GNW-News: Holafly geht eine Partnerschaft mit Francisco Cabral ein, einem Spieler aus den Top 20 der ATP-Doppelrangliste

^DUBLIN, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der weltweit führende

Anbieter von Reise-eSIMs, gab heute eine neue Partnerschaft mit Francisco Cabral

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bekannt. Der Spieler aus den Top 20 der ATP-Doppelrangliste stößt als globaler

Markenbotschafter zum Unternehmen. Die Zusammenarbeit bringt einen der weltweit

führenden eSIM-Anbieter mit einem der international aktivsten Tennisspieler

zusammen.

Cabral hat sich als einer der beständigsten Doppelspieler der ATP Tour

etabliert. Mit Platz 19 erreichte er seine bislang beste Position in der

Weltrangliste und ist damit der bestplatzierte portugiesische Doppelspieler in

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der Geschichte der ATP. Zu seinen Erfolgen zählen mehrere ATP-Tour-Titel,

vierzehn ATP-Challenger-Titel sowie Teilnahmen an allen vier Grand-Slam-

Turnieren. Dazu gehört auch sein wegweisender Einzug ins Viertelfinale der

Australian Open.

Tennisspieler von heute verbringen einen Großteil des Jahres auf Reisen. Sie

wechseln von Land zu Land, passen sich an unterschiedliche Kulturen, Klimazonen

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und Zeitzonen an und müssen zugleich die Konstanz bewahren, die nötig ist, um

auf höchstem Niveau zu spielen. Allein Cabrals Reiseplan sieht vor, dass er vier

Kontinente und mehr als 15 Länder bereist.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Cabral Einblicke in das Leben auf der ATP Tour

geben und Fans einen näheren Blick auf den Alltag eines weltweit aktiven

Turnierspielers ermöglichen. Von Langstreckenflügen und dicht getakteten

Turnierplänen bis hin zu den unerwarteten Herausforderungen des ständigen

Reisens zeigen die Beiträge, wie Sportlerinnen und Sportler jederzeit

einsatzbereit bleiben - ganz gleich, wohin die Saison sie führt.

Im Zuge der Zusammenarbeit wird auch Holaflys?Always On"-Funktion vorgestellt.

Sie umfasst 1 GB Notfall-Backup-Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten.?Always

On" ist für Situationen gedacht, in denen Reisenden unerwartet das Datenvolumen

ausgeht oder sie mit Netzproblemen konfrontiert sind. Die Funktion bietet

zusätzliche Sicherheit, indem sie Reisenden hilft, online zu bleiben, wenn sie

es am dringendsten brauchen.

?Francisco steht für eine neue Generation von Sportlern, deren Karriere sie um

die ganze Welt führt. Jede Saison bringt neue Länder, neue Städte und neue

Herausforderungen mit sich, aber auch unglaubliche Chancen. Sein Alltag spiegelt

wider, wie Millionen von Menschen heute reisen. Deshalb passt er perfekt zu

Holafly und zu allem, wofür wir stehen", so Daniela Prado, Brand Director bei

Holafly.

Die Partnerschaft beginnt zu einem Zeitpunkt, an dem Cabral weiterhin auf

einigen der größten Bühnen des Profitennis antritt, darunter Roland Garros,

Wimbledon, die US Open und die Australian Open. Während der gesamten Saison

werden Holafly und Cabral den Fans gemeinsam Einblicke in das Leben abseits des

Spielfelds geben. Dabei dokumentieren sie die Erfahrungen, Herausforderungen und

Chancen, die mit Wettkämpfen rund um die Welt verbunden sind.

Da Karrieren immer internationaler werden und Reisen sowohl im beruflichen als

auch im privaten Leben eine zunehmend wichtige Rolle spielt, unterstreicht die

Partnerschaft zwischen Holafly und Francisco Cabral die gemeinsame Überzeugung,

dass das Erkunden der Welt von Chancen geprägt sein sollte - nicht von

Unsicherheit.

Medienkontakt: press@holafly.com

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