsglas kann dazu beitragen, die Emissionen von Gebäuden zu senken und die Energiewende in Europa voranzutreiben

13.11.26 13:21 Uhr

^ISTANBUL, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sisecam, das einzige weltweit tätige

Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasindustrie aktiv ist, nahm als

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?Climate Supporter" an der 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31)

teil, die vom 9. bis 20. November in Antalya stattfand. Auf der COP31 hob das

Unternehmen die Bedeutung fortschrittlicher Glastechnologien für die

Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, die Senkung der CO?-Emissionen

und die Unterstützung von Städten bei der Anpassung an die Folgen des

Klimawandels hervor.

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Während Europa bestrebt ist, seine Energiewende voranzutreiben, bleibt die

Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude eine zentrale

Herausforderung. Die Senkung der CO?-Emissionen bei der Energieerzeugung ist

zwar von entscheidender Bedeutung, doch ebenso wichtig ist es, den Energiebedarf

in den Gebäuden zu senken, in denen Menschen leben und arbeiten.

Hochleistungsbaustoffe können eine wichtige Rolle dabei spielen, den

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Energieverbrauch zu senken, den Wohnkomfort zu verbessern und zur Erreichung der

Klimaziele beizutragen.

Eine von Sisecam und METU-GÜNAM (Zentrum für Solarenergieforschung und

-anwendungen der Technischen Universität des Nahen Ostens) durchgeführte Studie

untersuchte die Auswirkungen verschiedener Verglasungskonfigurationen auf den

Energieverbrauch und die Emissionen in Wohngebäuden unter unterschiedlichen

klimatischen Bedingungen. Anhand fortschrittlicher Simulationen und

Langzeitprognosen bis zum Jahr 2050 untersuchte die Studie, wie Glastechnologien

dazu beitragen können, die Gebäudeeffizienz zu verbessern und Klimaziele zu

erreichen.

Hochleistungsglas kann zu einer erheblichen Verringerung der Emissionen

beitragen

Der Studie zufolge könnte der großflächige Einsatz von sonnenreflektierendem

Dreifachglas mit Low-E-Beschichtung im gesamten Wohnbaubestand Istanbuls im

Rahmen des SSP5-8.5-Szenarios bis 2050 kumulativ schätzungsweise 13,1 Millionen

Tonnen CO?-Emissionen aus dem Gebäudebetrieb einsparen, was etwa 4,4 % der

kumulativen Betriebsemissionen der analysierten Gebäude entspricht.

Die Studie hebt hervor, dass die Leistung von Verglasungen eine zunehmend

wichtige Rolle bei der Senkung des Energiebedarfs und der gleichzeitigen

Verbesserung des Raumkomforts spielen kann. Durch die Begrenzung unerwünschter

Sonneneinstrahlung in den wärmeren Monaten und die Verbesserung der Wärmedämmung

über das ganze Jahr hinweg können moderne Glassysteme dazu beitragen, sowohl den

Kühl- als auch den Heizbedarf zu senken.

Gebäudeleistung und Energieeffizienz gehen Hand in Hand

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie ist, dass sich der Energiebedarf

von Gebäuden im Zuge der sich verändernden klimatischen Bedingungen wandelt.

Während der Heizbedarf voraussichtlich im Laufe der Zeit zurückgehen wird,

dürfte der Kühlbedarf deutlich steigen, wodurch die Leistungsfähigkeit der

Gebäudehülle zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Studie zeigt, dass Hochleistungsglas dazu beitragen kann, dieses sich

verändernde Gleichgewicht zu regulieren, indem es in wärmeren Perioden eine

Überhitzung verhindert und gleichzeitig eine hohe Wärmedämmung gewährleistet.

Dies trägt nicht nur zu einem geringeren Energieverbrauch und weniger Emissionen

bei, sondern auch zu mehr Komfort für die Nutzer und einer höheren

Widerstandsfähigkeit des Gebäudes.

Gezielte Sanierung kann die Wirkung maximieren

Die Studie unterstreicht zudem den Nutzen gezielter Sanierungsstrategien.

Anstatt Maßnahmen einheitlich auf den gesamten Gebäudebestand anzuwenden, lässt

sich die Rentabilität der Investitionen erheblich steigern, wenn den Gebäuden

mit der ineffizientesten Verglasung und dem höchsten Einsparpotenzial Vorrang

eingeräumt wird. In den am besten abschneidenden analysierten Zonen sinken die

Emissionsminderungskosten auf etwa 11 Euro pro Tonne vermiedener CO?-Emissionen,

während weniger als 5 % der Gesamtinvestition rund 11 % der erzielbaren

Emissionsminderungen ausmachen.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung datengestützter

Sanierungsprogramme und klimaspezifischer Anforderungen an Verglasungen für die

Maximierung sowohl der Umweltwirkung als auch der Wirtschaftlichkeit.

Unterstützung der Ziele Deutschlands im Bereich Gebäudesanierung und Klimaschutz

Die deutsche Bauwirtschaft spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung

nationaler und europäischer Klimaziele. Zwar dient der Wohnungsbestand Istanbuls

in der Studie als Modell, doch liefern ihre Ergebnisse relevante Erkenntnisse

für Länder in ganz Europa, die groß angelegte Programme zur Gebäudesanierung und

Senkung der CO?-Emissionen verfolgen. Da politische Entscheidungsträger,

Investoren und Immobilieneigentümer bestrebt sind, die Energieeffizienz zu

verbessern, Emissionen zu senken und den alternden Gebäudebestand zu

modernisieren, liefern die Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse darüber, welche

Rolle fortschrittliche Glastechnologien bei diesem Wandel spielen können.

Die Studie legt nahe, dass Sanierungsprogramme größere ökologische und

wirtschaftliche Vorteile erzielen können, wenn die Maßnahmen auf die

Gebäudeeigenschaften und die lokalen klimatischen Bedingungen zugeschnitten

sind. Hochleistungsglas kann dazu beitragen, den Energiebedarf zu senken, den

thermischen Komfort zu verbessern und langfristige Ziele zur CO?-Reduzierung zu

unterstützen, insbesondere in Gebäuden mit veralteten und ineffizienten

Fenstern.

Zu den Ergebnissen äußerte sich Can Yücel, CEO von Sisecam, wie folgt:

?Um die Klimaziele zu erreichen, ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der

nicht nur die Energieerzeugung, sondern auch den Energieverbrauch

berücksichtigt. Gebäude haben einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch und

an den Emissionen, weshalb ihre Umgestaltung für die Energiewende von

entscheidender Bedeutung ist. Wir bei Sisecam betrachten Hochleistungsglas als

einen wichtigen Faktor für energieeffiziente und CO?-arme Gebäude. Durch unsere

Zusammenarbeit mit METU-GÜNAM möchten wir datengestützte Erkenntnisse liefern,

die dazu beitragen können, effektivere Sanierungsstrategien zu entwickeln und

die Dekarbonisierung der bebauten Umwelt voranzutreiben."

Anmerkung zur Methodik

Im Rahmen der Studie wird EnergyPlus - eine vom US-Energieministerium

entwickelte Open-Source-Simulationssoftware für Energie- und Wasserverbrauch in

Gebäuden - eingesetzt, um die Auswirkungen verschiedener

Verglasungskonfigurationen zu simulieren. Die stadtweite Analyse beginnt mit

einem Modell, das anhand von 2.455 Wohngebäuden in Kad?köy (einem Stadtteil von

Istanbul) kalibriert wurde, und überträgt die Ergebnisse auf den Gebäudebestand

der 39 anderen Stadtteile Istanbuls, wobei von einer vergleichbaren Leistung der

Gebäude innerhalb derselben Kategorien ausgegangen wird. Die Simulationen

isolieren die Auswirkungen einer Änderung der Verglasung, während alle anderen

Parameter konstant gehalten werden. Die berücksichtigten Emissionen sind

betriebliche Emissionen, die mit dem Energieverbrauch von Gebäuden

zusammenhängen, und decken nicht den gesamten Lebenszyklus der Produkte ab. Die

Studie geht von einem Referenzszenario für das Jahr 2025 aus und betrachtet zwei

Zukunftsszenarien bis 2050: SSP5-8.5 und SSP2-4.5, wobei unterschiedliche

Annahmen hinsichtlich des Klimawandels, der Dekarbonisierung des Stromnetzes,

der Energiepreise und der Diskontsätze zugrunde gelegt werden.

Über Sisecam

Sisecams Geschichte ist eine Geschichte des Fortschritts...

Sisecam wurde 1935 von der?? Bankas? mit der Vision gegründet, die

Glasindustrie der Türkei aufzubauen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Sisecam

von einem einheimischen Unternehmen zu einem Global Player in den

Geschäftsfeldern Glas und Chemikalien entwickelt. Als einziges globales

Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion tätig ist, gehört

Sisecam zu den fünf weltweit führenden Herstellern seiner Branche. Sisecam ist

auf vier Kontinenten und in 13 Ländern aktiv, darunter die Türkei, Italien,

Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Russland,

Georgien, die Ukraine, Ägypten, Indien und die Vereinigten Staaten. Sisecam

spielt eine Vorreiterrolle in den Bereichen Flachglas, Glaswaren,

Glasverpackungen, Chemikalien, Autoglas, Glasfaser, Bergbau, Energie und

Recycling. Innovation und Technologie stehen im Mittelpunkt des Unternehmens und

seinen Geschäftsaktivitäten. Sisecam liefert seine Produkte über seine robuste

Lieferkette an Kunden in über 150 Ländern.

Mit 90 Jahren Erfahrung, qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und

dem Einsatz intelligenter Technologien kann Sisecam in seinen Branchen viel

bewirken. Mit beinahe 23.000 Beschäftigten ist Sisecam auf dem besten Weg, einer

der drei weltweit führenden Hersteller in seinen Kernbranchen zu werden. Mit

seiner CareForNext-Strategie setzt sich Sisecam dafür ein, die Nachhaltigkeit

der Glas- und Chemikalienindustrie zu fördern. Im Fokus stehen der Schutz des

Planeten, die Stärkung der Gemeinschaften und die Gestaltung eines

zukunftsfähigen Lebens - im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für

nachhaltige Entwicklung. Sisecam verfolgt das Ziel, durch Technologie und

Innovation eine bessere Zukunft zu schaffen und setzt seine Erfolgsgeschichte

gemeinsam mit seinem gesamten Ecosystem fort.

Mehr erfahren unter: www.sisecam.com (http://www.sisecam.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f648547e-f9f4-

4ade-953c-00fc228844dc

Aysegül Akyarli

AAKYARLI@sisecam.comÂ°