GNW-News: Hochleistungsglas kann dazu beitragen, die Emissionen von Gebäuden zu senken und die Energiewende in Europa voranzutreiben
^ISTANBUL, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sisecam, das einzige weltweit tätige
Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasindustrie aktiv ist, nahm als
?Climate Supporter" an der 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31)
teil, die vom 9. bis 20. November in Antalya stattfand. Auf der COP31 hob das
Unternehmen die Bedeutung fortschrittlicher Glastechnologien für die
Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, die Senkung der CO?-Emissionen
und die Unterstützung von Städten bei der Anpassung an die Folgen des
Klimawandels hervor.
Während Europa bestrebt ist, seine Energiewende voranzutreiben, bleibt die
Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude eine zentrale
Herausforderung. Die Senkung der CO?-Emissionen bei der Energieerzeugung ist
zwar von entscheidender Bedeutung, doch ebenso wichtig ist es, den Energiebedarf
in den Gebäuden zu senken, in denen Menschen leben und arbeiten.
Hochleistungsbaustoffe können eine wichtige Rolle dabei spielen, den
Energieverbrauch zu senken, den Wohnkomfort zu verbessern und zur Erreichung der
Klimaziele beizutragen.
Eine von Sisecam und METU-GÜNAM (Zentrum für Solarenergieforschung und
-anwendungen der Technischen Universität des Nahen Ostens) durchgeführte Studie
untersuchte die Auswirkungen verschiedener Verglasungskonfigurationen auf den
Energieverbrauch und die Emissionen in Wohngebäuden unter unterschiedlichen
klimatischen Bedingungen. Anhand fortschrittlicher Simulationen und
Langzeitprognosen bis zum Jahr 2050 untersuchte die Studie, wie Glastechnologien
dazu beitragen können, die Gebäudeeffizienz zu verbessern und Klimaziele zu
erreichen.
Hochleistungsglas kann zu einer erheblichen Verringerung der Emissionen
beitragen
Der Studie zufolge könnte der großflächige Einsatz von sonnenreflektierendem
Dreifachglas mit Low-E-Beschichtung im gesamten Wohnbaubestand Istanbuls im
Rahmen des SSP5-8.5-Szenarios bis 2050 kumulativ schätzungsweise 13,1 Millionen
Tonnen CO?-Emissionen aus dem Gebäudebetrieb einsparen, was etwa 4,4 % der
kumulativen Betriebsemissionen der analysierten Gebäude entspricht.
Die Studie hebt hervor, dass die Leistung von Verglasungen eine zunehmend
wichtige Rolle bei der Senkung des Energiebedarfs und der gleichzeitigen
Verbesserung des Raumkomforts spielen kann. Durch die Begrenzung unerwünschter
Sonneneinstrahlung in den wärmeren Monaten und die Verbesserung der Wärmedämmung
über das ganze Jahr hinweg können moderne Glassysteme dazu beitragen, sowohl den
Kühl- als auch den Heizbedarf zu senken.
Gebäudeleistung und Energieeffizienz gehen Hand in Hand
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie ist, dass sich der Energiebedarf
von Gebäuden im Zuge der sich verändernden klimatischen Bedingungen wandelt.
Während der Heizbedarf voraussichtlich im Laufe der Zeit zurückgehen wird,
dürfte der Kühlbedarf deutlich steigen, wodurch die Leistungsfähigkeit der
Gebäudehülle zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die Studie zeigt, dass Hochleistungsglas dazu beitragen kann, dieses sich
verändernde Gleichgewicht zu regulieren, indem es in wärmeren Perioden eine
Überhitzung verhindert und gleichzeitig eine hohe Wärmedämmung gewährleistet.
Dies trägt nicht nur zu einem geringeren Energieverbrauch und weniger Emissionen
bei, sondern auch zu mehr Komfort für die Nutzer und einer höheren
Widerstandsfähigkeit des Gebäudes.
Gezielte Sanierung kann die Wirkung maximieren
Die Studie unterstreicht zudem den Nutzen gezielter Sanierungsstrategien.
Anstatt Maßnahmen einheitlich auf den gesamten Gebäudebestand anzuwenden, lässt
sich die Rentabilität der Investitionen erheblich steigern, wenn den Gebäuden
mit der ineffizientesten Verglasung und dem höchsten Einsparpotenzial Vorrang
eingeräumt wird. In den am besten abschneidenden analysierten Zonen sinken die
Emissionsminderungskosten auf etwa 11 Euro pro Tonne vermiedener CO?-Emissionen,
während weniger als 5 % der Gesamtinvestition rund 11 % der erzielbaren
Emissionsminderungen ausmachen.
Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung datengestützter
Sanierungsprogramme und klimaspezifischer Anforderungen an Verglasungen für die
Maximierung sowohl der Umweltwirkung als auch der Wirtschaftlichkeit.
Unterstützung der Ziele Deutschlands im Bereich Gebäudesanierung und Klimaschutz
Die deutsche Bauwirtschaft spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung
nationaler und europäischer Klimaziele. Zwar dient der Wohnungsbestand Istanbuls
in der Studie als Modell, doch liefern ihre Ergebnisse relevante Erkenntnisse
für Länder in ganz Europa, die groß angelegte Programme zur Gebäudesanierung und
Senkung der CO?-Emissionen verfolgen. Da politische Entscheidungsträger,
Investoren und Immobilieneigentümer bestrebt sind, die Energieeffizienz zu
verbessern, Emissionen zu senken und den alternden Gebäudebestand zu
modernisieren, liefern die Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse darüber, welche
Rolle fortschrittliche Glastechnologien bei diesem Wandel spielen können.
Die Studie legt nahe, dass Sanierungsprogramme größere ökologische und
wirtschaftliche Vorteile erzielen können, wenn die Maßnahmen auf die
Gebäudeeigenschaften und die lokalen klimatischen Bedingungen zugeschnitten
sind. Hochleistungsglas kann dazu beitragen, den Energiebedarf zu senken, den
thermischen Komfort zu verbessern und langfristige Ziele zur CO?-Reduzierung zu
unterstützen, insbesondere in Gebäuden mit veralteten und ineffizienten
Fenstern.
Zu den Ergebnissen äußerte sich Can Yücel, CEO von Sisecam, wie folgt:
?Um die Klimaziele zu erreichen, ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der
nicht nur die Energieerzeugung, sondern auch den Energieverbrauch
berücksichtigt. Gebäude haben einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch und
an den Emissionen, weshalb ihre Umgestaltung für die Energiewende von
entscheidender Bedeutung ist. Wir bei Sisecam betrachten Hochleistungsglas als
einen wichtigen Faktor für energieeffiziente und CO?-arme Gebäude. Durch unsere
Zusammenarbeit mit METU-GÜNAM möchten wir datengestützte Erkenntnisse liefern,
die dazu beitragen können, effektivere Sanierungsstrategien zu entwickeln und
die Dekarbonisierung der bebauten Umwelt voranzutreiben."
Anmerkung zur Methodik
Im Rahmen der Studie wird EnergyPlus - eine vom US-Energieministerium
entwickelte Open-Source-Simulationssoftware für Energie- und Wasserverbrauch in
Gebäuden - eingesetzt, um die Auswirkungen verschiedener
Verglasungskonfigurationen zu simulieren. Die stadtweite Analyse beginnt mit
einem Modell, das anhand von 2.455 Wohngebäuden in Kad?köy (einem Stadtteil von
Istanbul) kalibriert wurde, und überträgt die Ergebnisse auf den Gebäudebestand
der 39 anderen Stadtteile Istanbuls, wobei von einer vergleichbaren Leistung der
Gebäude innerhalb derselben Kategorien ausgegangen wird. Die Simulationen
isolieren die Auswirkungen einer Änderung der Verglasung, während alle anderen
Parameter konstant gehalten werden. Die berücksichtigten Emissionen sind
betriebliche Emissionen, die mit dem Energieverbrauch von Gebäuden
zusammenhängen, und decken nicht den gesamten Lebenszyklus der Produkte ab. Die
Studie geht von einem Referenzszenario für das Jahr 2025 aus und betrachtet zwei
Zukunftsszenarien bis 2050: SSP5-8.5 und SSP2-4.5, wobei unterschiedliche
Annahmen hinsichtlich des Klimawandels, der Dekarbonisierung des Stromnetzes,
der Energiepreise und der Diskontsätze zugrunde gelegt werden.
Über Sisecam
Sisecams Geschichte ist eine Geschichte des Fortschritts...
Sisecam wurde 1935 von der?? Bankas? mit der Vision gegründet, die
Glasindustrie der Türkei aufzubauen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Sisecam
von einem einheimischen Unternehmen zu einem Global Player in den
Geschäftsfeldern Glas und Chemikalien entwickelt. Als einziges globales
Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion tätig ist, gehört
Sisecam zu den fünf weltweit führenden Herstellern seiner Branche. Sisecam ist
auf vier Kontinenten und in 13 Ländern aktiv, darunter die Türkei, Italien,
Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Russland,
Georgien, die Ukraine, Ägypten, Indien und die Vereinigten Staaten. Sisecam
spielt eine Vorreiterrolle in den Bereichen Flachglas, Glaswaren,
Glasverpackungen, Chemikalien, Autoglas, Glasfaser, Bergbau, Energie und
Recycling. Innovation und Technologie stehen im Mittelpunkt des Unternehmens und
seinen Geschäftsaktivitäten. Sisecam liefert seine Produkte über seine robuste
Lieferkette an Kunden in über 150 Ländern.
Mit 90 Jahren Erfahrung, qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
dem Einsatz intelligenter Technologien kann Sisecam in seinen Branchen viel
bewirken. Mit beinahe 23.000 Beschäftigten ist Sisecam auf dem besten Weg, einer
der drei weltweit führenden Hersteller in seinen Kernbranchen zu werden. Mit
seiner CareForNext-Strategie setzt sich Sisecam dafür ein, die Nachhaltigkeit
der Glas- und Chemikalienindustrie zu fördern. Im Fokus stehen der Schutz des
Planeten, die Stärkung der Gemeinschaften und die Gestaltung eines
zukunftsfähigen Lebens - im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für
nachhaltige Entwicklung. Sisecam verfolgt das Ziel, durch Technologie und
Innovation eine bessere Zukunft zu schaffen und setzt seine Erfolgsgeschichte
gemeinsam mit seinem gesamten Ecosystem fort.
Mehr erfahren unter: www.sisecam.com (http://www.sisecam.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f648547e-f9f4-
4ade-953c-00fc228844dc
Aysegül Akyarli
AAKYARLI@sisecam.comÂ°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen