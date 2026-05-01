GNW-News: Holafly und TeleSemana.com stellen den "Holafly Global eSIM Index 2026" vor, den ersten umfassenden Vergleichsindex, der die eSIM-Bereitschaft in 5...
^DUBLIN, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly (https://esim.holafly.com/),
der weltweit führende Anbieter von Reise-eSIMs, hat heute die Veröffentlichung
des Holafly Global eSIM Index 2026 bekannt gegeben - eine in ihrer Art
einzigartige Studie, die die Marktreife der eSIM-Technologie in 50 Märkten und
bei 168 Mobilfunknetzbetreibern weltweit bewertet.
Der Index wurde in Zusammenarbeit mit TeleSemana.com (http://telesemana.com/),
einer der führenden Fachpublikationen der lateinamerikanischen
Telekommunikationsbranche, entwickelt und bietet einen strukturierten,
datengestützten Überblick darüber, wie eSIM in den verschiedenen Regionen
eingesetzt wird, wie die Nutzer damit umgehen und welche Einschränkungen
bestehen. Er vereint Daten auf Betreiberebene, Variablen auf Länderebene,
qualitative Bewertungen und einen Mechanismus für regulatorische Sanktionen in
einem einzigen Bewertungsrahmen mit einer Skala von 0 bis 100.
Die Ergebnisse belegen eindeutig einen entscheidenden Wandel in der Branche:
eSIM ist keine Technologie mehr, die sich in der Entwicklung befindet, sondern
eine weltweit eingesetzte Funktion. Was die Märkte heute voneinander
unterscheidet, ist nicht die technische Reife, sondern die strukturellen
Rahmenbedingungen, die die Einführung ermöglichen oder einschränken, darunter
die Verfügbarkeit von Geräten, rechtliche Rahmenbedingungen und die Qualität der
Benutzererfahrung.
Die Vereinigten Staaten belegen mit einer Punktzahl von 90,2 weltweit den ersten
Platz, gefolgt von Estland und dem Vereinigten Königreich, während Märkte wie
der Sudan, Indien und Liberia die strukturellen Hindernisse widerspiegeln, die
die Verbreitung weiterhin einschränken. Insbesondere nennt der Index
regulatorische Eingriffe als entscheidenden Faktor, wobei in bestimmten Märkten
Beschränkungen gelten, die die Skalierbarkeit von eSIM-Diensten erheblich
beeinträchtigen.
Die zentrale Schlussfolgerung lautet, dass die Einführung von eSIMs nicht mehr
durch die Technologie, sondern durch die Marktgestaltung eingeschränkt wird.
Wenn gesetzliche Rahmenbedingungen die digitale Nutzung ermöglichen, Geräte weit
verbreitet sind und Anbieter nahtlose Nutzererlebnisse bieten, nimmt die
Akzeptanz rasch zu. Sind diese Rahmenbedingungen nicht aufeinander abgestimmt,
bleibt das Wachstum strukturell begrenzt.
?Die eSIM ist längst mehr als nur eine aufstrebende Technologie. Entscheidend
für die nächste Phase der Verbreitung wird sein, wie effektiv die Märkte den
Nutzern einen nahtlosen digitalen Zugang ermöglichen. Die Länder, die diesen
Wandel anführen, sind nicht unbedingt diejenigen mit der größten
Telekommunikationsinfrastruktur, sondern jene, die reibungslose Erlebnisse
schaffen, die den Erwartungen der heutigen Weltreisenden entsprechen", sagt
Chris Hills, Vice President of Carriers & Operations bei Holafly.
Aus methodischer Sicht bewertet der Index fünf Kerndimensionen: Marktreife,
Aktivierung und Unterstützung, Akzeptanz und Wettbewerb, regulatorisches Umfeld
sowie Expertenbewertung. Ein spezieller Sanktionsmechanismus berücksichtigt die
Auswirkungen von Märkten, die den Zugang zu internationalen eSIM-Anbietern
einschränken, und stellt so sicher, dass der Index nicht nur die
Leistungsfähigkeit der Betreiber, sondern auch die tatsächliche Zugänglichkeit
für die Nutzer widerspiegelt.
Da Reisende immer flexiblere, grenzenlose und sofort verfügbare Möglichkeiten
für den Internetzugang verlangen, entwickeln sich Anbieter von Reise-eSIMs zu
einem wichtigen Motor des Wandels in der gesamten Branche. Durch die Beseitigung
vieler der herkömmlichen Hindernisse, die mit physischen SIM-Karten und
komplexen Aktivierungsprozessen verbunden sind, definieren eSIM-Lösungen den
Zugang zu Mobilfunkdiensten im Ausland neu und beschleunigen den Übergang zu
einem nahtloseren globalen Reiseerlebnis.
Der Holafly Global eSIM Index 2026 schafft einen neuen Referenzrahmen für
Netzbetreiber, Regulierungsbehörden und Branchenakteure und bietet einen
einheitlichen Maßstab, der verdeutlicht, wo die Einführung bereits greifbar ist,
wo sie noch eingeschränkt ist und wo künftiges Wachstum am wahrscheinlichsten zu
erwarten ist.
Der vollständige Bericht ist verfügbar unter:
https://www.telesemana.com/holafly-global-esim-index-2026/
Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b9bb5ff-dee3-
4e51-8987-0146ee89c8d3
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