GNW-News: Holafly bringt Ultra auf den Markt und erweitert sein globales eSIM-Abonnement um Gesundheits- und Wellnessangebote
^DUBLIN, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly (https://esim.holafly.com/),
der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende, kündigt heute die
Einführung seines Ultra-Tarifs (http://esim.holafly.com/plans/ultra/) an. Die
neue Abonnementstufe kombiniert unbegrenztes mobiles Datenvolumen mit
Gesundheits- und Wellnessangeboten sowie Unterstützung bei Reiseunterbrechungen.
Ultra ergänzt Holafly-Tarife (https://esim.holafly.com/plans/) und richtet sich
insbesondere an Menschen, die viel unterwegs sind - darunter digitale Nomaden,
Studierende im Ausland und Vielreisende.
Eine aktuelle Studie von MBO Partners zeigt, dass 23 % der US-amerikanischen
digitalen Nomaden unter?Reise-Burnout" leiden, während 19 % Einsamkeit als
Herausforderung nennen. Eine eigene Untersuchung von Holafly ergab zudem, dass
47,5 % der befragten Viel- und Langzeitreisenden medizinische Versorgung im
Ausland aufgeschoben oder auf diese verzichtet hatten, obwohl sie diese nach
eigener Einschätzung benötigt hätten. Mit Ultra möchte Holafly auf diese
alltäglichen Herausforderungen eingehen und Reisenden dabei helfen, flexibel und
mobil zu bleiben, ohne dabei auf eine wichtige Sache verzichten zu müssen: die
Selbstfürsorge.
?Von überall aus arbeiten zu können, bedeutet nicht, dass die alltäglichen
Sorgen verschwinden. Krank zu werden, sich überfordert zu fühlen oder mit einem
Flugausfall umgehen zu müssen, kann besonders schwierig sein, wenn man weit weg
von seinem gewohnten Umfeld und vertrauten Ansprechpartnern ist", so Metin
Kastro, Chief Operating Officer bei Holafly.?Mit Ultra gehen wir einen Schritt
weiter, um Reisen so sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Wir sorgen dafür, dass
Reisende online bleiben, und bieten ihnen Ansprechpartner und Unterstützung,
wenn sie diese benötigen."
Wer diese Leistungen einzeln bucht, muss oft mehrere Anbieter koordinieren und
mit zusätzlichen Kosten rechnen. So kostet eine ärztliche Beratung ohne
Versicherung bei Teladoc 89 US-Dollar pro Termin. Ein Online-Therapie-Abonnement
von BetterHelp schlägt in der Regel mit 70 bis 100 US-Dollar pro Woche zu Buche.
Für 84,90 Euro im Monat bündelt Ultra verschiedene Angebote: einen rund um die
Uhr verfügbaren ärztlichen Chat, unbegrenzte Sitzungen zur Unterstützung des
psychischen Wohlbefindens, Ernährungsberatung, Personal Training und Online-
Tierarztberatungen. Darüber hinaus umfasst das Abonnement unbegrenztes mobiles
Datenvolumen an mehr als 160 Reisezielen, unbegrenzte Hotspot-Nutzung, eine
lokale Telefonnummer, Unterstützung bei der Beantragung von Flugentschädigungen,
Gepäckschutz sowie einen rund um die Uhr erreichbaren Kundensupport durch
persönliche Ansprechpartner.
Die Flugentschädigung unterstützt Reisende dabei, berechtigte
Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Der Gepäckschutz hilft bei der
Abwicklung von Ansprüchen, wenn Gepäck verloren geht, verspätet ankommt oder
beschädigt wird. Die Ernährungsberatung und das Personal Training helfen
Reisenden, ihre gewohnten Routinen auch im Ausland beizubehalten. Über die
lokale Telefonnummer können Abonnenten zudem SMS empfangen, einschließlich Codes
zur Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Mit Ultra baut Holafly sein Portfolio aus und sorgt für mehr Sicherheit und
Sorgenfreiheit unterwegs. Als Ergänzung zu Light und Unlimited bietet der neue
Tarif zusätzliche Unterstützung, damit sich Menschen auch fernab ihrer Heimat
beim Leben, Arbeiten und Reisen rundum gut aufgehoben fühlen.
Medienkontakt: press@holafly.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8acec64-9889-484b-84e9-
f95a529c4f07
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