GNW-News: Holafly for Business: Wie Unternehmen durch geringfügige digitale Anpassungen die mit Geschäftsreisen einhergehenden Emissionen senken

^DUBLIN, March 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

{{DATELINECITY_DATE_GLOBENEWSWIRE_BUG}}Angesichts des wachsenden Drucks, dem

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sich Unternehmen durch Investoren, Regulierungsbehörden und ESG-Verpflichtungen

zur Reduzierung ihres CO?-Fußabdrucks ausgesetzt sehen, erweisen sich

Geschäftsreisen als ein Bereich, in dem bereits geringfügige betriebliche

Anpassungen messbare Auswirkungen erzielen können. Neue Erkenntnisse von Holafly

for Business (https://partners.holafly.com/) zeigen, dass ein Umdenken im

Hinblick auf die Internetanbindung von Mitarbeitern im Ausland zu einer

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nachhaltigeren globalen Mobilität beitragen und Roaming-Kosten deutlich senken

kann.

Im heutigen Geschäftsumfeld ist der Datenzugriff für Fachkräfte auf Reisen

unverzichtbar. Von der Orientierung in unbekannten Städten über die

Buchungsverwaltung bis hin zur Teamkommunikation und dem Zugriff auf

Informationen in Echtzeit - ein ununterbrochener Datenzugriff bildet die

Grundlage für effizientes Arbeiten auf internationalen Reisen. Wie umfassende

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Untersuchungen von Holafly belegen, ist der Internetzugang längst kein Luxus

mehr, sondern ein Grundpfeiler des modernen Reisens. Für 27,7 % der

Geschäftsreisenden zählen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu den wichtigsten

Anforderungen an die Konnektivität.

Gleichzeitig gewinnt Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung als eine tragende

Säule der Unternehmensstrategie. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen fordert

die Reduzierung von Emissionen in allen Sektoren. Davon betroffen sind auch

Geschäftsreisen, die nach wie vor erheblich zum CO?-Fußabdruck von Unternehmen

beitragen. Parallel dazu stehen Unternehmen unter dem Druck, ihre Reisekosten zu

optimieren. Da das globale Geschäftsreiseaufkommen das präpandemische Niveau

voraussichtlich übertreffen wird, rücken sowohl die Kosteneffizienz als auch die

Umweltauswirkungen stärker in den Fokus.

Angesichts dieser Situation setzen sich digitale Technologien wie eSIM zunehmend

durch, da sie einen praktischen Weg bieten, beide Herausforderungen gleichzeitig

anzugehen. Da physische SIM-Karten überflüssig werden, lassen sich mit eSIM-

Lösungen Emissionen aus Herstellung, Verpackung, Versand und Entsorgung

vermeiden. Gleichzeitig können Unternehmen ihre Kosten für mobile Daten im

internationalen Geschäft besser kontrollieren.

Nach Schätzungen von Holafly lassen sich durch die Umstellung von herkömmlichen

SIM-Karten auf eSIM-Technologie etwa 114,7 Gramm CO? pro Nutzer einsparen. Für

ein multinationales Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern, die auf internationalen

Reisen Firmenhandys nutzen, könnte dies eine Reduzierung der CO?-Emissionen um

rund 4,6 Tonnen bedeuten - was in etwa den jährlichen Emissionen eines

durchschnittlichen PKWs entspricht. Da der?Earth Month" das Thema

Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein rückt, werden Geschäftsreisen zunehmend

von Lösungen geprägt, die Effizienz mit Verantwortung verbinden.

?Unternehmen müssen ihre Reiseprogramme nicht vollständig neu denken, um

nachhaltiger zu werden", so Alex Bryszkowski, VP von Holafly for Business.?Mit

Holafly for Business können sie die mit physischen SIM-Karten verbundenen

Emissionen reduzieren, gleichzeitig die Kosten für mobile Daten besser

kontrollieren und ihren Mitarbeitern vom Moment der Ankunft an ein Gefühl von

Sicherheit und Verlässlichkeit bieten. Es geht darum, globale Mobilität

einfacher zu gestalten und stärker mit den Nachhaltigkeitszielen der Unternehmen

in Einklang zu bringen."

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über

200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als

15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies

Reisen weltweit.

Medienkontakt: press@holafly.com

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