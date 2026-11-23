^DUBLIN, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly hat die Einführung von Holafly

for Resellers

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(https://partners.holafly.com/reseller/?utm_source=media&utm_medium=social&utm_c

ampaign=hld-ndp-reseller-26&utm_content=ndp) bekannt gegeben, einem neuen

Geschäftsbereich innerhalb seiner Unternehmenssparte Holafly for Business, der

es Partnern ermöglicht, eSIM-Tarife für Unternehmen in ihr Angebot aufzunehmen

und eine Marge aus den Verkäufen an ihre Geschäftskunden zu erzielen. Partner

können über eine spezielle Plattform mit zentraler Berichterstellung und

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Rechnungsstellung mehrere Konten für Kunden verwalten, während Holafly sich um

die Infrastruktur und die Betreuung der Reisenden kümmert.

Bei Geschäftsreisen ist die Buchung von Flügen und Hotels nur ein Teil der

Reisevorbereitungen; Reisende benötigen zudem einen Internetzugang, um die

Adresse eines Termins zu überprüfen, auf Arbeitsunterlagen zuzugreifen oder

einen Mitarbeiter zu erreichen, falls sich Pläne ändern. Holafly für

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Wiederverkäufer ermöglicht es Partnern, ihr bestehendes Angebot um Online-

Reisedienste zu erweitern, wodurch Kunden bei der Verwaltung ihrer Reisekosten

unterstützt werden und ihre Mitarbeiter im Ausland beruhigt sein können. Kunden

können mobile Daten über einen ihnen bereits bekannten Anbieter buchen, wodurch

sie vor einer Reise eine Sache weniger organisieren müssen.

Wiederverkäufer können von der steigenden Nachfrage nach mobilem Internet im

Ausland und den anhaltenden Investitionen in Geschäftsreisen profitieren. Die

GBTA prognostiziert, dass die Ausgaben für Geschäftsreisen mit Ausgangspunkt in

Europa im Jahr 2026 404 Milliarden Euro erreichen werden, was einem Anstieg von

7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Über Holafly für Wiederverkäufer können Partner Tagespakete für

Gelegenheitsreisende oder Monats- und Jahresabonnements für Vielreisende

anbieten. Die Tarife bieten über eine einzige eSIM unbegrenztes mobiles

Datenvolumen in mehr als 160 Ländern und bieten Kunden somit Optionen sowohl für

kurze Aufenthalte als auch für Dienstreisen, bei denen Mitarbeiter mehrere

Länder bereisen.

?Kunden wenden sich bereits an ihre Reise- und Technologieanbieter, um sich auf

die Arbeit im Ausland vorzubereiten.?Die Möglichkeit, mobiles Internet über

dieselben Anbieter zu organisieren, bedeutet, dass eine weitere Angelegenheit

nicht separat geregelt werden muss", so Ciarán McGoldrick, Senior Director von

Holafly for Business.?Für Partner bietet sich hier die Gelegenheit, ein

weiteres praktisches Problem für ihre Kunden zu lösen und ihr Geschäft durch

einen Service auszubauen, den diese Kunden auf jeder Reise nutzen können."

Das Holafly-Reseller-Center bietet Partnern die Möglichkeit, Kundenkonten,

Preise und Einnahmen zu verwalten, und stellt ihnen zudem Schulungs- und

Marketingmaterialien zur Verfügung, damit ihre Teams sofort mit dem Verkauf

beginnen können. Holafly bietet sowohl Partnern als auch Reisenden Unterstützung

durch menschliche Mitarbeiter rund um die Uhr in 18 Sprachen, sodass Partner die

Dienste von Holafly anbieten können, ohne eine eigene Kundendienstabteilung

aufbauen zu müssen.

Partner, die an einer Zusammenarbeit mit Holafly interessiert sind, finden

weitere Informationen unter partners.holafly.com/reseller

(https://partners.holafly.com/reseller/?utm_source=media&utm_medium=social&utm_c

ampaign=hld-ndp-reseller-26&utm_content=ndp).

Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)

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