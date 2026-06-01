GNW-News: Holafly geht eine Partnerschaft mit Francisco Cabral ein, einem Spieler aus den Top 20 der ATP-Doppelrangliste
^DUBLIN, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der weltweit führende
Anbieter von Reise-eSIMs, gab heute eine neue Partnerschaft mit Francisco Cabral
bekannt. Der Spieler aus den Top 20 der ATP-Doppelrangliste stößt als globaler
Markenbotschafter zum Unternehmen. Die Zusammenarbeit bringt einen der weltweit
führenden eSIM-Anbieter mit einem der international aktivsten Tennisspieler
zusammen.
Cabral hat sich als einer der beständigsten Doppelspieler der ATP Tour
etabliert. Mit Platz 19 erreichte er seine bislang beste Position in der
Weltrangliste und ist damit der bestplatzierte portugiesische Doppelspieler in
der Geschichte der ATP. Zu seinen Erfolgen zählen mehrere ATP-Tour-Titel,
vierzehn ATP-Challenger-Titel sowie Teilnahmen an allen vier Grand-Slam-
Turnieren. Dazu gehört auch sein wegweisender Einzug ins Viertelfinale der
Australian Open.
Tennisspieler von heute verbringen einen Großteil des Jahres auf Reisen. Sie
wechseln von Land zu Land, passen sich an unterschiedliche Kulturen, Klimazonen
und Zeitzonen an und müssen zugleich die Konstanz bewahren, die nötig ist, um
auf höchstem Niveau zu spielen. Allein Cabrals Reiseplan sieht vor, dass er vier
Kontinente und mehr als 15 Länder bereist.
Im Rahmen der Partnerschaft wird Cabral Einblicke in das Leben auf der ATP Tour
geben und Fans einen näheren Blick auf den Alltag eines weltweit aktiven
Turnierspielers ermöglichen. Von Langstreckenflügen und dicht getakteten
Turnierplänen bis hin zu den unerwarteten Herausforderungen des ständigen
Reisens zeigen die Beiträge, wie Sportlerinnen und Sportler jederzeit
einsatzbereit bleiben - ganz gleich, wohin die Saison sie führt.
Im Zuge der Zusammenarbeit wird auch Holaflys?Always On"-Funktion vorgestellt.
Sie umfasst 1 GB Notfall-Backup-Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten.?Always
On" ist für Situationen gedacht, in denen Reisenden unerwartet das Datenvolumen
ausgeht oder sie mit Netzproblemen konfrontiert sind. Die Funktion bietet
zusätzliche Sicherheit, indem sie Reisenden hilft, online zu bleiben, wenn sie
es am dringendsten brauchen.
?Francisco steht für eine neue Generation von Sportlern, deren Karriere sie um
die ganze Welt führt. Jede Saison bringt neue Länder, neue Städte und neue
Herausforderungen mit sich, aber auch unglaubliche Chancen. Sein Alltag spiegelt
wider, wie Millionen von Menschen heute reisen. Deshalb passt er perfekt zu
Holafly und zu allem, wofür wir stehen", so Daniela Prado, Brand Director bei
Holafly.
Die Partnerschaft beginnt zu einem Zeitpunkt, an dem Cabral weiterhin auf
einigen der größten Bühnen des Profitennis antritt, darunter Roland Garros,
Wimbledon, die US Open und die Australian Open. Während der gesamten Saison
werden Holafly und Cabral den Fans gemeinsam Einblicke in das Leben abseits des
Spielfelds geben. Dabei dokumentieren sie die Erfahrungen, Herausforderungen und
Chancen, die mit Wettkämpfen rund um die Welt verbunden sind.
Da Karrieren immer internationaler werden und Reisen sowohl im beruflichen als
auch im privaten Leben eine zunehmend wichtige Rolle spielt, unterstreicht die
Partnerschaft zwischen Holafly und Francisco Cabral die gemeinsame Überzeugung,
dass das Erkunden der Welt von Chancen geprägt sein sollte - nicht von
Unsicherheit.
Medienkontakt: press@holafly.com
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